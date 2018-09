Sport

Mauro Icardis Frau provoziert Juventus +++ Top-Trainer gegen Auswärtstore-Regel

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Icardi-Frau schiesst gegen Juventus

Hasta las estrellas 🌟 Ein Beitrag geteilt von Wanda nara (@wanda_icardi) am Jul 6, 2018 um 3:45 PDT

Mauro Icardis Ehefrau Wanda Nara, ist auch dessen Beraterin. Nun hat die 31-Jährige zur Sendung «Tiki Taka» auf dem italienischen Sender «Mediaset» verkündet, dass ihr Mann im Sommer ein begehrtes Transferziel war. Icardi, der bei Inter Mailand eine Ausstiegsklausel von 110 Millionen Euro hat, sei sowohl bei Klubs aus dem Ausland, als auch bei Napoli und Juventus auf dem Zettel gestanden.

Icardis Entscheidung, bei Inter zu bleiben, sei jedoch von Beginn an klar gewesen, erklärt Wanda Nara und unterlässt es nicht, gegen Konkurrent Juventus zu schiessen: «Der einzige Kontakt, den Mauro mit Juve hatte, waren die sieben Tore, die er gegen sie geschossen hat.»

Doch Juventus habe sowieso Cristiano Ronaldo als primäres Ziel gehabt, um die Champions League zu gewinnen, so die Argentinierin. (zap)

Top-Trainer gegen Auswärtstore-Regel

Die Coaches führender europäischer Fussballklubs wollen in den K.o.-Spielen des Europacups eine Änderung. Die UEFA solle die Auswärtstore-Regelung überprüfen, verlangten sie bei einem Treffen am Verbandssitz in Nyon. «Die Trainer denken, dass es nicht mehr so schwierig ist, auswärts Tore zu schiessen, wie es früher war», sagte UEFA-Generalsekretär Giorgio Marchetti.

Beim jährlichen Treffen waren unter anderem José Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (PSG), Carlo Ancelotti (Napoli), Massimiliano Allegri (Juventus Turin) und Julen Lopetegui (Real Madrid) zugegen. Gemäss Marchetti halten die Trainer die Auswärtstore-Regel für kontraproduktiv, da im Hinspiel oft versucht werde, in erster Linie kein Gegentor zu erhalten. (ram)

Frauen-Nationalteam verpasst direkte WM-Qualifikation

Bild: EPA/PAP

Das Schweizer Fussball-Nationalteam der Frauen hat die direkte Qualifikation für die WM 2019 in Frankreich auf der Zielgeraden verspielt. Nach dem 1:2 in Schottland verpasste das Team von Martina Voss-Tecklenburg den im letzten Gruppenspiel für den 1. Platz benötigten Sieg in Polen. Trotz mehrerer hochkarätiger Chancen kamen die Schweizerinnen beim Gruppendritten in Mielec nicht über ein 0:0 hinaus.

Der Schweiz entglitt der Gruppensieg auch deshalb, weil Schottland gleichzeitig in Albanien 2:1 gewann. Immerhin: Als eine der vier besten Zweiten kann sich die Schweiz via Barrage noch für die Endrunde im nächsten Sommer qualifizieren. Allerdings gibt es dort nur noch ein Ticket zu holen. (leo/sda)

Zweiter Etappensieg für Viviani

Im Sprint des Feldes gewinnt Elia Viviani in Fermoselle nahe der nordportugiesischen Grenze die 10. Etappe der Spanien-Rundfahrt. Der Italiener siegte am Tag nach dem ersten Ruhetag vor dem slowakischen Weltmeister Peter Sagan, der zum dritten Mal an der aktuellen Vuelta mit Platz 2 vorliebnehmen musste. Für Viviani war es bereits der zweite Tagessieg an der Spanien-Rundfahrt.

An der Spitze der Gesamtwertung gab es keine Verschiebungen. Der Brite Simon Yates führt weiterhin lediglich eine Sekunde vor dem Spanier Alejandro Valverde. Als Dritter folgt mit 14 Sekunden Rückstand der Kolumbianer Nairo Quintana, der Vuelta-Sieger von 2016. (pre/sda)

🏁 Etapa 10 | Stage 10 #LaVuelta18



🔥🔥🔥 @eliaviviani 🔥🔥🔥



🎙 ¿Qué le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/5iieo0fUyE — La Vuelta (@lavuelta) 4. September 2018

Suter darf zu Ottawa ins NHL-Camp

Laut der «Neuen Zürcher Zeitung» wird der Schweizer Nationalstürmer Pius Suter (22) den Saisonstart mit den ZSC Lions verpassen. Der Olympia-Teilnehmer von Südkorea wird wie im Vorjahr als ungedrafteter Spieler am Saisonvorbereitungs-Camp des kanadischen NHL-Teams Ottawa Senators teilnehmen.

Das Camp der Senators startet am 14. September mit 57 Spielern, darunter 33 Stürmern. Suter dürfte nach rund zehn Camp-Tagen zurückkehren. Die nationale Saison beginnt für die ZSC Lions mit dem Cup-Sechzehntelfinal in Bülach (19. September), zwei Tage später erfolgt für den Meister der Meisterschaftsstart mit dem Heimspiel gegen den Erzrivalen SC Bern. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

Ohne Federer und Wawrinka gegen Schweden

Für die Playoff-Begegnung im Davis Cup in Biel gegen Schweden hat Captain Severin Lüthi fünf Spieler aufgeboten. Henri Laaksonen (ATP 122), Marc-Andrea Hüsler (ATP 365), Neuling Jakub Paul (ATP 736), Antoine Bellier (ATP 900) und Doppelspezialist Luca Margaroli (ATP Doppel 151) bestreiten vom 14. bis 16. September das letzte Duell vor der im nächsten Jahr in Kraft tretenden Davis-Cup-Reform.

Die Sieger der acht Playoff-Begegnungen gehören in der nächsten Saison zu den 24 Nationen, die die 1. Runde im neu strukturierten Davis Cup bestreiten. Neben jenen acht Teams und den vier unterlegenen Viertelfinalisten der diesjährigen Ausgabe (Italien, Deutschland, Kasachstan und Belgien) schaffen es auch 12 Mannschaften via Nationenranking ins Teilnehmerfeld. Sollte die Schweiz das Playoff verlieren, würde sie dank ihrem, am 17. September aktualisierten Ranking in der Weltgruppe bleiben, was allerdings vom internationalen Verband ITF nicht offiziell bestätigt ist. (pre/sda

Jose Mourinho akzeptiert Haftstrafe für Steuerdelikt

Jose Mourinho soll während seiner Zeit als Trainer von Real Madrid in den Jahren 2011 und 2012 rund 3,3 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Jetzt hat sich der aktuelle Man-United-Trainer laut der Zeitung «El Mundo» mit den spanischen Behörden auf eine einjährige Haftstrafe geeinigt.

So sei der Portugiese bereit, zur Einstellung des Steuerhinterziehungsverfahrens die Haftstrafe sowie eine Geldstrafe von knapp zwei Millionen Euro zu akzeptieren.

Dass Mourinho tatsächlich im Gefängnis landet, ist jedoch unwahrscheinlich. In Spanien werden Erststrafen unter zwei Jahren normalerweise zur Bewährung ausgesetzt. (zap)

Bild: EPA/EPA

Valascia-Verbleib für Ambri vorerst nur für eine Saison

Ob der aktuelle National-League-Klub Ambri-Piotta bis zur geplanten Fertigstellung des neuen Stadions im Jahre 2021 in der altehrwürdigen Valascia weiterspielen kann, wird laut der National League von Saison zu Saison entschieden.

Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA betonte die Liga in einer Stellungnahme, dass die Lizenzkommission die Spielberechtigung jeweils nur für eine Saison erteile.

Für die Lizenzbeurteilung sei ein von der Kommission für Ordnung und Sicherheit (KOS) abgenommenes Sicherheitskonzept zentral. Auch dieses müsse jährlich eingereicht werden. Die Verantwortung beziehungsweise Erteilung der Bewilligung, ob in einem Stadion gespielt werden kann, liegt aber laut Swiss Ice Hockey bei den Behörden. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

DFB ermittelt wegen Kult-Clip

Für die einen ist es schon jetzt die geilste Ansage der noch jungen Saison, für den DFB ist es eine Sache für den Kontrollausschuss. Ein Verbands-Sprecher bestätigte am Montag, dass gegen Jan Löhmannsröben ermittelt wird. Der Kaiserslautern-Spieler solle Stellung zu seinen Aussagen nach dem 1:1 in Zwickau beziehen.

