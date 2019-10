Sport

Sport-News: Lugano gewinnt gegen Rapperswil 6:3



Lugano gewinnt gegen Rappi 6:3 +++ SC Bern und Ambri-Piotta erfüllen Pflicht

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

SC Bern und Ambri-Piotta erfüllen Pflicht

Der SC Bern und Ambri-Piotta setzen sich in der Champions Hockey League gegen die Aussenseiter von Grenoble sowie gegen Banska Bystrica in der Slowakei mit 4:1 beziehungsweise 4:0 durch.

Bern dominierte Grenoble mit Fortdauer der Partie nach Belieben und schaffte am fünften Vorrunden-Spieltag den ersten Sieg innerhalb der regulären Spielzeit. Der SCB ging zum Ende des Startdrittels durch den bereits dritten Champions-League-Treffer von Alain Berger in Führung. Im Mitteldrittel erhöhte Verteidiger Justin Krueger auf 2:0. Und im letzten Abschnitt waren noch Gregory Sciaroni und Eric Blum mit einem Schuss ins leere Tor für den SCB erfolgreich.

59' Tor! (Empty-Net) Eric Blum erhöht auf *4:1 pic.twitter.com/OYi4m93cRg — SC Bern (@scbern_news) October 8, 2019

Ambris Trainer Luca Cereda stellte die Sturmlinien im Vergleich zur Meisterschaft für das Spiel in Bystrica komplett um. Und die Retuschen gaben ihm recht. Der Champions-League-Neuling Ambri-Piotta legte bereits im Startdrittel ein wegweisendes 2:0 vor. Johnny Kneubühler (6.) und Matt D'Agostini (8.) trafen innerhalb von 76 Sekunden. Im Mitteldrittel erhöhten D'Agostini im Powerplay 3:0 (28.) mit seinem zweiten Tor und Dominic Zwerger in Unterzahl gar auf 4:0. (sda/jaw)

Lugano gewinnt gegen Rapperswil

Lugano fuhr gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 6:3 den erwarteten Heimsieg ein. Einen 0:2-Rückstand nach dem ersten Drittel machten die Lakers mit einem Doppelschlag innert 31 Sekunden durch ihren amerikanischen Captain Andrew Rowe im Powerplay und Verteidiger Daniel Vukovic mit seinem ersten Saisontor nochmals weg. Nach dem 3:2 durch Luca Fazzini kurz vor und dem 4:2 durch Sandro Zangger 17 Sekunden nach der zweiten Pause kamen sie aber nicht mehr heran.

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

Der Sieg der Luganesi, zuhause der 13. in Folge gegen Rapperswil seit Dezember 2010, war verdient. Sie liessen zwar zuweilen etwas die nötige Konzentration und Aggressivität vermissen, konnten aber auf jeden Ausgleich oder Anschlusstreffer der Lakers reagieren. Erst mit der dritten Zweitore-Führung durch den bereits siebten Saisontreffer des formstarken PostFinance-Topskorers Fazzini acht Minuten vor Schluss war der Widerstand der hartnäckigen Rapperswiler einigermassen gebrochen. (sda/jaw)

Schweizer Frauen-Nati siegt gegen Kroatien

Der Start zur EM-Qualifkation ist dem Frauen-Nationalteam optimal geglückt. Auch das dritte Spiel gewinnt die Schweiz souverän. In Thun steht es am Ende 2:0. Zu verdanken haben dies die Schweizerinnen einer starken ersten Hälfte, in der sie das Spiel komplett dominieren – und Ana-Maria Crnogorcevic.

Zunächst erzielte sie per Kopf nach einem Kopfball von Noelle Maritz das Führungstor, später bereitete sie auch das zweite Tor von Géraldine Reuteler mit einer Flanke vor. Die Schweizerinnen hätten weiter gute Möglichkeit besessen, liessen sie aber reihenweise liegen. So traf Ramona Bachmann die Querlatte. Das Spiel besuchten 4512 Zuschauer. (chmedia/jaw)

Bild: KEYSTONE

Bencic in Linz schon ausgeschieden

Belinda Bencic (WTA 10) ist in Linz in der 1. Runde ausgeschieden. Die 22-Jährige scheiterte an der Deutschen Anna-Lena Friedsam (WTA 166) mit 4:6, 6:2, 2:6. Damit sind die Chancen von Bencic, sich für die WTA-Finals der besten acht Spielerinnen zu qualifizieren, deutlich gesunken. (jaw/sda)

Bastian Schweinsteiger beendet Karriere

Bastian Schweinsteiger beendet seine beeindruckende Karriere. Der 35-jährige Mittelfeldspieler spielte in den vergangenen zweieinhalb Jahren in den USA für die Chicago Fire.

