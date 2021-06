Die Tampa Bay Lightning gleichen in der NHL-Halbfinal-Serie gegen die New York Islanders aus. Das Team aus Florida schlägt die New York Islanders im zweiten Spiel zu Hause 4:2.



Zwei Tage nach der 1:2-Heimniederlage zum Auftakt der Best-of-7-Serie führten die Lightning die Entscheidung in der ersten Hälfte des dritten Drittels herbei. Die Verteidiger Jan Rutta und Victor Hedman, er im Powerplay, bauten die Führung innert sieben Minuten auf 4:1 aus.



Für den Tschechen Rutta war es der erste Playoff-Treffer in der NHL überhaupt, der Schwede Hedman traf zum ersten Mal in der laufenden K.o.-Phase. Die meisten Skorerpunkte verbuchte Nikita Kutscherow. Der Russe war als Vorbereiter an drei der vier Tore des letztjährigen Stanley-Cup-Siegers beteiligt.



Das dritte Spiel findet in der Nacht auf Freitag in New York statt. (nih/sda)