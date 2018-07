Sport

Sport-News

Die wichtigsten Sport-News des Tages



Kerber im Wimbledon-Final gegen Serena Williams +++ Etappensieg für Dan Martin

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Irischer Sieger in der Bretagne

Dan Martin hat die 6. Etappe der Tour de France für sich entschieden. Der Ire setzte sich im Klassiker-Finale hoch zur Mûr-de-Bretagne eine Sekunde vor dem Franzosen Pierre-Roger Latour durch.

Im Gesamtklassement führt weiterhin Greg van Avermaet. Hinter dem Belgier gab es einige Verschiebungen im Sekundenbereich. Der Waliser Geraint Thomas rückte auf Rang 2 vor, er liegt drei Sekunden hinter dem Olympiasieger 2016 zurück. Von den Favoriten büssten Romain Bardet und Tom Dumoulin in der Endphase wegen Defekten Zeit ein. (ram)

Serena Williams zum 10. Mal im Wimbledon-Final

Im Final von Wimbledon kommt es am Samstag zum Duell zwischen der Amerikanerin Serena Williams und der deutschen Linkshänderin Angelique Kerber. Williams bestreitet zum zehnten Mal einen Wimbledon-Final. Die 36-Jährige, die das Turnier im letzten Jahr wegen ihrer Schwangerschaft verpasst hatte, gewann im Halbfinal ohne Probleme 6:2, 6:4 gegen die als Nummer 13 gesetzte Deutsche Julia Görges. Als Nummer 181 der Welt ist Williams die schlechtestklassierte Wimbledon-Finalistin der Geschichte.

Im Final kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels von vor zwei Jahren gegen die sechs Jahre jüngere Deutsche. Damals siegte Williams in einem hochklassigen Spiel in zwei knappen Sätzen. Kerber, Bezwingerin von Belinda Bencic im Achtelfinal, zeigte gegen die Lettin Jelena Ostapenko eine nahezu perfekte Leistung und gewann in gerade mal 68 Minuten 6:3, 6:3. (ram/sda)

Bild: AP/AP

Juniorin Leonie Küng im Wimbledon-Halbfinal

Nach Simona Waltert vor einem Jahr erreichte auch diesmal eine Schweizer Juniorin die Wimbledon-Halbfinals. Die 17-jährige Qualifikantin Leonie Küng setzte sich im Viertelfinal 7:6 (7:3), 7:5 gegen die als Nummer 13 gesetzte French-Open-Finalistin Caty McNally aus den USA durch.

Die Schaffhauserin spielte vor zehn Tagen in Roehampton erstmals überhaupt auf Rasen und musste in Wimbledon durch die Qualifikation, weil sie mehrheitlich Frauenturniere spielt und deshalb kein hohes Juniorenranking hat. In der WTA-Rangliste ist Küng als Nummer 417 die elftbeste Schweizerin. (sda/qae)

Bild: KEYSTONE

Schweiz – Belgien am 18. November in Luzern

Das Schweizer Nationalteam bestreitet sein zweites Heimspiel der neu geschaffenen Nations League am Sonntag, 18. November, gegen WM-Halbfinalist Belgien in Luzern. Spielbeginn ist gemäss UEFA-Gesamtplanung um 20.45 Uhr.

Ihren ersten Auftritt nach der WM in Russland hat die Schweiz, ebenfalls im Rahmen der Nations League, am Samstag, 8. September, in St. Gallen gegen Island. Die Auswärtspartien gegen Belgien und Island finden am Freitag, 12., respektive am Montag, 15. Oktober, statt.

Dazu trägt die SFV-Auswahl in diesem Herbst zwei Test-Länderspiele aus: am Dienstag, 11. September, in Leicester gegen England und am Mittwoch, 14. November, an einem noch zu bestimmenden Ort gegen den nächsten WM-Gastgeber Katar. (abu/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Reichenbach nach Sturz mit Knochenbrüchen

Sébastien Reichenbach (29) hat bei einem Trainingssturz Brüche am rechten Schlüsselbein und Schulterblatt erlitten. Nach ersten Einschätzungen wird der Walliser drei Wochen pausieren und deshalb die Vorbereitungen auf die Ende August beginnende Spanien-Rundfahrt unterbrechen müssen.

