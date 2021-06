🇨🇭@BelindaBencic books a spot into her second semifinal of the year!



Defeats Alexandrova 6-4, 4-6, 7-6.#bett1open pic.twitter.com/MuEWl9zlpT — wta (@WTA) June 18, 2021

erreicht ihren zweiten Halbfinal des Jahres. Die Weltranglisten-Zwölfte aus Wollerau gewinnt beim Rasenturnier von Berlin gegen die Russin(WTA 34) 6:4, 4:6, 7:6 (7:4).Die Umstellung von Sand auf Rasen, die sie Jahr für Jahr herbeisehnt, ist Bencic gelungen. Erstmals seit Februar steht sie im Halbfinal eines WTA-Turniers. Dafür musste sie im Viertelfinal wie schon in der 1. Runde gegen die Deutsche Jule Niemeier über drei Sätze gehen. Bencic konnte gegen Alexandrowa immer dann reagieren, wenn es nötig war. Im letzten Satz wehrte sie bei 4:4 einen Breakball ab und agierte dann im Tiebreak souverän.«Ich habe im zweiten Satz etwas den Fokus verloren. Aber ich bin froh, dass ich dann reagieren konnte», sagte Bencic, die nach fünf gewonnenen Games in Folge vom 2:4 im ersten bis zum 1:0 im zweiten Umgang eine Weile lang zu viele Fehler machte. Ihren achten Final auf der WTA-Tour und den dritten auf Rasen kann Bencic am Samstag gegen die Französin(WTA 63), die sich gegen die ehemalige Wimbledon-Siegerin(WTA 13) im Tiebreak des dritten Satzes durchsetzte. Das letzte Duell zwischen Bencic und Cornet ging 2019 beim US Open an die Schweizerin. (abu/sda)