Zwei Tage nachdem er mit den Chicago Fire die Playoffs verpasst hatte, gab Schweinsteiger seinen Abschied vom Profifussball bekannt. Aus der deutschen Nationalmannschaft war er bereits im Sommer 2016 zurückgetreten. Er nahm an sieben grossen Turnieren – drei Weltmeisterschaften und vier Europameisterschaften – teil. Immer erreichte er mindestens den Halbfinal, 2014 in Brasilien wurde Schweinsteiger Weltmeister. (abu/sda)

Bild: AP/AP

SCL Tigers einen Monat ohne Blaser

Die SCL Tigers müssen rund einen Monat ohne ihren Verteidiger Yannick Blaser auskommen, der im Training eine Verletzung am Oberkörper erlitt. Mit zwei Toren und vier Assists in zehn Meisterschaftsspielen ist der 30-Jährige aktuell der punktbeste Verteidiger der Emmentaler. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Erneute Erstrunden-Niederlage für Stefanie Vögele

Die schwarze Serie von Stefanie Vögele fand auch in Linz kein Ende. Die Aargauerin unterlag der 15-jährigen Amerikanerin Cori Gauff 3:6, 6:7 (3:7) und schied zum achten Mal in Folge bei einem WTA-Turnier in der ersten Runde aus.

Vögele hatte sich in Oberösterreich innert Kürze auf eine andere Konkurrentin einzustellen. Die ursprüngliche Gegnerin, die Griechin Maria Sakkari, konnte wegen einer Verletzung im rechten Handgelenk nicht antreten. Die grosse amerikanische Hoffnungsträgerin Gauff, die ihr Talent unter anderem mit dem Vorstoss in die Achtelfinals in Wimbledon aufgezeigt hat, stiess als Lucky Loser nach. (abu/sda)

Hitzlsperger wird Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart

Der ehemalige deutsche Internationale Thomas Hitzlsperger wird Vorstandsvorsitzender des Zweitbundesligisten VfB Stuttgart. Der 37-Jährige wurde vom Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG dazu berufen. «Der VfB braucht keinen Neustart auf allen Ebenen, sondern muss sich noch mehr auf seine Stärken besinnen und an manchen Stellen mehr Schwung aufnehmen», sagte Hitzlsperger in einer Vereinsmitteilung.

Die Schwaben liegen in der 2. Bundesliga hinter dem punktgleichen Leader Hamburger SV auf Platz 2. (sda/dpa)

Bild: EPA/EPA

Murray fürs Australian Open gemeldet

Andy Murray plant nach seinen ersten Siegen auf der ATP-Tour die Rückkehr auch auf Grand-Slam-Stufe. Der 32-jährige Brite ist für das am 20. Januar beginnende Australian Open in Melbourne gemeldet.

In Australien hatte Murray Anfang 2019 unter Tränen bekanntgegeben, dass er wegen chronischer Schmerzen wohl spätestens nach Wimbledon zurücktreten müsse. Stattdessen unterzog sich der dreifache Grand-Slam-Sieger noch im Januar einer weiteren Hüftoperation. Am 12. August gab er beim Masters 1000 in Cincinnati sein Einzel-Comeback auf der ATP-Tour.

Gemäss den Organisatoren des Australian Open wird Murray, der in der Weltrangliste zwischenzeitlich aus den Top 500 gefallen war und nun wieder an 289. Stelle klassiert ist, mit einem geschützten Ranking fürs Haupttableau gesetzt sein. In Melbourne erreichte der Schotte fünfmal den Final (zuletzt 2016), ein Turniersieg blieb ihm jedoch verwehrt. (abu/sda)

Bild: AP

Schweizer Männer-Team qualifiziert sich für Tokio 2020

Die Schweizer Kunstturner haben an den Weltmeisterschaften in Stuttgart ihr grosses Ziel erreicht. Das Team von Nationaltrainer Bernhard Fluck belegte in der Qualifikation Platz 6 und löste damit zum zweiten Mal in Folge das Ticket für die Olympischen Spiele.

Zudem qualifizierten sich die Schweizer für den Team-Final vom Mittwoch, Pablo Brägger und Oliver Hegi stehen auch im Mehrkampf-Final der besten 24 vom Donnerstag. (jaw/sda)

Bild: EPA

Jil Teichmann in der 1. Runde ausgeschieden

Jil Teichmann (WTA 68) ist beim Turnier von Linz in der 1. Runde ausgeschieden. Die 22-jährige Bielerin unterlag der zehn Jahre älteren Deutschen Andrea Petkovic (WTA 75) in 68 Minuten mit 1:6, 1:6. Bereits vor acht Tagen in Peking hatte sie ihr Startspiel gegen Petkovic verloren. Seit ihrem Turniersieg in Palermo Ende Juli hat Teichmann keine Partie mehr im Hauptfeld eines WTA-Turniers gewonnen.

