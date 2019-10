Sport

Sport-News: Xhaka wird Vater und rückt verspätet ein + Teichmann früh out



Jil Teichmann früh ausgeschieden +++ Xhaka rückt verspätet zur Nati ein

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Jil Teichmann in der 1. Runde ausgeschieden

Jil Teichmann (WTA 68) ist beim Turnier von Linz in der 1. Runde ausgeschieden. Die 22-jährige Bielerin unterlag der zehn Jahre älteren Deutschen Andrea Petkovic (WTA 75) in 68 Minuten mit 1:6, 1:6. Bereits vor acht Tagen in Peking hatte sie ihr Startspiel gegen Petkovic verloren. Seit ihrem Turniersieg in Palermo Ende Juli hat Teichmann keine Partie mehr im Hauptfeld eines WTA-Turniers gewonnen.

Mit Belinda Bencic (WTA 10) und Stefanie Vögele (WTA 132) sind noch zwei Schweizerinnen in Linz im Einzel vertreten. Beide bestreiten ihre Erstrunden-Partie am Dienstag: Bencic gegen die Deutsche Anna-Lena Friedsam (WTA 166), Vögele gegen die Griechin Maria Sakkari (WTA 30).

Xhaka rückt verspätet ein

Granit Xhaka fehlt bei der Besammlung für die wegweisenden Spiele der EM-Qualifikation gegen Dänemark und Irland. Anlass zur Sorge besteht nicht. Xhaka wurde Vater und dürfte am Mittwoch nachrücken.

Die frohe Botschaft verkündete Xhaka am Montag kurz vor dem Einzugstermin des Nationalteams. «Welcome our little princess. Mommy and Daddy love you», schrieb der 27-Jährige zu einem Foto auf seinem Instagram-Profil, das drei übereinander gelegte Hände zeigte. Die Tochter kam in der Nacht auf Montag, zwischen dem 1:0-Sieg mit Arsenal gegen Bournemouth und dem Nationalmannschafts-Termin in Lausanne, zur Welt.

Bleiben Komplikationen aus, steht Xhaka der Schweiz am Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark und am Dienstag in Genf gegen Irland zur Verfügung. Beim Schweizerischen Fussballverband rechnen sie damit, dass der Mittelfeld-Antreiber am Mittwoch zum Team stossen wird. (pre/sda)

Alpine Kombination erhält neuen Modus

Der Internationale Skiverband (FIS) hat an seinem Herbst-Meeting in Zürich den Ablauf der Wettkämpfe in der Alpinen Kombination und der Parallelrennen angepasst. Das neue Format der Kombination sieht das Speed-Rennen (Super-G oder Abfahrt) wie bisher als ersten Teil vor, gefolgt vom einen Slalom-Lauf. Geändert hat aber die Startreihenfolge für den Slalom. Sie entspricht nunmehr dem Klassement des Super-G beziehungsweise der Abfahrt. Von einer Umkehrung der ersten 30 der Rangliste wird in Zukunft also abgesehen.

In der kommenden Saison sind für die Männer Kombinations-Wettbewerbe in Bormio, Wengen und Hinterstoder vorgesehen, für die Frauen in Val d'Isère, Altenmarkt-Zauchensee, Crans-Montana und La Thuile. Die Parallelrennen beginnen ab kommendem Winter mit einem Qualifikations-Lauf, aus dem die besten 32 den eigentlichen Wettkampf bestreiten. Die erste Runde umfasst zwei Läufe, ab den Achtelfinals entscheidet jeweils ein Lauf über das Weiterkommen. (pre/sda)

41 Tempomacher für Kipchoge

Mit Hilfe von vielen Medaillengewinnern als Tempomachern will Marathon-Weltrekordhalter Eliud Kipchoge voraussichtlich an diesem Wochenende den Versuch unternehmen, die Zwei-Stunden-Schallmauer zu durchbrechen. Die zur Unterstützung angeheuerten 41 Läufer hätten insgesamt 55 Medaillen unter anderem bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewonnen, teilte das britische Chemie-Unternehmen Ineos als Veranstalter mit.

Falls Kipchoge unter seinem aktuellen, im vergangenen Jahr in Berlin aufgestellten Weltrekord von 2:01:39 Stunden bleiben sollte, würde die Zeit nicht als Bestmarke anerkannt, weil die Tempomacher entgegen dem Reglement des Weltverbandes regelmässig ausgetauscht würden. Die Strecke im Wiener Prater sei in einem perfekten Zustand. Der Lauf unter Laborbedingungen wird auf einem 9,6 Kilometer langen Rundkurs ausgetragen. Beim Wendepunkt sei zur Schonung der Kräfte des 34-jährigen Kenianers eine kleine Steilkurve geschaffen worden. Dadurch seien etwa 13 Sekunden einzusparen, hiess es. (pre/sda)

✈️ @EliudKipchoge to fly to Vienna tonight!