«Wann er wieder Rennen bestreiten kann, werden wir nach Absprachen mit unseren Ärzten im Team und der sportlichen Leitung entscheiden», schreiben die Verantwortlichen der Equipe Groupama-FDJ, bei der Reichenbach unter Vertrag steht, in einem Communiqué. (abu/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Francesca Schiavone mit Wildcard in Gstaad

Nach der Australierin Samantha Stosur, der US-Open-Siegerin 2011, tritt beim WTA-Turnier in Gstaad (14. bis 22. Juli) eine weitere Grand-Slam-Gewinnerin an. Die Italienerin Francesca Schiavone, die 2010 beim French Open triumphiert hatte, wird im Berner Oberland dank einer Wildcard dabei sein.

Die mittlerweile 38-jährige Schiavone, die auf Ende der Saison 2017 ihren Rücktritt angekündigt hatte, dann aber auf ihren Entscheid zurückgekommen war, liegt in der Weltrangliste nurmehr auf Platz 297. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA

Fackellauf der Spiele 2020 beginnt in Fukushima

Der olympische Fackellauf vor den Sommerspielen 2020 in Tokio beginnt in der vor sieben Jahren von der Tsunami- und Atomkatastrophe betroffenen japanischen Präfektur Fukushima. Gemäss den Organisatoren erfolgt der Start am 26. März 2020.

Der Fackellauf steht unter dem Motto «Hoffnung beleuchtet unseren Weg». Der für den Wiederaufbau von Fukushima und anderer von der Katastrophe heimgesuchten Regionen im Nordosten des Inselreiches zuständige Minister Masayoshi Yoshino sprach von einem «Symbol der Erholung». Man wolle den Fackellauf als Schaufenster für den Wiederaufbau nutzen und hoffe, dass viele Opfer daran teilnehmen. (abu/sda)

Bild: EPA/EPA FILE / TEPCO / HO

Cuadrado muss seine Nummer 7 abgeben

«Es ist besser zu geben, als zu nehmen», kommentiert Juan Cuadrado sein Foto mit dem neuen Trikot von Juventus Turins Cristiano Ronaldo. Cuadrado, der seit 2016 bei den Turnier unter Vertrag steht, muss nach dem Transfer-Hammer seine Nummer für den neuen Superstar des Team freigeben.

Der Kolumbianer nimmt den Nummern-Wechsel gelassen: «Dieses Trikot ist für Cristiano Ronaldo und sein neues Abenteuer gesegnet», schreibt er in seinem Twitter-Post. (qae)

Kikkan Randall an Brustkrebs erkrankt

Die amerikanische Langlauf-Olympiasiegerin Kikkan Randall ist an Brustkrebs erkrankt. Das teilte die 35-Jährige am Mittwoch via Twitter mit. Ihre Prognose sei gut, dennoch erwarte sie, dass sich ihr Leben in den nächsten Monaten signifikant verändere.

Randall hatte im Februar bei den Winterspielen in Pyeongchang zusammen mit Jessica Diggins im Teamsprint für das erste amerikanische Langlauf-Gold der Olympia-Historie gesorgt. Zudem gewann die 12-fache Weltcupsiegerin an Weltmeisterschaften einmal Gold (2013 Teamsprint), einmal Silber (2009 Sprint) und einmal Bronze (2017 Sprint). (sda/dpa/qae)

The color pink has taken on a new chapter in my life as I was recently diagnosed with breast cancer. Although we caught it early and the prognosis is good, my life will change quite a bit in the coming months. Please check https://t.co/b4sNiAxtT6 for updates :) #Kikkanimal pic.twitter.com/SQEeJAXaFV — Kikkan Randall (@kikkanimal) 11. Juli 2018

Vaduz besiegt bulgarisches Spitzenteam Levski

Vaduz startet vor 1243 Zuschauern mit einem respektablen 1:0-Erfolg gegen Bulgariens Spitzenklub Levski Sofia zur Europa-League-Qualifikation. Die Konstellation vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag ist überraschend gut.

Das entscheidende Tor markierte der Senegalese Mohamed Coulibaly in der 14. Minute; der Matchwinner gehörte beim Vierten der letzten Challenge-League-Meisterschaft bereits vor der Sommerpause zu den auffälligsten Figuren. Im Duell mit einer höher taxierten Mannschaft «mit sehr viel erfahrenen Spielern» (FCV-Coach Roland Vrabec) verwertete der 29-Jährige eine Vorlage des Debütanten Jodel Dossou souverän. (sda/qae)

Der FC Vaduz gewinnt das Heimspiel der UEFA Europacup Qualifikation gegen den @FCLevski mit 1:0! #hoppvadoz #supportFCV pic.twitter.com/mMWC9w9Y8i — FC Vaduz (@VaduzFC) 11. Juli 2018

Lotomba fällt mehrere Wochen aus

Linksverteidiger Jordan Lotomba wird Meister Young Boys mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der 19-jährige Waadtländer musste sich einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen.

