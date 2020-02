Sport

Sport-News: Barcelona zittert sich gegen Getafe zum Sieg



Barça zittert sich gegen Getafe zum Sieg +++ Küng in Hua Hin im Final

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Barça zittert sich gegen Getafe zum Sieg

Der FC Barcelona gewinnt das Spitzenspiel der spanischen Meisterschaft gegen das überraschende Getafe mit 2:1 und schliesst damit punktemässig zu Leader Real Madrid auf, das seine Partie der 24. Runde gegen Celta Vigo erst am Sonntag bestreitet. Barcelona erzielt die Treffer zur 2:0-Führung in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit durch Antoine Griezmann und Sergi Roberto.

Der im Sommer von Atlético Madrid gekommene Griezmann trifft in der Meisterschaft zum ersten Mal seit dem 21. Dezember. Der Franzose profitiert von einem schönen Zuspiel von Lionel Messi. Getafe, das in der 66. Minute den Anschlusstreffer erzielt, hatte vor dem Gastspiel in Barcelona sieben seiner neun Meisterschaftspartien gewonnen und erwies sich auch in Barcelona als hartnäckiger Gegner.

Barcelona - Getafe 2:1 (2:0)

80'409 Zuschauer.

Tore: 34. Griezmann 1:0. 39. Sergi Roberto 2:0. 66. Angel 2:1. (pre/sda)

Cologna nicht in Olympia-Form

Auf den Tag genau 10 Jahre nach seinem ersten Olympiasieg erreichte Dario Cologna in derselben Disziplin über 15 km Skating mit Einzelstart zum Auftakt der Ski Tour 2020 in Östersund den 19. Rang. Der Bündner büsste in Schwedens Biathlon-Hochburg 57 Sekunden auf Sjur Röthe ein. Cologna war mit der für sein Potenzial mässigen Leistung bloss zweitbester Schweizer. Unmittelbar vor ihm klassierte sich Roman Furger.

«Ich habe mich nicht so super gefühlt. Die Beine waren schwer», sagte Cologna gegenüber «SRF Sport». Er hoffe, dass die Form nach der langen Wettkampf-Pause im Verlauf der Tour noch ansteigen werde. Die eine Minute Rückstand für die Verfolgung vom Sonntag bildet eine beträchtliche Hypothek. Diese erklärt sich durch den offensichtlichen Materialvorteil der Norweger, die einen Vierfachsieg feierten. (pre/sda)

Küng steht in Hua Hin im Final

Die 19-jährige Schweizer Tennisspielerin Leonie Küng steht am WTA-Turnier von Hua Hin (Thailand) im Final. Küng besiegt im Halbfinal die Japanerin Nao Hibino (WTA 84) in 2:30 Stunden 7:5, 4:6, 6:3. Im Final trifft Leonie Küng, vor zwei Jahren Finalistin in Wimbledon bei den Juniorinnen, auf die Polin Magda Linette, die Nummer 42 der Welt.

Küng bestreitet erst ihr zweites Turnier auf der Frauen-Tour, nachdem sie im Sommer 2018 in Gstaad debütiert hatte. Vor einem knappen Jahr geriet die Karriere der Nachwuchshoffnung wegen Krankheiten (Pfeiffersches Drüsenfieber und Borreliose-Erkrankung) in Gefahr. Sie fand jedoch körperlich den Rank und startete optimistisch in die neue Saison. Mit sechs Siegen in Folge (und zuletzt drei in Folge gegen Top-100-Gegnerinnen) bestätigte sie ihre Zuversicht. (pre/sda)

Leonie Kung is into the #ThailandOpen Final 👏



She moves past Hibino, 7-5, 4-6, 6-3.

Duplantis verbessert eigenen Weltrekord um einen Zentimeter

Der schwedische Stabhochspringer Armand Duplantis hat erneut einen Weltrekord aufgestellt. An einem Hallenmeeting in Glasgow verbesserte der 20-Jährige seine eigene Bestmarke um einen Zentimeter auf 6,18 m. Die 6,17 m hatte Duplantis erst vor einer Woche im polnischen Torun übersprungen. Zuvor hatte der Franzose Renaud Lavillenie sechs Jahre lang mit 6,16 m den Weltrekord gehalten. (pre/sda)

Loginow überraschend Sprint-Weltmeister

Alexander Loginow wird an der Biathlon-WM in Antholz unerwartet Weltmeister im Sprint. Der Russe hatte einen Vorsprung von 6,5 Sekunden auf den Franzosen Quentin Fillon Maillet, der wegen einer Strafrunde 150 m absolvierte. Martin Fourcade holte Bronze, Johannes Thingnes Bö hätte mit einem makellosen Schiessen in den Kampf um Gold eingreifen können, aber die erste Scheibe fiel nicht. Letztlich wurde er hinter seinem Bruder Tarjei Fünfter.

