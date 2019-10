Sport

Sport-News

Sport-News: Daniela Ryf als Ironman-Weltmeisterin entthront



Sport-News

Daniela Ryf als Ironman-Weltmeisterin entthront +++ Biles zieht mit Scherbo gleich

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Daniela Ryf als Ironman-Weltmeisterin entthront

Daniela Ryf ist nach vier Siegen in Folge als Ironman-Weltmeisterin abgelöst worden. Die 32-jährige Solothurnerin musste sich auf Hawaii mit dem 13. Rang begnügen.

Für das Schweizer Topresultat sorgte überraschend Philipp Koutny als Achter bei den Männern. Und bei den Frauen war die unmittelbar vor Ryf klassierte Imogen Simmonds die beste Schweizerin.

Beide Siege gingen nach Deutschland. Bei den Frauen gewann erstmals Anne Haug. Bei den Männern triumphierte Jan Frodeno zum dritten Mal nach 2015 und 2016. (mim/sda)

Bild: EPA

Biles zieht dank Sprung-Gold mit Scherbo gleich

Am zweitletzten Tag der WM in Stuttgart kommen die Zuschauer in den Genuss einiger spezieller Geschichten. Simone Biles egalisiert mit Gold am Sprung eine WM-Bestmarke, dazu gibt es zwei Premieren. Biles war am Sprung eine Klasse für sich und sicherte sich ihre dritte Goldmedaille in Stuttgart und die 17. insgesamt an Weltmeisterschaften. Mit nunmehr 23 WM-Podestplätzen egalisierte sie den Rekord des Weissrussen Witali Scherbo, der diese Marke von 1991 bis 1996 erreicht hatte.

Am Stufenbarren, ihrem schwächsten Gerät, musste sich die 22-jährige Amerikanerin mit dem 5. Platz begnügen – die Belgierin Nina Derwael verteidigte den Titel erfolgreich. Am Sonntag erhält Biles am Schwebebalken und am Boden zwei weitere Gelegenheiten, alleinige Rekordhalterin zu werden. Mit zwei weiteren Siegen wäre sie nach der Russin Larissa Latynina (1958) die zweite Athletin, die fünf Titel an einer WM gewinnt. (pre/sda)

Bild: EPA

Wawrinka kehrt in Antwerpen zurück

Stan Wawrinka (ATP 20) kehrt nächste Woche beim ATP-Turnier in Antwerpen nach fünfwöchiger Verletzungspause ins Wettkampf-Geschehen zurück. Nach seiner Viertelfinal-Niederlage am US Open gegen Daniil Medwedew am 3. September hatte der 34-jährige Waadtländer seine Teilnahme an den Turnieren in St. Petersburg, Tokio und Schanghai abgesagt.

Nach einem Freilos trifft der als Nummer 4 gesetzte Wawrinka in der belgischen Hafenstadt auf den noch vier Jahre älteren Spanier Feliciano Lopez (ATP 61) oder den Briten Cameron Norrie (ATP 64). (pre/sda)

Look who just arrived at the #EuropeanOpen2019! 🇧🇪



So glad to have you here, @stanwawrinka 🇨🇭 pic.twitter.com/REu8Ck7Ggc — European Open (@EuroTennisOpen) October 12, 2019

Erster WTA-Final für 15-jährige Gauff

Die erst 15-jährige Amerikanerin Cori Gauff (WTA 110) erreichte mit einem Zweisatz-Sieg gegen die Deutsche Andrea Petkovic (WTA 75) in Linz ihren ersten WTA-Final. Sie ist die jüngste Finalistin seit die Tschechin Nicole Vaidisova 2004 das – wesentlich schlechter besetzte – Taschkent Open gewann.

