Matthias Glarner tritt zurück

Matthias Glarner, der Schwingerkönig von 2016, beendet mit knapp 34 Jahren seine Karriere. Glarner gab seinen Entschluss am Samstag vor den Medien in Hasliberg-Reuti ob Meiringen bekannt.

Der Sturz von der Gondel im Juni 2017 hatte für den Meiringer fatale Auswirkungen. Die Beckenspaltung, die er sich dabei zuzog, heilte relativ rasch. Aber die Trümmerbrüche im linken Fuss erwiesen sich als zu grosses Handicap. 2018 musste sich Glarner einer Nachoperation unterziehen. (sda)

Bild: KEYSTONE

Houston Astros melden sich zurück

Die Houston Astros haben sich in der Finalserie der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB zurückgemeldet. Durch den 4:1-Auswärtssieg verkürzten sie im Duell mit den Washington Nationals in der Best-of-Seven-Serie der World Series auf 1:2.

Im ersten World-Series-Spiel in der amerikanischen Hauptstadt seit 86 Jahren lagen die eigentlich favorisierten Astros ab dem zweiten Inning durchgehend in Führung. Washington, das in der Qualifikation 21 Siege weniger als Houston geholt hatte, verlor nach zuletzt acht Erfolgen erstmals wieder.

Das vierte Spiel findet in der Nacht zum Sonntag im Nationals Park in Washington statt. (viw/sda)

Bild: AP

Raffin bester Schweizer, Lüthi nur Zehnter

Jesko Raffin auf der NTS ist im Qualifying der Moto2-Klasse für den Grand Prix von Australien überraschend bester Schweizer.

Als Siebter fuhr der 23-jährige Zürcher den drittbesten Startplatz seiner Karriere heraus. Er war damit noch drei Positionen besser als Tom Lüthi.

Bei garstigen Bedingungen auf Phillip Island mit starkem Wind und nur etwa 12 Grad Lufttemperatur setzte fünf Minuten vor dem Ende des Qualifying-Teils auch noch Regen ein, so dass keine Verbesserungen mehr möglich waren. Kalex-Fahrer Lüthi blieb damit auf dem 10. Platz stecken. Dominique Aegerter schaffte es nicht ins Q2 und startet von Position 24.

Bild: EPA

Vettel fährt Tagesbestzeit in Mexiko

Sebastian Vettel hat sich im freien Training zum Formel-1-Rennen in Mexiko City die Tagesbestzeit gesichert. Der Ferrari-Fahrer war im Autódromo Hermanos Rodríguez 0,115 Sekunden schneller als der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Dritter wurde Vettels Teamkollege Charles Leclerc. Die Scuderia fuhr sechs Zehntel Vorsprung auf den schnellsten Mercedes heraus.

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton, der am Sonntag Weltmeister werden kann, musste sich hinter Mercedes-Stallgefährte Valtteri Bottas mit Rang 5 begnügen. Im ersten freien Training hatte Hamilton noch die schnellste Runde gedreht.

Die beiden Sessions verliefen spektakulär. Es gab Unfälle, viele Fahrer rutschten von der Piste, darunter auch Vettel (ganz am Schluss) und Bottas. Auch beide Fahrer des Hinwiler Alfa-Romeo-Teams, Antonio Giovinazzi (10. und 16.) und Kimi Räikkönen (13. und 14.), kamen mindestens einmal von der Piste ab. (pre/sda)

Leicester feiert 9:0-Kantersieg

Leicester City siegt im einzigen Premier-League-Spiel vom Freitagabend beim FC Southampton mit 9:0. Damit egalisierten die «Foxes» eine 24 Jahre alte Bestmarke von Manchester United, die 1995 gegen Ipswich Town mit demselben Resultat siegten.

Nach einer frühen Roten Karte gegen «Saints»-Verteidiger Ryan Bertrand hatte Leicester leichtes Spiel. Matchwinner für das Team von Trainer Brendan Rodgers waren Ayoze Perez und Jamie Vardy, die beide einen Hattrick erzielten.

Während Leicester auf Rang 2 klettert, bleibt Southampton auf einem Abstiegsrang sitzen. Einfacher wird es in den kommenden Wochen für das Team von Ralph Hasenhüttl nicht. Im Cup und in der Meisterschaft heisst der Gegner zweimal Manchester City. (pre)

Tsitsipas fordert Federer in Basel

Roger Federer trifft an den Swiss Indoors in Basel im Halbfinal auf Stefanos Tsitsipas (ATP 7). Der als Nummer 3 gesetzte Grieche setzte sich gegen den Serben Filip Krajinovic (ATP 46) nach fast zwei Stunden 3:6, 6:4, 6:4 durch.

