Tom Lüthi stürzt in der Moto2-Klasse am ersten Trainingstag zum Grand Prix der Niederlande in Assen ebenso wie in der MotoGP der Sieger vom letzten Sonntag, der Spanier Marc Marquez.



Lüthi hielt sich bis fünf Minuten vor Ende der ersten Einheit in den Top 8, ehe er nach seinem Crash noch auf Position 16 zurückfiel. Am Nachmittag sass der 34-jährige Emmentaler wieder auf seinem Töff. Tagesbestzeit in der mittleren WM-Kategorie verzeichnete der Spanier Augusto Fernandez, der um 1,1 Sekunden schneller war als Lüthi.



In der MotoGP-Klasse wurde Marc Marquez am Nachmittag heftig von seinem Motorrad abgeworfen. Der Spanier schlug nach einem Highsider hart auf dem Asphalt auf überschlug sich danach mehrmals. Doch Marquez verliess den Unfallort auf eigenen Füssen. Schnellster in der Königsklasse war der Spanier Maverick Viñales. Valentino Rossi, der am Vortag als Ehrenbürger von Assen aufgenommen worden war, kam auf dem Circuit, auf welchem er zehn GP-Siege feierte, nicht über Trainingsrang 17 hinaus. (nih/sda)