Werden wir jemals so cool wie Andreescus Mutter?



Werden wir jemals so cool wie Andreescus Mutter? +++ Macron entschuldigt sich bei Albanien

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

So reagiert Andreescus Mutter bei deren Satzgewinn im US-Open-Final

Am Samstag hat die 19-jährige Bianca Andreescu ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Die Kanadierin blieb im Final gegen Serena Williams cool und gewann in zwei Sätzen gegen die klare Favoritin. Noch cooler als Bianca Andreescu blieb aber ihre Mutter Maria in der Box. Nach dem Gewinn des ersten Satzes blieb sie gemütlich sitzen und klatschte fast schon apathisch mit. Und wir fragen uns: Werden wir jemals so cool wie Mama Andreescu? (zap)

This is actually hilarious. My moms a straight G. I’ll never be that cool https://t.co/4pvXVf5ZXv — Bianca (@Bandreescu_) September 9, 2019

Macron entschuldigt sich bei Albanien

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat sich bei Frankreichs EM-Qualifikationsgegner Albanien für das Abspielen der falschen Nationalhymne entschuldigt. Macron habe «seine aufrichtige Entschuldigung für den skandalösen Fauxpas des französischen Fussballbundes mit unserem Nationalen Flaggenlied» ausgedrückt, wie der albanische Ministerpräsident Edi Rama auf Twitter schrieb.

Presidenti Macron më shprehu ndjesën e sinqertë për gafën skandaloze të Federatës Franceze të Futbollit, me himnin e Flamurit tonë Kombëtar! E cilësoi një “gabim të papranueshëm” dhe duke vlerësuar edhe reagimin e lojtarëve tanë më kërkoi publikimin e ndjesës së tij #Respekt 🇦🇱🇫🇷 — Edi Rama (@ediramaal) September 8, 2019

Vor dem EM-Qualifikationsspiel in Paris war am Samstag anstelle der albanischen Hymne die von Andorra, dem nächsten Qualifikationsgegner von Frankreich, gespielt worden. Die albanischen Spieler sahen irritiert aus, die Fans wütend. Der Start des Spiels im Stade de France verzögerte sich um etwa zehn Minuten, bis die richtige Hymne gespielt worden war. Ein weiterer Fehler war dem Stadionsprecher unterlaufen, als er sich für das Abspielen der falschen Hymne bei den «armenischen Zuschauern» entschuldigte. (zap/sda/ap)

Forster feiert ersten Weltcupsieg

Für Lars Forster endet eine komplizierte Saison mit einem süssen Triumph. Der 26-jährige St. Galler feierte beim Saisonfinale in Snowshoe (USA) seinen ersten Weltcupsieg. Forster triumphierte dank einem Antritt in der Schlussphase des Rennens fünf Sekunden vor Nino Schurter, der durch einen Defekt um seinen 33. Weltcupsieg im olympischen Cross-Country gebracht wurde. Dritter wurde der Franzose Maxime Marotte.

Nino Schurter stand dank seinem ersten Sieg im Short Track am Freitag bereits vor dem Rennen als Gesamtweltcupsieger fest. (pre/sda)

“It’s reward overload!”

- @larsrace



After a tough season, marred by a knee injury in Albstadt and the physical and mental struggle that followed, Lars Forster turns it all around with a fine win in Snowshoe.



🤘😛🤘#MBWorldCup pic.twitter.com/meT08GnsNo — UCI MTB (@UCI_MTB) September 8, 2019

Neff verpasst Gesamtsieg im Weltcup

Jolanda Neff ist der vierte Gewinn des Gesamtweltcups im letzten Rennen der Saison entglitten. Die angeschlagene Ostschweizerin kam bei der Derniere in Snowshoe (USA) nicht über Platz 11 hinaus und wurde in der Gesamtwertung noch von der Amerikanerin Kate Courtney abgefangen.