Vor dem Duell mit Federer um 16 Uhr hat Tsitsipas in Basel rund dreieinhalb Match-Stunden mehr in den Knochen als der Schweizer. Tsitsipas' Dreisatzsiege gegen Ricardas Berankis und Krajinovic am Donnerstag und Freitag konnte der spielfreie Federer vom Sofa aus verfolgen.

Davor machen der Amerikaner Reilly Opelka und der Australier Alex de Minaur den ersten Finalisten aus. Federer ist an seinem Heimturnier seit 23 Spielen ungeschlagen und greift nach dem zehnten Titel. (pre/sda)

Mainz gewinnt Kellerduell gegen Köln

Mainz 05 kam ohne den Schweizer Nationalspieler Edimilson Fernandes in der 9. Runde der Bundesliga zu einem wichtigen Sieg. Vor heimischem Publikum besiegten die Mainzer Aufsteiger Köln 3:1 und entfernten sich damit von den Abstiegsplätzen.



Auf dem Weg zu den drei Punkten machte das Heimteam einen frühen Rückstand wett. Simon Terodde brachte die Gäste aus Köln nach einer Viertelstunde auf Kurs, sieben Minuten später war der herausgespielte Vorsprung bereits wieder dahin. Mainz' Niederländer Jean-Paul Boëtius glich nach schöner Einzelleistung aus, bevor Robin Quaison (57.) und Levin Öztunali (82.) die Partie nach der Pause komplett drehten.

Mainz 05 - 1. FC Köln 3:1 (1:1)

31'999 Zuschauer.

Tore: 14. Terodde 0:1. 21. Boëtius 1:1. 57. Quaison 2:1. 82. Öztunali 3:1.

Bemerkung: Mainz ohne Edimilson (gesperrt). (pre/sda)



GC verspielt Zwei-Tore-Führung gegen Vaduz

Die Grasshoppers haben auf das enttäuschende 1:1-Remis in Schaffhausen aus der Vorwoche nicht reagieren können. Vor 3250 Zuschauern mühten sich die Zürcher in der 12. Runde der Challenge League im Letzigrund gegen Vaduz zum 3:3.

Zwar ging der Favorit durch Aleksandar Cvetkovic bereits nach zwölf Minuten in Front, und führte nach einer guten Stunde gar mit 3:1, brachte die herausgespielten Vorteile allerdings nicht über die Zeit. Tunahan Cicek brachte den Gast aus Liechtenstein in der 36. Minute erstmals zurück ins Spiel, Manuel Sutter (69.) und Joker Noah Frick (87.) – der Sohn von Vaduz-Coach Mario Frick – sorgten nach der Pause für das Vaduzer Comeback.

Das Team von Uli Forte verpasste es durch das zweite Remis in Folge, zumindest vorübergehend nach Punkten zu Leader Lausanne aufzuschliessen. Stattdessen droht der FC Wil mit einem Sieg gegen Aarau am Sonntag am Absteiger aus Zürich vorbeizuziehen.

Grasshoppers - Vaduz 3:3 (1:1)

3250 Zuschauer.

Tore: 12. Cvetkovic 1:0. 36. Cicek 1:1. 59. Ben Khalifa 2:1. 65. Subotic 3:1. 69. Sutter 3.2. 87. Frick 3:3. (pre/sda)

Bild: KEYSTONE

Hamilton Schnellster im 1. Training

Lewis Hamilton, der am Sonntag vorzeitig Formel-1-Weltmeister werden kann, stellte im ersten Training des Grand Prix von Mexiko City die Bestzeit auf. Der britische Mercedes-Pilot verwies den Ferrari-Fahrer Charles Leclerc um 0,119 Sekunden auf Platz 2. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen, der das Rennen in den beiden Vorjahren im Red Bull gewonnen hatte. Damit brachten die stärksten drei Teams je einen Fahrer unter die ersten Drei, was für den Rest des Wochenendes viel Spannung verheisst.

Für den ersten Unfall sorgte der Kanadier Lance Stroll, der mit seinem Racing Point-Mercedes in die Barrieren einschlug, worauf das erste Training unterbrochen werden musste. Auch beide Fahrer des Hinwiler Alfa-Romeo-Teams, Antonio Giovinazzi (10.) und Kimi Räikkönen (13.), kamen einmal von der Piste ab. (pre/sda)

Opelka und De Minaur im Halbfinal

Reilly Opelka und Alex de Minaur stehen an den Swiss Indoors als weitere Halbfinalisten nach Roger Federer fest. Der 22-jährige Amerikaner Opelka und der 20-jährige Australier spielen am Samstag im ersten Halbfinal gegeneinander um den Finaleinzug. Federer, der nach Stan Wawrinkas Aufgabe im Viertelfinal ein Freilos genoss, bekommt es am Samstag mit dem Sieger des Duells zwischen Stefanos Tsitsipas (ATP 7) und Filip Krajinovic (ATP 46) zu tun. Die Partie beginnt frühestens um 16.00 Uhr.

