Sport-News: Patrick Fischer bleibt bis 2024 Eishockey-Nationaltrainer



Fix: Fischer bis 2024 Nationaltrainer +++ Luzern länger ohne Schulz

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Fix: Fischer bis 2024 Nationaltrainer

Was Eismeister Zaugg den watson-Usern schon gestern vermelden konnte, ist nun offiziell: Patrick Fischer bleibt bis 2024 Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. «Ich freue mich sehr, dass sich Patrick Fischer längerfristig zu unseren Nationalmannschaften und der gemeinsamen Philosophie bekennt und wir damit die Kontinuität im Coaching-Staff beibehalten können», wird Nati-Direktor Lars Weibel in einer Mitteilung des Verbands zitiert.

Nach WM-Silber 2018 will die Nati auch an der Heim-WM 2020 in Zürich und Lausanne für Furore sorgen. «Es ist mein Ziel und das Ziel der ganzen Schweizer Nationalmannschaft, unser Land im kommenden Frühling stolz zu machen und für Begeisterung zu sorgen», kündigte Fischer an. (ram)

Schulz fällt länger aus

Der FC Luzern muss mehrere Wochen auf Marvin Schulz (24) verzichten. Der deutsche Mittelfeldspieler zog sich am Sonntag gegen Sion einen Haarriss und ein Knochenödem am rechten Schienbein zu. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Nationals siegen erneut

Auch Spiel 2 der World Series geht an die Washington Nationals. Dank dem deutlichen 12:3-Erfolg über die Houston Astros führen sie nun in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0. Weiter geht die Entscheidung um die Baseball-Krone in der Nacht auf Samstag. (ram)

River im Final gegen Flamengo

Flamengo folgt River Plate in den Final der Copa Libertadores. Brasiliens populärster Klub gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen Grêmio 5:0. Die 70'000 Zuschauer im Stadion Maracana erlebten ein Spektakel. Flamengo fegte im brasilianischen Duell Grêmio mit fünf Toren innert knapp 30 Spielminuten vom Platz. Gabriel «Gabigol» Barbosa zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. Das Hinspiel hatte noch 1:1 geendet.

In Südamerikas Pendant zur Champions League kommt es somit zum Duell Flamengo gegen River Plate aus Argentinien. Der Final geht am 23. November in Santiago de Chile über die Bühne. (ram/sda)

Sbisa zu Winnipeg statt Anaheim

Die Winnipeg Jets haben auf Twitter die Verpflichtung von Luca Sbisa vermeldet. Noch am Dienstag hatte der 29-jährige Schweizer NHL-Verteidiger einen Zweiweg-Einjahresvertrag bei den Anaheim Ducks unterschrieben. Hält sich Sbisa bis zum Saisonende im NHL-Team der Jets, wird Winnipeg 665'323 Dollar Lohnkosten für den Schweizer aufbringen müssen. Das Team aus Kanada ist in der Western Conference aktuell im 4. Rang der Central Division klassiert.

Zuletzt hatte sich Sbisa trotz vertragslosem Zustand bei den New York Islanders fit gehalten. Der seit elf Jahren in der NHL aktive Italo-Zuger war in der letzten Saison nur in neun Partien für die Islanders zum Einsatz gekommen. Insgesamt bestritt Sbisa in der NHL bislang 536 Spiele und sammelte 111 Skorerpunkte (19 Tore) für Philadelphia, Vancouver, Anaheim, die Vegas Golden Knights sowie die Islanders. (sda)

TRANSACTION: The Winnipeg Jets have claimed D - Luca Sbisa off waivers from the Anaheim Ducks. — Winnipeg Jets PR (@WpgJetsPR) October 23, 2019

Hernandez fällt mehrere Wochen aus

Bayern München muss mehrere Wochen auf Verteidiger Lucas Hernandez verzichten. Der französische Weltmeister erlitt am Dienstag beim 3:2 in der Champions League bei Olympiakos Piräus einen Teilriss des Innenbandes am rechten Sprunggelenk. Der 23-jährige Hernandez ist nach Niklas Süle (Kreuzbandriss) der zweite schwerwiegende Ausfall der Münchner in der Abwehr. (pre/sda)

Clásico eine Woche vor Weihnachten

Spaniens Fussball-Verband verschob den Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid vom kommenden Samstag auf 18. Dezember. Grund für die Verschiebung sind die anhaltenden politischen und sozialen Unruhen in Katalonien nach den Gerichtsurteilen gegen neun Separatistenführer. (pre/sda)

River Plate setzt sich gegen Boca Juniors trotz Niederlage durch

River Plate ist der erste Finalist der Copa Libertadores. Der Titelverteidiger verlor zwar das Rückspiel der Neuauflage des letztjährigen Finals gegen den Stadtrivalen Boca Juniors 0:1, setzte sich dank dem 2:0 im Hinspiel aber dennoch durch. Den einzigen Treffer im La Bombonera erzielte Jan Hurtado.

Für River Plate ist es die dritte Final-Teilnahme in den letzten fünf Jahren. 1986, 1996, 2015 und 2018 gewann das Team aus Buenos Aires den Titel. Den Finalgegner machen die brasilianischen Teams Flamengo und Gremio in der Nacht auf Donnerstag unter sich aus. Das Hinspiel endete 1:1. (ram/sda)

💙💛 Boca vs River ⚪️🔴



It was another quiet night in at the Superclásico last night... 🇦🇷pic.twitter.com/YdTpXC4NmL — MoPlay (@MoPlay) October 23, 2019

