Gelson Fernandes wird Teleclub-Experte

Gelson Fernandes ist künftig als Fussball-Experte für den französischsprachigen Teleclub tätig. Der Pay-TV-Sender engagierte den nach der laufenden Spielzeit zurücktretenden 33-jährigen Schweizer Ex-Internationalen von Eintracht Frankfurt für das Rahmenprogramm zur Champions League und Europa League. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Streit um Spiele und Gehalt: MLB-Fans droht Sommer ohne Baseball

Der Streit in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB um die Bedingungen einer von der Corona-Krise beeinflussten Saison droht zu eskalieren. Die Liga und die Gewerkschaft der Profis ringen seit Wochen um die Zahl der Spiele, das Gehalt und weitere Details.

MLB-Chef Rob Manfred sagte im Vorfeld des Drafts in der vergangenen Woche noch, er sei zu 100 Prozent sicher, es werde eine Saison geben – diese Aussage zog er nach Angaben von ESPN am Montag zurück. «Ich bin nicht zuversichtlich. Ich denke, es gibt ein grosses Risiko. Und solange es keinen Dialog gibt, wird dieses grosse Risiko bestehen bleiben», zitierte ihn der Sender. (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

NFL-Boss Goodell ermutigt Teams zu Verpflichtung von Kaepernick

Liga-Boss Roger Goodell hat sich für eine Rückkehr des lange ignorierten Quarterbacks Colin Kaepernick in die National Football League (NFL) ausgesprochen. «Wenn er seine Karriere in der NFL fortsetzen möchte, braucht es ein Team, das ihn aufnimmt. Ich begrüsse das und unterstütze den Klub, der diesen Entscheid trifft», sagte Goodell dem TV-Sender ESPN.

Kapernick war 2016 der erste NFL-Profi, der bei der Nationalhymne kniete, um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Rassismus zu demonstrieren. Goodell hatte damals gesagt, dass er Kaepernicks Handeln nicht unterstütze. Der inzwischen 32-jährige Footballer ist seit 2017 ohne Vertrag und hatte die Liga zwischenzeitlich verklagt. Seit einem eindringlichen Aufruf schwarzer Profis vor einigen Tagen hat Goodell sich im Namen der Liga dafür entschuldigt, nicht schon früher auf die Spieler gehört zu haben.

Goodell betonte zudem, dass er Kaepernick nicht nur als Spieler «am Tisch begrüssen» würde. Kaepernick könne dabei helfen, dass die NFL bessere Entscheide für Veränderungen in der Gesellschaft treffe. «Ich hoffe, dass wir nun an einem Punkt sind, an dem jeder engagiert ist für einen langfristigen, nachhaltigen Wandel», sagte Goodell. (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

Eddy Merckx vor seinem 75. Geburtstag wieder wohlauf

Der schwere Sturz im Oktober 2019 ist für die Rad-Ikone Eddy Merckx ohne gravierende Folgen geblieben.

«Nach meinem Unfall bei einer Ausfahrt am 13. Oktober letzten Jahres geht es mir wieder gut, würde ich sagen. Ich kann mich nicht beschweren. (...) Im Augenblick muss sich niemand um mich Sorgen machen», sagte Merckx, der am Mittwoch 75 Jahre alt wird, dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Der Belgier war bei seinem Sturz auf den Kopf gefallen und lag daraufhin kurzzeitig auf der Intensivstation.

Merckx gewann in seiner Karriere je fünf Mal die Tour de France und den Giro d'Italia, sieben Mal triumphierte er bei Mailand-Sanremo. Alle weiteren Klassiker gewann er mindestens zweimal, wurde dreimal Profi-Weltmeister und stellte 1972 in Mexiko-Stadt mit 49,431 Kilometern einen Stunden-Weltrekord auf. Schier unglaubliche 525 Siege fuhr Merckx zwischen 1966 und 1978 auf der Strasse ein - bis heute eine unerreichte Marke. (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

