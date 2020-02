Sport

Sport-News

Sport-News: Belinda Bencic steht erstmals in den Top 5 der Weltrangliste



Sport-News

Bencic erstmals in den Top 5 +++ Fati-Doppelpack sichert Barça den Sieg

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Bencic erstmals in den Top 5

Belinda Bencic wird in der Weltrangliste erstmals in den Top 5 geführt. Die 22-jährige Ostschweizerin rückte trotz ihrer Niederlage gegen Anett Kontaveit in der 3. Runde des Australian Open zwei Positionen nach vorne. Besser war Bencic zuvor noch nie klassiert. Angeführt wird das WTA-Ranking weiterhin souverän von der Australierin Ashleigh Barty. Den grössten Sprung in den vorderen Ranglistenpositionen machte Sofia Kenin. Die Amerikanerin, die in Melbourne erstmals an einem Grand-Slam-Turnier triumphierte, verbesserte sich von Platz 15 auf 8. Kenin ist damit erstmals in den Top 10 klassiert.

Bei den Männern löste Novak Djokovic dank seinem achten Sieg am Australian nach drei Monaten Open Rafael Nadal an der Spitze der ATP-Weltrangliste wieder ab. Dominic Thiem, der auch seinen dritten Grand-Slam-Final verlor, ist neu die Nummer 4. Der Österreicher bleibt aber knapp hinter Roger Federer rangiert. Stan Wawrinka verbesserte sich dank seinem Viertelfinal-Vorstoss in Down Under um zwei Positionen auf Platz 13. (pre/sda)

Bild: EPA

Ansu Fati schiesst Barça zum Sieg

Der FC Barcelona hat die Pflichtübung gegen Levante souverän gemeistert. Die Katalanen setzen sich gegen die Mannschaft aus Valencia dank einem Doppelschlag innert zwei Minuten vom 17-jährigen Ansu Fati mit 2:1 durch. Beide Tore wurden von Lionel Messi vorbereitet.

Der Anschlusstreffer der Gäste in der Nachspielzeit kam zu spät. Damit liegt Barça in der Meisterschaft weiterhin drei Punkte hinter Real Madrid auf Rang 2. (bal)

Inter und Lazio bleiben Juventus auf den Fersen

Treffsicherer als Ronaldo ist in der laufenden Serie A nur einer: Ciro Immobile schoss beim 5:1-Heimsieg von Lazio Rom gegen SPAL Ferrara seine Tore 24 und 25. Der italienische Internationale hat damit massgeblichen Anteil am Höhenflug der Laziali, die seit über vier Monaten in der Meisterschaft nicht mehr verloren haben. Mit fünf Punkte Rückstand auf Leader Juventus Turin liegt selbst der dritte Meistertitel noch in Reichweite für die Römer, bei denen der Ex-Basler Felipe Caicedo erfolgreich stürmt. Der Südamerikaner schoss gegen SPAL wie Immobile zwei Treffer.

Die Nummer 3 in der Torschützenliste, der Belgier Romelu Lukaku, schoss Inter Mailand mit seinen Toren 15 und 16 zum 2:0-Sieg in Udine. Damit beendeten die Mailänder eine Serie von drei Unentschieden in Folge und verteidigten vorerst den Status des ersten Verfolgers von Juventus Turin. (sda/bal)

Steffen provoziert Platzverweis, Wolfsburg gewinnt in Paderborn

Nach drei Niederlagen in Folge findet Wolfsburg in der 20. Bundesliga-Runde zum Erfolg zurück. Die Wolfsburger setzen sich nach Rückstand beim Schlusslicht Paderborn mit 4:2 durch.

Weder Renato Steffen noch Admir Mehmedi, die beiden bei Wolfsburg eingesetzten Schweizer, waren an einem Treffer direkt beteiligt. Trotzdem stand Steffen bei einer entscheidenden Szene im Mittelpunkt. Paderborns Gerrit Holtmann liess sich in der 33. Minute beim Stand von 1:1 zu einer Tätlichkeit am Aargauer hinreissen. Danach sorgte Daniel Ginczek, der fast die ganze Hinrunde mit einer Rückenverletzung verpasst hatte, mit zwei Toren (40. und 60.) für die Entscheidung. (abu/sda)

Debüt von Ricardo Rodriguez bei Eindhoven

Drei Tage nach seinem Wechsel von der AC Milan zu PSV Eindhoven kam Ricardo Rodriguez schon zu seinem ersten Einsatz in der niederländischen Meisterschaft. Der Schweizer Aussenverteidiger wurde im Auswärtsspiel gegen den Erzrivalen und Meisterschafts-Leader Ajax Amsterdam in der 70. Minute eingewechselt.

