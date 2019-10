Sport

Sport-News

Sport-News: Brägger und Hegi enttäuschen am WM-Mehrkampf in Stuttgart



Sport-News

Brägger und Hegi enttäuschen im Mehrkampf +++ Djokovic scheitert an Tsitsipas

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Ränge 15 und 23 für Brägger und Hegi – Mehrkampf-Gold an Nagorni

Pablo Brägger erreicht an der WM in Stuttgart im Mehrkampf-Final den 15. Rang. Oliver Hegi kommt nicht über den 23. und zweitletzten Platz hinaus. Gold geht an den Russen Nikita Nagorni.

Brägger zeigte eine solide Leistung – ausser am Sprung. Dort misslang dem Ostschweizer die Landung, weshalb er 1,3 Punkte weniger holte als in der Qualifikation. Keiner war an diesem Gerät schlechter als der 26-Jährige. Dafür brillierte Brägger an seinem Paradegerät Reck, an dem er 2017 Europameister geworden war.

Einen Tag zum Vergessen erlebte Hegi, obwohl ihm der Auftakt am Pferd optimal gelungen war. In der Folge unterliefen dem 26-jährigen Aargauer am Sprung, Reck sowie am Boden gröbere Fehler, und auch der Abgang von den Ringen missglückte. Mit 78,630 war die Punktzahl deutlicher tiefer als in der Qualifikation (82,831), die er als Zwölfter beendet hatte.

Bild: EPA

Schweinsteiger wird TV-Experte

Der frühere deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird vorerst für die kommenden drei Jahre bis zur WM 2022 in Katar TV-Experte im deutschen Fernsehen ARD. Erster grosser Höhepunkt für den 35-Jährigen soll die EM im kommenden Jahr sein. Der 121-fache Nationalspieler hatte am Dienstag seine Karriere beendet. (pre/sda)

Tsitsipas wirft Djokovic raus

Grosse Überraschung beim Masters-1000-Turnier in Schanghai: Novak Djokovic scheitert im Viertelfinal an Stefanos Tsitsipas. Trotz Gewinn des ersten Satzes muss sich der «Djoker» nach einem unglaublichen Kampf auf hohem Niveau mit 6:3, 5:7, 3:6 geschlagen geben. Tsitsipas kassierte gleich im ersten Aufschlagspiel ein Break, konnte sich danach aber steigern und spielte sein Gegenüber phasenweise gar an die Wand.

Bei Vorjahressieger Djokovic fallen nach dem überraschenden Aus 820 Weltranglisten-Punkte aus der Wertung. Damit liegt der Serbe nur noch 320 Punkte vor Rafael Nadal, der trotz seinem Verzicht auf Schanghai noch in dieser Saison wieder die Nummer 1 werden könnte. Djokovic muss bis Ende des Jahres noch 1600 Punkte verteidigen, Nadal keinen einzigen. (pre)

Defending Champion: Dethroned @StefTsitsipas battles from a set down to defeat Djokovic 3-6 7-5 6-3 in Shanghai!#RolexSHMasters pic.twitter.com/qeKgLPHVit — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019

Nike schliesst Oregon Project

Das Sportartikelunternehmen Nike schliesst laut amerikanischen Medienberichten sein umstrittenes Oregon Project. Dessen Chef Alberto Salazar war in der vergangenen Woche wegen Verstössen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden.

«Die Situation mit den anhaltenden unbegründeten Behauptungen lenken viele Athleten ab und beeinträchtigen ihre Fähigkeit, sich auf Trainings- und Wettkampfbedürfnisse zu konzentrieren», zitiert das US-Magazin «Runner's Point» den Nike-Chef Mark Parker. «Ich habe daher den Entscheid getroffen, das Oregon-Projekt zu schliessen.»

Salazar war nach langjährigen Ermittlungen der amerikanischen Anti-Doping-Agentur USADA gesperrt worden, ebenso wie der Arzt Jeffrey Brown. Der gebürtige Kubaner und frühere Marathon-Spitzenläufer Salazar hat dagegen Einspruch erhoben. (pre/sda)

Bild: EPA

Bottas zweimal schneller als Hamilton

Das Fahrer-Duo von Mercedes dominiert die zwei Trainings für den Grand Prix von Japan. Valtteri Bottas fährt beide Male vor Lewis Hamilton die beste Rundenzeit. Max Verstappen als Drittklassierter büsste knapp drei Zehntel auf den Finnen ein. Am Morgen war Bottas 76 Tausendstel schneller als Hamilton gewesen. Sebastian Vettel wies als Dritter schon fast eine Sekunde Rückstand auf.