Bielefelds Bundesliga-Rückkehr so gut wie besiegelt

Arminia Bielefeld mit dem Ex-FCZ-Verteidiger Cedric Brunner ist der achte Aufstieg in die erste Bundesliga nur noch rechnerisch zu nehmen. Nach dem 4:0 im Nachtragsspiel gegen Dynamo Dresden hat Bielefeld drei Runden vor dem Saisonende neun Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten VfB Stuttgart, hinzu kommt eine um 18 Treffer bessere Tordifferenz. (sda)

UEFA-Plan für die Champions League

Der FC Basel wird vermutlich die Europa League in Deutschland zu Ende spielen. Und das Finalturnier mit den letzten acht Teams in der Champions League soll über zehn Tage in Lissabon stattfinden. Dies sollen die Ergebnisse von am Montag geführten Gesprächen zwischen Klubs und der UEFA sein, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf eine ungenannte Quelle. Die UEFA hat dazu vorerst nicht Stellung genommen.

Vor den «Finalturnieren» würden jedenfalls wie geplant noch die vier ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele bestritten werden.

In der Champions League ginge es danach in der portugiesischen Hauptstadt ab 10. August jeweils in einem Spiel mit den Viertelfinals weiter, die Halbfinals würden am 18. und 19. August gespielt, der Final am 23. August. Geplant seien die Partien ohne Publikumsbeteiligung, doch die UEFA möchte sich je nach Entwicklung der Coronavirus-Pandemie da noch eine Option offenlassen.

In der Europa League soll nach einem ähnlichen Format gespielt werden, und zwar in Deutschland. Die Austragungsstädte für das «Final Eight» mit sehr wahrscheinlich dem FC Basel sollen Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln sein. Basel ist als einziger Schweizer Klub im Europacup noch vertreten, nach dem 3:0-Auswärtssieg in Frankfurt im Achtelfinal-Hinspiel ohne Zuschauer wurde auch der Europa-League-Wettbewerb im März unterbrochen. Auch das Rückspiel wäre in Frankfurt vorgesehen gewesen. Der Super Cup zwischen Champions-League- und Europa-League-Gewinner soll am 24. September in Budapest gespielt werden. (sda/apa/reu)

Bild: AP

Basketball-Star Durant Investor beim FC Philadelphia Union

Basketball-Star Kevin Durant von den Brooklyn Nets wird Miteigentümer und Community-Partner des amerikanischen Fussball-Klubs Philadelphia Union aus der Major League Soccer (MLS).

Durant hat einen Anteil von fünf Prozent am Verein erworben, mit der Option, in naher Zukunft weitere fünf Prozent zu kaufen. Mit dem Deal soll die «Fussabdruck der Union in der Sportwelt vergrössert werden», hiess auf der Homepage des Vereins.

«Mein Team und ich fühlen uns sofort mit dem Trainerstab und der Führung der Union sowie mit der Geschichte des Teams verbunden», sagte der 2,08 Meter grosse NBA-Topspieler Durant. «Ausserhalb des Spielfelds freue ich mich darauf, in den Gemeinden Chester und Philadelphia zu arbeiten und Wirkung zu erzielen», fügte der 31-Jährige hinzu.

Zum Programm der Zusammenarbeit zählt unter anderem, die Jugend von Chester in die Lage zu versetzen, soziale und rassistische Ungerechtigkeiten in ihrer Gemeinde über Programme und Ressourcen für soziale Gerechtigkeit zu bekämpfen. Zudem sollen in der Coronavirus-Krise lokale Kleinunternehmen unterstützt werden. (sda/dpa)

Drittes Stadion für WM 2022 in Katar fertiggestellt

In Katar ist das dritte Stadion für die Fussball-WM 2022 offiziell fertiggestellt worden. Das Education City Stadion in Al-Rajjan an der Grenze zur Hauptstadt Doha fasst rund 40'000 Zuschauer.

Ausgetragen werden dort Spiele bis zu den WM-Viertelfinals. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Ereignis ohne Zuschauer gefeiert, nur mit einem einstündigen Fernsehprogramm, wie das Organisationskomitee mitteilte.

