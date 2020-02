Sport

Küng steht in Hua Hin im Final

Die 19-jährige Schweizer Tennisspielerin Leonie Küng steht am WTA-Turnier von Hua Hin (Thailand) im Final. Küng besiegt im Halbfinal die Japanerin Nao Hibino (WTA 84) in 2:30 Stunden 7:5, 4:6, 6:3. (pre/sda)

Leonie Kung is into the #ThailandOpen Final 👏



She moves past Hibino, 7-5, 4-6, 6-3. pic.twitter.com/zyDfXHD3nG — WTA (@WTA) February 15, 2020

Duplantis verbessert eigenen Weltrekord um einen Zentimeter

Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis hat erneut einen Weltrekord aufgestellt. An einem Hallenmeeting in Glasgow verbesserte der 20-Jährige seine eigene Bestmarke um einen Zentimeter auf 6,18 m. Die 6,17 m hatte Duplantis erst vor einer Woche im polnischen Torun übersprungen. Zuvor hatte der Franzose Renaud Lavillenie sechs Jahre lang mit 6,16 m den Weltrekord gehalten. (pre/sda)

6.18m! Mondo Duplantis breaks the world record AGAIN pic.twitter.com/dnvxNOzAAx — FloTrack (@FloTrack) February 15, 2020

Johaug killt die Spannung in Östersund

Therese Johaug dominierte den Auftakt der Ski Tour 2020 im schwedischen Östersund. Mit 45 und mehr Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz im Rennen über 10 km Skating mit Einzelstart nahm die Seriensiegerin bereits die Spannung aus dem Mehretappen-Rennen. Die Service-Leute des norwegischen Teams fanden offenbar die beste Lösung zur Präparation der Ski. Sie verhalfen fünf ihrer Läuferinnen zu einem Top-6-Resultat.

Nadine Fähndrich verpasste die angepeilte Klassierung in den Top 20. Die Luzernerin erreichte mit zwei Minuten Rückstand Platz 30, Laurien van der Graaff wurde 38. Die Ski Tour 2020 ist ein schwedisch-norwegisches Pendant zur Tour de Ski. Da heuer keine Titelkämpfe anstehen, wird die Saison für ein zweites grosses Etappenrennen genutzt. In neun Tagen stehen sechs Etappen auf dem Programm. (pre/sda)

Bild: AP

NHL-Routinier Bouwmeester mit Defibrillator unterwegs

NHL-Routinier Jay Bouwmeester von den St. Louis Blues hat drei Tage nach seinem Kollaps in der NHL-Partie in Anaheim einen Defibrillator implantiert bekommen. Der 36-jährige Verteidiger des Stanley-Cup-Siegers war am Dienstag während des Spiels gegen die Anaheim Ducks auf der Bank zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Daraufhin wurde die Partie abgebrochen.

Der Defibrillator soll im Notfall Bouwmeesters normalen Herzschlagrhythmus wiederherstellen. Noch befindet sich der Verteidiger zur Behandlung in einem Spital in Anaheim. Bouwmeester hat schon über 1300 NHL-Spiele in den Beinen. Als Stanley-Cup-Sieger, zweifacher Weltmeister und Olympiasieger gehört der Kanadier als einer von insgesamt 29 Spieler zum sogenannten «Triple Gold Club». (sda)

Bild: AP

Für Dortmund darf die Champions League kommen

Vier Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain präsentiert sich Borussia Dortmund in guter Form. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre siegt in der 22. Runde der Bundesliga daheim gegen Eintracht Frankfurt 4:0. Entschieden wurde die Partie durch einen Doppelschlag früh in der zweiten Halbzeit. Jadon Sancho traf nach einem langen Lauf zum 2:0, und Erling Haaland erzielte vier Minuten später mit seinem achten Tor für Dortmund das von Achraf Hakimi prächtig vorbereitete 3:0.

