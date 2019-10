Sport

Sport-News

Sport-News: Olympia-Marathons wohl 800 km weg von Tokio in Sapporo



Sport-News

Olympia-Marathon 800 km weg von Tokio? +++ Bencic in Moskau weiter

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

IOC will Marathons verlegen

Das IOC will die Wettbewerbe im Marathon und im Gehen bei den Olympischen Spielen 2020 von Tokio nach Sapporo verlegen. Dies würde bedeuten, dass die Athleten deutlich niedrigere Temperaturen auszuhalten hätten, teilte das IOC mit. Im 800 Kilometer nördlich der Hauptstadt gelegenen Sapporo auf der Insel Hokkaido liegen die Tagestemperaturen im Hochsommer um fünf bis sechs Grad unter denen von Tokio. Zudem ist die Luftfeuchtigkeit dort deutlich geringer.

Der Umzug ist Teil umfassender Massnahmen, mit denen die Belastungen durch die zu erwartende Hitze an den Sommerspielen verringert werden sollen. Das IOC hat den Leichtathletik-Weltverband IAAF nach eigenen Angaben über die beabsichtigte Änderung informiert. An der Leichtathletik-WM in Katar litten Marathonläufer und Geher unter den hohen Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, obwohl ihre Wettbewerbe tief in der Nacht stattfanden. (ram/sda/dpa)

Bild: EPA

Bencic in den Viertelfinals

Belinda Bencic hält sich im Rennen um die Teilnahme an den am 27. Oktober beginnenden WTA-Finals im chinesischen Shenzhen. Am Hallenturnier in Moskau ist Bencic in die Viertelfinals vorgestossen.

Die Ostschweizerin setzte sich in ihrem ersten Einsatz, in den Achtelfinals, gegen die 28-jährige Slowenin Polona Hercog (WTA 49) mit 1:6, 6:3, 6:4 durch. Im dritten Satz geriet sie 0:3 in Rückstand, worauf ihr fünf Spielgewinne am Stück glückten.

Um sich für das Finalturnier des besten acht Spielerinnen 2019 in China zu qualifizieren, muss Bencic in Moskau den Final erreichen. Sie könnte dann Serena Williams von Platz 8 im Jahresranking verdrängen. (aeg/sda)

Bild: AP

Washington nach 86 Jahren wieder in den World Series

Erstmals seit 86 Jahren steht ein Team aus Washington in den World Series, der Finalserie im Major League Baseball (MLB) in Nordamerika. Im Halbfinal, der zugleich der Final der National League war, setzten sich die Washington Nationals mit 4:0 Siegen gegen die St.Louis Cardinals.

Der Gewinner der American League und somit der zweite Finalist wird derzeit in der Best-of-7-Serie zwischen den Houston Astros, dem Meister von 2017, und dem Rekordmeister New York Yankees ermittelt. Houston führt mit 2:1 Siegen, aber die Yankees können in den verbleibenden Partien daheim spielen.

Finalist von 1933 aus der Hauptstadt waren die Washington Senators. Diese dislozierten 1961 nach Minneapolis, wo sie seither als Minnesota Twins im MLB aktiv sind. Die Washington Nationals wiederum sind die Nachfolgeorganisation der 1967 im Zug der Weltausstellung gegründeten Montreal Expos. Der Umzug von Montreal nach Washington fand 2005 statt. (pre/sda)

Lazio-Fans von UEFA teilausgeschlossen

Lazio Rom ist einmal mehr wegen rassistischer Ausfälle seiner Fans bestraft worden. Die UEFA gab bekannt, dass die Römer wegen der Vorfälle von Anfang Oktober im Match gegen Rennes im nächsten Europa-League-Heimspiel am 7. November gegen Celtic Glasgow vier Zuschauersektoren schliessen müssen. Überdies wurde Lazio mit 20'000 Euro gebüsst.

Sollten Fans innerhalb eines Jahres erneut gegnerische Spieler rassistisch beleidigen, wird Lazio mit einem Geisterspiel bestraft, wie die UEFA mitteilte. (pre/sda)

Bild: AP

Schweizer U21 bewahrt makellose Bilanz

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft weist auch nach der dritten Runde der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 eine makellose Bilanz vor. In Aserbaidschan siegte die Schweiz nicht ohne Mühe 1:0.

