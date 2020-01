Sport

Carlo Janka ist schnellster Schweizer im Garmisch-Training



Janka bester Schweizer im Garmisch-Training +++ Spirig siegt in Israel

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Janka bester Schweizer in Garmisch

Carlo Janka wird im einzigen Training für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen als bester Schweizer Neunter. Er büsste auf die Bestzeit von Johan Clarey knapp sieben Zehntel ein. Mauro Caviezel und Beat Feuz waren rund eine Sekunde langsamer als der 39-jährige Franzose.

Das Klassement hat allerdings nur bedingte Aussagekraft, zumal die Fahrer auf der Kandahar-Piste besondere Bedingungen vorfanden. Regen in der Nacht und für die Jahreszeit ungewohnt hohe Temperaturen hatten der Strecke zugesetzt. So ging kein Fahrer unnötige Risiken ein. (ram/sda)

Gelungener Saisonauftakt von Spirig

Nicola Spirig ist erfolgreich ins Olympiajahr gestartet. Die Triathlon-Olympiasiegerin gewann in Eilat souverän den Halb-Ironman. Bei ihrem ersten Triathlon-Start in diesem Jahr distanzierte die 37-Jährige in Israel die Konkurrenz gleich um mehrere Minuten.

Spirig musste nur zwei Männern den Vortritt lassen. In knapp sechs Monaten strebt sie in Tokio bei ihren fünften Spielen ihre dritte olympische Medaille nach Gold 2012 in London und Silber 2016 in Rio an. (ram/sda)

Aston Martin kommt in die Formel 1

Die Automarke Aston Martin wird als Sponsor 2021 zum derzeitigen Rennstall Racing Point wechseln, ihn umbenennen und als Aston-Martin-Werksteam starten. In der kommenden Saison unterstützt Aston Martin weiterhin Red Bull.

Der vor allem aus den James-Bond-Filmen bekannte Sportwagenhersteller Aston Martin Lagonda steckt finanziell in der Krise. Nun hat ein Konsortium um den kanadischen Milliardär Lawrence Stroll einen Anteil von 16,7 Prozent am Luxusauto-Hersteller für 182 Mio. britische Pfund (rund 230 Mio. Franken) übernommen. Stroll hält bereits Anteile an Racing Point, das seinen Sohn Lance und Sergio Perez als Stammpiloten unterhält. (ram/sda)

War es das mit Kasais Karriere?

Der 47-jährige Noriaki Kasai scheint den Anschluss an das Weltcup-Niveau verloren zu haben. Der Japaner landete in Sapporo bei seiner Rückkehr in der Qualifikation auf dem letzten Platz.

Killian Peier und Gregor Deschwanden vertreten die Schweizer Farben im Olympiaort von 1972. Bei nur 55 Klassierten war die Qualifikation Formsache. Simon Ammann, auf dieser Schanze 2007 Weltmeister, reiste nicht nach Asien. Vor Ort sind hingegen Karl Geiger, Stefan Kraft, Ryoyu Kobayashi und Dawid Kubacki, die sich einen spannenden Vierkampf um die grosse Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup liefern. (ram/sda)

NBA-Allstar-Game im «Kobe-Modus»

Der Tod der Basketball-Ikone Kobe Bryant wird auch Mitte Februar beim Allstar-Game der NBA in Chicago ein dominierendes Thema sein. Ihm zu Ehren wird das Format des Spiels modifiziert.

Nach drei Vierteln folgt nicht wie üblich ein viertes. Stattdessen werden zum Punktestand des führenden Teams 24 Punkte hinzugezählt und die Equipe, welche diese Marke zuerst erreicht hat, gewinnt. Führt also ein Team nach drei Vierteln mit 100:98, dauert das Spiel solange, bis ein Team 124 Punkte erreicht hat. Die 24 war die Rückennummer von Kobe Bryant. Der frühere Star der Los Angeles Lakers kam im Alter von 41 Jahren bei einem Helikopterabsturz ums Leben. (ram)

Auch drittes Abfahrtstraining in Sotschi abgesagt

Auch das dritte Training zur Weltcup-Abfahrt der Frauen in Rosa Chutor, dem Austragungsort der olympischen Skirennen von 2014, ist wetterbedingt abgesagt worden. Starker und anhaltender Schneefall in Sotschi liessen keine Fahrten zu.

Da für die Austragung der Abfahrt ein Trainingslauf notwendig ist, soll dieser am Samstag (8 Uhr MEZ) unmittelbar vor dem Rennen (10.30 Uhr) stattfinden, und zwar vom Reservestart. Laut Wetterbericht ist der Samstag der einzige niederschlagsfreie Tag der Woche. Dem Super-G vom Sonntag droht demnach die Absage. (ram/sda)

Due to the present weather situation today Women’s DH training in Rosa Khutor ha been cancelled 😢 #fisalpine pic.twitter.com/uyawEBAdvZ — FIS Alpine (@fisalpine) January 30, 2020

