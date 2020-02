Sport

Sport-News

Sport-News: Brasiliens Fussballer schaffen die Quali für Olympia 2020



Sport-News

Brasilien schafft Olympia-Quali +++ Rockets verlieren durch Buzzer Beater

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Brasiliens Fussballer schaffen Sprung nach Tokio doch noch

Das U23-Team aus Brasilien sicherte sich bei letzter Gelegenheit die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio und kann somit den Titel verteidigen. Zum Abschluss des südamerikanischen Qualifikationsturniers in Kolumbien wurde Argentinien 3:0 bezwungen.

Die U23-Seleção hatte zuvor in der Finalrunde der besten vier gegen Uruguay und Kolumbien nur unentschieden gespielt. Argentinien, der Olympiasieger von 2004 und 2008, war bereits qualifiziert gewesen. (ram/sda/dpa)

Niederlage für die Rockets

Die Houston Rockets mit Thabo Sefolosha kassierten in der Nacht auf Montag eine ärgerliche Niederlage. Mit einem Dreipunktewurf schaffte Utah Jazz mit der Sirene die Wende zum 114:113-Sieg. Der Schweizer Defensivspezialist kam zu Teileinsätzen von insgesamt rund zehn Minuten. Dabei sammelte Sefolosha 2 Punkte und 3 Rebounds.

Die Atlanta Hawks, der neue Klub von Clint Capela, gaben in der Schlussphase gegen die New York Knicks einen 16-Punkte-Vorsprung aus der Hand. Atlanta setzte sich nach der zweiten Verlängerung aber doch mit 140:135 durch. Capela kam wegen der Probleme mit der Ferse nicht zum Einsatz. (ram/sda)

Barça reagiert auf Cup-Enttäuschung

Barcelona reagiert mit einem Sieg in der Meisterschaft auf das Ausscheiden im spanischen Cup. Der spanische Spitzenklub benötigte etwas Anlaufzeit, um sich von seinem Ausscheiden im Cup-Viertelfinal zu erholen.

Es dauerte bis in die 72. Minute, ehe der Favorit gegen Betis Sevilla erstmals in Führung ging. Verteidiger Clément Lenglet, der einen kuriosen Abend erlebte, erzielte den Treffer auf Vorarbeit von Lionel Messi. Lenglet war mit einen Hands im eigenen Strafraum in der 6. Minute am Ursprung von Betis' 1:0 gestanden und nach einer zweiten gelben Karte sieben Minuten nach seinem goldenen Tor des Feldes verwiesen worden. Messi, der zuletzt mit Abwanderungsgerüchten und der Kritik an Barça-Sportchef Eric Abidal von sich Reden gemacht hatte, bereitete alle drei Tore seines Teams vor. (mim/sda)

Inter dank spektakulärem Derbysieg wieder Tabellenführer

Dank einer starken zweiten Halbzeit holte sich Inter mit einem 4:2-Sieg im Derby gegen Milan die Tabellenführung von Juventus zurück.

Während 45 Minuten hatte wenig darauf hingedeutet, dass Inter vom samstäglichen Ausrutscher von Serienmeister Juventus Turin bei Hellas Verona (1:2) würde profitieren können. 0:2 lag das Team von Antonio Conte zur Pause zurück, ehe es durch einen Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten zurück ins Spiel fand. Marcelo Brozovic (51.) mittels strammem Weitschuss und Matias Vecino (53.) nach guter Vorarbeit von Alexis Sanchez brachten die Hoffnung auf den vierten Derbysieg in Serie in die Reihen der Interisti zurück.

Zwanzig Minuten vor Schluss vollendete der niederländische Verteidiger Stefan de Vrij nach einem Corner per Kopf die spektakuläre Wende, die Inter zurück an die Tabellenspitze führen und Milans erste Niederlage im neuen Jahrzehnt bedeuten sollte. Zlatan Ibrahimovic machte auf sich aufmerksam: Erst legte er per Kopf mustergültig für Ante Rebic (40.) zurück, ehe er nach einem Corner selber erfolgreich war. Letztlich vermochte aber auch er den ersten Derbysieg der AC Milan seit über zwei Jahren nicht zu bewerkstelligen. (mim/sda)

Real Madrid reagiert mit Sieg auf Cup-Enttäuschung

Real Madrid reagierte mit einem Sieg in der Meisterschaft auf das Ausscheiden im spanischen Cup. Drei Tage nach dem 3:4 gegen Real Sociedad bezwangen die Madrilenen Osasuna nach Rückstand 4:1.

Das Team von Zinedine Zidane benötigte in Pamplona eine halbe Stunde, um im Spiel anzukommen. Nachdem Unai Garcia das Heimteam nach einer Viertelstunde nach einem Corner per Kopf in Front gebracht hatte, drehten Isco (33.) und Sergio Ramos (38.) die Partie für den Favoriten innert fünf Minuten. Der zweiten Halbzeit drückten die von Zidane eingewechselten Spieler den Stempel auf. Joker Lucas Vazquez erhöhte in der 84. Minute auf 3:1 für Real, den Schlusspunkt setzte der vier Minuten zuvor eingewechselte Luka Jovic mit dem 4:1 in der 92. Minute.

