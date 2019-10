Sport

Sport-News: Deutschland vergeigt 2:0 Führung gegen Argentinien



Deutschland vergeigt 2:0-Führung +++ Biels grosser Schritt Richtung Achtelfinals

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Deutschland mit Remis gegen Argentinien

Deutschland und Argentinien haben sich in einem Länderspiel in Dortmund 2:2 getrennt. Der Gastgeber lag zur Pause 2:0 in Führung, musste am Schluss aber noch froh sein, die Partie nicht zu verlieren. Lucas Ocampos glich in der 85. Minute für die Gäste aus.

Das 2:2 durch Ocampos Video: streamja

Eine knappe Stunde lang war das Team von Joachim Löw in der Neuauflage des WM-Finals von 2014 das klar bessere Team. Serge Gnabry mit seinem 10. Tor im 11. Länderspiel sowie Kai Havertz mit seiner Tor-Premiere im DFB-Trikot brachten den Gastgeber verdient mit 2:0 in Führung.

Das 1:2 durch Alario Video: streamja

Die Gäste kamen nach der Einwechslung von Lucas Alario nach gut einer Stunde besser ins Spiel. Dem Stürmer von Bayer Leverkusen gelang der Anschlusstreffer (66.), ehe Ocampos kurz vor Schluss mit einem von Emre Can abgelenkten Schuss zum verdienten Ausgleich traf. Deutschlands Torhüter Marc-André ter Stegen war bei beiden Treffern machtlos. (sda/jaw)

Biels grosser Schritt Richtung Achtelfinals

Der EHC Biel machte mit einem 6:3-Sieg beim bisherigen Leader Klagenfurt einen grossen Schritt Richtung Achtelfinals der Champions Hockey League.

Die grosse Figur beim Sieg der Bieler beim österreichischen Meister war ausgerechnet Peter Schneider. Der 28-jährige Niederösterreicher erzielte die Treffer zum 1:0, 3:1, 4:1 und 6:3. Damit stehen die Seeländer in ihrer ersten Champions-League-Saison mit einem Bein in den Achtelfinals. Am kommenden Dienstag können sie sich erneut gegen Klagenfurt, aber diesmal zuhause, eine Niederlage mit drei Toren Differenz leisten. (sda/jaw)

Lausanne verpasst vorzeitige Quali

Der Lausanne HC verpasste durch eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung bei Ocelari Trinec die vorzeitige Qualifikation für die Achtelfinals der Champions Hockey League. Matej Stransky erzielte nach 3:29 Minuten der Overtime den Siegtreffer für die Tschechen.

Dank des einen Punkts wahren die Waadtländer immerhin die Führung in der Gruppe D, einen Zähler vor Trinec und Junost Minsk. Sie müssen im letzten Spiel am kommenden Dienstag zuhause gegen Trinec gewinnen, um nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Die Qualifikation für die Achtelfinals hatte Yannick Herren auf dem Stock, doch er scheiterte in der 42. Minute mit einem Penalty. (sda/jaw)

Stefano Pioli ist Giampaolos Nachfolger bei Milan

Die AC Milan verpflichtet Stefano Pioli mit einem Zweijahresvertrag als Nachfolger des am Dienstag entlassenen Cheftrainers Marco Giampaolo.

Der 53-jährige, aus Parma stammende Pioli trainierte zuletzt ab 2011 Bologna, Lazio Rom, Milans Rivalen Inter Mailand und bis diesen Frühling Fiorentina. Anfang April trat er in Florenz zurück.

Milan steht in einer schwierigen Saison. Nach dem Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben ist die Mannschaft in der Meisterschaft nicht in Fahrt gekommen. aus den ersten sieben Partien in der Serie A resultierten drei Siege und vier Niederlagen. (abu/sda/ans)

Bild: AP

Weitere Anklage nach der «Operation Aderlass»

Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft hat in der «Operation Aderlass» eine weitere Anklage erhoben. Angeklagt wird der 27-jährige Vorarlberger Langläufer Dominik Baldauf. Baldauf wird des gewerbsmässigen schweren Sportbetrugs bezichtigt. Gemäss der Staatsanwaltschaft ist er «umfassend geständig».

Dominik Baldauf wird vorgeworfen, von 2016 bis zur Nordischen WM in Seefeld Ende Februar 2019 Blutdoping praktiziert und Wachstumshormone genommen zu haben. Bei der Durchführung wurde er vom deutschen Arzt Mark S. und dessen Helfern betreut. Er wurde während der WM in Seefeld kurzfristig festgenommen, wobei er bereits ein Geständnis ablegte.

Der Athlet soll seine Geldgeber getäuscht haben. Die zu Unrecht bezogenen Leistungen sollen mehr als 50'000 Euro betragen. Damit drohen Baldauf laut Staatsanwaltschaft zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft. (abu/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Frankreich in EM-Qualifikation ohne Mbappé

Stürmer Kylian Mbappé steht Frankreichs Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele am Freitag in Island und am Montag gegen die Türkei nicht zur Verfügung. Wie der französische Verband mitteilte, fehlt der 20-Jährige von Paris Saint-Germain wegen einer seit September anhaltenden Oberschenkelverletzung. Für Mbappé wurde Alassane Pléa von Borussia Mönchengladbach nachnominiert.

Frankreich ist in Gruppe H der EM-Qualifikation punktgleich mit Leader Türkei (je 15 Punkte) Zweiter vor Island (12 Punkte). (abu/sda/apa/reuters)

Bild: AP

Durant-Comeback steht nicht bevor

Basketball-Superstar Kevin Durant wird in der bevorstehenden Saison der NBA mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht spielen können. Der 31-Jährige Small Forward, der am Ende der letzten Saison von den Golden State Warriors zu den Brooklyn Nets gewechselt war, dämpfte in einem Radiointerview alle Hoffnungen der Fans auf ein baldiges Comeback.

Durant erlitt im Juni im fünften Spiel der Finalserie gegen die Toronto Raptors einen Achillessehnenriss. «Ich arbeite daran, wie es jeder tut, der sich die Achillessehne gerissen hat. Es braucht viel Zeit», sagte Durant. Den Vierjahresvertrag mit dem New Yorker Klub unterschrieb er nach der Verletzung. (pre/sda)

Müller will Bayern verlassen

Thomas Müller will gemäss einem Bericht von «Sport Bild» Bayern München verlassen. Das Magazin berichtet, dass der 30-Jährige einen Transfer in der Winterpause plane. Schon in der derzeitigen Länderspielpause soll es demnach Gespräche zwischen dem Offensivspieler und dem Bundesligisten geben. Der ehemalige International scheint mit seiner Situation unter Trainer Niko Kovac unzufrieden zu sein.

Das Bundesligaspiel der Münchner gegen Hoffenheim vom letzten Samstag war das fünfte Wettbewerbsspiel nacheinander, in dem Müller nicht in der Anfangsformation stand. «Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen», hatte Kovac in einem Sky-Interview zu Müllers Rolle gesagt. Der Stürmer wurde nach 60 Minuten eingewechselt. Nach der Partie sagte Müller zu Journalisten nur knapp: «Nothing to say, wie der Engländer sagt.» (pre/sda)

Milan entlässt Trainer Giampaolo

Die AC Milan zog schon nach sieben Meisterschaftsrunden die Reissleine und entliess Trainer Marco Giampaolo. Der 52-jährige, im Tessin geborene Italiener war erst im letzten Juni von Sampdoria Genua zu den Mailändern gestossen.

Beim 18-fachen Meister und siebenmaligen Champions-League-Sieger, der seit einigen Jahren seinem Renommee nicht mehr gerecht wird, erlebte Giampaolo einen enttäuschenden Start in die Serie A: Nach sieben Runden liegt die Mannschaft des Schweizer Internationalen Ricardo Rodriguez mit drei Siegen und vier Niederlagen nur im 13. Rang.

Laut italienischen Medienberichten soll Stefano Pioli die Nachfolge von Giampaolo antreten. Der 53-Jährige trainierte bis im letzten April die Fiorentina. Er war auch schon bei Lazio Rom und Inter Mailand tätig. (pre/sda)

Official Statement: Marco Giampaolo ⬇https://t.co/PpcvyanX5f — AC Milan (@acmilan) October 8, 2019

SC Bern und Ambri-Piotta erfüllen Pflicht

Der SC Bern und Ambri-Piotta setzen sich in der Champions Hockey League gegen die Aussenseiter von Grenoble sowie gegen Banska Bystrica in der Slowakei mit 4:1 beziehungsweise 4:0 durch.

Bern dominierte Grenoble mit Fortdauer der Partie nach Belieben und schaffte am fünften Vorrunden-Spieltag den ersten Sieg innerhalb der regulären Spielzeit. Der SCB ging zum Ende des Startdrittels durch den bereits dritten Champions-League-Treffer von Alain Berger in Führung. Im Mitteldrittel erhöhte Verteidiger Justin Krueger auf 2:0. Und im letzten Abschnitt waren noch Gregory Sciaroni und Eric Blum mit einem Schuss ins leere Tor für den SCB erfolgreich.

Ambris Trainer Luca Cereda stellte die Sturmlinien im Vergleich zur Meisterschaft für das Spiel in Bystrica komplett um. Und die Retuschen gaben ihm recht. Der Champions-League-Neuling Ambri-Piotta legte bereits im Startdrittel ein wegweisendes 2:0 vor. Johnny Kneubühler (6.) und Matt D'Agostini (8.) trafen innerhalb von 76 Sekunden. Im Mitteldrittel erhöhten D'Agostini im Powerplay 3:0 (28.) mit seinem zweiten Tor und Dominic Zwerger in Unterzahl gar auf 4:0. (sda/jaw)

🚨! The three points look to be staying in 🇨🇭 for @scbern_news 🐻#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/lrYSBeQC33 — Champions Hockey League (@championshockey) October 8, 2019

Lugano gewinnt gegen Rapperswil

Lugano fuhr gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 6:3 den erwarteten Heimsieg ein. Einen 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel machten die Lakers mit einem Doppelschlag innert 31 Sekunden durch ihren amerikanischen Captain Andrew Rowe im Powerplay und Verteidiger Daniel Vukovic mit seinem ersten Saisontor nochmals weg. Nach dem 3:2 durch Luca Fazzini kurz vor und dem 4:2 durch Sandro Zangger 17 Sekunden nach der zweiten Pause kamen sie aber nicht mehr heran.

Der Sieg der Luganesi, zuhause der 13. in Folge gegen Rapperswil seit Dezember 2010, war verdient. Sie liessen zwar zuweilen etwas die nötige Konzentration und Aggressivität vermissen, konnten aber auf jeden Ausgleich oder Anschlusstreffer der Lakers reagieren. Erst mit der dritten Zweitore-Führung durch den bereits siebten Saisontreffer des formstarken PostFinance-Topskorers Fazzini acht Minuten vor Schluss war der Widerstand der hartnäckigen Rapperswiler einigermassen gebrochen. (sda/jaw)

Ibra weiht eigene Statue in Malmö ein

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic hat in seiner Heimatstadt Malmö eine überdimensionale Statue von sich eingeweiht. Der 38-jährige Stürmer enthüllte die knapp drei Meter grosse und 500 Kilo schwere Bronze-Nachbildung am Dienstag vor dem Stadion der drittgrössten Stadt Schwedens. Die Statue solle Inspiration geben und ein Symbol dafür sein, dass alles möglich sei, solange man hart trainiere und einen starken Willen habe, sagte Ibrahimovic, der aus den USA angereist war. Mehr als 1000 Fans jubelten ihm zu.

