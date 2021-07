YB trifft in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League auf Slovan Bratislava. Slovan setzte sich gegen die Shamrock Rovers aus Irland durch (2:0/1:2).



Gespielt wird am 21. Juli in Bratislava und am 28. Juli 2021 (um 20:15 Uhr) in Bern.#BSCYB #UCL pic.twitter.com/BdTtrGdS2N — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) July 13, 2021

Der erste Gegner von Schweizer Meisterin der Qualifikation zur Champions League heisst wie erwartet. Die Slowaken setzten sich gegenaus Irland durch. Nach dem 2:0-Sieg in Bratislava verlor Slovan das Rückspiel gegen Irlands Rekordmeister in1:2. Das Hinspiel der 2. Runde in der Qualifikation findet am 20. oder 21. Juli in Bratislava statt. Das Rückspiel in Bern ist für den 28. Juli programmiert.Auf Slovan Bratislava hätte YB in der Qualifikation zur Champions League bereits in dertreffen können. Damals mussten die Slowaken wegen Corona-Fällen allerdings auf das Spiel gegenvon den Färöern verzichten und verloren Forfait. (pre/sda)