Australien mit Nick Kyrgios erster ATP-Cup-Halbfinalist



Australien erster ATP-Cup-Halbfinalist +++ Capela mit achtem «20/20-Game» seiner Karriere

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Australien erster ATP-Cup-Halbfinalist

Gastgeber Australien schaffte als erstes Team den Einzug in die Halbfinals des neuen ATP Cups. Nick Kyrgios und Alex de Minaur setzten sich in Sydney 2:1 gegen Grossbritannien durch. Die Australier holten den entscheidenden Punkt im hart umkämpften Doppel. Kyrgios und De Minaur gewannen nach der Abwehr von vier Matchbällen 3:6, 6:3, 18:16 gegen Jamie Murray und Joe Salisbury.

De Minaur hatte vor der Partie schon fast dreieinhalb Stunden Einzel gespielt und beim 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (2:7) gegen Daniel Evans die vorzeitige Entscheidung zugunsten der Australier verpasst. Kyrgios hatte mit einem 6:2, 6:2 gegen Cameron Norrie für die Führung gesorgt. Australiens Gegner im Halbfinal ist am Samstag Belgien oder Spanien. (pre/sda)

Teichmann scheitert an Titelverteidigerin Görges

Jil Teichmann (WTA 68) scheiterte am WTA-Turnier in Auckland in der 2. Runde an der Titelverteidigerin. Die 22-jährige Zürcherin unterlag der als Nummer 4 gesetzten Deutschen Julia Görges (WTA 41) mit 3:6 und 2:6.Im ersten Satz kassierte Teichmann Breaks zum 3:4 und 3:6, im zweiten zum 1:3 und 2:6. Das Out von Teichmann gegen Görges stand nach 77 Minuten fest.

Die beiden trafen in Auckland erstmals überhaupt auf der WTA-Tour aufeinander. Görges hatte bei der mit knapp 252'000 Dollar dotierten Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren triumphiert. (pre/sda)



Capela mit achtem «20/20-Game» seiner Karriere

Clint Capela zeigt sich in der NBA weiter in Topform. Beim 122:115-Sieg der Houston Rockets bei den Atlanta Hawks glänzt der Genfer mit je 22 Punkten und Rebounds. Kein anderer Spieler der Partie erreichte auch nur annähernd diese Anzahl Rebounds. Es ist der bislang zweitbeste Saisonwert in der persönlichen Statistik von Capela in dieser Rubrik. Thabo Sefolosha, der zweite Schweizer im Team von Houston, wurde nicht eingesetzt.

Houstons Superstar James Harden realisierte mit 41 Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists ein Triple-Double. Da auch Trae Young, der herausragende Hawks-Spieler, 42 Punkte, 13 Rebounds und zehn Assists zu verzeichnen hatte, wurde in Atlanta NBA-Geschichte geschrieben: Noch nie zuvor schafften zwei Spieler in einem Spiel ein 40-Punkte-Triple-Double. (pre/sda)

🚀 @CapelaClint's 8th Career 20/20 Game!



📊 22 PTS | 22 REB | 2 STL | 2 BLK



⭐️ Vote Capela into the 2020 All-Star Game » https://t.co/edvghNGepm pic.twitter.com/PzQXvA4xtq — Houston Rockets (@HoustonRockets) January 9, 2020

Kloten feiert 12. Sieg in Folge

Der EHC Kloten kommt in der Swiss League zum zwölften Sieg in Folge. Die Zürcher setzen sich bei Sierre mit 8:1 durch und bauen ihren Vorsprung an der Spitze der Tabelle auf sieben Punkte aus.

Die Entscheidung in Siders, wo die Klotener Mitte November ihre bislang letzte Auswärtsniederlage kassiert hatten, fiel in den letzten fünf Minuten des Startdrittels. David Stämpfli, Dominic Forget und Romano Lemm sorgten für die 3:0-Führung zur ersten Pause. Am Ende verzeichnete Kloten sechs verschiedene Torschützen. Nur der 20-jährige Marco Lehmann traf doppelt. (pre/sda)

Lazio wegen rassistischer Fans sanktioniert

Lazio Rom ist ein weiteres Mal für das rassistische Verhalten seiner Fans bestraft worden. Der Klub aus der italienischen Hauptstadt wurde von der Serie A mit einer Busse von 20'000 Euro belegt, nachdem Fans der Römer am Sonntag im Meisterschaftsspiel gegen Brescia den gegnerischen Stürmer Mario Balotelli mit rassistischen Beleidigungen eingedeckt hatten.