Gauff hatte erstmals für Aufmerksamkeit gesorgt, als sie in Wimbledon als Qualifikantin die Achtelfinals erreicht hatte. In der oberösterreichischen Hauptstadt war sie eigentlich in der letzten Runde der Qualifikation gescheitert, rutschte aber als Lucky Loser ins Hauptfeld. Dort reihte sie nun vier Siege aneinander, unter anderem in der 1. Runde gegen die Schweizerin Stefanie Vögele und im Viertelfinal gegen die topgesetzte Weltnummer 8 Kiki Bertens, als sie erstmals eine Top-10-Spielerin bezwang.

Im Final trifft Gauff, die in der Weltrangliste mindestens 30 Plätze gut machen wird, auf Jelena Ostapenko, die French-Open-Siegerin von 2017. (pre/sda)

It's a first WTA singles final for @CocoGauff! She ousts Petkovic 6-4, 6-4 to reach the championship match at @WTALinz! pic.twitter.com/9Ozg3e3PpM — WTA (@WTA) October 12, 2019

Sampdoria engagiert Claudio Ranieri

Sampdoria Genua hat mit Claudio Ranieri einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Eusebio di Francesco gefunden. Der 67-jährige Römer unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Bereits im letzten März hatte Ranieri seinen Landsmann Di Francesco bei der AS Roma beerbt.

Bei Sampdoria Genua ist nun ein längerfristiges Engagement geplant. Allerdings ist der Druck von Beginn weg hoch: Die Genueser haben mit drei Punkten aus sieben Spielen einen miserablen Saisonstart hingelegt. Ranieri, der mit Leicester 2016 englischer Meister wurde, und auch schon unter anderen Chelsea, Juventus Turin, Inter Mailand oder Valencia trainiert hat, beginnt sein neues Amt am kommenden Wochenende gegen die AS Roma. (pre/sda)

Mollema triumphiert in der Lombardei

Bauke Mollema sichert sich in der 113. Ausgabe der Lombardei-Rundfahrt – dem letzten Klassiker des Jahres – solo den Sieg. Für den 32-jährigen Niederländer war es der grösste Erfolg seiner Karriere.

Mollema nutzte mit einem Angriff knapp 20 km vor dem Ziel die Rivalität unter den Topfavoriten wie Egan Bernal, Primoz Roglic und Alejandro Valverde aus. Am Ende der 243 km von Bergamo nach Como lag der Fahrer des Teams Trek-Segafredo um rund 15 Sekunden vor dem ehemaligen Weltmeister Valverde. Zeitgleich mit dem Spanier Dritter wurde der diesjährige Tour-de-France-Sieger Bernal aus Kolumbien.

Mollema sorgte für den ersten niederländischen Sieg in der Lombardei-Rundfahrt seit 1981. Vor 38 Jahren hatte sich Hennie Kuiper durchgesetzt. Von den sechs gestarteten Schweizern vermochte sich im Ziel in Como keiner in den ersten zehn zu klassieren. (pre/sda)

Medwedew erreicht 6. Final in Serie

Daniil Medwedew ist derzeit kaum zu stoppen. Der 23-jährige Russe bestreitet beim Masters-1000-Turnier in Schanghai seinen sechsten Final in Folge. In Cincinnati und St. Petersburg gewann die aktuelle Nummer 4 der Weltrangliste, in Washington, in Montreal und am US Open scheiterte er im Final. In der chinesischen Millionen-Metropole setzte sich Medwedew am Samstag gegen den griechischen Djokovic-Bezwinger Stefanos Tsitsipas durch.

Gegner im Final ist Alexander Zverev, der seinen Sieg gegen Roger Federer mit einem souveränen Zweisatz-Erfolg gegen den Italiener Matteo Berrettini bestätigte. Der Deutsche verbesserte sich damit im Jahresranking auf den 7. Platz und hat nun gute Chancen, an den ATP Finals in London zur Titelverteidigung antreten zu können. Auch Berrettini wäre als Nummer 8 aktuell für das Saisonfinale der besten acht in der O2 Arena qualifiziert. (pre/sda)

Make that SIX finals in a row for @DaniilMedwed 💪



Washington

Montreal

Cincinnati

US Open

St. Petersburg

Shanghai 🤘#RolexSHMasters pic.twitter.com/IToODXMbxh — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2019

Lotombas prächtiges Tor zum Sieg der U21

Das Schweizer U21-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 für sich entschieden. Die Schweiz besiegte Georgien in Winterthur 2:1.

