Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

River Plate setzt sich gegen Boca Juniors trotz Niederlage durch

River Plate ist der erste Finalist der Copa Libertadores. Der Titelverteidiger verlor zwar das Rückspiel der Neuauflage des letztjährigen Finals gegen den Stadtrivalen Boca Juniors 0:1, setzte sich dank dem 2:0 im Hinspiel aber dennoch durch. Den einzigen Treffer im La Bombonera erzielte Jan Hurtado.

Für River Plate ist es die dritte Final-Teilnahme in den letzten fünf Jahren. 1986, 1996, 2015 und 2018 gewann das Team aus Buenos Aires den Titel. Den Finalgegner machen die brasilianischen Teams Flamengo und Gremio in der Nacht auf Donnerstag unter sich aus. Das Hinspiel endete 1:1. (ram/sda)

Clippers bodigen Lakers zum Saisonauftakt

Der Top-Basketballer LeBron James und die Los Angeles Lakers starten mit einer Niederlage in die neue Saison der NBA. Die Lakers mussten sich in der Nacht zum Mittwoch dem Stadtrivalen Los Angeles Clippers mit 102:112 Punkten geschlagen geben. Der 34 Jahre alte James erzielte 18 Punkte, holte neun Rebounds und verteilte acht Assists. Er verursachte jedoch auch fünf Ballverluste.

Der wertvollste Spieler der vergangenen Finalserie, Kawhi Leonard, kam in seinem Debüt für die Clippers auf 30 Zähler. Der Titelverteidiger Toronto Raptors besiegte die New Orleans Pelicans 130:122 nach Verlängerung. Pascal Siakam (34 Punkte/18 Rebounds) und Fred VanVleet (34 Punkte) waren die Topscorer im Team der Kanadier. (pre/sda)

Nationals starten mit Break in die World Series

Die Washington Nationals aus der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB feiern im Auftaktspiel der diesjährigen World Series einen Auswärtssieg. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann in der Nacht auf Mittwoch Spiel eins der Finalserie bei den favorisierten Houston Astros 5:4.

Der 20 Jahre alte Juan Soto war mit einem Homerun und drei RBIs (Runs Batted In) der Matchwinner aufseiten der Nationals. Washingtons Starting Pitcher Max Scherzer überzeugte mit sieben Strikeouts in fünf Innings. Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie wird am Mittwoch ebenfalls im texanischen Houston ausgetragen. (pre/sda)

Lakers-Trainer Tomlinson fällt wegen Operation aus

Die Rapperswil-Jona Lakers müssen vorerst ohne ihren Cheftrainer Jeff Tomlinson auskommen. Der Kanadier muss sich in den nächsten Tagen einer Nierentransplantation unterziehen.

Die Spenderniere erhält der 49-jährige Tomlinson von seinem Bruder Darryl. Die Operation erfolgt am Donnerstag. Tomlinson fällt bis zur Nationalmannschaftspause Mitte November aus. Lakers-CEO Markus Bütler geht davon aus, dass Tomlinson am 16. November im Heimspiel gegen Fribourg-Gottéron wieder an der Bande stehen wird.

Bis zu Tomlinsons Rückkehr übernimmt Assistent Niklas Gällstedt die Aufgaben des Cheftrainers. Der Schwede wird vom langjährigen Rapperswiler Verteidiger Sven Berger unterstützt, der seine Aufgaben als Videocoach an Sportchef Janick Steinmann übergibt. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Doch noch ein Vertrag für Luca Sbisa

Luca Sbisa hat doch noch ein neues Team gefunden. Der Schweizer NHL-Verteidiger unterschrieb bei den Anaheim Ducks einen Zweiweg-Vertrag über ein Jahr. Der 29-Jährige wurde von den Kaliforniern aber sogleich auf die Waiver-Liste gesetzt und dürfte zunächst in der AHL bei den San Diego Gulls zum Einsatz kommen.

Sbisa hatte sich zuletzt trotz vertragslosem Zustand bei den New York Islanders fit gehalten. Für Sbisa wäre es das zweite Engagement in Anaheim. Für die Kalifornier spielte er zwischen 2009 bis 2014 und damit so lange wie für kein anderes NHL-Team.

Der seit elf Jahren in der NHL aktive Italo-Zuger war in der letzten Saison nur in neun Partien für die Islanders zum Einsatz gekommen. In der NHL bestritt Sbisa bislang 536 Spiele und sammelte 111 Skorerpunkte (19 Tore) für Philadelphia, Vancouver, Anaheim, die Vegas Golden Knights sowie die Islanders. (abu/sda)

Turniernummer 2 Zverev bereits ausgeschieden

Alexander Zverev, die Nummer 6 der Welt und in Basel als Nummer 2 gesetzt, scheiterte an den Swiss Indoors gleich beim ersten Einsatz.

Der 22-jährige Deutsche unterlag in der 1. Runde im Duell zweier starker Aufschläger dem Amerikaner Taylor Fritz (ATP 31) 6:7 (7:9), 4:6. Nach dem einzigen Break im zweiten Satz fand der Halbfinalist des letzten Jahres keinen Weg mehr ins Spiel zurück. Der 21-jährige Fritz trifft nun auf den noch ein Jahr jüngeren Australier Alex de Minaur. (abu/sda)

Bild: EPA

Saisonende für Fabian Lüthi

Der Bieler Stürmer Fabian Lüthi muss sich einer Hüftoperation unterziehen und fällt damit für den Rest der Saison aus. Der 30-Jährige absolvierte in der noch jungen Saison elf Wettbewerbsspiele. In sechs Meisterschaftspartien blieb er ohne Skorerpunkt, in total vier Begegnungen der Champions Hockey League und einem Cupspiel realisierte er jeweils einen Assist. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Dortmund reist mit Bürki nach Mailand

Borussia Dortmund tritt am Mittwoch im dritten Gruppenspiel in der Champions League bei Inter Mailand ohne Captain Marco Reus an. Der Offensivspieler leidet noch immer an den Nachwirkungen einer Grippe. Dafür machte Goalie Roman Bürki, neben Verteidiger Manuel Akanji und Ersatztorhüter Marwin Hitz einer von drei Schweizern im Team, trotz einer Kapselverletzung im linken Knie die Reise nach Mailand mit. Er bestand am Montag einen Härtetest. Wieder im Kader steht Jadon Sancho nach einer Suspendierung wegen seiner verspäteten Rückkehr von der englischen Nationalmannschaft. (sda/dpa)

Von Siebenthal tritt zurück

Die Schweizer Langläuferin Nathalie von Siebenthal tritt wegen fehlender Motivation zurück. Die 26-jährige Berner Oberländerin gewann zwei Diplome an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang und lief an Weltmeisterschaften drei Mal in die Top-7.

Von Siebenthal, 2015 U23-Weltmeisterin im Skiathlon, hatte nach der letzten Saison eine längere Pause eingelegt und das Training erst wieder im Herbst aufgenommen. Die Freude am Spitzensport kehrte aber nicht zurück, weshalb sie sich zum Rücktritt entschied. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Arsenal patzt beim Aufsteiger

Arsenal mit Captain Granit Xhaka verlor im Montagsspiel der 9. Runde der Premier League auswärts gegen Sheffield United 0:1. Das vermeintliche Spitzenteam aus dem Norden von London bezog die zweite Niederlage in der laufenden Meisterschaft und weist zehn Punkte Rückstand auf Leader Liverpool auf.

Der Mittelfeldspieler Xhaka wurde in der 69. Minute durch den Stürmer Alexandre Lacazette ersetzt. Aber auch der konnte den 0:1-Rückstand aus der 30. Minute - Lys Mousset hatte Sheffield nach einem Eckball in Führung gebracht - nicht mehr ausgleichen. Arsenal erspielte sich trotz 68 Prozent Ballbesitz kein Chancenplus. (sda)

Ambri sechs bis acht Wochen ohne Sabolic

Ambri-Piotta muss sechs bis acht Wochen auf seinen Angreifer Robert Sabolic verzichten. Der 31-jährige Slowene zog sich im verlorenen Cup-Achtelfinal am Sonntag gegen Biel eine Bänderverletzung im rechten Knie zu.

Mit einem Tor und fünf Assists aus elf Spielen war der Ersatz für den in die NHL abgewanderten Dominik Kubalik noch nicht die gewünschte Verstärkung für die Leventiner. (sda)

Bild: KEYSTONE

Fünfter Ausländer für Bern

Der SC Bern hat einen weiteren Ausländer verpflichtet. Der Schweizer Meister hat Verteidiger Andrew MacDonald engagiert. Der 33-jährige Kanadier kommt mit der Erfahrung von 609 NHL-Spielen. Auf diese Saison hin hatte er dort keinen Vertrag mehr ergattert. (ram)

Bild: AP

UEFA bestraft Serbien mit Geisterspiel

Die UEFA hat Serbien wegen rassistischer Fan-Entgleisungen im EM-Qualifikationsspiel gegen Portugal (2:4) mit einem Geisterspiel bestraft. Die Serben müssen das nächste Spiel in der EM-Qualifikation gegen Luxemburg vor leeren Rängen austragen. Zudem setzte die UEFA neben einer Busse von 33'250 Euro ein weiteres Geisterspiel zur einjährigen Bewährung aus.

Serbien liegt in der Gruppe B mit 10 Punkten auf Platz 3, einen Zähler hinter den Portugiesen. Der Tabellenführer Ukraine hat sich bereits für die Europameisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Wawrinka in Basel erst am Mittwoch im Einsatz

Stan Wawrinka steigt an den Swiss Indoors nach seinem Finaleinzug in Antwerpen am Mittwoch ins Turnier ein. Der Waadtländer trifft in seinem Erstrundenspiel auf Pablo Cuevas (ATP 45). Am Dienstag stehen in der St. Jakobshalle ab 15.00 Uhr die Setznummern 2 bis 5 im Einsatz. Zuerst spielt Fabio Fognini (5) gegen Alexei Popyrin, danach Alexander Zverev (2) gegen Taylor Fritz. Ab 19.00 Uhr folgen die Partien von Stefanos Tsitsipas (3) gegen Albert Ramos-Viñolas und Roberto Bautista Agut (4) gegen Vorjahresfinalist Marius Copil. (pre/sda)

Djokovic, Nadal und Murray beim Davis-Cup-Final dabei

Serbien, Spanien und Grossbritannien steht im Finalturnier um den Davis Cup vom 18. bis 24. November in Madrid ihre jeweilige Nummer 1 zur Verfügung. Novak Djokovic, Rafael Nadal und Andy Murray führen die am Montag veröffentlichten Aufgebote dieser drei Nationen an.

Djokovic trifft mit Serbien in der Gruppe A auf Japan (ohne Kei Nishikori) und Frankreich. Nadal spielt in der Gruppe B mit Spanien gegen Russland, das im Februar die Schweiz bezwungen hat, und Kroatien. Grossbritannien misst sich in der Gruppe E mit Kasachstan und der Niederlande. 18 Teams sind für das Finalturnier qualifiziert, die Partien werden in zwei Einzeln und einem Doppel (jeweils auf zwei Gewinnsätze) entschieden. (pre/sda)

YB-Geschäftsführer bei Unfall schwer verletzt

Wanja Greuel, der CEO von Schweizer Meister YB, ist am Wochenende bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Mittlerweile sei der 41-Jährige ausser Lebensgefahr, teilten die Young Boys gegenüber der «Berner Zeitung» mit.

Greuel war in der Nacht auf Sonntag zu Fuss unterwegs und beim Bollwerk in Bern angefahren worden. Beim Unfall hatte er viel Blut verloren. Der Autofahrer und dessen Beifahrerin blieben unverletzt, eine zweite angefahrene Person musste mit leichteren Verletzungen in den Spital. (ram)

Bild: KEYSTONE

Final-Revanche Rapperswil-Jona - Zug, Ajoie empfängt den ZSC

Im Schweizer Cup kommt es in den Viertelfinals zu einer Neuauflage des Finals der letzten Saison. Die Rapperswil-Jona Lakers empfangen Titelverteidiger Zug zur Revanche.

Ajoie als einziger verbliebener Klub aus der Swiss League trifft zuhause auf die ZSC Lions. In den übrigen Partien geniesst Davos gegen Bern ebenso Heimrecht, wie Biel im Kantonal-Derby gegen die SCL Tigers. Dies ergab die Auslosung am Montagmittag. Die Viertelfinals werden am Dienstag, 26. November, ausgetragen. (sda)

Bild: KEYSTONE

Jalonen verlängert beim SCB

Der SC Bern kann weiterhin auf die Dienste von Trainer Kari Jalonen zählen. Wie der Verein bekannt gibt, hat der finnische Headcoach seinen Vertrag beim Meister bis 2021 verlängert. Gemäss der Mitteilung, sei schon vor Saisonbeginn klar gewesen, dass beide Parteien die Zusammenarbeit fortführen wollen. Es sei dann nur noch um die Klärung von Details gegangen.

Jalonen hat in seinen bisherigen drei Jahren mit dem SCB drei Mal die Regular Season auf Rang 1 abgeschlossen und zwei Mal den Meistertitel (2017 und 2019) gewonnen. (abu)

