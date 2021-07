Rafael Nadal wird sein erstes Turnier seit dem French Open ab dem 2. August in der US-Hauptstadt Washington spielen. Der 35-jährige Spanier legte nach dem verlorenen Halbfinal in Paris eine Pause ein, um seinen Körper zu regenerieren. Er verpasste dadurch die gesamte Rasensaison inklusive Wimbledon und wird nicht an die Olympischen Spiele in Tokio reisen.



Beim Event der 500er-Kategorie ist Nadal erstmals am Start. Danach dürfte der 20-fache Grand-Slam-Sieger zumindest eines der Masters-1000-Turniere in Toronto und Cincinnati sowie ab dem 30. August das US Open spielen. (pre/sda)