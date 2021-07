Die Atlanta Hawks mit Clint Capela geraten in der Halbfinalserie der NBA gegen die Milwaukee Bucks mit 2:3 in Rückstand. Sie verlieren auswärts 112:123, sodass sie das Heimspiel in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit unbedingt gewinnen müssen, um ihre Chancen auf den Finaleinzug zu wahren. In der Western Conference stehen die Phoenix Suns schon als Finalisten fest.



Der Genfer Center Capela kam im fünften Spiel während nur gut 21 Minuten zum Einsatz. Auch sein Beitrag blieb mit sechs Punkten und acht Rebounds für seine Verhältnisse unterdurchschnittlich. Allerdings musste er mit einem entzündeten Auge spielen, nachdem er im vierten Spiel vom Ellbogen eines Gegenspielers getroffen worden war. Capelas Einsatz im fünften Spiel war lange fraglich. Das Gros des Gesamtrückstands fingen die Atlanta Hawks schon im ersten Viertel ein, in dem sie 22:36 in Rückstand gerieten. (pre/sda)