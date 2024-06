Tanja Hüberli und Nina Brunner setzen beim Elite-16-Turnier in Ostrava ein Ausrufezeichen. Die Europameisterinnen schlagen die Weltmeisterinnen Sara Hughes/Kelly Cheng aus den USA 21:16, 21:11.



Die bittere Finalniederlage in Espinho vor zwei Wochen scheinen Hüberli/Brunner gut verdaut zu haben. Zum Auftakt in die Gruppenphase des Turniers der höchsten Beachvolleyball-Kategorie in Tschechien zeigten sie einen souveränen Auftritt und liessen den Weltmeisterinnen keine Chance.



Am Freitag stehen für Hüberli/Brunner in Ostrava die beiden weiteren Gruppenspiele gegen das deutsche Duo Laura Ludwig/Louisa Lippmann und die Chinesinnen Chen Xue/Xinyi Xia an.



Am Nachmittag (ab 15.00 Uhr) starten auch Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder in die für sie so wichtigen Gruppenspiele. Die Bronzemedaillen-Gewinnerinnen der Olympischen Spiele von Tokio 2021 wahrten mit ihrem Sieg über Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré in der zweiten Qualifikationsrunde ihre Chancen auf ein Olympiaticket. Um seine Landsfrauen im Olympiaranking noch abfangen und nach Paris fahren zu können, muss das Duo den Halbfinal erreichen.



Das erste Ticket bereits auf sicher haben Hüberli/Brunner. Jedem Land stehen maximal zwei Olympia-Plätze zu. (kat/sda)

Bild: keystone