Am Ausgang der Partie konnte der Neuzugang nichts mehr ändern. Ajax verteidigte seinen in der 35. Minute herausgespielten 1:0-Vorsprung erfolgreich. (abu/sda)

Faber laat Rodriguez debuteren.



PSV kon Ajax zojuist voor het eerst deze wedstrijd flink terugdringen, maar kansen leverde het niet op.



71' #AJAPSV 1-0 pic.twitter.com/5k41415jH8 — PSV (@PSV) February 2, 2020

Michael Frey mit Tor und Rot

Der Berner Stürmer Michael Frey stand beim 1. FC Nürnberg am Sonntag im Mittelpunkt. Der 25-Jährige erzielte für den deutschen Zweitligisten beim 2:0-Heimsieg gegen Sandhausen in der Startviertelstunde mit einem schönen Flugkopfball zunächst das 1:0. In der 77. Minute musste der frühere U21-Internationale dann den Platz nach einem unkontrollierten Tackling im generischen Strafraum mit Gelb-Rot vorzeitig verlassen.

Der für die laufende Saison von Fenerbahce Istanbul an Nürnberg ausgeliehene Frey hat für den abstiegsgefährdeten neunfachen deutschen Meister bislang fünfmal getroffen (viermal in der 2. Bundesliga, einmal im Cup). (abu/sda)

Juventus legt gegen Fiorentina vor

Juventus Turin hat wie erwartet auf die 1:2-Niederlage der Vorwoche gegen Napoli reagiert. In der 22. Runde siegte der Leader der Serie A gegen Fiorentina 3:0.

Das Team von Maurizio Sarri konnte sich vor heimischem Publikum auf seinen treffsicheren Topskorer Cristiano Ronaldo und die Gunst von Schiedsrichter Fabrizio Pasqua verlassen. Zweimal entschied der 37-jährige Referee in strittigen Strafraumsituationen nach Konsultation der Videobilder zu Ungunsten der Gäste. Beide Male verwandelte Ronaldo (40./80.) vom Punkt aus sicher. Der 34-jährige Portugiese steht in der Liga damit nach 19 Einsätzen bei ebenso vielen Toren.

Den Schlusspunkt für die Juve, die den Vorspurng auf Verfolger Inter Mailand vorübergehend auf sechs Punkte ausbauen konnte, setzte Verteidiger Mathijs de Ligt. Der 20-jährige Niederländer erzielte bei einem Corner in der Nachspielzeit per Kopf seinen zweiten Saisontreffer. (abu/sda)

Vogt im Vierer in den Top Ten

Nach der Enttäuschung am Samstag mit dem Zweierbob schaffte beim Heim-Weltcup in St. Moritz auch am Sonntag im Vierer kein Schweizer den Sprung aufs Podest. Michael Vogt gelang aber mit seiner Crew eine klare Verbesserung gegenüber dem völlig missratenen Auftritt im Zweier ( 18.). Mit einem 10. Platz schaffte der Schwyzer sein Minimalziel.

Eine Slapstick-Einlage lieferte der zweite Schweizer Bob mit Weltcup-Debütant Michael Kuonen an den Lenkseilen. Beim Start zum zweiten Durchgang rutschte der zweite Anschieber Kai Tedeschi beim Einsteigen weg. Akrobatisch schafften es dennoch alle vier in den Schlitten, mehr als der 19. und letzte Platz war unter diesen Umständen aber nicht mehr möglich.

Der Tagessieg ging an den Kanadier Justin Kripps. Da in zwei Wochen in Sigulda nur mit dem Zweierbob gefahren werden kann, ging die Weltcup-Saison mit dem grossen Schlitten im Engadin zu Ende. Dem deutschen Olympiasieger Francesco Friedrich reichte ein 5. Platz - sein schlechtestes Resultat in diesem Winter - zum Sieg in der Gesamtwertung. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Formel-E-Rennen in Sanya wegen Coronavirus verschoben

Das für 21. März in der chinesischen Stadt Sanya geplant gewesene Formel-E-Rennen ist wegen des grassierenden Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Wie die Organisatoren am Sonntag bekanntgaben, wolle man die weitere Entwicklung abwarten und gemeinsam mit den lokalen Verantwortlichen ein alternatives Datum finden. (bal/sda/apa)

Bild: PPR

Peier verpasst erneut die Punkteränge

Für Killian Peier lohnt sich der zeitaufwändige Abstecher nach Japan nicht. Der WM-Dritte verpasst auch im zweiten Weltcup-Springen von Sapporo den Finaldurchgang.

Der Romand belegte nach einem Flug auf 105 m bloss Platz 44. Der fehlende Aufwind erklärt die schwache Leistung nur zum Teil. Peier, der im Dezember noch auf dem Weltcup-Podest gestanden war, ist derzeit von der Rolle.

