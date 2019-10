Sport

Sport-News

Sport-News: UEFA leitet nach Salutier-Jubel Verfahren gegen Türkei ein



Sport-News

UEFA leitet nach Salutier-Jubel Verfahren gegen Türkei ein +++ Neuer Schwede für Biel

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

UEFA leitet nach türkischem Torjubel Verfahren ein

Die UEFA wird nach dem Wirbel um den Torjubel der türkischen Internationalen ein Verfahren gegen den türkischen Verband einleiten. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa tagt die zuständige Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer am Donnerstag. Ob dann schon ein Entscheid über Sanktionen fallen wird, ist offen.

Die türkischen Spieler hatten nach dem späten Siegestor zum 1:0 in der EM-Qualifikation gegen Albanien am letzten Freitag auf dem Platz und später auch in der Kabine mit der Hand an der Stirn salutiert. Laut Angaben des türkischen Verbands ist der Militärgruss den bei der «Operation Friedensquelle» eingesetzten Soldaten gewidmet. Die «Operation Friedensquelle» wiederum ist die derzeitige türkische Aggression gegen Kurdengebiete in Nordsyrien.

Die UEFA verbietet in ihren Statuten politische Bekundungen jeder Art. In der Vergangenheit waren bei entsprechenden Vorfällen, die meist von den Fans auf den Tribünen ausgegangen waren, teils harte Strafen ausgesprochen worden. (abu/sda)

Bild: EPA

EHC Biel verpflichtet schwedischen Stürmer

Der EHC Biel verpflichtet per sofort den Schweden David Ullström vom KHL-Klub Dinamo Riga. Der 30-jährige Stürmer ist bereits in Biel ein und nimmt Anfang Woche das Training mit der Mannschaft auf. Sein Vertrag ist bis zum Ende der laufenden Saison gültig.

Aufgrund der grossen Belastung der Mannschaft im Herbst haben sich die Seeländer laut Manager Martin Steinegger entschieden, bereits jetzt einen fünften Ausländer zu verpflichten. Ullström ist als Center und als Flügel einsetzbar. Auch der 23-jährige Flügel Tino Kessler spielt ab sofort in Biel. Davos leiht ihn bis zum Spengler Cup aus. (ram/sda)

Bild: AP/Lehtikuva

Lausanne hält Anschluss an die Spitze

Im einzigen Sonntagspiel in der Eishockey-Meisterschaft näherte sich Lausanne mit einem 5:2-Erfolg über den HC Lugano der Ranglistenspitze an. Die Waadtländer feierten gegen Lugano den dritten Sieg hintereinander. Lausanne schloss nach Punkten und Spielen zum EV Zug auf und übernahm Platz 3. Zu Leader Biel fehlen Lausanne und Zug fünf Punkte; beide haben bislang indes zwei Spiele weniger als der Leader bestritten.

Lausanne siegte nach bewährtem Muster. Yannick Herren brachte das Heimteam nach 22 Minuten in Führung. Dustin Jeffrey erhöhte bis zur 36. Minute mit zwei Ablenkern nach Weitschüssen von Matteo Nodari und Joel Genazzi auf 3:0. Auf identische Art und Weise war Jeffrey schon am Samstag in Langnau das entscheidende 2:1 gelungen. Und wie am Vorabend stellte Christoph Bertschy im Finish den Sieg sicher.

Lausanne - Lugano 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

8543 Zuschauer. - SR Hebeisen/Vikman, Obwegeser/Schlegel.

Tore: 23. Herren (Jooris, Moy) 1:0. 29. Jeffrey (Nodari, Vermin) 2:0. 36. Jeffrey (Genazzi, Vermin) 3:0. 39. Lajunen (Klasen) 3:1. 43. Lajunen (Zangger) 3:2. 57. Bertschy (Ausschluss Almond!) 4:2. 60. (59:44) Lindbohm (Jeffrey) 5:2 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lausanne, 3mal 2 Minuten gegen Lugano. (pre/sda)

15-jährige Gauff holt ersten WTA-Titel

Wunderkind Cori Gauff hat in Linz ihren ersten WTA-Titel gewonnen. Die 15-jährige Amerikanerin bezwingt im Final die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko 6:3, 1:6, 6:2. Damit ist sie die jüngste Turniersiegerin der WTA-Tour seit Nicole Vaidisova vor 15 Jahren.

