Sport-News: Hoarau noch mindestens vier Wochen out



Hoarau noch mindestens vier Wochen out +++ Federer trifft auf Cilics Bezwinger Ramos-Viñolas

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Federer trifft auf Cilics Bezwinger Ramos-Viñolas

Roger Federer wird in seinem ersten Einsatz am Masters-1000-Turnier im Schanghai auf Albert Ramos-Viñolas treffen. Der Spanier siegt in der 1. Runde gegen den Kroaten Marin Cilic (ATP 25) 6:4, 6:4.

Gegen den 31-jährigen Ramos Viñolas, die Nummer 46 der Weltrangliste, hat Federer bislang zweimal gespielt und dabei einmal gewonnen. Beide Begegnungen liegen allerdings länger zurück.

Federer bezwang den Spanier 2012 auf seinem Weg zum Triumph in Wimbledon in der 1. Runde. 2015 revanchierte sich Ramos-Viñolas just in Schanghai mit einem Dreisatzsieg in den Sechzehntelfinals. (zap/sda)

Hoarau noch mindestens vier Wochen out

Guillaume Hoarau, der Goalgetter der Young Boys, muss wegen seiner neusten Verletzung länger aussetzen als erwartet. Der Franzose wird noch mindestens vier Wochen nicht spielen können.

Kaum war er von einer zu Beginn der Saison erlittenen Oberschenkelzerrung genesen, verletzte sich der 35-jährige Hoarau am vorletzten Samstag im Heimspiel gegen Sion (3:2) erneut. Er erhielt spät im Match einen Schlag auf den rechten Fuss. Später stellte sich eine Knochenverletzung heraus. Hoarau muss während ungefähr drei Wochen eine Schiene tragen, wie der Klub mitteilt.

Hoarau wird den Bernern unter anderem auch für die zwei Europa-League-Partien gegen Feyenoord Rotterdam nicht zur Verfügung stehen. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Langenthal und La Chaux-de-Fonds weiter auf dem Vormarsch

La Chaux-de-Fonds gewann einen torreichen Spitzenkampf gegen das zuvor zweitplatzierte Kloten nach einem 0:2-Rückstand 5:4. In den ersten neun Minuten des Schlussdrittels machten die Neuenburger aus einem 2:3 ein vorentscheidendes 5:3. Es war der sechste Erfolg in Folge für das Team von Coach Mikael Kvarnström.

Wie La Chaux-de-Fonds war auch der letztjährige Swiss-League-Meister Langenthal mit drei Niederlagen in den ersten vier Spielen in die Saison gestartet. Seither geht es aber steil aufwärts. Beim 3:1-Pflichtsieg gegen die Ticino Rockets feierten die Oberaargauer den fünften Erfolg hintereinander.

Nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück kehrte Leader Ajoie, das nun einen Punkt vor Langenthal, zwei vor La Chaux-de-Fonds und drei vor Kloten liegt. Für Winterthur war das 1:7 gegen Ajoie die zweite Kanterniederlage in drei Tagen nach dem 2:9 in Visp. (abu/sda)

Wanders muss über 10'000 m aufgeben

Julien Wanders gab an den Weltmeisterschafen in Doha im Rennen über 10'000 auf. Gold sicherte sich mit einer Jahresweltbestleistung der Ugander Joshua Cheptegei.

Doha war für Wanders eine WM zum Vergessen. Nachdem er über 5000 m klar im Vorlauf gescheitert war, beendete er das Rennen über die doppelte Distanz kurz vor der Hälfte. Zunächst hatte er den Plan, sich im Feld zu verstecken, gut in die Tat umgesetzt, allerdings lief er etwas unruhig. Als dann vorne das Tempo verschärft wurde, war er leer. Die Enttäuschung war dermassen gross, dass er in der Mixed Zone, wo die Athleten mit den Journalisten sprechen, keine Auskunft gab. Ausserdem musste er in die Dopingkontrolle.