Für die Schweizer Söldner in beiden Mannschaften war es kein erfreulicher Abend. Roman Bürki spielte zwar «zu null», aber Manuel Akanji musste in Dortmunds Innenverteidigung dem französischen U21-Internationalen Dan-Axel Zagadou weichen, und Djibril Sow wurde von Frankfurts Trainer Adi Hütter 78 Minuten lang auf der Bank gelassen. Ebenfalls bei Frankfurt ist Gelson Fernandes nach wie vor verletzt. (jaw/sda)

GC kann auch unter Goran Djuricin enttäuschen

Den Grasshoppers ist das erste Spiel unter dem neuen Trainer Goran Djuricin komplett misslungen. Nach einer neuerlichen matten Leistung verloren sie daheim gegen Kriens 0:1. Das einzige Tor des Spiels war aus der Sicht der Zürcher unglücklich, nach dem Spielverlauf aber trotzdem logisch. Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic wollte nach 73 Minuten den Ball von der Torlinie wegschlagen, er bugsierte diesen aber vollends über die Linie.

Damit bleibt das 1:1 bei Schlusslicht Chiasso der einzige Punktgewinn der Zürcher in den letzten fünf Runden. Sie haben sich von den wackeren Kriensern auf den 4. Platz zurückdrängen lassen. Vaduz spielt am Sonntag daheim gegen Chiasso. Die Liechtensteiner könnten vier Punkte zwischen sich und die Hoppers legen und den Platz in der Barrage festigen. (jaw/sda)

Bild: KEYSTONE

Shiffrin lässt Kranjska Gora aus

Mikaela Shiffrin wird auch an diesem Weltcup-Wochenende in Kranjska Gora fehlen. Die Amerikanerin lässt den Riesenslalom und den Slalom nach dem überraschenden Tod ihres Vaters Anfang Februar aus.

Laut US-Medien, die sich auf Informationen aus dem näheren Umfeld der dreifachen Gesamtweltcupsiegerin stützen, ist die Rückkehr von Shiffrin weiterhin nicht absehbar. Selbst ob die 24-Jährige bis zum Saison-Finale in Cortina d'Ampezzo (ab 18. März) wieder einsteigt, sei offen. Im Gesamtweltcup liegt Shiffrin bei 16 noch ausstehenden Rennen 145 Punkte vor der in Topform fahrenden Italienerin Federica Brignone. (ram/sda/apa)

Bild: EPA

Nati-Testspiele in Katar

Das Schweizer Fussball-Nationalteam wird im März definitiv EM-Testspiele in Katar austragen. Das wurde nun auf der arabischen Halbinsel bestätigt. Unklar ist noch das Turnierformat. Die Schweiz wird wohl zwei Partien bestreiten, die Gegner kommen aus dem Trio mit Europameister Portugal, WM-Finalist Kroatien und Belgien. (ram)

March 2020, mark your calendar for another exciting football experience!



Portugal, Belgium, Croatia and Switzerland national teams will compete to win the first edition of the Qatar Airways International Tournament. pic.twitter.com/LJ9HW9YMft — Aspire Zone (@aspirezone) February 14, 2020

Sierro schon wieder verletzt

Für Mittelfeldspieler Vincent Sierro verläuft die erste Saison bei den Young Boys mühevoll. Der 24-jährige Walliser muss wegen einer Verletzung am linken Mittelfussknochen eine neuerliche, diesmal rund fünfwöchige Pause einlegen. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Küng gut wie nie, Bencic out

Leonie Küng (WTA 283) ist beim Turnier in Hua Hin weiterhin nicht zu stoppen. Die 19-Jährige aus Beringen SH bezwang in den Viertelfinals die Chinesin Qiang Wang, die Nummer 27 der Welt, 7:5, 4:6, 6:4. Die Schweizer Qualifikantin, die sich in der Weltrangliste um rund 100 Positionen verbessern wird, trifft in den Halbfinals auf die Japanerin Nao Hibino (WTA 84), die überraschend die topgesetzte Ukrainerin Jelina Switolina ausschaltete.

Belinda Bencic ist dagegen beim Turnier in St.Petersburg in den Viertelfinals ausgeschieden. Die in Russland topgesetzte Weltranglisten-Fünfte aus der Schweiz unterlag der Griechin Maria Sakkari (WTA 21) in drei Sätzen 6:2, 4:6, 3:6. Trotz der Niederlage wird Bencic Anfang kommender Woche in der Weltrangliste um eine Position in den 4. Rang vorstossen. Besser war die 22-Jährige zuvor noch nie klassiert. (ram/sda)

Bild: EPA