Das zweite Training kam wegen Taifun «Hagibis» einem vorgezogenen Qualifying gleich. Für Sonntag wird zwar eine deutliche Besserung vorausgesagt, die Möglichkeit weiterer schwerer Regenfälle jedoch nicht restlos ausgeschlossen. Sollten die Bedingungen auch am Sonntag keine Qualifikation zulassen, würden die Ergebnisse der zweiten Trainingseinheit für das Erstellen der Startaufstellung beigezogen.

Kimi Räikkönen im Alfa Romeo klassierte sich im ersten Training mit zweieinhalb Sekunden Rückstand auf Platz 12. Sein Teamkollege Antonio Giovinazzi war praktisch nur Zuschauer. Der Italiener konnte wegen eines Hydraulik-Problems keine schnelle Runde drehen. (pre/sda)

CLASSIFICATION: END OF FP2



Valtteri Bottas takes P1 once again, in another @MercedesAMGF1 1-2!



Max Verstappen takes P3, ahaead of the Ferraris#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/cJK2YPYQTU — Formula 1 (@F1) October 11, 2019

Suzuka-Qualifying auf Sonntag verschoben

Der Taifun «Hagibis» beeinflusst wie befürchtet das Formel-1-Wochenende in Suzuka. Weil der Sturm, vom Wetterdienst mit der höchsten Gefahrenstufe bewertet, gemäss Prognose am Samstag in Japan auf Land treffen wird, wird das Programm des Grossen Preises von Japan verkürzt. Das dritte freie Training wird abgesagt, das Qualifying um einen Tag verschoben.

Die Verschiebung des Qualifyings auf den Sonntag ist in Japan kein Novum. Schon zweimal hatten der Kampf um die Startplätze und das Rennen am gleichen Tag stattgefunden. Vor 15 Jahren war ebenfalls ein Taifun der Grund dafür gewesen, vor neun Jahren hatte Dauerregen das Programm durcheinandergebracht. (sda)

🌧🌧🌧



The weather forecast from Suzuka as Typhoon Hagibis is monitored ⬇️#JapaneseGP 🇯🇵 #F1https://t.co/hr45SZNVtK — Formula 1 (@F1) October 10, 2019

Petkovic mindestens bis im Frühjahr 2020 Nationaltrainer

Vladimir Petkovic würde die Schweizer Nationalmannschaft auch in einer allfälligen Barrage als Nations-League-Gruppensieger um die verbleibenden vier EM-Tickets im Frühjahr betreuen. Dies bestätigte Pierluigi Tami, der Direktor der Nationalmannschaft, vor der Abreise nach Kopenhagen, wo am Samstag die wegweisende Partie der EM-Qualifikation gegen Dänemark im Programm steht.

Der Ende Jahr auslaufende Vertrag von Petkovic verlängert sich im Fall einer EM-Qualifikation automatisch bis nach der Endrunde 2020. Schafft die SFV-Auswahl die Qualifikation als eines der besten zwei Teams der Gruppe D nicht, bietet sich ihr im Frühjahr in einer Barrage mit drei weiteren Teams die Chance, sich einen Platz an der Endrunde 2020 zu sichern. (sda)

Bild: KEYSTONE

Gold für Biles, Steingruber wird 18.

Giulia Steingruber erreicht an den Weltmeisterschaften in Stuttgart im Mehrkampf-Final den 18. Rang. Im Vergleich zur Qualifikation, als sie 19. geworden war, verbesserte sich die 25-jährige Steingruber um 0,134 auf 53,866 Punkte.

Steingruber bestritt nach einem im Juli 2018 erlittenen Kreuzbandriss ihren ersten internationalen Wettkampf seit der WM 2017 in Montreal. Das persönliche Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, an denen sich hoch hinaus will, hatte sie schon am Samstag gelöst. Einen Gerätefinal verpasste sie allerdings, am Sprung fehlte dafür ein Zehntel.

Gold ging mit grossem Vorsprung an Simone Biles, für die es nach 2013, 2014, 2015 und 2018 der fünfte WM-Titel im Mehrkampf war – 2017 hatte sie eine Pause eingelegt. Die 22-jährige Amerikanerin sicherte sich mit grossem Vorsprung ihren bereits 16. WM-Titel, nach demjenigen mit dem US-Team den zweiten an diesen Titelkämpfen in Stuttgart Silber und Bronze gingen an die Chinesin Tang Xijing und die Russin Angelina Melnikowa. (pre/sda)

Neymar neu in Brasiliens 100er-Club

Brasiliens Superstar Neymar hat den Sprung in den illustren 100er-Club geschafft. Beim 1:1 im Freundschaftsspiel gegen Senegal absolvierte der 27-jährige PSG-Stürmer sein 100. Länderspiel für den Rekord-Weltmeister. Er ist damit der erst siebte Spieler der «Seleção», der diese Marke knackt. Brasilianischer Rekordnationalspieler ist Cafu mit 142 Einsätzen.

