Sportnews: Kevin Bigler vom FC Thun tritt wegen Rückenproblemen zurück



Der Rücken: Thuns Bigler tritt zurück +++ 6 Formel-E-Rennen in 8 Tagen

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Kevin Bigler beendet Karriere

Nach Dennis Hediger beendet mit Kevin Bigler ein weiterer langjähriger Spieler des FC Thun seine Karriere. Den 27-jährigen Verteidiger, der seit 2011 dem Fanionteam der Berner Oberländer angehört, plagen langwierige Rückenbeschwerden. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Muttenzerkurve fordert Burgeners Rücktritt

Die organisierten Fans des FC Basel haben die Klubführung zum Rücktritt aufgefordert. Präsident Bernhard Burgener, Roland Heri, Peter von Büren sowie die zwei Klublegenden Karl Odermatt und Massimo Ceccaroni werden namentlich erwähnt und aufgefordert, den Platz zu räumen. Das Vertrauen der Fans in Burgener und Co. hat mittlerweile so sehr gelitten, dass diese Stufe der Eskalation aus Sicht der Fans nötig wurde. Die Kurve sagt, die aktuelle Führung könne dem FCB keine Perspektive mehr geben. (ram/bzbasel)

Bild: KEYSTONE

Magath litt in seiner Trainerzeit an Depressionen

Der für besonders harte Trainingsmethoden bekannt gewordene ehemalige deutsche Trainer Felix Magath kämpfte in seiner aktiven Zeit gegen Depressionen. «Ich bin morgens aufgewacht und dachte: ‹Heute stehst du nicht auf und bleibst liegen›», sagte Magath der Illustrierten «Bunte». «Mir war alles einfach zu viel», ergänzte der 66-Jährige. «Damals habe ich einen tiefen Abgrund gesehen, und um ein Haar wäre ich hineingefallen – rückblickend muss ich sagen: Das war knapp.»

Magath datierte seine Probleme auf das Frühjahr 2011. Damals war er gerade bei Schalke 04 entlassen worden und zum VfL Wolfsburg zurückgekehrt, den er 2009 zum deutschen Meistertitel geführt hatte. Die ständige öffentliche Kritik auf Schalke benannte Magath als Auslöser seiner Probleme. «Das hat mir stark zugesetzt - das muss ich heute gestehen – bei einem damals besseren Verständnis hätte ich wahrscheinlich mit psychologischer Betreuung die Situation anders verarbeiten können.» (pre/sda)

Bild: EPA

Irre Formel-E-Pläne: 6 Rennen in 8 Tagen

Die Formel E wird im August mit einem Mammutprogramm binnen acht Tagen in Berlin die Saison zu Ende führen. Auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof sollen zwischen dem 5. und 13. August sechs Rennen stattfinden, in denen die Entscheidung über den Titel fallen wird. Das teilten der Automobil-Weltverband FIA und die Rennserie mit. Für die drei Doppel-Rennen soll die Streckenkonfiguration jeweils geändert werden.

Die Saison ruht seit dem 13. März durch die Coronavirus-Pandemie. Nach Übereinkunft mit den deutschen Gesundheitsbehörden werden die sechs Rennen hinter verschlossenen Toren gefahren. Zudem wurden weitere Massnahmen getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten. Es dürfen beispielsweise nicht mehr als 1000 Menschen gleichzeitig vor Ort sein. Im Klassement führt der Portugiese Antonio Félix da Costa. Bester Schweizer ist Edoardo Mortara im 7. Rang. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Geneva Open bis 2023 gesichert

Die Zukunft des Geneva Open auf der ATP-Tour ist laut den Organisatoren dank einem neuen Titelsponsor bis 2023 gesichert. In diesem Jahr hatte das Turnier wegen der Corona-Pandemie im Mai nicht ausgetragen werden können. Dennoch hoffen die Organisatoren aktuell noch auf einen Ersatztermin im Herbst. 2021 steht das Turnier vom 15. bis 22. Mai im Programm. (abu/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

100-m-Weltmeister hat schon wieder Dopingtest verpasst

Die Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes suspendierte 100-m-Weltmeister Christian Coleman (24) wegen eines weiteren verpassten Anti-Dopingtests. Davor hatte Coleman auf Twitter eingestanden, am 9. Dezember letzten Jahres eine weitere Dopingkontrolle am angegebenen Aufenthaltsort verpasst zu haben.