Der dritte Sieg im dritten EM-Qualifikationsspiel war für die Schweiz letztlich etwas ein Zufallsprodukt. Der Gast aus der Schweiz war im Glück, als die Aserbaidschaner in der 27. Minute nach einem Corner gleich zwei Mal an der Torumrandung scheiterten – zuerst nach starker Intervention von Anthony Racioppi, nur Sekunden später ohne Einfluss des Schweizer Nachwuchsgoalies. Und der Zufall meinte es gut mit den Schweizern, als beim 1:0 nach 33 Minuten ein verunglückter Abschlussversuch von Dan Ndoye zur mustergültigen Vorlage für Nedim Bajrami verkam. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Lopez fordert Wawrinka

Der erste Gegner von Stan Wawrinka (ATP 18) nach fünfwöchiger Verletzungspause heisst Feliciano Lopez (ATP 62). Der spanische Routinier erspielte sich das Duell mit dem als Nummer 4 gesetzten Romand am WTA-Turnier in Antwerpen dank eines Zweisatzsieges über den Briten Cameron Norrie.

Wawrinka liegt im Head-to-Head mit Lopez mit 4:3 Siegen vorne. Das letzte Aufeinandertreffen 2017 in Queen's entschied der Spanier jedoch für sich. (abu/sda)

Bild: EPA

Auch Bykow fällt aus

Nach Captain Julien Sprunger muss Fribourg-Gottéron auf einen weiteren Leistungsträger im Sturm verzichten. Andrej Bykow erlitt am vergangenen Freitag im Heimspiel gegen Biel (1:4) eine Verletzung im unteren Körperbereich. Er steht dem Tabellenletzten der National League vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung. Sprunger dürfte nach seiner Knieverletzung noch mindestens bis Ende November ausfallen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Bencic trifft auf Hercog

Belinda Bencic trifft am WTA-Turnier in Moskau nach einem Freilos am Mittwoch in den Achtelfinals auf die Slowenin Polona Hercog (WTA 49). Die Gewinnerin des Sandplatzturniers im April in Lugano setzte sich in der 1. Runde gegen die Tschechin Katerina Siniakova mit 6:4, 6:2 durch.

Das bisher einzige Duell mit Hercog gewann Bencic 2014 in Rom auf Sand in drei Sätzen. Mit einem Finalvorstoss in Russlands Hauptstadt könnte sich die Ostschweizerin noch für die WTA-Finals der Top 8 in Shenzhen (27. Oktober bis 3. November) qualifizieren. (abu/sda)

Bild: AP

Nur ein Zeitfahren an der Tour de France 2020

Wie schon in diesem Sommer wird der Gesamtsieg auch in der Tour de France 2020 wieder über einen starken Bergfahrer wie Titelverteidiger Egan Bernal führen. Selbst das einzige Zeitfahren der 107. Ausgabe der Grande Boucle endet – unweit der Schweiz – in der Höhe. Die legendären Steigungen nach Alpe d'Huez oder zum Mont Ventoux fehlen zwar auf dem Streckenplan, sechs Bergankünfte und insgesamt 29 kategorisierte Anstiege verteilt auf 3470 Kilometer werden den Fahrern während drei Wochen jedoch alles abverlangen.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg dürfte wohl in der vorletzten Etappe fallen, die mit einem 36 Kilometer langen Einzelzeitfahren hinauf nach La Planche des Belles Filles ebenfalls mit einer happigen Steigung endet. Das Teilstück unweit der Schweizer Grenze ist allerdings die einzige Prüfung gegen die Uhr. In der 15. Etappe zum Skiort Méribel wird der 2304 Meter hohe Col de la Loze und damit das Dach der Tour 2020 erreicht.

Gestartet wird das bedeutendste Radrennen der Welt wegen den Olympischen Sommerspielen in Tokio schon am 27. Juni in Nizza. Bis zur traditionsreichen Zielankunft am 19. Juli auf der Pariser Champs-Elysées bewegt sich der Tour-Tross durch die Alpen, Pyrenäen, das Zentralmassiv, Jura und Vogesen. (pre/sda)

🤩 Here it is, the route of the #TDF2020 🤩



🤩 Voici le parcours du #TDF2020 🤩 pic.twitter.com/Npe3u3FYJl — Tour de France™ (@LeTour) October 15, 2019

Lugano Femminile verliert seine 16 Amerikanerinnen

Den Fussballerinnen von Lugano Femminile droht das Ende des Spielbetriebs. 16 dem Kader angehörende Amerikanerinnen sind nicht spielberechtigt. Wie der «Blick» berichtet, beanstandet das Migrationsamt die fehlenden Arbeitsbewilligungen der US-Fussballerinnen. Bereits am letzten Wochenende spielte Lugano Femminile in der Meisterschaft gegen Luzern nur mit Juniorinnen und Spielerinnen der 2. Mannschaft. 0:8 lautete das Ergebnis.

Zwei Amerikanerinnen haben den Klub definitiv verlassen, weitere sind laut «Blick» zumindest provisorisch in die USA zurückgereist. Eine Rückkehr sei unwahrscheinlich. Lugano Femminile ist ein Projekt des Präsidenten Emanuele Gaiarin, eines Italo-Amerikaners. Er sei davon ausgegangen, dass es für den Amateurbetrieb der Schweizer Liga keine Arbeitsbewilligungen brauche. Die Frauen studieren in Italien (Como) und spielen in der Schweiz. Reto Kormann, Sprecher des Staatssekretariats für Migration (SEM), hält dem entgegen, dass Nicht-EU-Bürger eine Zulassung brauchten, ob sie nun Amateure oder Profi seien. Es sei ausserdem unerheblich, ob sie dafür Geld bekommen oder nicht. (pre/sda)

bild: fflugano.

SCRJ Lakers holen Simek als Schweri-Ersatz

Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichten leihweise bis zur Nationalmannschaftspause im November den Flügelstürmer Juraj Simek von Genf-Servette. Die Lakers reagieren auf die Verletzung von Kay Schweri, der mit einer Unterkörperverletzung für unbestimmte Zeit ausfällt. Simek wird der Mannschaft per sofort zur Verfügung stehen. Simek ist slowakisch-schweizerischer Doppelbürger. 23 Mal lief er für die Schweizer Nationalmannschaft auf. (pre/sda)

GC verpflichtet U17-Weltmeister Buff

Der frühere FCZ-Spieler Oliver Buff wechselt per sofort zu den Grasshoppers. Der U17-Weltmeister von 2009 hat beim Schweizer Rekordmeister einen Vertrag bis Ende Saison mit Option unterschrieben. «Ich bin froh, dass es geklappt hat. Nun freue ich mich auf die neue Challenge und meine Zukunft mit GC», erklärt. Trainer Uli Forte freut sich: «Oliver wird das Mittelfeld komplettieren und er wird dank seiner Erfahrung und seinen spielerischen Qualitäten ein Gewinn für uns sein».

Nachdem der 27-jährige Mittelfeldspieler von 2010 bis 2017 beim FC Zürich gespielt hatte, wechselte Buff zu Real Saragossa. Bei den Spaniern kam er während eineinhalb Jahren 41 Mal zum Einsatz. Anschliessend stand Buff in der Rückrunde der Saison 2018/19 in Zypern bei Anorthosis Famagusta unter Vertrag. Seither war er ohne Verein. (pre)

bild: gcz.ch

Tottenham reagiert auf Lloris-Verletzung

Tottenham Hotspur hat auf die schwere Armverletzung von Goalie Hugo Lloris reagiert. Der Premier-League-Klub aus London verpflichtete bis zum Ende der Saison Michel Vorm. Für den 35-Jährigen aus den Niederlanden ist es eine Rückkehr an seinen alten Arbeitsort, er stand bereits von 2014 bis zum Ende der letzten Saison bei den Spurs unter Vertrag und war zuletzt vereinslos.

Lloris wird Tottenham mindestens bis zum Beginn der Rückrunde nicht zur Verfügung stehen. Der Captain der französischen Nationalmannschaft hatte sich Anfang Monats beim Meisterschaftsspiel gegen Brighton den linken Ellenbogen ausgekugelt. (pre/sda)

Welcome back, @Vorm_Official!



The experienced goalkeeper has signed a contract with the Club until the end of the season. #THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 14, 2019

Tedesco als Trainer zu Spartak Moskau

Domenico Tedesco setzt seine Trainerkarriere in Russland fort. Der 34-Jährige, der im März als Trainer des Bundesligisten Schalke 04 entlassen worden war, erhielt beim russischen Rekordmeister Spartak Moskau einen Vertrag.

Tedesco folgt in der russischen Hauptstadt auf Oleg Kononow, der nach dem schlechtesten Saisonstart von Spartak seit 2003 mit nur 14 Punkten aus zwölf Spieltagen freigestellt worden ist. Der Rückstand von Spartak auf das Leader-Quartett Zenit St. Petersburg, FK Rostow, Krasnodar und Stadtrivale Lokomotive Moskau beträgt bereits 12 Zähler. (sda/dpa)

As you have probably guessed by now ... Domenico Tedesco is our hew head coach!



His agreement will run until the end of 2020-2021 season.



You can get the lowdown on our new gaffer below 👇 #HerzlichWillkommenDomenicohttps://t.co/Ws617OulRR — FC Spartak in English (@fcsm_eng) October 14, 2019

Abonniere unseren Newsletter