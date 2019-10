Sport

Sport-News: Für Fabian Lüthi, Stürmer EHC Biel, ist die Saison vorbei



Saisonende für Biel-Stürmer Lüthi +++ #KäLuscht: Von Siebenthal hört auf

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Saisonende für Fabian Lüthi

Der Bieler Stürmer Fabian Lüthi muss sich einer Hüftoperation unterziehen und fällt damit für den Rest der Saison aus. Der 30-Jährige absolvierte in der noch jungen Saison elf Wettbewerbsspiele. In sechs Meisterschaftspartien blieb er ohne Skorerpunkt, in total vier Begegnungen der Champions Hockey League und einem Cupspiel realisierte er jeweils einen Assist. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Dortmund reist mit Bürki nach Mailand

Borussia Dortmund tritt am Mittwoch im dritten Gruppenspiel in der Champions League bei Inter Mailand ohne Captain Marco Reus an. Der Offensivspieler leidet noch immer an den Nachwirkungen einer Grippe. Dafür machte Goalie Roman Bürki, neben Verteidiger Manuel Akanji und Ersatztorhüter Marwin Hitz einer von drei Schweizern im Team, trotz einer Kapselverletzung im linken Knie die Reise nach Mailand mit. Er bestand am Montag einen Härtetest. Wieder im Kader steht Jadon Sancho nach einer Suspendierung wegen seiner verspäteten Rückkehr von der englischen Nationalmannschaft. (sda/dpa)

Von Siebenthal tritt zurück

Die Schweizer Langläuferin Nathalie von Siebenthal tritt wegen fehlender Motivation zurück. Die 26-jährige Berner Oberländerin gewann zwei Diplome an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und lief an Weltmeisterschaften drei Mal in die Top-7.

Von Siebenthal, 2015 U23-Weltmeisterin im Skiathlon, hatte nach der letzten Saison eine längere Pause eingelegt und das Training erst wieder im Herbst aufgenommen. Die Freude am Spitzensport kehrte aber nicht zurück, weshalb sie sich zum Rücktritt entschied. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Arsenal patzt beim Aufsteiger

Arsenal mit Captain Granit Xhaka verlor im Montagsspiel der 9. Runde der Premier League auswärts gegen Sheffield United 0:1. Das vermeintliche Spitzenteam aus dem Norden von London bezog die zweite Niederlage in der laufenden Meisterschaft und weist zehn Punkte Rückstand auf Leader Liverpool auf.

Der Mittelfeldspieler Xhaka wurde in der 69. Minute durch den Stürmer Alexandre Lacazette ersetzt. Aber auch der konnte den 0:1-Rückstand aus der 30. Minute - Lys Mousset hatte Sheffield nach einem Eckball in Führung gebracht - nicht mehr ausgleichen. Arsenal erspielte sich trotz 68 Prozent Ballbesitz kein Chancenplus. (sda)

Ambri sechs bis acht Wochen ohne Sabolic

Ambri-Piotta muss sechs bis acht Wochen auf seinen Angreifer Robert Sabolic verzichten. Der 31-jährige Slowene zog sich im verlorenen Cup-Achtelfinal am Sonntag gegen Biel eine Bänderverletzung im rechten Knie zu.

Mit einem Tor und fünf Assists aus elf Spielen war der Ersatz für den in die NHL abgewanderten Dominik Kubalik noch nicht die gewünschte Verstärkung für die Leventiner. (sda)

Bild: KEYSTONE

Fünfter Ausländer für Bern

Der SC Bern hat einen weiteren Ausländer verpflichtet. Der Schweizer Meister hat Verteidiger Andrew MacDonald engagiert. Der 33-jährige Kanadier kommt mit der Erfahrung von 609 NHL-Spielen. Auf diese Saison hin hatte er dort keinen Vertrag mehr ergattert. (ram)

Bild: AP

UEFA bestraft Serbien mit Geisterspiel

Die UEFA hat Serbien wegen rassistischer Fan-Entgleisungen im EM-Qualifikationsspiel gegen Portugal (2:4) mit einem Geisterspiel bestraft. Die Serben müssen das nächste Spiel in der EM-Qualifikation gegen Luxemburg vor leeren Rängen austragen. Zudem setzte die UEFA neben einer Busse von 33'250 Euro ein weiteres Geisterspiel zur einjährigen Bewährung aus.

Serbien liegt in der Gruppe B mit 10 Punkten auf Platz 3, einen Zähler hinter den Portugiesen. Der Tabellenführer Ukraine hat sich bereits für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Wawrinka in Basel erst am Mittwoch im Einsatz

Stan Wawrinka steigt an den Swiss Indoors nach seinem Finaleinzug in Antwerpen am Mittwoch ins Turnier ein. Der Waadtländer trifft in seinem Erstrundenspiel auf Pablo Cuevas (ATP 45). Am Dienstag stehen in der St. Jakobshalle ab 15.00 Uhr die Setznummern 2 bis 5 im Einsatz. Zuerst spielt Fabio Fognini (5) gegen Alexei Popyrin, danach Alexander Zverev (2) gegen Taylor Fritz. Ab 19.00 Uhr folgen die Partien von Stefanos Tsitsipas (3) gegen Albert Ramos-Viñolas und Roberto Bautista Agut (4) gegen Vorjahresfinalist Marius Copil. (pre/sda)

Djokovic, Nadal und Murray beim Davis-Cup-Final dabei

Serbien, Spanien und Grossbritannien steht im Finalturnier um den Davis Cup vom 18. bis 24. November in Madrid ihre jeweilige Nummer 1 zur Verfügung. Novak Djokovic, Rafael Nadal und Andy Murray führen die am Montag veröffentlichten Aufgebote dieser drei Nationen an.

Djokovic trifft mit Serbien in der Gruppe A auf Japan (ohne Kei Nishikori) und Frankreich. Nadal spielt in der Gruppe B mit Spanien gegen Russland, das im Februar die Schweiz bezwungen hat, und Kroatien. Grossbritannien misst sich in der Gruppe E mit Kasachstan und der Niederlande. 18 Teams sind für das Finalturnier qualifiziert, die Partien werden in zwei Einzeln und einem Doppel (jeweils auf zwei Gewinnsätze) entschieden. (pre/sda)

Everyone 6 months ago: @andy_murray will not play @DavisCupFinals 😢



Today: pic.twitter.com/xGkLSJvyiS — Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) October 21, 2019

YB-Geschäftsführer bei Unfall schwer verletzt

Wanja Greuel, der CEO von Schweizer Meister YB, ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Mittlerweile sei der 41-Jährige ausser Lebensgefahr, teilten die Young Boys gegenüber der «Berner Zeitung» mit.

Greuel war in der Nacht auf Sonntag zu Fuss unterwegs und beim Bollwerk in Bern angefahren worden. Beim Unfall hatte er viel Blut verloren. Der Autofahrer und dessen Beifahrerin blieben unverletzt, eine zweite angefahrene Person musste mit leichteren Verletzungen in den Spital. (ram)

Bild: KEYSTONE

Final-Revanche Rapperswil-Jona - Zug, Ajoie empfängt den ZSC

Im Schweizer Cup kommt es in den Viertelfinals zu einer Neuauflage des Finals der letzten Saison. Die Rapperswil-Jona Lakers empfangen Titelverteidiger Zug zur Revanche.

Ajoie als einziger verbliebener Klub aus der Swiss League trifft zuhause auf die ZSC Lions. In den übrigen Partien geniesst Davos gegen Bern ebenso Heimrecht, wie Biel im Kantonal-Derby gegen die SCL Tigers. Dies ergab die Auslosung am Montagmittag. Die Viertelfinals werden am Dienstag, 26. November, ausgetragen. (sda)

Bild: KEYSTONE

Jalonen verlängert beim SCB

Der SC Bern kann weiterhin auf die Dienste von Trainer Kari Jalonen zählen. Wie der Verein bekannt gibt, hat der finnische Headcoach seinen Vertrag beim Meister bis 2021 verlängert. Gemäss der Mitteilung, sei schon vor Saisonbeginn klar gewesen, dass beide Parteien die Zusammenarbeit fortführen wollen. Es sei dann nur noch um die Klärung von Details gegangen.

Jalonen hat in seinen bisherigen drei Jahren mit dem SCB drei Mal die Regular Season auf Rang 1 abgeschlossen und zwei Mal den Meistertitel (2017 und 2019) gewonnen. (abu)

Kari Jalonen bleibt ✒️ bis 2021 beim SCB. Mehr: https://t.co/hhJjuWpVoL pic.twitter.com/tj38KsRhSP — SC Bern (@scbern_news) October 21, 2019

Spooner verlässt Lugano Richtung Minsk

Der Kanadier Ryan Spooner, der beim HC Lugano zuletzt meist überzählig war, verlässt den Klub per sofort. Wie die Tessiner schreiben, sei der Vertrag mit beidseitigem Einvernehmen aufgelöst worden. Der Kanadier schliesst sich stattdessen Dynamo Minsk an.

«Spooner hat sich immer sehr professionell verhalten. Doch unser Trainerstaff ist der Meinung, dass sie eine taktische Balance gefunden hat, in der es ihn nicht braucht», erklärt Sportchef Hnat Domenichelli. (abu)

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

Federer trifft auf Gojowczyk

Roger Federer bekommt es am Montag an den Swiss Indoors im Eröffnungsspiel um 19.00 Uhr mit Peter Gojowczyk (ATP 111) zu tun. Der 30-jährige Deutsche sicherte sich den Platz im Haupttableau mit zwei Siegen in der Qualifikation.

Gegen Gojowczyk ist Federer bislang zweimal angetreten. Sowohl in diesem Jahr in Indian Wells als auch im Vorjahr in Cincinnati behielt der Schweizer in zwei Sätzen die Oberhand. In der 2. Runde träfe der topgesetzte Lokalmatador entweder auf den Rumänen Radu Albot (ATP 46) oder den Serben Dusan Lajovic (ATP 32).

Ebenfalls am Montagabend steht Henri Laaksonen im Einsatz. Der mit einer Wildcard bestückte Schaffhauser, als ATP-Nummer 103 der am zweitniedrigsten klassierte Spieler im Hauptfeld nach Gojowczyk, tritt im Anschluss an Federers Partie auf dem Center Court gegen Benoît Paire an. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Dortmund hofft auf Einsatz von Bürki in Mailand

Die Verletzung von Dortmunds Goalie Roman Bürki im Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach ist offenbar nicht gravierend. Der Berner erlitt beim 1:0-Sieg des BVB eine Kapselzerrung im linken Knie. Nach Angaben des Klubs ist ein Einsatz am Mittwoch in der Champions League in Mailand aber nicht ausgeschlossen.

Bürki war in der ersten Halbzeit mit dem Schweizer Gladbach-Stürmer Breel Embolo zusammengeprallt und hatte noch etwa eine halbe Stunde weitergespielt, ehe er durch Landsmann Marvin Hitz ersetzt werden musste. (abu/sda)

Bild: AP

Simpson folgt in Fribourg auf French

Die Trainersuche von Fribourg-Gottérons Sportchef Christian Dubé ist vorbei. Wie der «Blick» berichtet, soll der frühere Nati-Silberschmied Sean Simpson das Rennen gemacht haben. Der 59-Jährige, der zuletzt in Deutschland bei Adler Mannheim unter Vertrag stand, habe einen Vertrag bis Ende Saison unterschrieben.

Die Zeit von Dubé an der Bande ist damit aber noch nicht vorbei. Der Sportchef wird gemeinsam mit seinem Interims-Assistenten Pavel Rosa als Simpsons Assistent dienen. Simpsons Premiere folgt dann am Dienstag gegen Langnau. Fribourg steht derzeit mit elf Punkten aus gleich vielen Spielen auf dem letzten Platz der National League. (abu)

Bild: KEYSTONE

Bayerns Abwehrchef Niklas Süle fällt mit Kreuzbandriss lange aus

Bayern Münchens Abwehrchef Niklas Süle fällt monatelang aus. Die am Samstag beim 2:2-Remis in Augsburg erlittene Knieverletzung erweist sich als Kreuzbandriss.

Süle verletzt sich nach zehn Minuten ohne Einwirkung eines Gegenspielers am Knie und musste durch David Alaba ersetzt werden. Bei Untersuchungen bestätigte sich der Verdacht, dass das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen ist, wie Bayern München mitteilte.

Nach Angaben des deutschen Rekordmeisters sollte Süle noch am Sonntag operiert werden. Der 24-jährige Innenverteidiger, der in dieser Saison in sämtlichen Pflichtspielen in der Startelf stand, wird seinem Klub und auch der Nationalmannschaft im EM-Jahr damit mehrere Monate fehlen. (aeg/sda)

Bild: EPA/EPA

