Sport-News: Barcelona bewirbt sich für die Olympischen Winterspiele 2030



Olympische Winterspiele in Barcelona? +++ Fourcades 78. Weltcupsieg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Olympische Winterspiele am Mittelmeer?

Mit Salt Lake City, Sapporo und Barcelona haben drei mögliche Kandidaten ihr Interesse an der Austragung der Olympischen Winterspiele 2030 angemeldet. Im japanischen Sapporo fanden 1972 bereits einmal Winterspiele statt, Salt Lake City kam 2002 zum Zug.

Barcelona richtete 1992 Sommerspiele aus. In zehn Jahren sollen nun die Winterspiele am Mittelmeer und in den Pyrenäen durchgeführt werden. (ram/sda/afp)

Alle Schweizer Olympiasieger bei Winterspielen

Rogentin gewinnt am Lauberhorn

Die Schweizer Fahrer brillieren in der ersten der zwei Europacup-Abfahrten in Wengen. Stefan Rogentin triumphierte auf der verkürzten Lauberhorn-Abfahrt, die vom Originalstart bis zur Wasserstation führte. Für den 25-jährigen Bündner war es der dritte Sieg im Europacup.

Rogentin siegte mit zwei Zehnteln Vorsprung vor dem Franzosen Valentin Giraud Moine. Dritter wurde der Ostschweizer Ralph Weber (0,24 Sekunden zurück). Mit Gilles Roulin (5.) und Arnaud Boisset (7.) gelang zwei weiteren Schweizern eine starke Fahrt. Am Samstag wird in Wengen eine weitere Europacup-Abfahrt ausgetragen. (ram/sda)

Bild: AP

Fourcade siegt in Oberhof

Das französische Biathlon-Ass Martin Fourcade hat den 10-Kilometer-Sprint im deutschen Oberhof für sich entschieden. Dank zwei fehlerfreien Schiessen setzte sich Fourcade bei seinem 78. Weltcup-Sieg deutlich vor seinem Landsmann Emilien Jacquelin und dem Einheimischen Johannes Kühn durch.

Bester Schweizer wurde Benjamin Weger. Der Walliser belegte nach einem Schiessfehler mit knapp eineinhalb Minuten Rückstand Rang 12. (ram)

Bild: AP

Schweizerinnen überzeugen auch im 2. Training

Die Schweizerinnen haben auch im zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt am Samstag in Zauchensee überzeugt. Insbesondere Joana Hählen und Lara Gut-Behrami scheinen nach einem mässigen Saisonstart in der Königsdisziplin das Vertrauen wiedergefunden zu haben. Als Vierte büsste Hählen knapp drei Zehntel auf die Bestzeit der Einheimischen Ramona Siebenhofer ein, Gut-Behrami verlor als Sechste etwas mehr als vier Zehntel. Tags zuvor hatten die Bernerin und die Tessinerin die Ränge 5 und 4 belegt.

Mit Corinne Suter schaffte es als Siebte eine weitere Fahrerin von Swiss-Ski in die Top 10. Die zweifache Medaillengewinnerin an der WM in Are gehört nach den Rängen 2 und 5 beim Speed-Auftakt in Lake Louise auch im Salzburgerland zu den Mitfavoritinnen. Einen starken Eindruck hinterliess wiederum die Tschechin Ester Ledecka. Die Führende im Abfahrts-Weltcup klassierte sich wie am Donnerstag auf Platz 2. Für die Weltmeisterin Ilka Stuhec hingegen war das Training nach einem Fahrfehler bereits nach zehn Sekunden zu Ende. (pre/sda)

bild: fis-ski

OKC erteilt den Rockets eine Lektion

Die Rückkehr von Russell Westbrook und Thabo Sefolosha nach Oklahoma City ging für Houston gründlich schief. Beim 92:113 blieben die Houston Rockets ohne Chance. Selbst 34 Punkte von Westbrook, den die Fans des Heimteams mit «MVP»-Sprechchören begrüssten, vermochten die klare Auswärtsniederlage der Texaner nicht zu verhindern.

Noch nie in der laufenden Saison hatte ein Gegner dem offensivstarken Houston lediglich 92 Punkte zugestehen müssen. Ein Grund für die niedrige Punktzahl war die Ineffizienz bei den Dreipunkte-Würfe: Nur elf von 40 Versuchen landeten tatsächlich im Korb. James Harden, der eigentliche Star der Rockets, beendete die Partie mit nur 17 Punkten. Der Genfer Center Clint Capela erreichte acht Punkte und 11 Rebounds, Thabo Sefolosha blieb in seinen gut sieben Minuten Spielzeit ohne Zähler. (pre/sda)

Barça verliert Halfinale des spanischen Supercups – in Saudiarabien

Der FC Barcelona musste sich im saudischen Dschiddah gegen Atletico Madrid mit 2:3 geschlagen geben. Nach Kokes Führungstreffer für Atlético in der 46. Minute schossen Lionel Messi und Antoine Griezmann die Katalanen in Führung. Doch in der 80. Minute glich Alvaro Morata per Elfmeter aus, bevor Angel Correa in der 86. Minute den Siegtreffer erzielte. (cbe)

Deutschland startet mit Auftaktsieg an der Handball-EM

Die deutschen Handballer starten erfolgreich in die Europameisterschaft. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop setzt sich in Trondheim gegen die Niederlande 34:23 durch.

Der Aussenseiter hielt lange Zeit gut mit - in der 46. Minute lagen die Deutschen bloss mit drei Toren (22:19) vorne. Dann zog die DHB-Auswahl mit sieben Treffern in Folge auf 29:19 (52.) davon. Kai Häfner (Bild) und Jannik Kohlbacher steuerten je fünf Tore zum Sieg bei. Goalie Andreas Wolff überzeugte mit zwölf Paraden. Für die Niederländer war es die erste Partie an einer EM-Endrunde. (cbe/sda/dpa)

Bild: AP

Nati will trotz unsicherer Lage in Katar testen

Trotz der unsicheren Lage im Nahen Osten soll die Schweizer Nationalmannschaft nach heutigem Stand Ende März nach Katar in ein Trainingslager reisen. Man beobachte die Lage genau, sagte Nationalmannschafts-Direktor Pierluigi Tami. Das Eidgenössische Departement auswärtige Angelegenheiten (EDA), die UEFA und die FIFA müssten ihr Okay geben.

Gesichert ist, dass die Mannschaft von Vladimir Petkovic als Teil der Vorbereitung auf die EM 2020 Ende März Testspiele gegen Belgien und Kroatien austrägt – entweder in Katar oder in einem noch zu bestimmenden Ort. (cbe/sda)

Bild: AP

Wawrinkas Match verschoben

Stan Wawrinkas Viertelfinal-Partie beim ATP-Turnier in Doha gegen Aljaz Bedene (ATP 58) musste wegen anhaltenden Regens im Wüsten-Emirat auf Freitag verschoben werden. Der topgesetzte Waadtländer soll nun gegen 13.00 Uhr Schweizer Zeit gegen den Slowenen antreten. Im Fall eines Sieges würde er am Freitag ein zweites Mal spielen - gegen den spanischen Linkshänder Fernando Verdasco (ATP 49) oder den französischen Qualifikanten Corentin Moutet (ATP 81).

Am Donnerstag konnte in Doha lediglich einer der vier geplanten Viertelfinals beendet werden. Dabei gewann das 20-jährige serbische Riesentalent Miomir Kecmanovic (ATP 62) locker 6:2, 6:0 gegen den Ungarn Marton Fucsovics (ATP 70), Sieger des Geneva Open 2018. (cbe/sda)

Bild: EPA

Tottenham muss bis April auf Kane verzichten

Schwerer Schlag für den sechsten der englischen Premier League: Die Tottenham Hotspurs müssen bis mindestens im April auf ihren Topskorer Harry Kane verzichten. Dies teilt der Londonder Verein auf seiner Website mit.

Wie der Club mitteilt, muss Kane nach einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel, den er am Neujahrstag im Spiel gegen Southampton erlitten hat, operiert werden. Kane wird frühestens im April ins Training zurückkehren. (cbe)

YB vorderhand ohne Verteidiger Sörensen

Das Verletzungspech hält YB auch im neuen Jahr die Treue. Der bis Saisonende von Köln ausgeliehene dänische Innenverteidiger Frederik Sörensen fällt verletzungshalber voraussichtlich zwei Monate aus.

Sörensen musste sich einer Knieoperation unterziehen. Schon gegen Ende der Herbstrunde hatte er über Kniebeschwerden geklagt. Diese wurden beim Trainingsstart Anfang Januar schlimmer, wie der Klub in einem Communiqué schreibt. Sörensen ist deshalb nicht ins Trainingslager nach Belek gereist.

Die Young Boys hatten Sörensen temporär verpflichtet, weil die Ausfälle in der Mannschaft besonders Defensivspieler in der Achse betrafen. Die noch nicht wieder einsatzfähigen Sandro Lauper und Ali Camara dürften im Lauf der nächsten ein oder zwei Monate zurückkehren. Der ebenfalls länger verletzt gewesene Captain Fabian Lustenberger trainiert und spielt bereits jetzt wieder. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Auch Russland beim ATP-Cup im Halbfinal

Russland ist neben Gastgeber Australien der zweite Halbfinalist am ATP-Cup, das Weiterkommen gegen Argentinien wurde schon in den beiden Einzeln perfekt gemacht. Der Weltranglisten-Fünfte Daniil Medwedew holte dank des 6:4, 4:6, 6:3 gegen den argentinischen Spitzenspieler Diego Schwartzman den entscheidenden Punkt. Im ersten Einzel hatte Karen Chatschanow Guido Pella 6:2, 7:6 (7:4) bezwungen. Im Halbfinal treffen die Russen auf Serbien oder Kanada. (pre/sda)

Lauberhorn-Abfahrt im TV top

Das Schweizer Fernsehen SRF hat im vergangenen Jahr im Sportbereich auch ohne Olympische Spiele oder einen Fussball-Grossanlass hohe Einschaltquoten verzeichnet. Die meistgesehene Sendung war die Lauberhorn-Abfahrt im Januar, die durchschnittlich 880'000 Zuschauer verfolgten. In der Gunst des Publikums nimmt der Schlussgang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests Ende August in Zug Platz 2 ein. 836'000 Fans erlebten den Sieg von Christian Stucki gegen Joel Wicki live vor dem Bildschirm mit.

Bei Corinne Suters Fahrt zur Silbermedaille in der WM-Abfahrt im Februar in Are in Schweden schauten 723'000 Leute zu. Der Final des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon zwischen Roger Federer und Novak Djokovic war mit durchschnittlich 699'000 Zuschauenden das meistgesehene Tennis-Spiel bei SRF seit der Messumstellung 2013. (pre/sda)