Das Siegestor nach 83 Minuten erzielte allerdings ein Schweizer. Jordan Lotomba, der bei den Young Boys neuerdings in der Offensive eingesetzt wird, verwertete mit einer verblüffenden, reflexartigen Direktabnahme ein kurzes, hohes Zuspiel des Sitteners Bastien Toma. Das Schweizer Team, dessen letzte EM-Endrundenteilnahme acht Jahre zurückliegt, trägt seine dritte Partie der Qualifikation nächsten Dienstag auswärts gegen Aserbaidschan aus.

Schweiz - Georgien 2:1 (0:0)

Winterthur. - SR Farrugia Cann (MLT).

Tore: 57. Vargas (Pusic) 1:0. 61. Arabidse (Freistoss) 1:1. 83. Lotomba (Toma) 2:1.

Schweiz: Racioppi; Rüegg (84. Ndoye), Van der Werff, Zesiger, Sidler; Vargas, Domgjoni, Toma, Okafor (60. Lotomba); Guillemenot (73. Stojilkovic), Pusic (73. Bajrami).

Bemerkungen: Schweiz u.a. ohne Zeqiri (verletzt). (abu/sda)

Ränge 15 und 23 für Brägger und Hegi – Mehrkampf-Gold an Nagorni

Pablo Brägger erreicht an der WM in Stuttgart im Mehrkampf-Final den 15. Rang. Oliver Hegi kommt nicht über den 23. und zweitletzten Platz hinaus. Gold geht an den Russen Nikita Nagorni.

Brägger zeigte eine solide Leistung – ausser am Sprung. Dort misslang dem Ostschweizer die Landung, weshalb er 1,3 Punkte weniger holte als in der Qualifikation. Keiner war an diesem Gerät schlechter als der 26-Jährige. Dafür brillierte Brägger an seinem Paradegerät Reck, an dem er 2017 Europameister geworden war.

Einen Tag zum Vergessen erlebte Hegi, obwohl ihm der Auftakt am Pferd optimal gelungen war. In der Folge unterliefen dem 26-jährigen Aargauer am Sprung, Reck sowie am Boden gröbere Fehler, und auch der Abgang von den Ringen missglückte. Mit 78,630 war die Punktzahl deutlicher tiefer als in der Qualifikation (82,831), die er als Zwölfter beendet hatte.

Bild: EPA

Schweinsteiger wird TV-Experte

Der frühere deutsche Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird vorerst für die kommenden drei Jahre bis zur WM 2022 in Katar TV-Experte im deutschen Fernsehen ARD. Erster grosser Höhepunkt für den 35-Jährigen soll die EM im kommenden Jahr sein. Der 121-fache Nationalspieler hatte am Dienstag seine Karriere beendet. (pre/sda)

Tsitsipas wirft Djokovic raus

Grosse Überraschung beim Masters-1000-Turnier in Schanghai: Novak Djokovic scheitert im Viertelfinal an Stefanos Tsitsipas. Trotz Gewinn des ersten Satzes muss sich der «Djoker» nach einem unglaublichen Kampf auf hohem Niveau mit 6:3, 5:7, 3:6 geschlagen geben. Tsitsipas kassierte gleich im ersten Aufschlagspiel ein Break, konnte sich danach aber steigern und spielte sein Gegenüber phasenweise gar an die Wand.

Bei Vorjahressieger Djokovic fallen nach dem überraschenden Aus 820 Weltranglisten-Punkte aus der Wertung. Damit liegt der Serbe nur noch 320 Punkte vor Rafael Nadal, der trotz seinem Verzicht auf Schanghai noch in dieser Saison wieder die Nummer 1 werden könnte. Djokovic muss bis Ende des Jahres noch 1600 Punkte verteidigen, Nadal keinen einzigen. (pre)

Defending Champion: Dethroned @StefTsitsipas battles from a set down to defeat Djokovic 3-6 7-5 6-3 in Shanghai!#RolexSHMasters pic.twitter.com/qeKgLPHVit — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019

Nike schliesst Oregon Project

Das Sportartikelunternehmen Nike schliesst laut amerikanischen Medienberichten sein umstrittenes Oregon Project. Dessen Chef Alberto Salazar war in der vergangenen Woche wegen Verstössen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden.