Die Partie in Brescia wurde nach gut einer halben Stunde kurz unterbrochen, nachdem Balotelli den Schiedsrichter auf die Rufe hingewiesen hatte. Es war nicht der erste Vorfall dieser Art: Erst im November war es im Spiel von Brescia bei Hellas Verona zu Fan-Entgleisungen gegen den italienischen Spieler mit ghanaischen Wurzeln gekommen. (pre/sda)

Nadal und Djokovic beim ATP Cup im Viertelfinal

Rafael Nadal mit Spanien und Novak Djokovic mit Serbien haben beim ATP Cup die Viertelfinals erreicht. Die beiden Teamleader trugen zum Abschluss der Vorrunde die entscheidenden Punkte zum jeweils dritten Sieg im dritten Spiel ihres Mannschaften bei. Nadal setzte sich gegen den Japaner Yoshihito Nishioka 7:6 (7:4), 6:4 durch, Djokovic schlug den Chilenen Cristian Garin 6:3, 6:3. Beide sind beim erstmals durchgeführten Teamevent im Einzel noch ungeschlagen.

Im Viertelfinal trifft Spanien am Freitag auf Belgien, Serbien misst sich gleichentags mit Kanada. Bereits am Donnerstag ermitteln Gastgeber Australien und Grossbritannien sowie Argentinien und Russland die ersten zwei Halbfinalisten. (pre/sda)

Schwerer Unfall bei Proben für Feier der Olympischen Jugendspiele

Kurz vor dem Start der Olympischen Jugendspiele in Lausanne überschattet ein schwerer Unfall den Event. Bei den Proben zur Eröffnungsfeier ist eine 35-jährige russische Eiskunstläuferin schwer verunfallt. Bei einer Flugnummer stürzte die Frau aus fünf Metern Höhe auf die Eisfläche. Wie die Polizei mitteilte, sei sie lebensgefährlich verletzt worden.

Noch ist nicht klar, ob die Russin angeseilt war. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Veranstalter planen dennoch, die Eröffnungsfeier am Donnerstagabend wie geplant durchzuführen. Beim den Jugendspielen in Lausanne nehmen rund 1880 Sportler zwischen 15 und 18 Jahren teil. (abu/sda)

BBC Sport - Lausanne 2020: Skater left in life-threatening condition following fall in rehearsals https://t.co/z5U7eiSnFh — Anna Thompson (@BBCAnnaT) January 8, 2020

Zwei Spielsperren gegen Stalberg

Der schwedische Stürmer Viktor Stalberg von Fribourg-Gottéron wird wegen eines sogenannt «späten Checks» gegen Anthony Huguenin von den SCL Tigers in der Partie vom 5. Januar für zwei Spiele gesperrt und mit 4000 Franken gebüsst. Während der Partie war Stalberg bereits mit einem Restausschluss bestraft worden. (abu/sda)

L'attaquant étranger du @FrGotteron Viktor Stalberg est suspendu pour deux matchs et écope d’une amende de CHF 4’000.- pour cette charge tardive sur le défenseur des @hopplangnou Anthony Huguenin lors du match de dimanche. pic.twitter.com/639kyLayLT — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) January 8, 2020

Federer spielt für guten Zweck

Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams werden fünf Tage vor Beginn des Australian Open (ab 20. Januar) Benefiz-Spiele wegen der Folgen der verheerenden Buschbrände austragen.

Auch Naomi Osaka, die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki, der Australier Nick Kyrgios und der Grieche Stefanos Tsitsipas werden für eine Dauer von total zweieinhalb Stunden für den guten Zweck antreten. Dies gab Craig Tiley, der Chef von Tennis Australia, bekannt.

Seit Beginn der grossen Brände sind in Australien 25 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2000 Häuser sind zerstört. Mehr als zehn Millionen Hektar brannten nieder. Hunderte Millionen Tiere sind nach vorsichtigen Schätzungen von Wissenschaftlern allein im Bundesstaat New South Wales an der Südostküste getötet worden. (zap/sda)



