Die Copa America hat ihren Traumfinal. Argentinien setzt sich im zweiten Halbfinal gegen Kolumbien im Penaltyschiessen durch und macht das Duell gegen Brasilien perfekt. Lautaro Martinez, bei Italiens Meister Inter Sturmpartner von Romelu Lukaku, brachte Argentinien in der 7. Minute nach einem Zuspiel von Lionel Messi in Führung. Der beim FC Porto tätige Luis Diaz glich nach einer guten Stunde für Kolumbien aus.



Lautaro Martinez sorgte auch im Penaltyschiessen für die Entscheidung, doch der Held war Torhüter Emiliano Martinez, der gleich drei Versuche der Kolumbianer abwehrte. Der Final findet in der Nacht auf Sonntag im Maracana-Stadion in Rio de Janeiro statt. Brasilien, vor zwei Jahren Gewinner der letzten Copa America, strebt den zehnten Titel an. Argentinien feierte den letzten seiner 14 Turniersiege vor 28 Jahren. (pre/sda)