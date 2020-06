Sport

Sportnews: Real Madrid gewinnt bei Saison-Restart



Real gewinnt bei Saison-Restart +++ FC Kaiserslautern vor Konkurs

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

FC Kaiserlautern vor dem Ende

Der deutsche Fussball-Traditionsklub Kaiserslautern will übereinstimmenden Medienberichten zufolge Insolvenz anmelden.

Nach Informationen des «Kicker» und des «SWR» hat der Verein vor, in den nächsten Tagen einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht Kaiserslautern zu stellen. Den 1. FC Kaiserslautern sollen mittlerweile Schulden von rund 24 Millionen Euro plagen. Coronakrise und durch Geisterspiele entgangene Zuschauereinnahmen hätten die finanzielle Lage des Vereins verschärft. (abu/sda/reu)

Bild: www.imago-images.de

Real schlägt Eibar 3:1

Wie am Vortag Leader Barcelona gewinnt auch das zweitplatzierte Real Madrid seine Partie bei der Wiederaufnahme der spanischen Meisterschaft. Real setzt sich daheim gegen Eibar 3:1 durch.

Gegen die im 16. Rang unter 20 Mannschaften klassierten Basken führte Real nach 4 Minuten 1:0 und nach 37 Minuten 3:0. Nicht unter den Torschützen war für einmal der französische Goalgetter Karim Benzema. An seiner Stelle trafen nacheinander Toni Kroos, Sergio Ramos und Marcelo.

Bild: keystone

Djokovic verpasst Finaleinzug

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic verpasste in Belgrad im Rahmen der von ihm selber initiierten Adria Tour den Final. Nach dem siegreichen Auftakt gegen Viktor Troicki (4:1, 4:1) unterlag er im zweiten serbischen Duell gegen seinen gelegentlichen Doppelpartner Filip Krajinovic, im Einzelranking die Nummer 32, mit 4:2, 2:4, 1:4.

Zwar rehabilitierte sich Djokovic danach mit einem 4:0, 1:4, 4:2-Sieg gegen den deutschen Weltranglisten-Siebenten Alexander Zverev, der zuvor zweimal gewonnen hatte. Den Gruppensieg sicherte sich aber Krajinovic. Dessen Finalgegner ist noch offen.

Belgrad ist die erste von ursprünglich fünf geplanten Turnierstationen. In Montenegro (27./28. Juni) kann allerdings wegen Einreisebeschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht gespielt werden. Derweil sind in Serbien Sportveranstaltungen mit Zuschauern seit dem 1. Juni wieder erlaubt. Dementsprechend gut gefüllt waren die Tribünen. (pre/sda)

Atlético lässt Punkte liegen

Atlético Madrid ist beim ersten Spiel nach dem Restart der Primera Division nicht über ein 1:1-Unentschieden bei Athletic Bilbao hinausgekommen. Iker Muniain brachte die Basken in der 37. Minute nach Vorarbeit von Yuri Berchiche in Führung, Diego Costa glich allerdings nur zwei Minunten später nach einem perfekten Pass von Koke für Atlético aus. Die Madrilenen bleiben Sechster, Bilbao ist Zehnter.

Athletic Bilbao - Atlético Madrid 1:1 (1:1)

Tore: 37. Muniain 1:0. 39. Costa 1:1. (pre/sda)

Super Rugby in Neuseeland mit 43'000 Fans

In Neuseeland geniessen die Sportfans die Aufhebung sämtlicher Corina-Einschränkungen weiterhin in vollen Zügen. Nachdem am Samstag gut 20'000 Zuschauer das Super-Rugby-Spiel zwischen den Otago Highlanders und den Waikato Chiefs in Dunedin gesehen hatten, pilgerten am Sonntag sogar 43'000 Fans in den Eden Park in Auckland, wo die heimischen Blues gegen die Wellington Hurricanes gewannen. Das ist die höchste Zuschauerzahl seit 15 Jahren in einer Partie im Super Rugby.

Im Super Rugby treten normalerweise die besten Mannschaften der vier grossen Rugby-Nationen der Süd-Hemisphäre – Neuseeland, Australien, Südafrika und Argentinien – gegeneinander an. In diesem Jahr wurde die Meisterschaft wegen der Coronavirus-Pandemie nach sieben Spieltagen abgebrochen. Neuseeland, das Covid-19 sehr schnell in den Griff bekommen hat (nur 22 Todesfälle), führt nun ein Turnier mit dem Namen Super Rugby Aotearoa mit den einheimischen Teams durch. (pre/sda)

Neymar nach 3 Monaten zurück in Paris

Der brasilianische Superstar Neymar ist am Samstag nach drei Monaten in der Heimat nach Paris zurückgekehrt, wie verschiedene französische Medien berichten. Der französische Serienmeister Paris Saint-Germain beginnt in einer Woche wieder mit dem Training. Die Ligue-1-Meisterschaft ist zwar abgebrochen, doch der PSG ist noch in drei Cupwettbewerben im Rennen.

Im August soll die Champions League mit den Viertelfinals fortgesetzt werden. Dazu steht Paris im französischen Cup (gegen St-Etienne) und im Liga-Cup (gegen Lyon) im Final. Die Endspiele sollen neu angesetzt werden. Die kommende Saison der Ligue 1 soll am 23. August beginnen.

Neymar war Mitte März nach Brasilien zurückgekehrt und hatte die Zeit des Lockdowns in einer Luxusvilla mit eigenem Fitnessraum in Strandnähe bei Rio de Janeiro verbracht. Gemäss der Sportzeitung «L'Equipe» flog er am Samstagvormittag in einem Privatflugzeug nach Paris. (pre/sda)

Bild: www.imago-images.de

Messi glänzt auch ohne Bart

Der FC Barcelona startet mit einem diskussionslosen 4:0-Sieg bei Real Mallorca in die Nach-Corona-Zeit. Arturo Vidal stellt die Weichen schon in der 2. Minute per Kopf auf Sieg. Danach glänzt Lionel Messi, der das Spielfeld ohne Bart betritt, zweimal als Vorbereiter. Vor der Pause bereitet der Superstar den ersten Treffer von Martin Braithwaite im Barça-Trikot vor, kurz vor Schluss schickt er Jordi Alba auf die Reise. Den 4:0-Endstand besorgt Messi in der Nachspielzeit schliesslich selbst.

Dank dem fünften Sieg in den letzten sechs Spielen dehnt Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid mindestens für einen Tag auf fünf Punkte aus. Real spielt am Sonntagabend daheim gegen Eibar aus dem unteren Tabellenbereich.

Mallorca - Barcelona 0:4 (0:2)

Tore: 2. Vidal 0:1. 37. Braithwaite 0:2. 80. Jordi Alba 0:3. 93. Messi 0:4. (pre/sda)