Der Nachwuchs-Internationale bestritt letzte Saison 22 Meisterschaftsspiele. In der Rückrunde bekam mehrheitlich Loris Benito den Vorzug vor Lotomba. (sda/qae)

Bild: KEYSTONE

Sagan doppelt im Sprint von Quimper nach

Der Strassen-Weltmeister Peter Sagan gewann die 5. Etappe der Tour de France, die über 204,5 km von Lorient nach Quimper führte. Schon am Sonntag hatte der Slowake triumphiert.

Sagan setzte sich auf leicht ansteigender Strasse in einem Bergsprint durch. Souverän verwies er den Italiener Sonny Colbrelli und den Belgier Philippe Gilbert auf die Plätze 2 und 3. In der Gesamtwertung behauptete Greg van Avermaet an der Spitze. Der Belgier liegt zwei Sekunden vor seinem amerikanischen Teamkollegen Tejay Van Garderen. (pre/sda)

Giulia Steingruber wird kommende Woche operiert

Giulia Steingruber wird in der kommenden Woche operiert. Eine zweite Untersuchung bestätigt die schwere Knieverletzung. Die zweite MRI brachte das gleiche Ergebnis wie die erste zwei Tage zuvor. Die fünffache Europameisterin erlitt am Samstag bei einem Dreiländerkampf in Saint-Etienne im linken Knie einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen Meniskus-Teilabriss. Eine mögliche Beschädigung des Schienbeins konnte erneut nicht abschliessend eruiert werden.

Für die Europameisterschaften vom 2. bis 12. August in Glasgow rückt die 15-jährige Anina Wildi anstelle von Giulia Steingruber ins Schweizer Team nach. Für den Teenager aus Schafisheim wird es die erste Teilnahme an einem internationalen Grossanlass auf Elite-Ebene sein. Anina Wildi komplettiert die Equipe mit Lynn Genhart, Ilaria Käslin, Leonie Meier und Stefanie Siegenthaler. (sda/qae)

Bild: KEYSTONE

Susan Schwaller neue Chefredaktorin von SRF Sport

SRF Sport erhält eine neue Chefredaktorin. Susan Schwaller (43) tritt am 1. September die Nachfolge von Peter Staub an. Staub gibt die Funktion auf eigenen Wunsch ab und übernimmt innerhalb der Abteilung Sport die Stabsstelle Qualitätssicherung und Programmentwicklung.

Schwaller, die in ihrer neuen Aufgabe zugleich Stellvertreterin von Abteilungsleiter Roland Mägerle wird, arbeitet seit 18 Jahren für Schweizer Radio und Fernsehen. Seit Anfang 2016 verantwortet sie die Live-Übertragungen des SRF-Sportprogramms. (sda/qae)

US-Hedgefonds Elliott Management übernimmt AC Milan

Der italienische Traditionsklub AC Milan durchlebt schwere Zeiten. Der US-Hedgefonds Elliott Management übernimmt die Leitung des Klubs, nachdem Investor Li Yonghong in Zahlungsverzug geraten ist.

Die amerikanische Anlagegesellschaft von Paul Singer gab in einem Communiqué bekannt, die Kontrolle über den Mailänder Fussballklub übernommen zu haben. Man habe diesen Schritt aus Sicherheitsgründen für den Hedgefonds unternommen, «da der vormalige Besitzer der AC Milan seinen Verpflichtungen gegenüber Elliott nicht mehr nachgekommen ist», hiess es im Schreiben.

In einem ersten Schritt sei es das Ziel, den Klub aus der finanziellen Schieflage zu befreien. Aus diesem Grund kündigte das US-Unternehmen an, 50 Millionen Euro in den Klub einzuschiessen. Zudem will der neue Besitzer die Management-Strukturen beim italienischen Traditionsklub verbessern. (abu/sda)

Bild: EPA/ANSA

Gaviria sprintet erneut zum Etappensieg

Fernando Gaviria gewinnt in der Bretagne die 4. Etappe der Tour de France, die ohne grössere topographische Hindernisse über 195 km von La Baule nach Sarzeau führte. Nachdem die vierköpfige Fluchtgruppe des Tages erst 1,2 km vor dem Ziel eingeholt wird, lässt der 23-jährige Kolumbianer im Massensprint die gesamte Konkurrenz hinter sich.