Coleman veröffentlichte dabei den «Unsuccessful Attempt Report» (erfolgloser Kontrollversuch) der amerikanischen Anti-Doping-Behörde (USADA).

Coleman hatte eigenen Angaben zufolge in der Nähe seines Wohnorts nur wenige Minuten lang Weihnachtseinkäufe erledigt und will dies belegen können. Unabhängig davon droht Coleman nun aber eine Sperre von zwei Jahren. Dadurch würde er Olympia 2021 in Tokio verpassen. Coleman war erst auf die letztjährige WM in Doha hin von der Anti-Doping-Behörde der USA (USADA) vom Vorwurf freigesprochen worden, innerhalb von zwölf Monaten drei Dopingkontrollen verpasst zu haben. (abu/sda/afp)

Bild: AP

Messi und Barça weiter in Topform

Leader Barcelona hat auch sein zweites Spiel nach dem Liga-Neustart in Spanien erfolgreich gestaltet. Im heimischen Camp Nou besiegten die Katalanen das Schlusslicht aus Leganes 2:0. Barças Youngster Ansu Fati brachte den oft ideenlos agierenden Favoriten drei Minuten vor der Pause mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze in Front. Die Entscheidung der Partie war Lionel Messi in der 69. Minute vorbehalten. Der argentinische Superstar erzielte mittels Foulpenalty seinen 21. Saisontreffer im 24. Spiel.

Dank dem Sieg liegt Barcelona bei einem Spiel mehr wieder fünf Punkte vor dem grossen Rivalen Real Madrid. Neun Runden sind für den aktuellen Meister aus Barcelona in der Meisterschaft noch zu absolvieren. Am Freitag steht das wegweisende Kräftemessen mit dem drittklassierten FC Sevilla an. Der Tabellenletzte aus Leganes, bei dem in Barcelona ab der 46. Minute YB-Leihspieler Roger Assalé zu einem nächsten Teileinsatz kam, liegt neun Runden vor Schluss vier Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück.

Barcelona - Leganes 2:0 (1:0)

Tore: 42 Fati 1:0. 70. Messi (Foulpenalty) 2:0.

Bemerkungen: 95. Rote Karte Aguirre (Trainer Leganes/Reklamieren). (sda) (pre/sda)

Terpstra erneut schwer gestürzt

Der Niederländer Niki Terpstra (36) stürzte am Dienstag bei einem Training in den Niederlanden schwer und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Dies gab die Frau des früheren Siegers der Flandern-Rundfahrt und von Paris - Roubaix bekannt. «Er ist nicht in Lebensgefahr, aber er wird Zeit brauchen, um sich zu erholen», informierte sie über die sozialen Netzwerke.

Terpstra, der im Windschatten fuhr, prallte bei einem Ausweichmanöver gegen einen Stein. Er leidet offenbar an einer kollabierten Lunge, einer Gehirnerschütterung, gebrochenen Rippen und einem gebrochenen Schlüsselbein. Bereits im vergangenen Jahr hatte Terpstra nach einem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Dann brach er sich bei einem Sturz während einer Etappe der Tour de France ein Schulterblatt, was ihn zum Abbruch des Rennens zwang. (pre/sda)

Bielefeld steht als Aufsteiger fest

Cédric Brunner ist mit Arminia Bielefeld von der Couch aus in die Bundesliga aufgestiegen. Nach dem 1:1 des Hamburger SV gegen Osnabrück ist die Arminia nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Schon nach dem 4:0 im Nachholspiel am Montag gegen Dynamo Dresden hatten nur noch theoretische Zweifel am Bielefelder Aufstieg bestanden.

Mit dem achten Aufstieg ist die Mannschaft auf dem Nordwesten Deutschlands nun zusammen mit dem 1. FC Nürnberg Rekord-Aufsteiger in die Bundesliga. Zuletzt war die Armina 2004 aufgestiegen, blieb damals fünf Jahre oben, brauchte nach dem Abstieg 2009 aber elf Jahre zur Rückkehr. Zwischenzeitlich war Bielefeld sogar zweimal in die 3. Liga abgerutscht und stand finanziell vor dem Aus. Ende 2017 betrug die Schuldenlast rund 30 Millionen Euro, heute gilt der Klub wieder als solid.