Eigentlich war die Arena schon als Austragungsort von Spielen der Klub-WM im letzten Dezember vorgesehen gewesen. Die Baumassnahmen wurden aber für das Mini-Turnier nicht rechtzeitig fertig.

Die Kapazität des Education City Stadions soll nach der für November/Dezember 2022 angesetzten WM auf 20'000 Plätze reduziert werden. Das Emirat plant für das Turnier mit insgesamt acht Spielstätten. Die Kosten für den Bau der Stadien und Trainingsanlagen beziffert Katar mit rund 5,8 Milliarden Euro. (sda/dpa/apa)

Challenge League im Livestream der SFL

Gute Nachrichten für alle Fans der Challenge League: Auf der Homepage der Swiss Football League können sämtliche Partien im Kampf um den Aufstieg in die Super League live mitverfolgt werden.

Das Streaming-Angebot «SFL NOW» ist kostenlos und kann überall auf der Welt ohne Einschränkung verfolgt werden. Ein Spiel pro Runde wird zudem wie gewohnt auf Teleclub Zoom im freien Fernsehen ausgestrahlt. (abu/sda)

Hammarby droht Ärger wegen Besuch von Ibrahimovic

Dem schwedischen Erstligisten Hammarby droht wegen eines Besuchs von Zlatan Ibrahimovic Ungemach. Der Stürmer der AC Milan, der Anteilseigner bei Hammarby ist, hatte sich beim Stockholmer Verein nach dem 2:0-Sieg gegen Östersund überraschend in der Garderobe blicken lassen.

Damit hat der 38-Jährige womöglich gegen die strengen Corona-Richtlinien verstossen, zu denen sich die schwedischen Fussballvereine verpflichtet haben. Diese sehen vor, dass nur Spieler und Trainer in die Garderoben dürfen. Es gibt nun eine Untersuchung. (abu/sda/dpa)

Bild: www.imago-images.de

Xamax stellt Gaëtan Karlen frei

Gaëtan Karlen, der ab dem 1. Juli einen Vertrag beim FC Sion besitzt, wird von Neuchâtel Xamax per sofort freigestellt. Zwar hätte der 27-jährige Stürmer aufgrund der Wiederaufnahme der Super League am kommenden Freitag noch drei Partien für die Neuenburger bestreiten können, Trainer Joël Magnin will aber nur noch auf Spieler setzen, die beim Verein bleiben.

Karlen war seit 2016 für Xamax tätig und erzielte in 104 Ernstkämpfen 37 Tore sowie 12 Assists. In der aktuellen Meisterschaft gelangen ihm in 19 Einsätzen sieben Treffer und zwei Vorlagen. (abu/sda)

Bild: keystone

FC Kaiserlautern vor dem Ende

Der deutsche Fussball-Traditionsklub Kaiserslautern will übereinstimmenden Medienberichten zufolge Insolvenz anmelden.

Nach Informationen des «Kicker» und des «SWR» hat der Verein vor, in den nächsten Tagen einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht Kaiserslautern zu stellen. Den 1. FC Kaiserslautern sollen mittlerweile Schulden von rund 24 Millionen Euro plagen. Coronakrise und durch Geisterspiele entgangene Zuschauereinnahmen hätten die finanzielle Lage des Vereins verschärft. (abu/sda/reu)

Bild: www.imago-images.de

Real schlägt Eibar 3:1

Wie am Vortag Leader Barcelona gewinnt auch das zweitplatzierte Real Madrid seine Partie bei der Wiederaufnahme der spanischen Meisterschaft. Real setzt sich daheim gegen Eibar 3:1 durch.

Gegen die im 16. Rang unter 20 Mannschaften klassierten Basken führte Real nach 4 Minuten 1:0 und nach 37 Minuten 3:0. Nicht unter den Torschützen war für einmal der französische Goalgetter Karim Benzema. An seiner Stelle trafen nacheinander Toni Kroos, Sergio Ramos und Marcelo.