🗓️ Challenge window narrowed to 12th - 14th October



👇 Read about how and when the decision will be made for when the #INEOS159 Challenge will take place here: https://t.co/vecIYBwfPy — INEOS 1:59 Challenge (@INEOS159) October 7, 2019

Langnaus Gagnon mit Fussverletzung out

Die SCL Tigers müssen bis zu acht Wochen ohne den 33-jährigen Stürmer Aaron Gagnon auskommen.Der Frankokanadier wurde im Match gegen Lugano vom letzten Samstag von einem Schuss getroffen und verletzte sich dabei am Fuss. Gagnon stiess 2017 vom SC Bern zu den Tigers. (pre/sda)

Mönchengladbach bestätigt Ginter-Ausfall: Jetzt 10 Verletzte

Borussia Mönchengladbach ist Leader in der deutschen Fussballmeisterschaft, obwohl es von allen Klubs am meisten von verletzungsbedingten Ausfällen betroffen ist. Verletzt ist neu auch der deutsche Internationale Matthias Ginter. Der 25-jährige Defensivspieler erlitt am Samstag bei Gladbachs 5:1-Heimsieg gegen Augsburg eine Schulterluxation. Im Kader von Trainer Marco Rose ist Ginter aktuell der elfte Ausfall. Gladbachs Schweizer Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo sind bislang unversehrt geblieben. Wie lange Ginter pausieren muss, ist nicht bekannt. (zap/sda/dpa)

Federer trifft auf Cilics Bezwinger Ramos-Viñolas

Roger Federer wird in seinem ersten Einsatz am Masters-1000-Turnier im Schanghai auf Albert Ramos-Viñolas treffen. Der Spanier siegt in der 1. Runde gegen den Kroaten Marin Cilic (ATP 25) 6:4, 6:4.

Gegen den 31-jährigen Ramos Viñolas, die Nummer 46 der Weltrangliste, hat Federer bislang zweimal gespielt und dabei einmal gewonnen. Beide Begegnungen liegen allerdings länger zurück.

Federer bezwang den Spanier 2012 auf seinem Weg zum Triumph in Wimbledon in der 1. Runde. 2015 revanchierte sich Ramos-Viñolas just in Schanghai mit einem Dreisatzsieg in den Sechzehntelfinals. (zap/sda)

Hoarau noch mindestens vier Wochen out

Guillaume Hoarau, der Goalgetter der Young Boys, muss wegen seiner neusten Verletzung länger aussetzen als erwartet. Der Franzose wird noch mindestens vier Wochen nicht spielen können.

Kaum war er von einer zu Beginn der Saison erlittenen Oberschenkelzerrung genesen, verletzte sich der 35-jährige Hoarau am vorletzten Samstag im Heimspiel gegen Sion (3:2) erneut. Er erhielt spät im Match einen Schlag auf den rechten Fuss. Später stellte sich eine Knochenverletzung heraus. Hoarau muss während ungefähr drei Wochen eine Schiene tragen, wie der Klub mitteilt.

Hoarau wird den Bernern unter anderem auch für die zwei Europa-League-Partien gegen Feyenoord Rotterdam nicht zur Verfügung stehen. (zap/sda)

Wanders muss über 10'000 m aufgeben

Julien Wanders gab an den Weltmeisterschafen in Doha im Rennen über 10'000 auf. Gold sicherte sich mit einer Jahresweltbestleistung der Ugander Joshua Cheptegei.

Doha war für Wanders eine WM zum Vergessen. Nachdem er über 5000 m klar im Vorlauf gescheitert war, beendete er das Rennen über die doppelte Distanz kurz vor der Hälfte. Zunächst hatte er den Plan, sich im Feld zu verstecken, gut in die Tat umgesetzt, allerdings lief er etwas unruhig. Als dann vorne das Tempo verschärft wurde, war er leer. Die Enttäuschung war dermassen gross, dass er in der Mixed Zone, wo die Athleten mit den Journalisten sprechen, keine Auskunft gab. Ausserdem musste er in die Dopingkontrolle.

Gewinner Joshua Cheptegei, vor zwei Jahren in London WM-Zweiter, verbesserte die Jahresweltbestleistung des Äthiopiers Hagos Gebrhiwet um 59 Hundertstel auf 26:48,36 Minuten. Der 23-Jährige liess dem Äthiopier Yomif Kejelcha (26:49,34) im Endspurt keine Chance. Dritter wurde der Kenianer Rhonex Kipruto (26:50,32). (abu/sda)

Achter WM-Titel für Marc Marquez

Marc Marquez sichert sich im fünftletzten Rennen vorzeitig seinen sechsten WM-Titel in der Königsklasse, den achten insgesamt. Der 26-jährige Spanier überholte in der letzten Runde Pole-Setter Fabio Quartararo und feierte seinen 79. GP-Sieg vor dem erst 20-jährigen Franzosen.

Andrea Dovizioso, der ihm als einziger den Titel noch hätte streitig machen können, klassierte sich auf seiner Ducati mit elf Sekunden Rückstand als Vierter hinter Maverick Viñales. Der neunfache Weltmeister Valentino Rossi musste sich mit Rang acht begnügen. (abu/sda)

Djokovic gewinnt bei Rückkehr

Novak Djokovic hat sein erstes Turnier nach der Aufgabe im US-Open-Achtelfinal gegen Stan Wawrinka für sich entschieden. Nach der vierwöchigen Pause wegen einer Schulterverletzung liess die Weltnummer 1 in Tokio keine Zweifel offen.

Im Final bezwang der Serbe den Australier John Millman in 70 Minuten 6:3, 6:2. Djokovic, der den 76. Turniersieg der Karriere feierte, tritt damit als Favorit beim Masters-1000-Turnier in Schanghai an, das am Sonntag begonnen hat. Vor einem Jahr hatte er in Schanghai triumphiert. (abu/sda/afp)