Courtney, die drei der ersten vier Cross-Country-Rennen der Saison gewonnen hat, reichte ein 5. Rang, um sich bei letzter Gelegenheit wieder an Neff vorbeizuschieben. Den Tagessieg holte sich die französische Weltmeisterin Pauline Ferrand-Prévot vor der Niederländerin Anne Terpstra und der Britin Annie Last. (pre/sda)

🚵‍♀️ @jolandaneff fährt in Snowshoe auf Rang 11 und verpasst den Gesamtsieg im Weltcup! Gesamtsiegerin wird @sparkleaddict ! 🇨🇭Beste Schweizerin ist @Indergandli auf Rang 9⃣! pic.twitter.com/hVeTwys6i2 — MySportsCH (@MySports_CH) September 8, 2019

Heidrich/Vergé-Dépré verpassen Podest

Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré haben die World Tour Finals in Rom mit einer bitteren Niederlage abgeschlossen. Im Spiel um Platz 3 unterlagen sie nach vergebenem Matchball den höher eingestuften Brasilianerinnen Ana Patricia/Rebecca 21:19, 18:21, 14:16.

Obschon Heidrich/Vergé-Dépré das Podest beim Saisonschluss-Event knapp verpassten, dürfen sie auf eine weitere gelungene Turnierwoche zurückblicken. Die beiden Schweizerinnen konnten in Italiens Hauptstadt nahtlos an ihre starken Leistungen der letzten Wochen anknüpfen. Erst im verlorenen Halbfinal gegen das deutsche Duo Laura Ludwig/Margareta Kozuch Duo riss ihre neun Spiele andauernde Siegesserie auf der World Tour. (pre/sda)

Roglic hält Valverde-Angriff stand

Primoz Roglic nimmt die dritte und letzte Woche der Vuelta als Leader in Angriff. Der Slowene vom Team Jumbo-Visma verteidigte am Sonntag in der schwierigen 15. Etappe im Norden Spaniens seinen knapp zweieinhalb Minuten grossen Vorsprung im Gesamtklassement mit Erfolg.

Der in der Gesamtwertung zweitplatzierte Alejandro Valverde ergriff im 8 km langen Schlussanstieg hinauf zur Kirche auf dem Alto de Acebo zwar früh die Initiative, doch Roglic zeigte sich unbeeindruckt von der Attacke des Spaniers und liess sich als einziger nicht abschütteln. Letztlich erreichte der Vuelta-Leader und der Weltmeister das Ziel auf 1200 Metern Höhe zeitgleich als Tagesachter und -neunter.

Die Bergetappe in Asturien gewann aus einer ursprünglich 17 Fahrer grossen Fluchtgruppe heraus der Amerikaner Sepp Kuss. Der 24-jährige Teamkollege von Roglic verfügte im Schlussanstieg über die grössten Kraftreserven der Ausreisser und siegte solo. Für Kuss war es der erste Etappensieg in einer Grand Tour und damit der grösste Erfolgs seiner Karriere. (pre/sda)

Etapa 15 - Stage 15 | #LaVuelta19



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @seppkuss gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Sepp Kuss's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/66llFxb3BZ — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2019

Peroni erlitt Wirbelverletzung bei Horror-Crash

Der Formel-3-Fahrer Alex Peroni hat sich bei seinem heftigen Unfall in Monza eine Wirbelverletzung zugezogen, wie der Fahrer und sein Team Campos Racing mitteilten. Der 19-Jährige, der am Samstag in der sogenannten Parabolica über Randsteine gefahren und folglich mit seinem Wagen meterhoch in die Luft katapultiert worden war, befindet sich weiterhin in Spitalpflege.

Peroni hatte sich nach dem schweren Unfall zwar aus eigener Kraft und ohne sichtbare äussere Verletzungen in das sogenannte Medical Car begeben können, wurde nach Untersuchungen an der Strecke allerdings in ein Spital überführt. Er wisse nicht, wie lange die Genesung dauern würde, schrieb Peroni bei Instagram. Unmittelbar nach dem Crash hatten die Rennkommissare die Randsteine entfernen lassen. (pre/sda)

