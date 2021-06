Best of the best.



Connor McDavid is your 2021 Hart Memorial Trophy Winner! 🏆 #LetsGoOilers — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) June 29, 2021

ist zum zweiten Mal nach 2017 zum wertvollsten Spieler der National Hockey League gewählt worden. Der Captain derist erst der zweite Spieler nach, der die von Journalisten durchgeführte Wahl einstimmig für sich entscheidet. Gretzky hat die «Hart Trophy» neun Mal und damit so oft wie kein anderer gewonnen. McDavid schloss die NHL-Qualifikation mit 33 Toren und 72 Assists als Topskorer ab. Der 24-jährige Kanadier setzte sich vor dem ehemaligen ZSC-Spieler(Toronto Maple Leafs) und(Colorado Avalanche) durch.Als Nachfolger von Nashvilles Captainerhieltvon den New York Rangers die Auszeichnung zum besten Verteidiger überreicht. Josi schaffte es auch in dieser Saison wieder auf die Liste für die potenziellen Gewinner der «Norris Trophy», der Berner belegte allerdings nur Platz 14.erreichte bei der Wahl zum besten Rookie den 11. Rang. Die «Calder Trophy» ging in die Hände des Russen, Teamkollege vonbei den Minnesota Wild. (pre/sda)