Auf der leicht ansteigenden und mit 4 km längsten Zielgeraden der diesjährigen Tour verwies Gaviria den Slowaken Peter Sagan und den Deutschen André Greipel auf die weiteren Plätze. Tour-Debütant Gaviria hatte bereits die 1. Etappe gewonnen. Der vierte Tag der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt endete erstmals ohne Leaderwechsel. Der Belgier Greg van Avermaet, der am Montag das Mannschaftszeitfahren mit dem amerikanisch-schweizerischen Team BMC gewonnen hatte, behauptete sich problemlos als Gesamtleader. (pre/sda)

Serena Williams nach hartem Kampf im Halbfinal

Serena Williams wahrt sich die Chance, als erste Mutter seit 1980 den Wimbledontitel zu gewinnen. Die siebenfache Siegerin muss gegen die überraschende Italienerin Camila Giorgi (WTA 52) allerdings härter kämpfen als sie es wohl selbst erwartet hat. In einem Spiel mit nur je einem Break pro Satz setzt sich die 36-jährige Amerikanerin aber letztlich 3:6, 6:3, 6:4 durch.

Sie steht damit im vierten Turnier nach der Rückkehr von ihrer Babypause erstmals wieder in einem Halbfinal. Dort trifft sie auf die als Nummer 13 gesetzte Deutsche Julia Görges, die sich ebenfalls in drei Sätzen gegen die Nummer 20 Kiki Bertens aus den Niederlanden durchsetzte. Seit die Australierin Evonne Goolagong-Cawley 1980 in Wimbledon gewann, hat nur eine Mutter Grand-Slam-Titel geholt: die Belgierin Kim Clijsters 2009 und 2010 am US Open und 2011 am Australian Open. Als Nummer 181 der Welt ist Williams auch die am schlechtesten rangierte Wimbledon-Halbfinalistin der Profiära. (pre/sda)

Make that 19 matches unbeaten at #Wimbledon@serenawilliams advances to the semi-finals after beating Camila Giorgi 3-6, 6-3, 6-4 pic.twitter.com/9DTKBTykZq — Wimbledon (@Wimbledon) 10. Juli 2018

Del Potro beisst sich durch

Juan Martin del Potro komplettiert in Wimbledon das Viertelfinal-Tableua bei den Männern. Der an Nummer 5 gesetzte Argentinier biss sich in seinem wegen Dunkelheit am Vortag abgebrochenen Achtelfinal gegen den Franzosen Gilles Simon nach drei gewonnenen Tiebreaks und einer Spielzeit von 4:24 Stunden 7:6, 7:6, 5:7, 7:6 durch.

Del Potro gerät bei Wiederaufnahme sogleich mit Break in Rückstand, schafft aber wieder den Ausgleich. Danach kann er bei 5:4 zum Match aufschlagen, kassiert nach vier vergebenen Matchbällen aber das Re-Break. Auch im Tiebreak gerät der «Turm aus Tandil» ins Hintertreffen, dreht dieses aber noch zu seinen Gunsten. Del Potro trifft morgen Mittwoch in einer Neuauflage des French-Open-Halbfinals auf den zweifachen spanischen Wimbledonsieger Rafael Nadal. (pre)

A first #Wimbledon quarter-final since 2013 🇦🇷@delpotrojuan beats Gilles Simon 7-6(1), 7-6(5), 5-7, 7-6(5) to set up a blockbuster last eight encounter with Rafael Nadal... pic.twitter.com/rWBNMV1R9j — Wimbledon (@Wimbledon) 10. Juli 2018

Bencic-Bezwingerin Kerber im Halbfinal

Sie braucht sieben Matchball, doch dann steht Angelique Kerber, die Bezwingerin von Belinda Bencic, im Wimbledon-Halbfinal.Die 21-jährige Russin Daria Kassatkina leistete in ihrem zweiten Grand-Slam-Viertelfinal nach dem French Open vor fünf Wochen bis zum Ende erbitterten Widerstand. Sie wehrte sechs Matchbälle der Deutschen, ehe sie nach knapp eineinhalb Stunden mit 3:6, 5:7 kapitulieren musste. Letztlich war es die Stärke beim Return, die Kerber den Sieg brachte. Insgesamt gelangen ihr nicht weniger als sechs Breaks.