Am Vorabend hatte Ibrahimovic den Kindern von Malmö eigenmächtig schulfrei gegeben, damit sie rechtzeitig bei der Einweihung dabei sein können. Via Twitter verkündete er: «Zlatan gibt allen Jugendlichen der Schulen in Malmö frei, um an der Zeremonie teilzunehmen!» Als offizielle Entschuldigung gelte der Tweet nicht, machte eine Verantwortliche aber schnell klar. (pre/sda)

Swedish soccer player Zlatan Ibrahimovic speaks as a bronze statue in his likeness is unveiled in his hometown of Malmo, Sweden pic.twitter.com/6FfaQtziOK — Reuters Top News (@Reuters) October 8, 2019

Schweizer Frauen-Nati siegt gegen Kroatien

Der Start zur EM-Qualifkation ist dem Frauen-Nationalteam optimal geglückt. Auch das dritte Spiel gewinnt die Schweiz souverän. In Thun steht es am Ende 2:0. Zu verdanken haben dies die Schweizerinnen einer starken ersten Hälfte, in der sie das Spiel komplett dominieren – und Ana-Maria Crnogorcevic.

Zunächst erzielte sie per Kopf nach einem Kopfball von Noelle Maritz das Führungstor, später bereitete sie auch das zweite Tor von Géraldine Reuteler mit einer Flanke vor. Die Schweizerinnen hätten weiter gute Möglichkeit besessen, liessen sie aber reihenweise liegen. So traf Ramona Bachmann die Querlatte. Das Spiel besuchten 4512 Zuschauer. (chmedia/jaw)

Bild: KEYSTONE

Bencic in Linz schon ausgeschieden

Belinda Bencic (WTA 10) ist in Linz in der 1. Runde ausgeschieden. Die 22-Jährige scheiterte an der Deutschen Anna-Lena Friedsam (WTA 166) mit 4:6, 6:2, 2:6. Damit sind die Chancen von Bencic, sich für die WTA-Finals der besten acht Spielerinnen zu qualifizieren, deutlich gesunken. (jaw/sda)

Anna-Lena Friedsam kickstarted her comeback from a shoulder injury with a 6-4, 2-6, 6-2 upset over Bencic, advancing into the second round of @WTALinz -->https://t.co/4pJzHvEncD pic.twitter.com/9c2xTMZnok — WTA (@WTA) October 8, 2019

Bastian Schweinsteiger beendet Karriere

Bastian Schweinsteiger beendet seine beeindruckende Karriere. Der 35-jährige Mittelfeldspieler spielte in den vergangenen zweieinhalb Jahren in den USA für die Chicago Fire.

Zwei Tage nachdem er mit den Chicago Fire die Playoffs verpasst hatte, gab Schweinsteiger seinen Abschied vom Profifussball bekannt. Aus der deutschen Nationalmannschaft war er bereits im Sommer 2016 zurückgetreten. Er nahm an sieben grossen Turnieren – drei Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften – teil. Immer erreichte er mindestens den Halbfinal, 2014 in Brasilien wurde Schweinsteiger Weltmeister. (abu/sda)

Bild: AP/AP

SCL Tigers einen Monat ohne Blaser

Die SCL Tigers müssen rund einen Monat ohne ihren Verteidiger Yannick Blaser auskommen, der im Training eine Verletzung am Oberkörper erlitt. Mit zwei Toren und vier Assists in zehn Meisterschaftsspielen ist der 30-Jährige aktuell der punktbeste Verteidiger der Emmentaler. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Erneute Erstrunden-Niederlage für Vögele

Die schwarze Serie von Stefanie Vögele fand auch in Linz kein Ende. Die Aargauerin unterlag der 15-jährigen Amerikanerin Cori Gauff 3:6, 6:7 (3:7) und schied zum achten Mal in Folge bei einem WTA-Turnier in der ersten Runde aus.

