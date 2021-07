Stefanie Vögele gewinnt erstmals seit Anfang April auf der WTA-Tour ein Spiel. Die Aargauerin setzt sich in Lausanne gegen die Amerikanerin Francesca Di Lorenzo 3:6, 6:2, 6:2 durch. Mehr als drei Monate und seit dem Turnier in Bogota musste Vögele (WTA 130) auf einen Erfolg im Haupt-Tableau eines WTA-Turniers warten. Und weil es in Lausanne diese Woche fast immer regnet, dauerte das Warten noch zwei Tage länger. Statt am Montag konnte die 31-Jährige erst am Mittwoch zu ihrem Startspiel gegen Di Lorenzo antreten.



Auch im Spiel kam Vögele dann erst mit Verzögerung auf Touren. Den Startsatz verlor sie gegen die im Ranking 31 Plätze schlechter klassierte Amerikanerin 3:6, ehe sie aufdrehte und nach dem 2:2 im zweiten Satz zehn der letzten zwölf Games gewann. In den Achtelfinals könnte es nun zu einem Schweizer Duell kommen – falls Jil Teichmann (WTA 56) ihr Auftaktspiel gegen die Belgierin Maryana Zanevska (WTA 193) gewinnt. (pre/sda)