Eigentlich war Gauff bereits in der Qualifikation ausgeschieden, nachdem sie der Deutschen Tamara Korpatsch unterlegen war. Doch sie rückte als Lucky Loser ins Hauptfeld und nutzte ihre zweite Chance eindrucksvoll. Im Juli hatte die Teenagerin in Wimbledon für Furore gesorgt, als sie sich bis in den Achtelfinal vorgekämpft hatte.

Der Sieg bringt dem Teenager nicht nur ein Preisgeld von 34'677 Dollar ein, in der Weltrangliste wird Gauff am Montag dank des grössten Erfolgs ihrer noch jungen Karriere einen grossen Sprung von Platz 106 auf 71 machen. (pre/sda)

🏆 @CocoGauff is your @WTALinz champion! 🏆



The 15-year-old defeats Jelena Ostapenko 6-3, 1-6, 6-2 to claim her first WTA title! pic.twitter.com/i8ArqH6RnG — WTA (@WTA) October 13, 2019

Kenianerin bricht Marathon-Weltrekord von Radcliffe

Die Kenianerin Brigid Kosgei unterbot beim Marathon in Chicago den 16 Jahre alten Weltrekord der Britin Paula Radcliffe um nicht weniger als 1 Minute und 21 Sekunde. Die neue Bestmarke der 25-jährigen Kosgei steht bei 2:14:04. (pre/sda)

Brigid Kosgei breaks the marathon world record* in Chicago in unofficial 2:14:04.



*subject to ratification pic.twitter.com/EZ9IvuyInK — IAAF (@iaaforg) October 13, 2019

Biles überholt Scherbo dank 5. Gold

Simone Biles holt am letzten Tag der Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart Gold am Schwebebalken sowie am Boden und ist nun mit 25 WM-Medaillen alleinige Rekordhalterin. Die 22-jährige Amerikanerin scheint über endlose Energiereserven zu verfügen, jedenfalls zeigte sie am Sonntag sowohl am Schwebebalken (15,066) als auch am Boden (15,133) ihre beste Übung an dieser WM. Am Schwebebalken distanzierte sie die zweitplatzierte Chinesin Liu Tingting um 0,633 Punkte, am Boden liess sie ihre Konkurrentinnen gar um einen und mehr Punkte hinter sich.

Dass Biles in einer eigenen Dimension turnt, ist keine neue Erkenntnis. Dennoch erlebte sie in Stuttgart eine persönliche Premiere, hatte sie doch noch nie zuvor an einer WM fünf Goldmedaillen gewonnen – 2014, 2015 und 2018 stand sie jeweils viermal zuoberst auf dem Podest, wie auch an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Bezüglich der Anzahl WM-Medaillen überflügelte die nur 1,42 m grosse Biles den Weissrussen Witali Scherbo, der von 1991 bis 1996 23 Podestplätze erreicht hatte.

JOY!😍

The moment @Simone_Biles found out she had become the most decorated World Championship gymnast!



Watch it LIVE👉https://t.co/JUdNZCEfgE



(territorial restrictions may apply)@USAGym @TeamUSA pic.twitter.com/7Z1al5iq50 — Olympic Channel (@olympicchannel) October 13, 2019

Brasilien zum 4. Mal in Folge sieglos

Brasilien wartet weiter auf den ersten Sieg seit der gewonnenen Copa America. Der Rekord-Weltmeister kam bei einem Testspiel in Singapur gegen Nigeria nur zu einem 1:1 und blieb damit zum vierten Mal in Folge sieglos. Casemiro glich kurz nach der Pause für die Brasilianer aus. Neymar, der sein 101. Länderspiel bestritt, musste bereits in der 12. Minute mit einer Oberschenkel-Verletzung ausgewechselt werden.

Brasilien - Nigeria 1:1 (0:1)

Singapur.

Tore: 35. Aribo 0:1. 48. Casemiro 1:1.

Brasilien: Ederson; Alves, Marquinhos, Silva, Renan Lodi; Gabriel Jesus (88. Lucas Paqueta), Casemiro, Arthur (80. Fabinho), Everton (46. Richarlison), Firmino (62. Gabriel), Neymar (12. Coutinho). (pre/sda)

US-Boxer Day nach K.o. im Koma

Der US-Profiboxer Patrick Day liegt nach einer schweren K.o.-Niederlage im Koma. Der 27-Jährige brach bei dem Kampf gegen Charles Conwell am Samstagabend in Chicago nach mehreren schweren Treffern in der 10. Runde bewusstlos zusammen und wurde ins Spital gebracht. Nach Berichten des übertragenden Senders DAZN sowie ESPN musste sich Day einer Not-Operation am Gehirn unterziehen. Unklar ist, ob Day ins Koma fiel oder von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt wurde.

Der Kampf zwischen Day und Conwell fand im Vorprogramm der Schwergewichts-Premiere von Alexander Ussyk statt. Der Ukrainer siegte in der ausverkauften Wintrust Arena gegen den 38-jährigen Chazz Witherspoon in der 8. Runde durch Technischen K.o. Der frühere Cruisergewichts-Champion Ussyk dominierte seinen sechs Jahre älteren Gegner nach Belieben. (sda/dpa)

Medwedew deklassiert Zverev in Schanghai

Daniil Medwedew macht im Final des ATP-Masters-Events von Schanghai mit Alexander Zverev kurzen Prozess.Der Russe deklassierte den Deutschen 6:4, 6:1. Medwedew nutzte nach lediglich 73 Minuten den ersten Matchball und unterstrich seine derzeit überragende Form. Die Nummer 4 im Ranking stiess in den sechs Turnieren seit Wimbledon jedes Mal in den Final vor. Dreimal ging der 23-Jährige als Sieger vom Platz. (pre/sda)

Active players with multiple Masters 1000 titles:



Nadal - 35

Djokovic - 33

Federer - 28

Murray - 14

Zverev - 3

Tsonga - 2

Medvedev - 2@DaniilMedwed joins a special club at @SH_RolexMasters! pic.twitter.com/tBedsaa1Xy — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2019

GP von Japan endete eine Runde zu früh

Der Formel-1-GP von Japan endete eine Runde zu früh. Das elektronische System für die Zeitnahme zeigte schon nach 52 statt nach den vorgesehenen 53 Runden den Schluss des Rennens an. Worauf der Fehler zurückzuführen war, konnte vorerst nicht eruiert werden.

Profiteur des verfrühten Rennendes war Sergio Perez. Der Mexikaner war in der letzten Runde im Racing-Point-Auto nach einem Dreher in einem Reifenstapel gelandet und wäre deshalb ausgeschieden. Durch die ungewollte Verkürzung verblieb er aber als Neunter im Klassement und gewann so zwei WM-Punkte. Leidtragender war ausgerechnet sein Teamkollege Lance Stroll. Der Kanadier, der bei «richtiger» Rundenanzahl Zehnter geworden wäre, ging als Elfter leer aus. (pre/sda)

Bild: EPA

Dritter Saisonsieg für Bottas, sechster Team-WM-Titel für Mercedes

Valtteri Bottas gewinnt im Mercedes den Grand Prix von Japan. Der Finne siegt vor Sebastian Vettel im Ferrari und Teamkollege Lewis Hamilton.

Bottas legte die Basis zu seinem sechsten Sieg in der Formel 1, dem dritten in diesem Jahr nach jenen beim Saisonauftakt in Australien und in Aserbaidschan, mit einem gelungenen Start, dank dem er an den aus der Frontreihe losgefahrenen Vettel und Charles Leclerc vorbeizuziehen vermochte.

Bottas und Hamilton sammelten zusammen 41 Punkte und damit 15 mehr als Vettel und Leclerc, der Sechster wurde. Diese Ausbeute reichte aus, um ihren Arbeitgeber Mercedes vorzeitig zum Weltmeister in der Konstrukteure-Wertung zu machen. Für die Equipe mit dem Stern ist es der sechste Titel in Folge. Seit Beginn der Aera mit den Turbo-Hybrid-Antrieben ist Mercedes in dieser Hinsicht ungeschlagen. Die Fahrer des Teams Alfa Romeo gingen leer aus. Kimi Räikkönen wurde Dreizehnter, Antonio Giovinazzi klassierte sich als Fünfzehnter. (mim/sda)

Die WM-Wertung: Only Lewis or Valtteri can win the title now...