Löhmannsröben machte am Sonntag seinem Ärger über die Schiedsrichterleistung Luft. Sein TV-Interview ist schon jetzt eine der legendärsten Schiri-Schelten aller Zeiten. Der 27-jährige Mittelfeldspieler hatte im Interview der Telekom unter anderem gesagt: «Wenn das ein Schiri ist, weiss ich nicht, Digga, dann soll der Cornflakes zählen gehen.»

Mittlerweile hat sich Löhmannsröben für seine Wutrede entschuldigt: «Dass ich dann im Interview direkt nach dem Spiel vielleicht ein wenig emotionaler bin, sorry. Der Fussball lebt doch von Emotionen.» (ram/watson.de)

Nummelin beendet Karriere und startet Trainer-Laufbahn

Der legendäre finnische Offensiv-Verteidiger Petteri Nummelin hat seine Spieler-Laufbahn im Alter von bald 46 Jahren für beendet erklärt und wechselt ins Trainer-Business. Der frühere Weltmeister und Olympia-Zweite sowie zweifache Schweizer Meister mit Lugano (2003 und 2006) spielte letzte Saison noch in Japan für die Nikko Icebucks.

Nun startet Nummelin seine Trainer-Laufbahn bei seinem Heimatverein TPS Turku. Dort wirkt der frühere Ausnahmekönner im Powerplay als Assistenzcoach des U18-Teams. (zap/sda)

Bild: EQ IMAGES

Details zum spanischen Liga-Spiel in den USA

Die Würfel sind offenbar gefallen. Die erste Partie der spanischen Liga, welche in den USA ausgetragen wird, ist jene zwischen Girona und Barcelona. Details zu diesem katalanischen Derby weit weg von Katalonien enthüllte die Zeitung «L'Esportiu».

Demnach wird 1500 Girona-Fans die Anreise nach Miami bezahlt. Insgesamt 5000 Tickets erhält der Klub für das Auswärtsspiel im 100 Kilometer entfernten Barcelona. Dafür, dass die Girona-Anhänger ein Heimspiel weniger sehen können – das wohl begehrteste der ganzen Saison – erhalten sie 20 Prozent der Kosten für ihr Saisonabo zurück. (ram)

Frontpage of the Girona edition of L’Esportiu today. “All off to Miami” Girona-Barça will be the game played in the US. Also reports compensation for season ticket holders. pic.twitter.com/kWi01ytPBC — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) 4. September 2018

E-Prix in Bern statt in Zürich?

Die erste Austragung eines Formel-E-Rennens in Zürich wurde als grosser Erfolg registriert. Dennoch könnte der nächste E-Prix der Schweiz an einem anderen Ort stattfinden. Zürich verzichtet im nächsten Jahr wegen des «Züri-Fäschts» auf eine Austragung. Gemäss der «Berner Zeitung» soll nun Bern zum Handkuss kommen. Sicherheitsdirektor Reto Nause bestätigte den Kontakt mit den Veranstaltern. (ram)

Bild: EPA/KEYSTONE

Nike wirbt mit Kaepernick

Football-Quarterback Colin Kaepernick, der vor gut zwei Jahren die Nationalhymnen-Proteste im US-Sport ausgelöst hatte, ist Teil der neuesten Werbekampagne von Nike. Der 30-Jährige ist einer von mehreren Athleten, mit denen der US-Sportartikelhersteller das 30-Jahr-Jubiläum seines Mottos «Just Do It» (Mach es einfach) feiern wird.

Im August 2016 begann mit Kaepernick die Welle an Protesten von NFL-Profis, die sich durch ihren Kniefall oder erhobene Fäuste gegen Polizeibrutalität und Rassen-Ungleichheiten aussprechen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete kniende Spieler vergangenes Jahr als «Hurensöhne» und hat seitdem seine Kritik an der Liga und den protestierenden Spielern mehrfach erneuert. Kaepernick, damals Spieler der San Francisco 49ers, steht seither ohne Team da. (ram/sda/dpa)

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 3. September 2018