«Die Situation mit den anhaltenden unbegründeten Behauptungen lenken viele Athleten ab und beeinträchtigen ihre Fähigkeit, sich auf Trainings- und Wettkampfbedürfnisse zu konzentrieren», zitiert das US-Magazin «Runner's Point» den Nike-Chef Mark Parker. «Ich habe daher den Entscheid getroffen, das Oregon-Projekt zu schliessen.»

Salazar war nach langjährigen Ermittlungen der amerikanischen Anti-Doping-Agentur USADA gesperrt worden, ebenso wie der Arzt Jeffrey Brown. Der gebürtige Kubaner und frühere Marathon-Spitzenläufer Salazar hat dagegen Einspruch erhoben. (pre/sda)

Bild: EPA

Bottas zweimal schneller als Hamilton

Das Fahrer-Duo von Mercedes dominiert die zwei Trainings für den Grand Prix von Japan. Valtteri Bottas fährt beide Male vor Lewis Hamilton die beste Rundenzeit. Max Verstappen als Drittklassierter büsste knapp drei Zehntel auf den Finnen ein. Am Morgen war Bottas 76 Tausendstel schneller als Hamilton gewesen. Sebastian Vettel wies als Dritter schon fast eine Sekunde Rückstand auf.

Das zweite Training kam wegen Taifun «Hagibis» einem vorgezogenen Qualifying gleich. Für Sonntag wird zwar eine deutliche Besserung vorausgesagt, die Möglichkeit weiterer schwerer Regenfälle jedoch nicht restlos ausgeschlossen. Sollten die Bedingungen auch am Sonntag keine Qualifikation zulassen, würden die Ergebnisse der zweiten Trainingseinheit für das Erstellen der Startaufstellung beigezogen.

Kimi Räikkönen im Alfa Romeo klassierte sich im ersten Training mit zweieinhalb Sekunden Rückstand auf Platz 12. Sein Teamkollege Antonio Giovinazzi war praktisch nur Zuschauer. Der Italiener konnte wegen eines Hydraulik-Problems keine schnelle Runde drehen. (pre/sda)

CLASSIFICATION: END OF FP2



Valtteri Bottas takes P1 once again, in another @MercedesAMGF1 1-2!



Max Verstappen takes P3, ahaead of the Ferraris#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/cJK2YPYQTU — Formula 1 (@F1) October 11, 2019

Suzuka-Qualifying auf Sonntag verschoben

Der Taifun «Hagibis» beeinflusst wie befürchtet das Formel-1-Wochenende in Suzuka. Weil der Sturm, vom Wetterdienst mit der höchsten Gefahrenstufe bewertet, gemäss Prognose am Samstag in Japan auf Land treffen wird, wird das Programm des Grossen Preises von Japan verkürzt. Das dritte freie Training wird abgesagt, das Qualifying um einen Tag verschoben.

Die Verschiebung des Qualifyings auf den Sonntag ist in Japan kein Novum. Schon zweimal hatten der Kampf um die Startplätze und das Rennen am gleichen Tag stattgefunden. Vor 15 Jahren war ebenfalls ein Taifun der Grund dafür gewesen, vor neun Jahren hatte Dauerregen das Programm durcheinandergebracht. (sda)

🌧🌧🌧



The weather forecast from Suzuka as Typhoon Hagibis is monitored ⬇️#JapaneseGP 🇯🇵 #F1https://t.co/hr45SZNVtK — Formula 1 (@F1) October 10, 2019

Petkovic mindestens bis im Frühjahr 2020 Nationaltrainer

Vladimir Petkovic würde die Schweizer Nationalmannschaft auch in einer allfälligen Barrage als Nations-League-Gruppensieger um die verbleibenden vier EM-Tickets im Frühjahr betreuen. Dies bestätigte Pierluigi Tami, der Direktor der Nationalmannschaft, vor der Abreise nach Kopenhagen, wo am Samstag die wegweisende Partie der EM-Qualifikation gegen Dänemark im Programm steht.

Der Ende Jahr auslaufende Vertrag von Petkovic verlängert sich im Fall einer EM-Qualifikation automatisch bis nach der Endrunde 2020. Schafft die SFV-Auswahl die Qualifikation als eines der besten zwei Teams der Gruppe D nicht, bietet sich ihr im Frühjahr in einer Barrage mit drei weiteren Teams die Chance, sich einen Platz an der Endrunde 2020 zu sichern. (sda)

Bild: KEYSTONE

Gold für Biles, Steingruber wird 18.

Giulia Steingruber erreicht an den Weltmeisterschaften in Stuttgart im Mehrkampf-Final den 18. Rang. Im Vergleich zur Qualifikation, als sie 19. geworden war, verbesserte sich die 25-jährige Steingruber um 0,134 auf 53,866 Punkte.

Steingruber bestritt nach einem im Juli 2018 erlittenen Kreuzbandriss ihren ersten internationalen Wettkampf seit der WM 2017 in Montreal. Das persönliche Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, an denen sich hoch hinaus will, hatte sie schon am Samstag gelöst. Einen Gerätefinal verpasste sie allerdings, am Sprung fehlte dafür ein Zehntel.

Gold ging mit grossem Vorsprung an Simone Biles, für die es nach 2013, 2014, 2015 und 2018 der fünfte WM-Titel im Mehrkampf war – 2017 hatte sie eine Pause eingelegt. Die 22-jährige Amerikanerin sicherte sich mit grossem Vorsprung ihren bereits 16. WM-Titel, nach demjenigen mit dem US-Team den zweiten an diesen Titelkämpfen in Stuttgart Silber und Bronze gingen an die Chinesin Tang Xijing und die Russin Angelina Melnikowa. (pre/sda)

Neymar neu in Brasiliens 100er-Club

Brasiliens Superstar Neymar hat den Sprung in den illustren 100er-Club geschafft. Beim 1:1 im Freundschaftsspiel gegen Senegal absolvierte der 27-jährige PSG-Stürmer sein 100. Länderspiel für den Rekord-Weltmeister. Er ist damit der erst siebte Spieler der «Seleção», der diese Marke knackt. Brasilianischer Rekordnationalspieler ist Cafu mit 142 Einsätzen.

Neymar lief in Singapur von Beginn an auf und spielte durch. Das 1:0 markierte Roberto Firmino in der 9. Minute, ehe in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Famara Diedhiou mit einem verwandelten Foulelfmeter ausglich. Neymar verpasste sein 62. Länderspieltor in der 69. Minute per Freistoss nur knapp. (pre)

Dürr wegen Dopings lebenslang gesperrt

Der frühere Langläufer Johannes Dürr ist nach einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil der österreichischen Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) lebenslang gesperrt worden. Dem 32-jährigen Österreicher, der wegen Epo-Dopings bereits 2014 für zwei Jahre gesperrt worden war, wurden nun mehrere weitere Verstösse gegen die Anti-Doping-Bestimmungen nachgewiesen.

So wurde Dürr, der mit seinen Aussagen den Doping-Skandal um einen deutschen Arzt während der nordischen Ski-WM 2019 in Seefeld losgetreten hatte, wegen Besitzes und Anwendung einer verbotenen Methode (Blutdoping), von verbotenen Substanzen (Wachstumshormon), Inverkehrbringen einer verbotenen Substanz, Verabreichung einer verbotenen Methode und Beihilfe zu Dopingverstössen bestraft. (pre/sda)

bild: Screenshot ard

Abonniere unseren Newsletter