Into the history books 🇮🇹@MattBerrettini becomes the first Italian player to reach a singles final at #Wimbledon, beating Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 pic.twitter.com/NkKbXbuaQC — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021

Zwei Tage nach seinem grossen Sieg gegenkannnicht an seine Leistung anknüpfen. Im Wimbledon-Halbfinal verliert der als Nummer 14 gesetzte Pole 3:6, 0:6, 7:6 (7:3), 4:6 gegen die Weltnummer 9. Dieser ist der erste Italiener in einem Wimbledon-Final überhaupt und der erste Italiener in einem Major-Endspiel seit1976. Beim Stand von 3:2 im ersten Satz erarbeitete sich Hurkacz eine Breakchance, verlor aber letztlich ein Marathon-Game mit total 14 Punkten. Danach war er völlig von der Rolle, während Berrettini mit seinem Aufschlag und der Vorhand die Ballwechsel dominierte. Der 25-jährige Römer reihte nicht weniger als elf Games aneinander.Zwar konnte der Miami-Champion Hurkacz mit dem Gewinn des Tiebreaks im dritten Satz die Spannung wieder etwas aufbauen, dann verlor er aber gleich sein erstes Aufschlagspiel im vierten Durchgang. Danach hatte er keine Chance mehr. Nach gut zweieinhalb Stunden zog Berrettini natürlich mit einem Aufschlagwinner erstmals in einen Grand-Slam-Final ein. Seinen zuvor einzigen Halbfinal hatte er am US Open 2019 gegenl verloren. In der Weltrangliste wird der Italiener mitden Platz tauschen und auf Position 8 vorstossen. (pre/sda)