Osasuna - Real Madrid 1:4 (1:2)

Tore: 14. Garcia 1:0. 33. Isco 1:1. 38. Ramos 1:2. 84. Lucas 1:3. 92. Jovic 1:4.

Jetzt ist Vaduz Lausannes erster «Verfolger»

Lausanne-Sport baut seine Führung in der Challenge League mit einem 2:0-Sieg bei Schlusslicht Chiasso auf elf Punkte aus. Neuer Zweiter ist der FC Vaduz.

Lausannes Führung ist angewachsen, weil die zweitplatzierten Grasshoppers am Freitag bei Stade Lausanne-Ouchy verloren hatten. Die Zürcher mussten den FC Vaduz an sich vorbeiziehen lassen, der am Sonntag in Aarau nach einem 0:1-Rückstand 2:1 gewann.

Vorzeitiges Saisonende für Rebensburg und Goggia

Der Super-G der Frauen in Garmisch-Partenkirchen forderte zwei prominente Verletzungs-Opfer. Für Viktoria Rebensburg und Sofia Goggia ist die alpine Skisaison vorzeitig zu Ende.

Rebensburg, am Vortag noch Abfahrtssiegerin, erlitt bei ihrem Sturz im Super-G von Garmisch-Partenkirchen am Sonntag eine kleine Fraktur im linken Knie sowie eine Innenbandüberdehnung. Abfahrts-Olympiasiegerin Goggia eine Fraktur im linken Arm. Auch für die Italienerin ist die Saison vorbei. (abu/sda)

Video: SRF

Wegen «Sabine»: Verschiebungen in Bundesliga und Premier League

Das herannahende Sturmtief «Sabine» hat Borussia Mönchengladbach, das Team der Schweizer Yann Sommer, Denis Zakaria, Nico Elvedi und Breel Embolo, zur Absage des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln am Sonntag bewogen. Begründet wurde der Entscheid damit, dass eine sichere Abreise der Fans nicht gewährleistet werden könne. Das rheinische Derby sollte um 15.30 Uhr im Borussia-Park angepfiffen werden und wäre um kurz vor 17.30 Uhr beendet gewesen. Zwar wird während dieses Zeitraumes noch kein Unwetter erwartet, das Sturmtief soll jedoch unmittelbar danach durch die Region ziehen.

Das Sturmtief hat auch Auswirkungen auf den englischen Fussball. Die am Sonntag angesetzte Partie zwischen Meister Manchester City und West Ham United musste angesichts der Gefahren durch den in Grossbritannien «Ciara» getauften Orkan verschoben werden. (abu/sda/dpa)

Bild: EPA

Kim Clijsters gibt bereits in Dubai ihr Comeback

Die Belgierin Kim Clijsters wird bereits am Turnier in Dubai (17. bis 23. Februar) auf die WTA-Tour zurückkehren und nicht erst Anfang März im mexikanischen Monterrey. Die frühere Nummer 1 der Welt war 2007 ein erstes und 2012 ein zweites Mal zurückgetreten. Im September gab die vierfache Siegerin eines Grand-Slam-Turniers bekannt, noch einmal auf die Tour zurückzukehren. «Ich kann es kaum erwarten», sagte die Mutter dreier Kinder. (abu/sda/afp)

Bild: AP/AP

Ohne Cologna nichts zu melden

Ohne Dario Cologna, der sich für die Ski-Tour von nächster Woche schont, hatten die Schweizer Langläufer beim Weltcup in Falun keine Chance auf Punkte.

Über 15 km Skating mit Massenstart belegte der St. Galler Dajan Danuser als bester Schweizer den 41. Platz. Direkt dahinter folgt Roman Furger.

Danuser, der erstmals ausserhalb der Schweiz im Weltcup am Start war, verlor gut 35 Sekunden auf den Sieger Alexander Bolschunow. Der russische Gewinner der Tour de Ski und Führende im Gesamt-Weltcup setzte sich im Sprint sicher gegen den Norweger Sjur Röthe durch. (eng/sda)

Bild: EPA

Marc Digruber mit Kreuzbandriss out

Für den österreichischen Slalomspezialisten Marc Digruber ist die Saison frühzeitig zu Ende. Der Niederösterreicher zog sich am Samstag im Slalom in Chamonix auf der Fahrt zu Platz 21 einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu. Der 31-Jährige wurde noch am Sonntag operiert. Digrubers bestes Weltcup-Resultat ist der 4. Platz, den er im Dezember 2016 in Val d'Isère realisierte. (engsda/apa)

Bild: EPA

Brodin-Show bei Fribourgs Spektakel-Sieg

Im einzigen Spiel der National League vom Samstag setzte sich Fribourg-Gottéron auswärts gegen Lausanne mit 6:4 durch. Daniel Brodin führte seine Mannschaft mit gleich vier Treffern zu drei wichtigen Punkten im Kampf um einen Playoff-Platz.

