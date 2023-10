Stan Wawrinka scheitert am Masters-1000-Turnier in Schanghai in der Startrunde. Der 38-jährige Waadtländer unterliegt dem Serben Dusan Lajovic (ATP 54) 4:6, 6:7 (7:9). Auf die Erstrunden-Niederlage vor Wochenfrist in Astana folgte für Wawrinka bei seiner ersten Asien-Tour seit 2018 die nächste Enttäuschung. Gegen den leicht schlechter klassierten Lajovic bekundete der dreifache Sieger von Grand-Slam-Turnieren vor allem bei eigenem Service grosse Mühe. Für Wawrinka war es im dritten Duell gegen Lajovic die erste Niederlage, nachdem er den fünf Jahre jüngeren Serben 2015 in Paris auf dem Weg zum Triumph am French Open sowie 2014 im Rahmen des später gewonnenen Davis Cup bezwungen hatte. Ausserdem scheiterte Wawrinka bei seiner sechsten Teilnahme an einem Masters-1000-Turnier in diesem Jahr zum ersten Mal in der Startrunde. (kat/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp