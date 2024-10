In der National Hockey League kassieren die New Jersey Devils mit 3:4 gegen die New York Islanders die vierte Niederlage hintereinander.



Noch steht das Team mit Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler an der Spitze der Metropolitan Division und auch der Eastern Conference. Aber die gute Platzierung täuscht. Die New Jersey Devils bestritten bislang bis zu fünf Spielen mehr als die Konkurrenz. (hkl/sda)

Bild: keystone