Insgesamt spielte die Arminia bisher 16 Jahre in der Bundesliga. Die besten Platzierungen waren zwei achte Plätze 1983 und 1984. 1972 wurden die Bielefelder im Zuge des Bundesligaskandals wegen Bestechung zum Zwangsabstieg in die Regionalliga verurteilt. (pre/sda)

New York gibt grünes Licht für US Open

Das US Open in New York soll trotz der Coronavirus-Krise stattfinden. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo machte am Dienstag den Weg frei und erlaubte den Tennis-Event, obwohl die Stadt besonders stark von der Pandemie betroffen ist. Das Grand-Slam-Turnier vom 31. August bis 13. September soll demnach unter strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen und ohne Zuschauer durchgeführt werden. Geplant ist, dass die Spieler in einem Flughafen-Hotel untergebracht werden und nahezu keinen Zugang zu Manhattan haben sollen. Ausserdem soll der Betreuerstab der Athleten deutlich reduziert werden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie ruht derzeit der offizielle Spielbetrieb auf der Tennis-Tour bis zum 31. Juli. Der Klassiker in Wimbledon war bereits abgesagt worden. Dass das French Open unter diesen Umständen – wie von den Organisatoren geplant – Ende September in Paris gespielt wird, scheint nun unrealistisch. Allerdings steht hier ein Entscheid noch aus. Es wird damit gerechnet, dass ATP und WTA in dieser Woche einen Kalender für den Rest des Jahres oder zumindest für einen Teil davon präsentieren. (pre/sda)

Bild: AP

Halep nicht am US Open

Simona Halep wird nicht am US Open 2020 teilnehmen. Rumänische Medien berichteten, dass die Weltranglisten-Zweite wegen der Corona-Pandemie die Teilnahme an allen Turnieren ausserhalb Europas abgesagt habe – mit einer Ausnahme: das Event im chinesischen Shenzhen zum Ende der Saison. Nicht starten werde Halep demnach in Washington, Cincinnati und New York sowie in Peking und Wuhan.

Ob das US Open wie geplant ab dem 31. August stattfindet, ist noch offen. Seit Anfang März sind die internationalen Tennis-Touren unterbrochen. Es wird damit gerechnet, dass ATP und WTA in dieser Woche einen Kalender für den Rest des Jahres oder zumindest für einen Teil davon präsentieren. (pre/sda)

Bild: EPA

Sagan verzichtet auf WM in der Schweiz

Peter Sagan fehlt an den Strassen-Weltmeisterschaften Ende September in Aigle und Martigny. Der dreifache Strassenweltmeister der Jahre 2015 bis 2017 erklärte an einer Medienkonferenz der deutschen Equipe Bora-hansgrohe, dass der Kurs im Kampf um das Regenbogen-Trikot für ihn zu hart sei – auf den 244 km gilt es fast 4400 Höhenmeter zu bewältigen. Stattdessen bestreitet Sagan mit seiner Mannschaft die Tour de France (29. August bis 20. September) und den Giro d'Italia (3. bis 25. Oktober).

Sagans Teilnahme an der Italien-Rundfahrt ist eine Premiere und deutet darauf hin, dass er die beiden Kopfstein-Klassiker Flandern-Rundfahrt (18. Oktober) und Paris-Roubaix (25. Oktober) auslassen wird. Das UCI-Reglement erlaubt es im Prinzip nicht, laufende Rennen zu verlassen, aber es kann eine Genehmigung beantragt werden. «Wir werden sehen, was beim Giro passiert. Es ist noch ein weiter Weg», erklärte der 30-jährige Sagan. In Flandern hatte er 2016 triumphiert, im Norden Frankreichs im Jahr 2018. (pre/sda)

Bild: EPA

Serey Die darf nicht spielen

Die Ex-Sion-Spieler Xavier Kouassi und Johan Djourou sind per sofort für ihren neuen Klub Neuchâtel Xamax spielberechtigt. «Ein Spieler kann in der laufenden Saison auch ausserhalb einer Registrierungsperiode als Härtefall umgehend für einen neuen Verein qualifiziert werden, wenn sein letzter Arbeitsvertrag aufgrund von Covid-19 einseitig gekündigt wurde. Dies ist bei diesen beiden betroffenen Spielern der Fall», schreibt die SFL-Transferkommission in ihrem Entscheid.

