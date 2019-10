Sport

Sport-News

Sport-News: Tom Lüthi wahrt mit 3. Platz in Australien seine WM-Chance



Sport-News

Lüthi wahrt mit 3. Platz WM-Chance +++ Astros gleichen World Series aus

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Astros gleichen World Series aus

Die Houston Astros haben sich in der Finalserie der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB definitiv zurückgemeldet. Durch den 8:1-Auswärtssieg glichen sie in der Nacht auf Sonntag im Duell gegen die Washington Nationals in der Best-of-Seven-Serie der World Series zum 2:2 aus. (ram/sda)

Fünfter Sieg in Folge von Marquez

Honda-Fahrer Marc Marquez feierte beim Grand Prix von Australien auf Phillip Island seinen fünften MotoGP-Sieg in Folge. Zu Beginn der letzten Runde überholte der längst als Weltmeister feststehende Spanier seinen lange Zeit führenden Landsmann Maverick Viñales. Dieser stürzte wenig später auf seiner Yamaha beim Versuch zu kontern.

Bild: EPA

Dahinter folgte mit grossem Abstand Marquez' britischer Markenkollege Cal Crutchlow, den 3. Platz «erbte» der Australier Jack Miller auf Ducati.Altstar Valentino Rossi erlebte in seinem 400. GP ein Rennen zum Vergessen. Zwar ging der von Position 4 gestartete Italiener in der ersten Runde in Führung, wurde dann aber bis auf Platz 8 durchgereicht. (sar/sda)

Lüthi wahrt mit 3. Platz seine WM-Chance

Tom Lüthi fuhr beim Grand Prix von Australien auf Phillip Island als Dritter zum zweiten Mal innert Wochenfrist auf das Moto2-Podest. Der Berner Oberländer Kalex-Fahrer klassierte sich vom 10. Startplatz aus hinter den beiden überlegenen KTM-Piloten Brad Binder aus Südafrika und Jorge Martin aus Spanien. Da WM-Leader Alex Marquez nur den 8. Platz belegte, beträgt Lüthis Rückstand als Zweiter des Gesamtklassements zwei Runden vor Schluss nur noch 28 Punkte (214:242)

Jesko Raffin konnte die glänzende Ausgangslage von Startplatz 7 auf seiner NTS nicht ganz zum erhofften Spitzenresultat nützen. Der Zürcher holte aber als 13. immerhin drei Punkte. Weit davon entfernt war Dominique Aegerter auf der MV Agusta, der nach einem unverschuldeten Sturz nur als 27. ins Ziel kam. Eine Titelentscheidung gefallen ist in der Moto3-Klasse. Der italienische Honda-Fahrer Lorenzo Dalla Porta sicherte sich mit seinem Sieg in Australien den WM-Titel. (sar/sda)

Verstappen schlägt Ferrari-Duo im Qualifying

Max Verstappen sicherte sich im Red Bull für den Grand Prix von Mexiko die Pole-Position. Neben dem Niederländer steht Charles Leclerc im Ferrari in der ersten Startreihe.

Dahinter reihten sich Sebastian Vettel im zweiten Ferrari und Titelverteidiger Lewis Hamilton ein. Der Brite kann im viertletzten Saisonrennen zum sechsten Mal Weltmeister werden. Dafür muss Hamilton 14 Punkte mehr holen als Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Der Finne baute kurz vor dem Ende des Qualifyings in der letzten Kurve einen Unfall, blieb aber offenbar unverletzt. Bottas belegt den 6. Startplatz. (ram/sda)

Video: SRF

Pestoni rund zwei Monate out

Der SC Bern muss rund bis Weihnachten auf Stürmer Inti Pestoni verzichten. Pestoni verletzte sich am Freitagabend vor dem Spiel in Biel (2:3) im Einlaufen. Wegen eines gebrochenen Mittelfussknochens muss Pestoni mindestens sechs Wochen lang pausieren. Der 28-Jährige erzielte in seinen ersten 13 Meisterschaftspartien für Bern drei Tore und ein Assist und erfreute sich zuletzt aufsteigender Form. (ram/sda)

Bild: TI-PRESS

Heimsieg für Winterthur

Der FC Winterthur gewinnt in der 12. Runde der Challenge League 2:1 gegen Chiasso. Lekaj brachte das Heimteam in Führung, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Almeida war Buess in der 84. Minute der Torschütze des Siegtreffers. Chiasso verliert damit den Anschluss immer mehr. Die Tessiner liegen nach zwölf Runden mit neun Punkten Rückstand am Tabellenende.

