Die Wimbledon-Viertelfinalistin Viktorija Golubic verzichtet schweren Herzens auf das Sandturnier in Lausanne. Bei der Schweizerin triumphierte am Ende doch noch die Vorsicht und Vernunft. Die 28-jährige Zürcherin hatte nach den beiden Viertelfinals auf Rasen in Eastbourne und vor allem Wimbledon mit einer kurzzeitigen Rückkehr auf Sand geliebäugelt. Am Ende verzichtete sie aber auf die offerierte Wildcard.



«Ich habe halt eine besondere Beziehung zu diesem Turnier», betonte Golubic. 2016 feierte die 28-jährige Zürcherin beim Ladies Open ihren bisher einzigen WTA-Titel, damals allerdings noch in Gstaad. Bei der Premiere in Lausanne fehlte sie vor zwei Jahren. Weil sie die Nennfrist verpasst hatte, schrieb sie sich nun in einem ersten Schritt sogar für die Qualifikation ein. Der Erfolg in Wimbledon sowie die für sie nicht unbedingt erwartete Olympia-Nominierung zwangen sie nun zum Umdenken. (pre/sda)