Das Gesuch des FC Sion um eine Spielerlaubnis für den von Xamax verpflichteten Geoffroy Serey Die hingegen wurde von der Transferkommission der Swiss Football League abgelehnt. Hier sei die Sachlage anders: «Es ist festzuhalten, dass die erforderlichen Bedingungen nicht erfüllt sind, insbesondere, dass sein letzter Arbeitsvertrag nach dem Ende der letzten Qualifikationsperiode ausgelaufen ist.» (ram/sda)

Bild: keystone

Gelson Fernandes wird Teleclub-Experte

Gelson Fernandes ist künftig als Fussball-Experte für den französischsprachigen Teleclub tätig. Der Pay-TV-Sender engagierte den nach der laufenden Spielzeit zurücktretenden 33-jährigen Schweizer Ex-Internationalen von Eintracht Frankfurt für das Rahmenprogramm zur Champions League und Europa League. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Streit um Spiele und Gehalt: MLB-Fans droht Sommer ohne Baseball

Der Streit in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB um die Bedingungen einer von der Corona-Krise beeinflussten Saison droht zu eskalieren. Die Liga und die Gewerkschaft der Profis ringen seit Wochen um die Zahl der Spiele, das Gehalt und weitere Details.

MLB-Chef Rob Manfred sagte im Vorfeld des Drafts in der vergangenen Woche noch, er sei zu 100 Prozent sicher, es werde eine Saison geben – diese Aussage zog er nach Angaben von ESPN am Montag zurück. «Ich bin nicht zuversichtlich. Ich denke, es gibt ein grosses Risiko. Und solange es keinen Dialog gibt, wird dieses grosse Risiko bestehen bleiben», zitierte ihn der Sender. (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

NFL-Boss Goodell ermutigt Teams zu Verpflichtung von Kaepernick

Liga-Boss Roger Goodell hat sich für eine Rückkehr des lange ignorierten Quarterbacks Colin Kaepernick in die National Football League (NFL) ausgesprochen. «Wenn er seine Karriere in der NFL fortsetzen möchte, braucht es ein Team, das ihn aufnimmt. Ich begrüsse das und unterstütze den Klub, der diesen Entscheid trifft», sagte Goodell dem TV-Sender ESPN.

Kapernick war 2016 der erste NFL-Profi, der bei der Nationalhymne kniete, um gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Rassismus zu demonstrieren. Goodell hatte damals gesagt, dass er Kaepernicks Handeln nicht unterstütze. Der inzwischen 32-jährige Footballer ist seit 2017 ohne Vertrag und hatte die Liga zwischenzeitlich verklagt. Seit einem eindringlichen Aufruf schwarzer Profis vor einigen Tagen hat Goodell sich im Namen der Liga dafür entschuldigt, nicht schon früher auf die Spieler gehört zu haben.

Goodell betonte zudem, dass er Kaepernick nicht nur als Spieler «am Tisch begrüssen» würde. Kaepernick könne dabei helfen, dass die NFL bessere Entscheide für Veränderungen in der Gesellschaft treffe. «Ich hoffe, dass wir nun an einem Punkt sind, an dem jeder engagiert ist für einen langfristigen, nachhaltigen Wandel», sagte Goodell. (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

Eddy Merckx vor seinem 75. Geburtstag wieder wohlauf

Der schwere Sturz im Oktober 2019 ist für die Rad-Ikone Eddy Merckx ohne gravierende Folgen geblieben. «Nach meinem Unfall bei einer Ausfahrt am 13. Oktober letzten Jahres geht es mir wieder gut, würde ich sagen. Ich kann mich nicht beschweren. (...) Im Augenblick muss sich niemand um mich Sorgen machen», sagte Merckx, der am Mittwoch 75 Jahre alt wird, dem «Kölner Stadt-Anzeiger». Der Belgier war bei seinem Sturz auf den Kopf gefallen und lag daraufhin kurzzeitig auf der Intensivstation.

