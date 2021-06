Lisa Mamié präsentierte sich bei ihrer Olympia-Hauptprobe in Rom in guter Verfassung. Am Settecolli-Meeting in Rom verbesserte sie ihren eigenen, vor sieben Monaten aufgestellten Schweizer Rekord über 50 m Brust um drei Hundertstel auf 31,17 Sekunden. Diese Zeit reichte im starken Feld zu Platz 6.



Lisa Mamiés Paradedisziplin, 200 m Brust, über die sie Silber an den Europameisterschaften holte und in der Weltjahres-Bestenliste auf Platz 8 geführt wird, steht am Sonntag auf dem Programm. (abu/sda)