Gewinner Joshua Cheptegei, vor zwei Jahren in London WM-Zweiter, verbesserte die Jahresweltbestleistung des Äthiopiers Hagos Gebrhiwet um 59 Hundertstel auf 26:48,36 Minuten. Der 23-Jährige liess dem Äthiopier Yomif Kejelcha (26:49,34) im Endspurt keine Chance. Dritter wurde der Kenianer Rhonex Kipruto (26:50,32). (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Vierte Saisonniederlage für Aufsteiger Lausanne-Ouchy

Für Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy setzte es in der zehnten Runde der Challenge League die erst vierte Niederlage ab. In Vaduz unterlagen die Waadtländer trotz starkem Finish 2:3.

Bis zehn Minuten vor Schluss deutete alles auf einen klaren Sieg des Heimteams aus dem Fürstentum hin, dann erwachten die Gäste doch noch. Innerhalb von drei Minuten machten Quentin Gaillard (82.) und Karim Gazzetta (85.) aus einem klaren 0:3 ein knappes 2:3 und sorgten dafür, dass in der Schlussphase im Rheinpark Stadion doch nochmals Spannung aufkam. Durch die vierte Saisonniederlage verpassten es die Lausanner, punktemässig mit dem drittklassierten FC Wil gleichzuziehen. (abu/sda)

Achter WM-Titel für Marc Marquez

Marc Marquez sichert sich im fünftletzten Rennen vorzeitig seinen sechsten WM-Titel in der Königsklasse, den achten insgesamt. Der 26-jährige Spanier überholte in der letzten Runde Pole-Setter Fabio Quartararo und feierte seinen 79. GP-Sieg vor dem erst 20-jährigen Franzosen.

Andrea Dovizioso, der ihm als einziger den Titel noch hätte streitig machen können, klassierte sich auf seiner Ducati mit elf Sekunden Rückstand als Vierter hinter Maverick Viñales. Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi musste sich mit Rang acht begnügen. (abu/sda)

Bild: AP

Djokovic gewinnt bei Rückkehr

Novak Djokovic hat sein erstes Turnier nach der Aufgabe im US-Open-Achtelfinal gegen Stan Wawrinka für sich entschieden. Nach der vierwöchigen Pause wegen einer Schulterverletzung liess die Weltnummer 1 in Tokio keine Zweifel offen.

Im Final bezwang der Serbe den Australier John Millman in 70 Minuten 6:3, 6:2. Djokovic, der den 76. Turniersieg der Karriere feierte, tritt damit als Favorit beim Masters-1000-Turnier in Schanghai an, das am Sonntag begonnen hat. Vor einem Jahr hatte er in Schanghai triumphiert. (abu/sda/afp)

Bild: EPA

Tadesse Abraham guter Neunter

Tadesse Abraham beendet den WM-Marathon im starken 9. Rang. Gold geht an den Äthiopier Lelisa Desisa.

Abraham setzte den Plan, das Rennen defensiv anzugehen und dann die «gestorbenen Leute» zu überholen, gut in die Tat um. Bei Streckenhälfte passierte der 37-jährige Schweizer Rekordhalter als 19. Bei Kilometer 40 betrug der Rückstand auf die Spitze als Neunter lediglich 46 Sekunden.

Am Ende büsste Abraham dann aber noch etwas Zeit ein. Im Ziel lag der gebürtige Eritreer 1:18 Minuten hinter Desisa, der in 2:10:40 Stunden vor Landsmann Mosinet Geremew (2:10:44) und dem Kenianer Amos Kipruto (2:10:51) triumphierte. Abraham war hinter dem viertklassierten Briten Callum Hawkins (2:10:57) der zweitbeste Europäer, obwohl er der Umstellung der inneren Uhr kaum Beachtung schenkte – der Marathon wurde um 23.59 Uhr Ortszeit gestartet. (mim/sda)

Bild: KEYSTONE

GC schlägt Wil im Spitzenkampf deutlich

Mit drei Toren in der ersten halben Stunde gewinnen die Grasshoppers das Verfolgerduell der Challenge League gegen den FC Wil 3:0. GC liegt nur noch einen Punkt hinter Leader Lausanne-Sport.