Der in der Loipe starke Serafin Wiestner vergab ein gutes Resultat mit vier Fehlern im Stehend-Anschlag. Nach dem Liegendschiessen hatte er noch an Position 8 gelegen. Somit reihte er sich in die Serie der enttäuschenden Resultate der Schweizer Männer ein. Bester war Mario Dolder als 38., Benjamin Weger wurde 51., Wiestner 54. Der Rückstand in der Verfolgung vom Sonntag wird für alle über zwei Minuten betragen. (pre/sda)

Congratulations to the top 3 in the #antholz2020 men sprint! Alexander Loginov 🇷🇺 wins🥇, Quentin Fillon Maillet 🇫🇷🥈 and Martin Fourcade 🇫🇷🥉

Johaug killt die Spannung in Östersund

Therese Johaug dominierte den Auftakt der Ski Tour 2020 im schwedischen Östersund. Mit 45 und mehr Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz im Rennen über 10 km Skating mit Einzelstart nahm die Seriensiegerin bereits die Spannung aus dem Mehretappen-Rennen. Die Service-Leute des norwegischen Teams fanden offenbar die beste Lösung zur Präparation der Ski. Sie verhalfen fünf ihrer Läuferinnen zu einem Top-6-Resultat.

Nadine Fähndrich verpasste die angepeilte Klassierung in den Top 20. Die Luzernerin erreichte mit zwei Minuten Rückstand Platz 30, Laurien van der Graaff wurde 38. Die Ski Tour 2020 ist ein schwedisch-norwegisches Pendant zur Tour de Ski. Da heuer keine Titelkämpfe anstehen, wird die Saison für ein zweites grosses Etappenrennen genutzt. In neun Tagen stehen sechs Etappen auf dem Programm. (pre/sda)

NHL-Routinier Bouwmeester mit Defibrillator unterwegs

NHL-Routinier Jay Bouwmeester von den St. Louis Blues hat drei Tage nach seinem Kollaps in der NHL-Partie in Anaheim einen Defibrillator implantiert bekommen. Der 36-jährige Verteidiger des Stanley-Cup-Siegers war am Dienstag während des Spiels gegen die Anaheim Ducks auf der Bank zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Daraufhin wurde die Partie abgebrochen.

Der Defibrillator soll im Notfall Bouwmeesters normalen Herzschlagrhythmus wiederherstellen. Noch befindet sich der Verteidiger zur Behandlung in einem Spital in Anaheim. Bouwmeester hat schon über 1300 NHL-Spiele in den Beinen. Als Stanley-Cup-Sieger, zweifacher Weltmeister und Olympiasieger gehört der Kanadier als einer von insgesamt 29 Spieler zum sogenannten «Triple Gold Club». (sda)

Für Dortmund darf die Champions League kommen

Vier Tage vor dem Champions-League-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain präsentiert sich Borussia Dortmund in guter Form. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre siegt in der 22. Runde der Bundesliga daheim gegen Eintracht Frankfurt 4:0. Entschieden wurde die Partie durch einen Doppelschlag früh in der zweiten Halbzeit. Jadon Sancho traf nach einem langen Lauf zum 2:0, und Erling Haaland erzielte vier Minuten später mit seinem achten Tor für Dortmund das von Achraf Hakimi prächtig vorbereitete 3:0.

Für die Schweizer Söldner in beiden Mannschaften war es kein erfreulicher Abend. Roman Bürki spielte zwar «zu null», aber Manuel Akanji musste in Dortmunds Innenverteidigung dem französischen U21-Internationalen Dan-Axel Zagadou weichen, und Djibril Sow wurde von Frankfurts Trainer Adi Hütter 78 Minuten lang auf der Bank gelassen. Ebenfalls bei Frankfurt ist Gelson Fernandes nach wie vor verletzt. (jaw/sda)

GC kann auch unter Goran Djuricin enttäuschen

Den Grasshoppers ist das erste Spiel unter dem neuen Trainer Goran Djuricin komplett misslungen. Nach einer neuerlichen matten Leistung verloren sie daheim gegen Kriens 0:1. Das einzige Tor des Spiels war aus der Sicht der Zürcher unglücklich, nach dem Spielverlauf aber trotzdem logisch. Innenverteidiger Aleksandar Cvetkovic wollte nach 73 Minuten den Ball von der Torlinie wegschlagen, er bugsierte diesen aber vollends über die Linie.

Damit bleibt das 1:1 bei Schlusslicht Chiasso der einzige Punktgewinn der Zürcher in den letzten fünf Runden. Sie haben sich von den wackeren Kriensern auf den 4. Platz zurückdrängen lassen. Vaduz spielt am Sonntag daheim gegen Chiasso. Die Liechtensteiner könnten vier Punkte zwischen sich und die Hoppers legen und den Platz in der Barrage festigen. (jaw/sda)

Shiffrin lässt Kranjska Gora aus

Mikaela Shiffrin wird auch an diesem Weltcup-Wochenende in Kranjska Gora fehlen. Die Amerikanerin lässt den Riesenslalom und den Slalom nach dem überraschenden Tod ihres Vaters Anfang Februar aus.

Laut US-Medien, die sich auf Informationen aus dem näheren Umfeld der dreifachen Gesamtweltcupsiegerin stützen, ist die Rückkehr von Shiffrin weiterhin nicht absehbar. Selbst ob die 24-Jährige bis zum Saison-Finale in Cortina d'Ampezzo (ab 18. März) wieder einsteigt, sei offen. Im Gesamtweltcup liegt Shiffrin bei 16 noch ausstehenden Rennen 145 Punkte vor der in Topform fahrenden Italienerin Federica Brignone. (ram/sda/apa)

