Tom Lüthi bleibt auf dem Sachsenring im Kampf um WM-Punkte chancenlos. Der von der hintersten Reihe gestartete Berner wird im von Remy Gardner gewonnenen Moto2-Rennen nur 19.



Lüthi durfte im Grand Prix von Deutschland nach völlig missglücktem Qualifying nur von Position 28 starten. Nach den ersten paar Kurven tauchte der Emmentaler an 25. Stelle auf, doch nach der 2. Runde war er wieder zurück auf Rang 28. Zu Rennhälfte lag Lüthi an Position 23. Zwei Runden danach hatte er sich auf den 21. Platz verbessert, ehe ihm ein Ausritt ins Kiesbett unterlief und er die bereits minimalen Aussichten auf einen Punktgewinn definitiv einbüsste. Lüthi hat damit in bislang acht Saisonrennen erst zweimal – jeweils als 15. – gepunktet.



Der Sieg in Deutschland ging an Remy Gardner. Der 23-jährige Australier, der kommende Saison in der MotoGP für das KTM-Kundenteam fahren wird, holte sich seinen dritten Triumph in Serie. Gardner setzte sich mit über sechs Sekunden Vorsprung vor dem Spanier Aron Canet durch. Dritter wird auf dem Sachsenring der Italiener Marco Bezzecchi (7,0 zurück).



Im WM-Klassement baute Gardner die Führung auf seinen in der Anfangsphase gestürzten Kalex-Teamkollegen Raul Fernandez auf 36 Punkte aus (164:128). (nih/sda)