Neymar lief in Singapur von Beginn an auf und spielte durch. Das 1:0 markierte Roberto Firmino in der 9. Minute, ehe in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Famara Diedhiou mit einem verwandelten Foulelfmeter ausglich. Neymar verpasste sein 62. Länderspieltor in der 69. Minute per Freistoss nur knapp. (pre)

Dürr wegen Dopings lebenslang gesperrt

Der frühere Langläufer Johannes Dürr ist nach einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil der österreichischen Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) lebenslang gesperrt worden. Dem 32-jährigen Österreicher, der wegen Epo-Dopings bereits 2014 für zwei Jahre gesperrt worden war, wurden nun mehrere weitere Verstösse gegen die Anti-Doping-Bestimmungen nachgewiesen.

So wurde Dürr, der mit seinen Aussagen den Doping-Skandal um einen deutschen Arzt während der nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld losgetreten hatte, wegen Besitzes und Anwendung einer verbotenen Methode (Blutdoping), von verbotenen Substanzen (Wachstumshormon), Inverkehrbringen einer verbotenen Substanz, Verabreichung einer verbotenen Methode und Beihilfe zu Dopingverstössen bestraft. (pre/sda)

bild: Screenshot ard

Arcobello wechselt zu Lugano

Die aktuelle National-League-Saison ist noch jung und doch steht schon ein Transfer-Knüller fürs nächste Jahr fest. Topskorer Mark Arcobello verlässt den SC Bern und schliesst sich im Sommer 2020 dem HC Lugano an. Der 31-jährige Amerikaner unterschrieb bei den Tessinern einen Vertrag über drei Jahre.

Arcobello, einer der aktuell besten Offensivspieler auf Schweizer Eis, ist derzeit in seiner vierten Saison für den SC Bern tätig. Mit den Bernern wurde er vor zwei Jahren und in der vergangenen Saison Schweizer Meister.

Gleichzeitig versichert er aber den SCB-Fans, dass er im Moment noch voll bei ihnen ist: «Mein wichtigstes Ziel ist es, mit dem SC Bern nochmals einen Titel zu gewinnen.»

Mark Arcobello vestirà i nostri colori per le prossime tre stagioni! ⚪⚫#LVGA #Arcobello2023 pic.twitter.com/RVw55JqBy9 — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) October 10, 2019

Osaka will bei Olympia für Japan starten

Die zweifache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka hat die Rückgabe ihrer US-Staatsbürgerschaft in die Wege geleitet, um 2020 in Tokio für Japan an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Die knapp 22-jährige Osaka (WTA 3) sagte gegenüber dem japanischen Nachrichtensender NHK, dass es speziell für sie sein werde, für Japan an den Spielen in Tokio teilzunehmen.

Osakas Vater stammt aus Haiti, ihre Mutter aus Japan. Die Gewinnerin des US Open 2018 und des Australian Open 2019 zog als Dreijährige in die USA und besitzt daher beide Staatsbürgerschaften. Ihre bisherigen Erfolge holte sie bereits für Japan. (abu/sda/apa/reu)

Bild: AP

Spielabsage wegen Taifun: Italien scheidet bei WM aus

Wegen des nahenden Taifuns Hagibis werden bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan zwei Spiele abgesagt. Die Partien Neuseeland gegen Italien in Toyota und England gegen Frankreich in Yokohama fallen am Samstag aus.

Alle Teams erhalten nach Angaben des Veranstalters zwei Punkte. Italien ist dadurch ausgeschieden. Das ebenfalls für Samstag angesetzte Spiel Irland gegen Samoa in Fukuoka soll nach derzeitigem Stand stattfinden.

Die Veranstalter des für Sonntag vorgesehenen Formel-1-Rennens in Suzuka beobachten die Auswirkungen des Taifuns. Nach derzeitigem Stand könnte die Qualifikation am Samstag beeinträchtigt werden. (sda/dpa)

#RugbyWorldCup19

En raison de l'annulation du match France-Angleterre, il est considéré que les deux équipes ont fait match nul 0-0. L'Angleterre finit donc 1re de la poule C, la France 2e#AFP pic.twitter.com/ffc2nTWdon — AFP Sports (@AFPSport) October 10, 2019

Deutschland mit Remis gegen Argentinien

Deutschland und Argentinien haben sich in einem Länderspiel in Dortmund 2:2 getrennt. Der Gastgeber lag zur Pause 2:0 in Führung, musste am Schluss aber noch froh sein, die Partie nicht zu verlieren. Lucas Ocampos glich in der 85. Minute für die Gäste aus.