Der australische Youngster De Minaur bezwang am Freitag den Deutschen Jan-Lennard Struff 6:4, 7:6 (7:4). Davor hatte sich der amerikanische Aufschlaghüne Opelka gegen den als Nummer 4 gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut in drei Sätzen durchgesetzt. Opelka, der im Februar in New York sein erstes Turnier auf ATP-Stufe gewonnen hat, ebnete sich den Weg zum Erfolg gegen Bautista Agut mit 31 Assen. Der 2,11 m grosse Service-Spezialist hält damit in diesem Jahr bei 988 Assen. Nur sein Landsamm John Isner punktete öfter direkt mit dem Aufschlag. (pre/sda)

Not much you can do after a MISSILE like that 🤯



🇺🇸 @ReillyOpelka is into the #SwissIndoorsBasel SF, outlasting Bautista Agut 6-3 3-6 6-3 💥



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/q1HO0mct3z — ATP Tour (@atptour) October 25, 2019

Bencic trifft an den WTA Finals auf Barty, Osaka und Kvitova

Belinda Bencic trifft an den am Sonntag beginnenden WTA Finals in Shenzhen in den Roten Gruppe auf die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty, Naomi Osaka (WTA 3) und Petra Kvitova (WTA 6). Die besten zwei qualifizieren sich für die Halbfinals.

In der anderen Gruppe machen Karolina Pliskova (WTA 2), die US-Open-Siegerin Bianca Andreescu (WTA 4), Wimbledon-Gewinnerin Simona Halep (WTA 5) und Jelina Switolina (WTA 8), die Siegerin des Vorjahrs, die beiden Halbfinalistinnen unter sich aus. (abu/sda)

Raffin als Neunter Bester Schweizer, Lüthi Elfter

Jesko Raffin ist im Training zum Motorrad-GP von Australien als Neunter bester Schweizer. Zwei Plätze dahinter folgt Tom Lüthi.

Raffin scheint mit seiner NTS immer besser in Fahrt zu kommen. Der 23-jährige Zürcher zeigte im australischen Phillip Island am Freitag eine starke Vorstellung und fuhr in die Top Ten. Er verlor gut sieben Zehntel auf die Tages-Bestzeit des Spaniers Jorge Martin. Knapp dahinter folgt Lüthi auf seiner Kalex.

Nicht auf Touren kam Dominique Aegerter auf der MV Agusta mit Platz 25. Sein zehntplatzierter Teamkollege Stefano Manzi war mehr als eine Sekunde schneller. (abu/sda)

Bild: EPA

Capela und Sefolosha starten mit Niederlage

Die Houston Rockets mit den Schweizern Clint Capela und Thabo Sefolosha starten mit einer Niederlage gegen die Milwaukee Bucks in die NBA-Saison.

Das Team aus Texas mit Neuzuzug Russell Westbrook (24 Punkte) und James Harden (19) unterlag den Milwaukee Bucks 111:117. Der Genfer Capela war mit 13 Punkten viertbester Skorer seines Teams, dank 12 Rebounds gelang ihm sogar ein Double-Double. Der Waadtländer Sefolosha kam von der Ersatzbank aus zu gut zehn Minuten Einsatzzeit und liess sich dabei keinen Korb, aber immerhin fünf Rebounds notieren. (abu/sda)

Bild: AP

Jahrhundert-Handballer Wislander erlitt Schlaganfall

Der als Jahrhundert-Handballer ausgezeichnete Magnus Wislander hat einen Schlaganfall erlitten. Der 55-jährige Schwede war bei der Arbeit zusammengebrochen. Daraufhin sei er sofort in ein Spital in Göteborg gebracht worden. Zuerst habe er den linken Arm nicht bewegen können, mittlerweile sei jedoch nur die Beweglichkeit der Finger an der linken Hand eingeschränkt.

Wislander hatte von 1990 bis 2002 für Kiel gespielt und dabei sieben deutsche Meisterschaften gewonnen. Mit Schwedens Nationalmannschaft bestritt er 384 Länderspiele. Er holte in dieser Zeit zwei WM- und vier EM-Titel. (pre/sda)

Sagan fährt 2020 erstmals den Giro

Der dreifache Strassenweltmeister Peter Sagan wird 2020 erstmals den Giro d'Italia bestreiten. Das teilte Sagans deutsches Team am Rande der Strecken-Vorstellung der 103. Italien-Rundfahrt in Mailand mit. Der nächstjährige Giro beginnt am 9. Mai in Budapest und endet nach 3579,8 Kilometern am 31. Mai in Mailand.

«Italien hat seit je einen besonderen Platz in meinem Herzen. Hier habe ich meinen ersten WM-Titel 2008 geholt, und danach war ich viele Jahre bei italienischen Teams unter Vertrag», sagte der 29-jährige Slowake Sagan, der nach dem Giro auch die Tour de France absolvieren will. (pre/sda)