Bild: EPA

Mit Belinda Bencic (WTA 10) und Stefanie Vögele (WTA 132) sind noch zwei Schweizerinnen in Linz im Einzel vertreten. Beide bestreiten ihre Erstrunden-Partie am Dienstag: Bencic gegen die Deutsche Anna-Lena Friedsam (WTA 166), Vögele gegen die Griechin Maria Sakkari (WTA 30).

(jaw/sda)

Xhaka rückt verspätet ein

Granit Xhaka fehlt bei der Besammlung für die wegweisenden Spiele der EM-Qualifikation gegen Dänemark und Irland. Anlass zur Sorge besteht nicht. Xhaka wurde Vater und dürfte am Mittwoch nachrücken.

Die frohe Botschaft verkündete Xhaka am Montag kurz vor dem Einzugstermin des Nationalteams. «Welcome our little princess. Mommy and Daddy love you», schrieb der 27-Jährige zu einem Foto auf seinem Instagram-Profil, das drei übereinander gelegte Hände zeigte. Die Tochter kam in der Nacht auf Montag, zwischen dem 1:0-Sieg mit Arsenal gegen Bournemouth und dem Nationalmannschafts-Termin in Lausanne, zur Welt.

Bleiben Komplikationen aus, steht Xhaka der Schweiz am Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark und am Dienstag in Genf gegen Irland zur Verfügung. Beim Schweizerischen Fussballverband rechnen sie damit, dass der Mittelfeld-Antreiber am Mittwoch zum Team stossen wird. (pre/sda)

Alpine Kombination erhält neuen Modus

Der Internationale Skiverband (FIS) hat an seinem Herbst-Meeting in Zürich den Ablauf der Wettkämpfe in der Alpinen Kombination und der Parallelrennen angepasst. Das neue Format der Kombination sieht das Speed-Rennen (Super-G oder Abfahrt) wie bisher als ersten Teil vor, gefolgt vom einen Slalom-Lauf. Geändert hat aber die Startreihenfolge für den Slalom. Sie entspricht nunmehr dem Klassement des Super-G beziehungsweise der Abfahrt. Von einer Umkehrung der ersten 30 der Rangliste wird in Zukunft also abgesehen.

In der kommenden Saison sind für die Männer Kombinations-Wettbewerbe in Bormio, Wengen und Hinterstoder vorgesehen, für die Frauen in Val d'Isère, Altenmarkt-Zauchensee, Crans-Montana und La Thuile. Die Parallelrennen beginnen ab kommendem Winter mit einem Qualifikations-Lauf, aus dem die besten 32 den eigentlichen Wettkampf bestreiten. Die erste Runde umfasst zwei Läufe, ab den Achtelfinals entscheidet jeweils ein Lauf über das Weiterkommen. (pre/sda)

Bild: EPA/EPA

41 Tempomacher für Kipchoge

Mit Hilfe von vielen Medaillengewinnern als Tempomachern will Marathon-Weltrekordhalter Eliud Kipchoge voraussichtlich an diesem Wochenende den Versuch unternehmen, die Zwei-Stunden-Schallmauer zu durchbrechen. Die zur Unterstützung angeheuerten 41 Läufer hätten insgesamt 55 Medaillen unter anderem bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen, teilte das britische Chemie-Unternehmen Ineos als Veranstalter mit.

Falls Kipchoge unter seinem aktuellen, im vergangenen Jahr in Berlin aufgestellten Weltrekord von 2:01:39 Stunden bleiben sollte, würde die Zeit nicht als Bestmarke anerkannt, weil die Tempomacher entgegen dem Reglement des Weltverbandes regelmässig ausgetauscht würden. Die Strecke im Wiener Prater sei in einem perfekten Zustand. Der Lauf unter Laborbedingungen wird auf einem 9,6 Kilometer langen Rundkurs ausgetragen. Beim Wendepunkt sei zur Schonung der Kräfte des 34-jährigen Kenianers eine kleine Steilkurve geschaffen worden. Dadurch seien etwa 13 Sekunden einzusparen, hiess es. (pre/sda)

✈️ @EliudKipchoge to fly to Vienna tonight!

🗓️ Challenge window narrowed to 12th - 14th October



👇 Read about how and when the decision will be made for when the #INEOS159 Challenge will take place here: https://t.co/vecIYBwfPy — INEOS 1:59 Challenge (@INEOS159) October 7, 2019

Langnaus Gagnon mit Fussverletzung out

Die SCL Tigers müssen bis zu acht Wochen ohne den 33-jährigen Stürmer Aaron Gagnon auskommen.Der Frankokanadier wurde im Match gegen Lugano vom letzten Samstag von einem Schuss getroffen und verletzte sich dabei am Fuss. Gagnon stiess 2017 vom SC Bern zu den Tigers. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