Vögele hatte sich in Oberösterreich innert Kürze auf eine andere Konkurrentin einzustellen. Die ursprüngliche Gegnerin, die Griechin Maria Sakkari, konnte wegen einer Verletzung im rechten Handgelenk nicht antreten. Die grosse amerikanische Hoffnungsträgerin Gauff, die ihr Talent unter anderem mit dem Vorstoss in die Achtelfinals in Wimbledon aufgezeigt hat, stiess als Lucky Loser nach. (abu/sda)

Hitzlsperger wird Vorstandsvorsitzender in Stuttgart

Der ehemalige deutsche Internationale Thomas Hitzlsperger wird Vorstandsvorsitzender des Zweitbundesligisten VfB Stuttgart. Der 37-Jährige wurde vom Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG dazu berufen. «Der VfB braucht keinen Neustart auf allen Ebenen, sondern muss sich noch mehr auf seine Stärken besinnen und an manchen Stellen mehr Schwung aufnehmen», sagte Hitzlsperger in einer Vereinsmitteilung.

Die Schwaben liegen in der 2. Bundesliga hinter dem punktgleichen Leader Hamburger SV auf Platz 2. (sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Murray fürs Australian Open gemeldet

Andy Murray plant nach seinen ersten Siegen auf der ATP-Tour die Rückkehr auch auf Grand-Slam-Stufe. Der 32-jährige Brite ist für das am 20. Januar beginnende Australian Open in Melbourne gemeldet.

In Australien hatte Murray Anfang 2019 unter Tränen bekanntgegeben, dass er wegen chronischer Schmerzen wohl spätestens nach Wimbledon zurücktreten müsse. Stattdessen unterzog sich der dreifache Grand-Slam-Sieger noch im Januar einer weiteren Hüftoperation. Am 12. August gab er beim Masters 1000 in Cincinnati sein Einzel-Comeback auf der ATP-Tour.

Gemäss den Organisatoren des Australian Open wird Murray, der in der Weltrangliste zwischenzeitlich aus den Top 500 gefallen war und nun wieder an 289. Stelle klassiert ist, mit einem geschützten Ranking fürs Haupttableau gesetzt sein. In Melbourne erreichte der Schotte fünfmal den Final (zuletzt 2016), ein Turniersieg blieb ihm jedoch verwehrt. (abu/sda)

Bild: AP

Schweizer Männer-Team qualifiziert sich für Tokio 2020

Die Schweizer Kunstturner haben an den Weltmeisterschaften in Stuttgart ihr grosses Ziel erreicht. Das Team von Nationaltrainer Bernhard Fluck belegte in der Qualifikation Platz 6 und löste damit zum zweiten Mal in Folge das Ticket für die Olympischen Spiele.

Zudem qualifizierten sich die Schweizer für den Team-Final vom Mittwoch, Pablo Brägger und Oliver Hegi stehen auch im Mehrkampf-Final der besten 24 vom Donnerstag. (jaw/sda)

Bild: EPA

Teichmann scheitert in der 1. Runde

Jil Teichmann (WTA 68) ist beim Turnier von Linz in der 1. Runde ausgeschieden. Die 22-jährige Bielerin unterlag der zehn Jahre älteren Deutschen Andrea Petkovic (WTA 75) in 68 Minuten mit 1:6, 1:6. Bereits vor acht Tagen in Peking hatte sie ihr Startspiel gegen Petkovic verloren. Seit ihrem Turniersieg in Palermo Ende Juli hat Teichmann keine Partie mehr im Hauptfeld eines WTA-Turniers gewonnen.

Mit Belinda Bencic (WTA 10) und Stefanie Vögele (WTA 132) sind noch zwei Schweizerinnen in Linz im Einzel vertreten. Beide bestreiten ihre Erstrunden-Partie am Dienstag: Bencic gegen die Deutsche Anna-Lena Friedsam (WTA 166), Vögele gegen die Griechin Maria Sakkari (WTA 30).

(jaw/sda)

Bild: EPA