Which means @MercedesAMGF1 are the first team in F1 history to win six consecutive drivers' and constructors' titles 👏👏👏#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/aLBKjOeMc8 — Formula 1 (@F1) October 13, 2019

Ryf als Ironman-Weltmeisterin entthront

Daniela Ryf ist nach vier Siegen in Folge als Ironman-Weltmeisterin abgelöst worden. Die 32-jährige Solothurnerin musste sich auf Hawaii mit dem 13. Rang begnügen.

Für das Schweizer Topresultat sorgte überraschend Philipp Koutny als Achter bei den Männern. Und bei den Frauen war die unmittelbar vor Ryf klassierte Imogen Simmonds die beste Schweizerin.

Beide Siege gingen nach Deutschland. Bei den Frauen gewann erstmals Anne Haug. Bei den Männern triumphierte Jan Frodeno zum dritten Mal nach 2015 und 2016. (mim/sda)

Bild: EPA

Biles zieht dank Sprung-Gold mit Scherbo gleich

Am zweitletzten Tag der WM in Stuttgart kommen die Zuschauer in den Genuss einiger spezieller Geschichten. Simone Biles egalisiert mit Gold am Sprung eine WM-Bestmarke, dazu gibt es zwei Premieren. Biles war am Sprung eine Klasse für sich und sicherte sich ihre dritte Goldmedaille in Stuttgart und die 17. insgesamt an Weltmeisterschaften. Mit nunmehr 23 WM-Podestplätzen egalisierte sie den Rekord des Weissrussen Witali Scherbo, der diese Marke von 1991 bis 1996 erreicht hatte.

Am Stufenbarren, ihrem schwächsten Gerät, musste sich die 22-jährige Amerikanerin mit dem 5. Platz begnügen – die Belgierin Nina Derwael verteidigte den Titel erfolgreich. Am Sonntag erhält Biles am Schwebebalken und am Boden zwei weitere Gelegenheiten, alleinige Rekordhalterin zu werden. Mit zwei weiteren Siegen wäre sie nach der Russin Larissa Latynina (1958) die zweite Athletin, die fünf Titel an einer WM gewinnt. (pre/sda)

Bild: EPA

Wawrinka kehrt in Antwerpen zurück

Stan Wawrinka (ATP 20) kehrt nächste Woche beim ATP-Turnier in Antwerpen nach fünfwöchiger Verletzungspause ins Wettkampf-Geschehen zurück. Nach seiner Viertelfinal-Niederlage am US Open gegen Daniil Medwedew am 3. September hatte der 34-jährige Waadtländer seine Teilnahme an den Turnieren in St. Petersburg, Tokio und Schanghai abgesagt.

Nach einem Freilos trifft der als Nummer 4 gesetzte Wawrinka in der belgischen Hafenstadt auf den noch vier Jahre älteren Spanier Feliciano Lopez (ATP 61) oder den Briten Cameron Norrie (ATP 64). (pre/sda)

Look who just arrived at the #EuropeanOpen2019! 🇧🇪



So glad to have you here, @stanwawrinka 🇨🇭 pic.twitter.com/REu8Ck7Ggc — European Open (@EuroTennisOpen) October 12, 2019

Erster WTA-Final für 15-jährige Gauff

Die erst 15-jährige Amerikanerin Cori Gauff (WTA 110) erreichte mit einem Zweisatz-Sieg gegen die Deutsche Andrea Petkovic (WTA 75) in Linz ihren ersten WTA-Final. Sie ist die jüngste Finalistin seit die Tschechin Nicole Vaidisova 2004 das – wesentlich schlechter besetzte – Taschkent Open gewann.