Im zweiten Spiel des Tages gab es keinen Sieger. Kriens und Schaffhausen trennten sich 2:2. (ram)

Krummenacher ist Weltmeister

Randy Krummenacher ist erstmals Weltmeister in der Supersport-Kategorie. Der Zürcher verteidigte mit einem 5. Platz im abschliessenden Saisonrennen in Katar die Führung in der WM-Wertung. Am Ende hatte Krummenacher sechs WM-Punkte mehr auf dem Konto als sein Yamaha-Markenkollege Federico Caricasulo. Der Italiener wurde auf dem Wüstenkurs in Losail Vierter.

Krummenacher lag seit dem Sieg im ersten von zwölf Saisonrennen an der Spitze der Gesamtwertung. In der Folge gewann der 29-jährige Zürcher Oberländer weitere drei Rennen und fuhr insgesamt achtmal aufs Podest. Er wechselte 2016 in die Supersport-WM, in der mit seriennahen Strassen-Motorrädern bis 600 ccm gefahren wird. Nach einem einjährigen Abstecher in die höher eingestufte Superbike-WM fährt er seit letzter Saison für die italienische Squadra Evan Bros. (ram/sda)

Bild: AP/AP

De Minaur gewinnt Tiebreak-Krimi

Der Australier Alex de Minaur steht als erster Spieler im Final der Swiss Indoors in Basel. Er schlug den amerikanischen Hünen Reilly Opelka 7:6, 6:7 und 7:6. Im Final trifft de Minaur am Sonntag (15 Uhr) auf den Sieger des anderen Halbfinals zwischen Lokalmatador Roger Federer und Stefanos Tsitsipas.

Gegen den fast 30 Zentimeter längeren Opelka machte der Grundlinienspezialist De Minaur seinen Grössennachteil zum vierten Mal in diesem Jahr wett. Zwar schlug der 2,11 m grosse Opelka seine Asse 989 bis 1013 in diesem Jahr und übernahm er in dieser Rubrik die Spitze vor John Isner, spielerisch war der zähe De Minaur aber besser. Unabhängig vom Final-Ausgang wird er erstmals in die Top 20 der Welt vorstossen. (ram/sda)

Bild: EPA

Juventus gibt erneut Punkte ab

Juventus Turin gab in der 9. Runde zum zweiten Mal in der Serie A Punkte ab. Der Meister spielte in Lecce nur 1:1. Der Argentinier Paolo Dybala brachte den Favoriten in der 50. Minute mittels Penalty in Führung. Sechs Minuten später glich der Aufsteiger ebenfalls per Penalty aus.

Dennoch bleibt der Titelverteidiger auf Platz 1. Denn Verfolger Inter Mailand kam im San Siro nicht über ein 2:2 gegen Parma hinaus. (ram/sda)

Matthias Glarner tritt zurück

Matthias Glarner, der Schwingerkönig von 2016, beendet mit knapp 34 Jahren seine Karriere. Glarner gab seinen Entschluss am Samstag vor den Medien in Hasliberg-Reuti ob Meiringen bekannt.

Der Sturz von der Gondel im Juni 2017 hatte für den Meiringer fatale Auswirkungen. Die Beckenspaltung, die er sich dabei zuzog, heilte relativ rasch. Aber die Trümmerbrüche im linken Fuss erwiesen sich als zu grosses Handicap. 2018 musste sich Glarner einer Nachoperation unterziehen. (sda)

Bild: KEYSTONE

Abonniere unseren Newsletter