Zehn Spiele lang hatte Brodin nicht mehr getroffen. Der Schwede gehörte damit zu den «Hauptschuldigen» der Freiburger Misere, die vor allem der offensiven Impotenz geschuldet war. Nun folgten für die einzige Mannschaft, die in dieser Saison noch nicht 100 Treffer erzielt hat, und vor allem auch für den 29-Jährigen der Befreiungsschlag. Brodin ist der erste Spieler seit Simon Bodenmann im Dezember 2015 (beim 6:5 von Bern in Zug), der in einer Partie viermal erfolgreich war.

Bild: KEYSTONE

Lausanne - Fribourg-Gottéron 4:6 (0:2, 3:3, 1:1)

9600 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hebeisen/Urban, Progin/Gnemmi.

Tore: 9. Schmid 0:1. 15. Brodin (Stalberg, Boychuk/Ausschluss Lindbohm) 0:2. 25. Brodin (Ausschluss Herren) 0:3. 27. Brodin (Boychuk/Ausschluss Heldner) 0:4. 29. (28:23) Grenier (Jooris/Ausschluss Schmutz) 1:4. 29. (28:55) Jeffrey (Jooris, Grenier/Ausschluss Marti) 2:4. 32. (31:53) Bertschy (Grenier, Holm/Ausschluss Stalder) 3:4. 33. (32:47) Brodin (Ausschluss Lindbohm) 3:5. 49. Grenier 4:5. 59. Sprunger (Stalberg, Schmutz) 4:6 (ins leere Tor).

Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Lausanne, 7mal 2 plus 10 Minuten (Marti) gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Jeffrey; Mottet.

Lausanne: Stephan (27. Boltshauser); Grossmann, Genazzi; Lindbohm, Frick; Heldner, Holm; Nodari; Bertschy, Jooris, Leone; Grenier, Jeffrey, Vermin; Moy, Almond, Herren; Traber, Froidevaux, Antonietti.

Fribourg-Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Kamerzin, Furrer; Abplanalp, Marti; Forrer; Brodin, Schmutz, Stalberg; Sprunger, Boychuk, Mottet; Rossi, Walser, Marchon; Lauper, Schmid, Vauclair; Lhotak.

Bemerkungen: Lausanne ohne Oejdemark (krank), Emmerton und Kenins, Fribourg-Gottéron ohne Chavaillaz, Bykow und Desharnais (alle verletzt). Pfostenschuss Boychuk (33.). Timeout Lausanne (33./Coaches Challenge). Lausanne von 58:16 bis 58:21 und ab 59:03 ohne Torhüter. (abu/sda)

Duplantis mit Weltrekord im Stabhochsprung

Armand Duplantis hat im Alter von erst 20 Jahren einen Weltrekord im Stabhochsprung aufgestellt. Der Schwede übersprang am Hallenmeeting im polnischen Torun im zweiten Versuch die Höhe von 6,17 Meter und verbesserte damit die Bestmarke des Franzosen Renaud Lavillenie vom Februar 2014 um einen Zentimeter.

Der als «Wunderkind» bezeichnete Duplantis gewann 2018 den EM-Titel und im Herbst an der WM in Doha hinter dem Amerikaner Sam Kendricks die Silbermedaille. (sda)

Die Schweiz gewinnt Fed Cup gegen Kanada

Das Schweizer Fed-Cup-Team gewinnt in Biel das Qualifikations-Playoff gegen Kanada mit 3:1 und qualifiziert sich für das Finalturnier Mitte April in Budapest. Jil Teichmann (WTA 68) stellte mit 6:3, 6:4 gegen Gabriela Dabrowski (WTA 448) den entscheidenden dritten Schweizer Punkt sicher. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Kein Hinweis auf Motorversagen beim Helikopter

Bei den Ermittlungen zum Tod von Basketball-Legende Kobe Bryant und acht weiteren Menschen bei einem Helikopter-Absturz sind keine Hinweise auf ein Versagen des Motors gefunden worden. Das teilte die US-Behörde für Verkehrssicherheit (NTSB) in ihrem vorläufigen Bericht mit.

Alle wesentlichen Bestandteile des Hubschraubers seien rund um die Unfallstelle gefunden worden. Die Motorteile zeigten keine Anzeichen eines Defekts.

Die Ermittlungsbehörden schliessen nach wie vor nicht aus, dass schwierige Wetterbedingungen zum Absturz führten. Zum Zeitpunkt des Unglücks hing dichter Nebel über der Gegend nordwestlich von Los Angeles. Der endgültige Abschlussbericht zur Absturzursache wird frühestens in einem Jahr erwartet. (viw/sda/apa/afp)

Bild: EPA