Gauff hatte erstmals für Aufmerksamkeit gesorgt, als sie in Wimbledon als Qualifikantin die Achtelfinals erreicht hatte. In der oberösterreichischen Hauptstadt war sie eigentlich in der letzten Runde der Qualifikation gescheitert, rutschte aber als Lucky Loser ins Hauptfeld. Dort reihte sie nun vier Siege aneinander, unter anderem in der 1. Runde gegen die Schweizerin Stefanie Vögele und im Viertelfinal gegen die topgesetzte Weltnummer 8 Kiki Bertens, als sie erstmals eine Top-10-Spielerin bezwang.

Im Final trifft Gauff, die in der Weltrangliste mindestens 30 Plätze gut machen wird, auf Jelena Ostapenko, die French-Open-Siegerin von 2017. (pre/sda)

It's a first WTA singles final for @CocoGauff! She ousts Petkovic 6-4, 6-4 to reach the championship match at @WTALinz! pic.twitter.com/9Ozg3e3PpM — WTA (@WTA) October 12, 2019

Sampdoria engagiert Claudio Ranieri

Sampdoria Genua hat mit Claudio Ranieri einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Eusebio di Francesco gefunden. Der 67-jährige Römer unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Bereits im letzten März hatte Ranieri seinen Landsmann Di Francesco bei der AS Roma beerbt.

Bei Sampdoria Genua ist nun ein längerfristiges Engagement geplant. Allerdings ist der Druck von Beginn weg hoch: Die Genueser haben mit drei Punkten aus sieben Spielen einen miserablen Saisonstart hingelegt. Ranieri, der mit Leicester 2016 englischer Meister wurde, und auch schon unter anderen Chelsea, Juventus Turin, Inter Mailand oder Valencia trainiert hat, beginnt sein neues Amt am kommenden Wochenende gegen die AS Roma. (pre/sda)

Mollema triumphiert in der Lombardei

Bauke Mollema sichert sich in der 113. Ausgabe der Lombardei-Rundfahrt – dem letzten Klassiker des Jahres – solo den Sieg. Für den 32-jährigen Niederländer war es der grösste Erfolg seiner Karriere.

Mollema nutzte mit einem Angriff knapp 20 km vor dem Ziel die Rivalität unter den Topfavoriten wie Egan Bernal, Primoz Roglic und Alejandro Valverde aus. Am Ende der 243 km von Bergamo nach Como lag der Fahrer des Teams Trek-Segafredo um rund 15 Sekunden vor dem ehemaligen Weltmeister Valverde. Zeitgleich mit dem Spanier Dritter wurde der diesjährige Tour-de-France-Sieger Bernal aus Kolumbien.

Mollema sorgte für den ersten niederländischen Sieg in der Lombardei-Rundfahrt seit 1981. Vor 38 Jahren hatte sich Hennie Kuiper durchgesetzt. Von den sechs gestarteten Schweizern vermochte sich im Ziel in Como keiner in den ersten zehn zu klassieren. (pre/sda)

Lotombas prächtiges Tor zum Sieg der U21

Das Schweizer U21-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 für sich entschieden. Die Schweiz besiegte Georgien in Winterthur 2:1.

Das Siegestor nach 83 Minuten erzielte allerdings ein Schweizer. Jordan Lotomba, der bei den Young Boys neuerdings in der Offensive eingesetzt wird, verwertete mit einer verblüffenden, reflexartigen Direktabnahme ein kurzes, hohes Zuspiel des Sitteners Bastien Toma. Das Schweizer Team, dessen letzte EM-Endrundenteilnahme acht Jahre zurückliegt, trägt seine dritte Partie der Qualifikation nächsten Dienstag auswärts gegen Aserbaidschan aus.

Schweiz - Georgien 2:1 (0:0)

Winterthur. - SR Farrugia Cann (MLT).

Tore: 57. Vargas (Pusic) 1:0. 61. Arabidse (Freistoss) 1:1. 83. Lotomba (Toma) 2:1.

Schweiz: Racioppi; Rüegg (84. Ndoye), Van der Werff, Zesiger, Sidler; Vargas, Domgjoni, Toma, Okafor (60. Lotomba); Guillemenot (73. Stojilkovic), Pusic (73. Bajrami).

Bemerkungen: Schweiz u.a. ohne Zeqiri (verletzt). (abu/sda)

Abonniere unseren Newsletter