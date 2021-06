We have unfortunate news to share about our road captain @koendekort. 😔https://t.co/aw2x87NP6K — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) June 24, 2021

Dem niederländischen Radprofisind nach einem folgenschweren Autounfall in den Pyrenäen in einer Notoperation drei Finger amputiert worden. Der achtfache Tour-de-France-Teilnehmer war den Angaben seines Teamszu Folge querfeldein unterwegs und musste nach dem Zusammenprall mit dem Helikopter in ein Spital nach Sabadell bei Barcelona geflogen und dort sofort operiert worden.«Die Amputation war eine Komplettentfernung», sagte Team-Arzt. Dem 38-jährigen De Kort wurden demnach der Mittel-, der Ring- und der kleine Finger seiner rechten Hand amputiert. Für die am Samstag in Brest beginnenden 108. Frankreich-Rundfahrt war er nicht nominiert worden. (zap/sda/dpa)