Der Spitzenkampf vor weniger als 3000 Zuschauern im Letzigrund war nach 28 Minuten so gut wie entschieden. Die drei Tore waren allesamt wunderbar herausgespielt. Petar Pusic eröffnete das Skore schon nach vier Minuten, indem er eine präzise Vorarbeit des rechten Verteidigers Allan Arigoni nutzte. Das 3:0 war eine schiere Kopie des Führungstors. Diesmal vollendete Giotto Morandi die Vorarbeit von Pusic. In der verbleibenden Stunde kam keine Spannung mehr auf. Forte gegen Sforza – das Duell der «kräftigen» Trainer brachte einen klaren Sieger hervor.

Dank einem 3:2-Sieg in Kriens hat es der FC Aarau vermieden, sich wie letzte Saison früh einen grossen Rückstand auf die Besten einzuhandeln. Mitte der zweiten Halbzeit gingen die Aarauer innerhalb von fünf Minuten 2:0 in Führung. Den Luzernern, die sich in der Tabelle von Aarau einholen liessen, gelang in der Schlussphase noch zweimal das Anschlusstor. Drei wichtige Punkte errang der FC Schaffhausen. Die Mannschaft von Trainer Murat Yakin siegte in Chiasso 1:0 und legte damit eine Differenz von sieben Punkte zwischen sich und die letztplatzierten Tessiner. Zé Turbo, der auf diese Saison verpflichtete Stürmer aus Guinea-Bissau, erzielte das Tor acht Minuten nach der Pause.

Grasshoppers - Wil 3:0 (3:0)

2850 Zuschauer. - SR San. -

Tore: 4. Pusic 1:0. 14. Subotic 2:0. 28. Morandi 3:0. (sda)

Bild: KEYSTONE

Klarer Sieg für Meister PSG gegen Angers

Die französische Meisterschaft droht nach neun Runden bereits in bekannte Muster zu fallen. Im Spitzenspiel der Ligue 1 siegte Titelfavorit Paris Saint-Germain gegen Angers klar mit 4:0.

Den Ausschlag zu Gunsten des Titelverteidigers gab der spanische Internationale Pablo Sarabia. Das 1:0 in der 13. Minute erzielte der 27-Jährige nach schöner Einzelleistung selber, bei den nächsten beiden Tore durch Mauro Icardi (37.) und Idrissa Gueye (59.) lieferte Sarabia den letzten Pass. Der letzte Treffer der Partie in der Schlussminute blieb dem Brasilianer Neymar vorbehalten, der im fünften Ligaspiel für PSG seinen vierten Treffer erzielte.

Nach dem siebten Erfolg hat Paris mit 21 Punkten nun fünf Zähler Vorsprung vor Angers, das am 10. Oktober seinen 100. Geburtstag feiert. (sda)

Paris Saint-Germain - Angers 4:0 (2:0)

Tore: 13. Sarabia 1:0. 37. Icardi 2:0. 59. Gueye 3:0. 90. Neymar 4:0. (sda)

Hazards Tor-Premiere bei Reals Sieg im Spitzenspiel

In seinem fünften Meisterschaftsspiel für Real Madrid trifft Eden Hazard erstmals. Der Belgier erzielt kurz vor der Pause das 2:0 beim 4:2-Heimsieg gegen Granada.

Wenige Tage nach dem enttäuschenden 2:2 in der Champions League gegen Brügge siegten die Madrilenen gegen die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison. Das nach einer Saison im Unterhaus wieder aufgestiegene Granada lag vor der 8. Runde nur einen Punkt hinter Leader Real und hatte unter anderen den FC Barcelona (2:0) besiegt.

Gegen Real kamen die Andalusier nach einem 0:3-Rückstand auf 2:3 heran, ehe James Rodriguez in den Nachspielzeit alles klar machte.

Real Madrid - Granada 4:2 (2:0)

70'315 Zuschauer. -

Tore: 2. Benzema 1:0. 45. Hazard 2:0. 61. Modric 3:0. 69. Machis (Foulpenalty) 3:1. 78. Duarte 3:2. 92. Rodriguez 4:2. (sda)