Eine knappe Stunde lang war das Team von Joachim Löw in der Neuauflage des WM-Finals von 2014 das klar bessere Team. Serge Gnabry mit seinem 10. Tor im 11. Länderspiel sowie Kai Havertz mit seiner Tor-Premiere im DFB-Trikot brachten den Gastgeber verdient mit 2:0 in Führung.

Die Gäste kamen nach der Einwechslung von Lucas Alario nach gut einer Stunde besser ins Spiel. Dem Stürmer von Bayer Leverkusen gelang der Anschlusstreffer (66.), ehe Ocampos kurz vor Schluss mit einem von Emre Can abgelenkten Schuss zum verdienten Ausgleich traf. Deutschlands Torhüter Marc-André ter Stegen war bei beiden Treffern machtlos. (sda/jaw)

Bild: AP

Biels grosser Schritt Richtung Achtelfinals

Der EHC Biel machte mit einem 6:3-Sieg beim bisherigen Leader Klagenfurt einen grossen Schritt Richtung Achtelfinals der Champions Hockey League.

Die grosse Figur beim Sieg der Bieler beim österreichischen Meister war ausgerechnet Peter Schneider. Der 28-jährige Niederösterreicher erzielte die Treffer zum 1:0, 3:1, 4:1 und 6:3. Damit stehen die Seeländer in ihrer ersten Champions-League-Saison mit einem Bein in den Achtelfinals. Am kommenden Dienstag können sie sich erneut gegen Klagenfurt, aber diesmal zuhause, eine Niederlage mit drei Toren Differenz leisten. (sda/jaw)

Lausanne verpasst vorzeitige Quali

Der Lausanne HC verpasste durch eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung bei Ocelari Trinec die vorzeitige Qualifikation für die Achtelfinals der Champions Hockey League. Matej Stransky erzielte nach 3:29 Minuten der Overtime den Siegtreffer für die Tschechen.

Dank des einen Punkts wahren die Waadtländer immerhin die Führung in der Gruppe D, einen Zähler vor Trinec und Junost Minsk. Sie müssen im letzten Spiel am kommenden Dienstag zuhause gegen Trinec gewinnen, um nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Die Qualifikation für die Achtelfinals hatte Yannick Herren auf dem Stock, doch er scheiterte in der 42. Minute mit einem Penalty. (sda/jaw)

Stefano Pioli ist Giampaolos Nachfolger bei Milan

Die AC Milan verpflichtet Stefano Pioli mit einem Zweijahresvertrag als Nachfolger des am Dienstag entlassenen Cheftrainers Marco Giampaolo. Der 53-jährige, aus Parma stammende Pioli trainierte zuletzt ab 2011 Bologna, Lazio Rom, Milans Rivalen Inter Mailand und bis diesen Frühling Fiorentina. Anfang April trat er in Florenz zurück.

Milan steht in einer schwierigen Saison. Nach dem Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben ist die Mannschaft in der Meisterschaft nicht in Fahrt gekommen. aus den ersten sieben Partien in der Serie A resultierten drei Siege und vier Niederlagen. (abu/sda/ans)

Bild: AP

Weitere Anklage nach der «Operation Aderlass»

Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat in der «Operation Aderlass» eine weitere Anklage erhoben. Angeklagt wird der 27-jährige Vorarlberger Langläufer Dominik Baldauf. Baldauf wird des gewerbsmässigen schweren Sportbetrugs bezichtigt. Gemäss der Staatsanwaltschaft ist er «umfassend geständig».

Dominik Baldauf wird vorgeworfen, von 2016 bis zur Nordischen WM in Seefeld Ende Februar 2019 Blutdoping praktiziert und Wachstumshormone genommen zu haben. Bei der Durchführung wurde er vom deutschen Arzt Mark S. und dessen Helfern betreut. Er wurde während der WM in Seefeld kurzfristig festgenommen, wobei er bereits ein Geständnis ablegte.

Der Athlet soll seine Geldgeber getäuscht haben. Die zu Unrecht bezogenen Leistungen sollen mehr als 50'000 Euro betragen. Damit drohen Baldauf laut Staatsanwaltschaft zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft. (abu/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Frankreich in EM-Qualifikation ohne Mbappé

Stürmer Kylian Mbappé steht Frankreichs Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Island und am Montag gegen die Türkei nicht zur Verfügung. Wie der französische Verband mitteilte, fehlt der 20-Jährige von Paris Saint-Germain wegen einer seit September anhaltenden Oberschenkelverletzung. Für Mbappé wurde Alassane Pléa von Borussia Mönchengladbach nachnominiert.

Frankreich ist in Gruppe H der EM-Qualifikation punktgleich mit Leader Türkei (je 15 Punkte) Zweiter vor Island (12 Punkte). (abu/sda/apa/reuters)

Bild: AP

Abonniere unseren Newsletter