Der einzige Weltcup-Punkt für die Schweiz am Asien-Wochenende ging auf das Konto von Gregor Deschwanden, der in der Nacht auf Sonntag in den 30. Rang sprang. Simon Ammann pausierte. (bal/sda)

Bild: KEYSTONE

Kloten mit Machtdemonstration

Der EHC Kloten macht einen weiteren Schritt Richtung Qualifikationssieg in der Swiss League. Mit einem 8:1-Erfolg bei Titelverteidiger Langenthal gelang den Zürcher Unterländern dabei eine Machtdemonstration.

Im Vorjahr war Kloten bereits in den Playoffs in den Viertelfinals in nur fünf Spielen an Langenthal gescheitert (1:4). Damals war der heutige Kloten-Trainer Per Hanberg noch Headcoach der Oberaargauer. Aktuell trennen die beiden Klubs sportlich gesehen Welten.

Bei dem bereits nach zwei Dritteln feststehenden Kantersieg des Leaders ragte Eric Faille mit je zwei Toren und Assists heraus. Der Kanadier war bereits drei Tage zuvor Siegtorschütze für Kloten beim Topspiel in Olten (3:2 n.V.) gewesen. Olten zog derweil zum zweiten Mal innerhalb von 72 Stunden in der Verlängerung den Kürzeren. Die Solothurner unterlagen vor eigenem Publikum den GCK Lions mit 4:5. Das Siegtor der Zürcher erzielte der Amerikaner Ryan Hayes fünf Sekunden vor Ablauf der Overtime. (zap/sda)

3 Punkte aus Langenthal! Der EHC Kloten gewinnt gleich mit 8:1! Unsere Torschützen: Figren, 2x Faille, Forget, Füglister, G. Janett, Knellwolf, Truttmann#ehckloten #saison1920 #auswärtssieg pic.twitter.com/44dC1qBgKI — EHC Kloten (@EHC_Kloten_1934) February 1, 2020

Trotz Ende von Neymars Torserie: PSG mit Kantersieg

Auch wenn der derzeit überragende Neymar für einmal nicht traf, kam Paris Saint-Germain in der 22. Runde zu einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen Montpellier. Der Meister baute seinen Vorsprung an der Spitze der Ligue 1 zumindest vorübergehend auf 13 Punkte aus.

Neymar hatte bis am Samstagabend in sieben Meisterschaftsspielen in Serie getroffen. Gegen Montpellier lieferte er in der 57. Minute immerhin einen schönen Assist zum 4:0 von Kylian Mbappé. Die statistischen Werte des Brasilianers sind seit Anfang Dezember fantastisch: Wettbewerbsübergreifend erzielte der bald 28-Jährige in elf Partien elf Treffer und lieferte zehn Torvorlagen. (zap/sda)

Paris Saint-Germain - Montpellier 5:0 (3:0)

45'000 Zuschauer. -

Tore: 8. Sarabia 1:0. 41. Di Maria 2:0. 44. Congré (Eigentor) 3:0. 57. Mbappé 4:0. 65. Kurzawa 5:0. -

Bemerkungen: 17. Rote Karte gegen Montpellier-Goalie Bertaud. 88. Gelb-Rote Karte gegen Chotard (Montpellier).

Real Madrid auch im Derby nicht zu stoppen

Auch Stadtrivale Atlético konnte den Erfolgslauf von Real Madrid nicht stoppen. Der Leader der spanischen Meisterschaft kam dank Karim Benzema in der 22. Runde zum 1:0-Erfolg und damit zum vierten Sieg in ebenso vielen Partien in diesem Jahr.

Beim grossen Rivalen Barcelona herrscht seit Wochen Unruhe. Mitte Januar wurde der Coach ausgetauscht, doch auch Quique Setién, der Nachfolger von Ernesto Valverde, hat es bislang nicht geschafft, die Katalanen spielerisch auf Kurs zu bringen. Ganz anders sieht die Lage bei Real Madrid aus. Dort wurde die Krise zu Saisonbeginn für einmal ohne Trainerwechsel bewältigt. Zinédine Zidane überstand die turbulente Phase im Herbst unbeschadet und schaffte es seither, sein Team an die Tabellenspitze zu führen.

Real Madrid überzeugte in den vergangenen Monaten nicht zuletzt in der Defensive. In mittlerweile 22 Partien haben sie nur 13 Gegentore kassiert und damit sogar weniger als die Verteidigungskünstler von Diego Simeones Atlético. Im von Vorsicht geprägten Derby vom Samstag sorgten zwei Landsleute von Zidane für den Unterschied in der Offensive: Rechtsverteidiger Ferland Mendy gab in der 56. Minute die Flanke zum Treffer von Benzema. (zap/sda)

Real Madrid - Atlético Madrid 1:0 (0:0)

77'223 Zuschauer.

Tor: 56. Benzema 1:0. (sda)

Abonniere unseren Newsletter