Bild: keystone

Djokovic verpasst Finaleinzug

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic verpasste in Belgrad im Rahmen der von ihm selber initiierten Adria Tour den Final. Nach dem siegreichen Auftakt gegen Viktor Troicki (4:1, 4:1) unterlag er im zweiten serbischen Duell gegen seinen gelegentlichen Doppelpartner Filip Krajinovic, im Einzelranking die Nummer 32, mit 4:2, 2:4, 1:4.

Zwar rehabilitierte sich Djokovic danach mit einem 4:0, 1:4, 4:2-Sieg gegen den deutschen Weltranglisten-Siebenten Alexander Zverev, der zuvor zweimal gewonnen hatte. Den Gruppensieg sicherte sich aber Krajinovic. Dessen Finalgegner ist noch offen.

Belgrad ist die erste von ursprünglich fünf geplanten Turnierstationen. In Montenegro (27./28. Juni) kann allerdings wegen Einreisebeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht gespielt werden. Derweil sind in Serbien Sportveranstaltungen mit Zuschauern seit dem 1. Juni wieder erlaubt. Dementsprechend gut gefüllt waren die Tribünen. (pre/sda)

Atlético lässt Punkte liegen

Atlético Madrid ist beim ersten Spiel nach dem Restart der Primera Division nicht über ein 1:1-Unentschieden bei Athletic Bilbao hinausgekommen. Iker Muniain brachte die Basken in der 37. Minute nach Vorarbeit von Yuri Berchiche in Führung, Diego Costa glich allerdings nur zwei Minunten später nach einem perfekten Pass von Koke für Atlético aus. Die Madrilenen bleiben Sechster, Bilbao ist Zehnter.

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:1 (1:1)

Tore: 37. Muniain 1:0. 39. Costa 1:1. (pre/sda)

Super Rugby in Neuseeland mit 43'000 Fans

In Neuseeland geniessen die Sportfans die Aufhebung sämtlicher Corina-Einschränkungen weiterhin in vollen Zügen. Nachdem am Samstag gut 20'000 Zuschauer das Super-Rugby-Spiel zwischen den Otago Highlanders und den Waikato Chiefs in Dunedin gesehen hatten, pilgerten am Sonntag sogar 43'000 Fans in den Eden Park in Auckland, wo die heimischen Blues gegen die Wellington Hurricanes gewannen. Das ist die höchste Zuschauerzahl seit 15 Jahren in einer Partie im Super Rugby.

Im Super Rugby treten normalerweise die besten Mannschaften der vier grossen Rugby-Nationen der Süd-Hemisphäre – Neuseeland, Australien, Südafrika und Argentinien – gegeneinander an. In diesem Jahr wurde die Meisterschaft wegen der Coronavirus-Pandemie nach sieben Spieltagen abgebrochen. Neuseeland, das Covid-19 sehr schnell in den Griff bekommen hat (nur 22 Todesfälle), führt nun ein Turnier mit dem Namen Super Rugby Aotearoa mit den einheimischen Teams durch. (pre/sda)

Neymar nach 3 Monaten zurück in Paris

Der brasilianische Superstar Neymar ist am Samstag nach drei Monaten in der Heimat nach Paris zurückgekehrt, wie verschiedene französische Medien berichten. Der französische Serienmeister Paris Saint-Germain beginnt in einer Woche wieder mit dem Training. Die Ligue-1-Meisterschaft ist zwar abgebrochen, doch der PSG ist noch in drei Cupwettbewerben im Rennen.

Im August soll die Champions League mit den Viertelfinals fortgesetzt werden. Dazu steht Paris im französischen Cup (gegen St-Etienne) und im Liga-Cup (gegen Lyon) im Final. Die Endspiele sollen neu angesetzt werden. Die kommende Saison der Ligue 1 soll am 23. August beginnen.

Neymar war Mitte März nach Brasilien zurückgekehrt und hatte die Zeit des Lockdowns in einer Luxusvilla mit eigenem Fitnessraum in Strandnähe bei Rio de Janeiro verbracht. Gemäss der Sportzeitung «L'Equipe» flog er am Samstagvormittag in einem Privatflugzeug nach Paris. (pre/sda)

Bild: www.imago-images.de