Merckx gewann in seiner Karriere je fünf Mal die Tour de France und den Giro d'Italia, sieben Mal triumphierte er bei Mailand-Sanremo. Alle weiteren Klassiker gewann er mindestens zweimal, wurde dreimal Profi-Weltmeister und stellte 1972 in Mexiko-Stadt mit 49,431 Kilometern einen Stunden-Weltrekord auf. Schier unglaubliche 525 Siege fuhr Merckx zwischen 1966 und 1978 auf der Strasse ein - bis heute eine unerreichte Marke. (zap/sda/dpa)

Bild: keystone

Bielefelds Bundesliga-Rückkehr so gut wie besiegelt

Arminia Bielefeld mit dem Ex-FCZ-Verteidiger Cedric Brunner ist der achte Aufstieg in die erste Bundesliga nur noch rechnerisch zu nehmen. Nach dem 4:0 im Nachtragsspiel gegen Dynamo Dresden hat Bielefeld drei Runden vor dem Saisonende neun Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten VfB Stuttgart, hinzu kommt eine um 18 Treffer bessere Tordifferenz. (sda)

UEFA-Plan für die Champions League

Der FC Basel wird vermutlich die Europa League in Deutschland zu Ende spielen. Und das Finalturnier mit den letzten acht Teams in der Champions League soll über zehn Tage in Lissabon stattfinden. Dies sollen die Ergebnisse von am Montag geführten Gesprächen zwischen Klubs und der UEFA sein, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf eine ungenannte Quelle. Die UEFA hat dazu vorerst nicht Stellung genommen.

Vor den «Finalturnieren» würden jedenfalls wie geplant noch die vier ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele bestritten werden. In der Champions League ginge es danach in der portugiesischen Hauptstadt ab 10. August jeweils in einem Spiel mit den Viertelfinals weiter, die Halbfinals würden am 18. und 19. August gespielt, der Final am 23. August. Geplant seien die Partien ohne Publikumsbeteiligung, doch die UEFA möchte sich je nach Entwicklung der Coronavirus-Pandemie da noch eine Option offenlassen.

In der Europa League soll nach einem ähnlichen Format gespielt werden, und zwar in Deutschland. Die Austragungsstädte für das «Final Eight» mit sehr wahrscheinlich dem FC Basel sollen Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln sein. Basel ist als einziger Schweizer Klub im Europacup noch vertreten, nach dem 3:0-Auswärtssieg in Frankfurt im Achtelfinal-Hinspiel ohne Zuschauer wurde auch der Europa-League-Wettbewerb im März unterbrochen. Auch das Rückspiel wäre in Frankfurt vorgesehen gewesen. Der Super Cup zwischen Champions-League- und Europa-League-Gewinner soll am 24. September in Budapest gespielt werden. (sda/apa/reu)

Bild: AP

Basketball-Star Durant Investor beim FC Philadelphia Union

Basketball-Star Kevin Durant von den Brooklyn Nets wird Miteigentümer und Community-Partner des amerikanischen Fussball-Klubs Philadelphia Union aus der Major League Soccer (MLS). Durant hat einen Anteil von fünf Prozent am Verein erworben, mit der Option, in naher Zukunft weitere fünf Prozent zu kaufen. Mit dem Deal soll die «Fussabdruck der Union in der Sportwelt vergrössert werden», hiess auf der Homepage des Vereins.

«Mein Team und ich fühlen uns sofort mit dem Trainerstab und der Führung der Union sowie mit der Geschichte des Teams verbunden», sagte der 2,08 Meter grosse NBA-Topspieler Durant. «Ausserhalb des Spielfelds freue ich mich darauf, in den Gemeinden Chester und Philadelphia zu arbeiten und Wirkung zu erzielen», fügte der 31-Jährige hinzu.

Zum Programm der Zusammenarbeit zählt unter anderem, die Jugend von Chester in die Lage zu versetzen, soziale und rassistische Ungerechtigkeiten in ihrer Gemeinde über Programme und Ressourcen für soziale Gerechtigkeit zu bekämpfen. Zudem sollen in der Coronavirus-Krise lokale Kleinunternehmen unterstützt werden. (sda/dpa)