In ihrem dritten Wimbledon-Halbfinal trifft die ehemalige Nummer 1 der Welt und Finalistin von 2016 auf die ebenfalls erst 21-jährige Jelena Ostapenko. Die Lettin stiess erstmals seit ihrem sensationellen Triumph am French Open vor einem Jahr bei einem Grand-Slam-Turnier wieder so weit vor. Im Duell zweier Spielerinnen, die in den ersten vier Partien noch keinen Satz abgegeben hatten, gewann Ostapenko 7:5, 6:4 gegen die Slowakin Dominika Cibulkova. (pre/sda)

A woman on a mission...@AngeliqueKerber secures the first set 6-3 against Daria Kasatkina in 32 minutes on Centre Court #Wimbledon pic.twitter.com/Lc96JD5xaE — Wimbledon (@Wimbledon) 10. Juli 2018

Lavanchy muss pausieren

Numa Lavanchy (24) von den Grasshoppers muss bis auf Weiteres pausieren. Der Verteidiger hat sich in der vergangenen Woche im Trainingslager in Celerina eine muskuläre Verletzung zugezogen. Über die genaue Art der Probleme macht der Verein keine Angaben.

Lavanchy droht damit den Saisonauftakt in der Super League zu verpassen. Die Grasshoppers spielen am Sonntag, 22. Juli, auswärts gegen Meister Young Boys. (sda/qae)

Bild: KEYSTONE

Saisonende für Hochsprung-Weltmeister Barshim

Hochsprung-Weltmeister Mutaz Barshim bestreitet in der laufenden Saison keine Wettkämpfe mehr.

Der Katarer muss eine Bänderverletzung am einen Knöchel ausheilen lassen. Barshim hatte die Verletzung in der vergangenen Woche beim Meeting in Szekesfehervar in Ungarn erlitten. (sda/qae)

Bild: AP/AP

Buffon euphorisch in Paris empfangen

Gianluigi Buffon ist in Paris angekommen – und wie. Nach seinem Transfer zu PSG erwarteten ihn die Pariser Fans am Montag mit lautstarken Gesängen. Der heissblütige Italiener liess es sich natürlich nicht nehmen, mitzufeiern und schnappte sich gleich selber eine Pyro.

Bei der Pressekonferenz nach der Ankunft sagte Buffon: «Ich landete in Paris mit dem Enthusiasmus eines Kindes.» Der 40-Jährige freut sich auf die neue Herausforderung: «Ich will den Leuten beweisen, dass ich immer noch ein grossartiger Goalie bin.» Buffon verliess Juventus Turin nach 17 Jahren und 656 Matches. (qae)

Sublimes images ❤️🔥

Il a ébloui de sa classe, avec ses premiers mots en conf.

Il a communié avec les Ultras Parisiens, fumi en main.

BIENVENUE À PARIS, IMMENSE GIGI pic.twitter.com/B2XS34zphl — Ambre Godillon (@AmbreGodillon) 9. Juli 2018

Kambundji siegt in Luzern über 100 m

Vier Tage nach ihrem Schweizer Rekord über 100 m (11,03) an der Athletissima in Lausanne zeigte Mujinga Kambundji auch am Meeting in Luzern in ihrer Paradedisziplin eine starke Leistung. Bei leichtem Rückenwind (0,2 m/s) verwies die 26-Jährige ihre hochkarätige Konkurrenz in die Schranken.

Kambundji holte sich den Sieg über die 100 m in 11,12 Sekunden vor der Südafrikanerin Carina Horn (11,13) und Jenna Prandini (11,14) aus den USA.

Für einen Schweizer Rekord zeichnete im Hammerwurf der Frauen Nicole Zihlmann verantwortlich. Die 31-jährige Luzernerin verbesserte die eigene, vor zwei Jahren in Dischingen erzielte Bestmarke um 2,59 m auf 67,42 m. Trotz der immensen Steigerung nimmt sie mit dieser Weite in der europäischen Saisonbestenliste lediglich den 37. Rang ein. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

BMC gewinnt Mannschaftszeitfahren - Van Avermaet neuer Leader

Das amerikanisch-schweizerische Team BMC gewann an der Tour de France die 3. Etappe, ein Mannschaftszeitfahren über 35,5 km in Cholet. Die mit dem australischen Tour-de-Suisse-Sieger Richie Porte und den beiden Schweizern Stefan Küng und Michael Schär besetzte Equipe absolvierte den technisch anspruchsvollen und hügeligen Parcours im Westen Frankreichs vier Sekunden schneller als die Mannschaft Sky mit dem britischen Vorjahressieger Chris Froome. Rang 3 ging an das belgische Team QuickStep Floors mit sieben Sekunden Rückstand.

Mit dem Sieg von BMC übernahm Greg van Avermaet die Führung im Gesamtklassement von Peter Sagan. (zap/sda)

Bild: AP/AP

60 Sportfotos, die unter die Haut gehen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter