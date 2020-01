Sport

Sport-News: Alisha Lehmann trifft bei West Hams 2:1-Sieg doppelt



Lehmann schiesst West Ham zum Sieg

Die Schweizer Internationale Alisha Lehmann avancierte in der Premier League der Frauen für West Ham United zur Spielerin der Partie. Die 20-jährige Bernerin erzielte beim 2:1-Heimsieg über Tabellennachbar Brighton beide Tore für den Tabellen-Achten aus London. Nachdem die Gäste in der 23. Minute in Führung gegangen waren, drehte die Schweizer Stürmerin die Partie mit ihrer Doublette (79./83.) innerhalb von vier Minuten kurz vor Schluss. (ram/sda)

Ammann verfehlt die Top 20

Simon Ammann musste sich in Titisee-Neustadt bei seiner Rückkehr in den Weltcup mit den Plätzen 27 und 25 begnügen. Der Toggenburger hatte nach der Vierschanzentournee pausiert. Aber auch beim Wiedereinstieg wollte ihm der Durchbruch nicht gelingen.

Der Pole Dawid Kubacki holte derweil am Wochenende in Titisee-Neustadt mit zwei Siegen zum Doppelschlag aus. Der Triumphator der Vierschanzentournee stand beim achten Wettkampf in Serie auf dem Podest. (ram/sda)

Fourcade siegt weiter

Martin Fourcade feierte in der Verfolgung von Ruhpolding den vierten Sieg in Serie. Der Franzose hat in Abwesenheit von Johannes Thingnes Bö – der Norweger opferte zwei Weltcup-Wochenenden dem Vaterschaftsurlaub – zu alter Stärke zurückgefunden. In Ruhpolding gab Fourcade in Sprint, Staffel und Verfolgung 40 Schuss ab und traf immer.

Die Verfolgung der Frauen ging an Tiril Eckhoff. Die Norwegerin feierte im elften Rennen der Saison ihren sechsten Sieg. Die Schweizer Biathleten zerrissen in beiden Bewerben keine Stricke. (ram/sda)

Schweiz baut Führung in der Nationenwertung aus

Am Sonntag hat sich Swiss Ski ein bisschen weiter von Verfolger Österreich abgesetzt. Der Vorsprung in der Nationenwertung vergrösserte sich um 52 Zähler auf 277 Punkte. Bald ist Halbzeit des Weltcup-Winters, 38 von 85 Rennen sind absolviert.

Im Lauberhorn-Slalom schaffte es zwar kein Schweizer aufs Podest, dafür aber gleich ein Quartett in die Top Ten. Beim Parallel-Riesenslalom in Sestriere sorgte die Österreicherin Elisa Mörzinger als völlig überraschende Zweite für das beste Resultat einer Athletin aus den zwei Ländern, die um den Sieg in der Nationenwertung kämpfen. Zuletzt gewann diese 30 Mal in Folge Österreich. (ram)

Salmela mit Gesichtsverletzung

Der EHC Biel muss vorderhand auf Anssi Salmela (35) verzichten. Der finnische Stürmer fällt aufgrund eines Wangenknochen-Bruchs rund einen Monat aus, wie der Klub aus der National League bekannt gab. Salmela sammelte in der laufenden Saison in 36 Spielen 16 Skorerpunkte (5 Tore). (ram/sda)

Fanny Smith auf Platz 3

Im Skicross-Weltcup im kanadischen Nakiska hat die Schweizerin Fanny Smith den Sprung aufs Podest geschafft – musste sich aber Sandra Näslund (SWE) und Brittany Phelan (CAN) geschlagen geben. Für Smith ist es nach zwei Siegen und einem 2. Platz der insgesamt 4. Podestplatz in dieser Saison. Talina Gantenbein und Sixtine Cousin schieden aus.

Bei den Männern siegte Reece Howden (CAN) vor Kevin Drury (CAN) und Daniel Bohnacker (GER). Marc Bischofberger (8.) und Ryan Regez (6.) scheiterten im Halbfinal; Berry Joos, Alex Fiva, Jonas Lenherr und Armin Niederer schieden bereits im Achtelfinal aus. (dhr/sda)

Scherrer knapp neben dem Podest

Der australische Dominator Scotty James verteidigte am Halfpipe-Weltcup in Laax den Titel aus dem Vorjahr. Dank 95,75 Punkten setzte sich der dreifache Weltmeister gegen seinen japanischen Dauerrivalen Yuto Totsuka auch im dritten Weltcup der Saison durch.

Der Toggenburger Jan Scherrer verpasste als Vierter das Podest in Laax erneut nur knapp. Bereits zum dritten Mal musste sich der 25-Jährige am Heimweltcup mit dem 4. Rang begnügen. Unmittelbar hinter Scherrer beendete Olympiasieger Iouri Podladtchikov den Wettkampf bei seinem Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause als Fünfter. (ram/sda)

Immobiles krasser Lauf geht weiter

Lazio Roms Siegesserie reisst weiterhin nicht. Beim 5:1 im Heimspiel gegen Sampdoria Genua kommt der Tabellen-Dritte der Serie A zum elften Sieg in Folge. Einen solchen Lauf hatte Lazio nicht einmal in seiner grössten Zeit vor rund 20 Jahren, als es Europacup-Sieger (1999) und Meister (2000) wurde.

Gegen Sampdoria erzielte Liga-Topskorer Ciro Immobile drei Tore. In 19 Meisterschaftsspielen war der Stürmer 23 Mal erfolgreich. Er gab damit die Antwort an Nationaltrainer Roberto Mancini, der ihn im Hinblick auf die EM-Endrunde nur als Mittelstürmer Nummer 2 hinter Torinos Andrea Belotti bezeichnet hatte. (ram/sda)

Real Madrid dank Casemiro

Der Brasilianer Casemiro ist nicht als Tormaschine bekannt. Doch gegen den FC Sevilla traf der defensive Mittelfeldspieler von Real Madrid zwei Mal innerhalb von zwölf Minuten. Die Doublette reichte zum 2:1-Heimsieg im Bernabeu, womit Real Madrid vorlegte.

Die «Königlichen» sind nun alleine an der Spitze, der bisher punktgleiche FC Barcelona empfängt am Sonntagabend den FC Granada. Bei Barça steht erstmals der neue Trainer Quique Setién an der Linie. (ram)

