Teichmann siegt sensationell in Palermo +++ Amerikanerin mit Weltrekord über 400 m Hürden

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Olympiasiegerin Muhammad mit Weltrekord über 400 m Hürden

Die amerikanische Olympiasiegerin Dalilah Muhammad hat in 52,20 Sekunden einen Weltrekord über 400 m Hürden aufgestellt. Die 29 Jahre alte New Yorkerin verbesserte am letzten Tag der US-Meisterschaften in Des Moines die Bestmarke der Russin Julia Petschonkina aus dem Jahr 2003 um 14 Hundertstelsekunden. Muhammad siegte im Bundesstaat Iowa vor Sydney McLaughlin, die in 52,88 Sekunden ins Ziel kam, und Ashley Spencer (53,11). (sda)

Teichmanns zweiter Turniersieg

Grosser Sieg für Jil Teichmann: Die Schweizer Tennisspielerin gewinnt das WTA-Turnier in Palermo. Im Final schlug Teichmann die topgesetzte Niederländerin Kiki Bertens, die Nummer 5 der Welt, mit 7:6, 6:2.

Die 22-jährige Teichmann hatte im Mai in Prag erstmals auf höchster Stufe ein Turnier gewonnen, ebenfalls auf Sand. Sie wird sich dank dem jüngsten Erfolg in der Weltrangliste den Top 50 nähern. (ram)

Ewan letzter Sieger der Tour 2019

Caleb Ewan hat die 21. und letzte Etappe der Tour de France gewonnen. Der Australier setzte sich im Massensprint auf den Champs-Élysées in Paris durch und gewann seine dritte Etappe an dieser Rundfahrt.

He came out of nowhere!



In der Gesamtwertung gab es erwartungsgemäss keine Änderungen mehr. Egan Bernal ist der erste Sieger der Tour de France aus Kolumbien, neben dem 22-Jährigen stehen Geraint Thomas und Steven Kruijswijk auf dem Siegerpodest. Bergkönig wurde der Franzose Romain Bardet, das Grüne Trikot des Punktbesten eroberte sich bereits zum siebten Mal der dreifache Weltmeister Peter Sagan. Mit Julian Alaphilippe wurde zudem derjenige Fahrer ausgezeichnet, der sich als kämpferischster der Rundfahrt hervortat. (ram)

Brünig-Schwinget an Reichmuth

Pirmin Reichmuth hat das Bergkranzfest auf dem Brünigpass für sich entschieden. Nachdem der 24-Jährige aus Cham seine ersten fünf Gänge alle mit der Maximalnote 10 gewonnen hatte, reichte ihm im Schlussgang gegen Joel Wicki ein Gestellter zum Festsieg. Entsprechend ging Reichmuth auch kein grosses Risiko ein.

Vier Wochen vor dem Eidgenössischen in Zug deutet nichts darauf hin, dass die Berner als Übermacht auftreten werden, wie sie es in den vergangenen Jahren an Festen mit eidgenössischem Zuschnitt taten. In sehr vielen Spitzenduellen mit den Innerschweizern zogen sie den Kürzeren. (ram/sda)

Gajic schiesst Schaffhausen ab

Der FC Vaduz feiert im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg. Die Liechtensteiner bezwangen das damit weiterhin sieglose Schaffhausen mit 2:0. Beide Treffer erzielte Routinier Milan Gajic mittels Foulpenalty. (ram)

Ramos-Viñolas Turniersieger in Gstaad

Der Spanier Albert Ramos-Viñolas triumphiert am Swiss Tennis Open in Gstaad. Den Final gegen Cedrik-Marcel Stebe aus Deutschland gewinnt der 31-Jährige in 82 Minuten 6:3, 6:2.

Albert Ramos holte seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour nach dem Turniersieg in Bastad vor drei Jahren. In der Weltrangliste wird Ramos am Montag von Platz 85 in den Bereich von Position 70 vorstossen. (ram/sda)

Neff wieder Europameisterin

Schon zum vierten Mal hat Jolanda Neff die Cross-Country-EM der Mountainbikerinnen gewonnen. Im tschechischen Brünn fuhr die Ostschweizerin überlegen zur Goldmedaille. Neff siegte mit fast drei Minuten Vorsprung vor der Ukrainerin Jana Belomoina und Elisabeth Brandau aus Deutschland. Mit Alessandra Keller auf Rang 6 schaffte es eine zweite Schweizerin in die Top Ten.

Mathieu van der Poel mischt die Mountainbike-Szene weiter auf. Der 24-jährige Holländer holte sich überlegen den Titel bei den Männern. In Abwesenheit von Nino Schurter triumphierte er 43 Sekunden vor dem Schweizer Florian Vogel. Dritter wurde Van der Poels Landsmann Milan Vader. Zweitbester Schweizer war Reto Indergand als Fünfter. (ram/sda)

Marco Reus in Deutschland zum Fussballer des Jahres gewählt

Marco Reus ist deutscher «Fussballer des Jahres 2019». Der 30-jährige Captain des Meisterschaftszweiten Borussia Dortmund setzte sich in einer vom Fussballmagazin «Kicker» unter Sportjournalisten ausgerichteten Wahl mit 158 Stimmen vor Kai Havertz (121 Stimmen) von Bayer Leverkusen und Bayern-Profi Joshua Kimmich (35) durch. Für Reus ist es die zweite Auszeichnung als Fussballer des Jahres nach 2012. Er ist der erste Dortmunder seit Jürgen Kohler 1997, dem diese Ehre zuteil wird. 2012 hatte Reus die Auszeichnung im Trikot von Borussia Mönchengladbach erhalten.

Bei den Trainern triumphierte mit Liverpool-Coach Jürgen Klopp ein ehemaliger Weggefährte von Reus beim BVB. Klopp führte Liverpool in der letzten Saison zum Champions-League-Titel und in der englischen Meisterschaft auf den 2. Platz. Der Schweizer BVB-Coach Lucien Favre landete im Trainer-Ranking hinter Klopp, Friedhelm Funkel (Düsseldorf), Ex-YB-Meistercoach Adi Hütter (Frankfurt), Niko Kovac (Bayern) und Christian Streich (Freiburg) im 6. Rang. (sda/dpa)

Marco #Reus ➡ "Fußballer des Jahres",

Jürgen #Klopp ➡ "Trainer des Jahres".



Ajax eröffnet Saison mit Tor in der 1. Minute

PSV Eindhoven, Basels Gegner in der Qualifikation zur Gruppenphase der Champions League, hat einen ersten Titelgewinn der Saison verpasst. Es verlor den Supercup gegen Ajax Amsterdam 0:2. Bereits nach 35 Sekunden traf Kasper Dolberg. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Daley Blind zum Endstand. (ram/sda)

