Coronavirus bedroht Ski-Weltcup +++ Aita Gasparin so gut wie noch nie

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Aita Gasparin in den Top Ten

Aita Gasparin, die jüngste der drei Biathlon-Schwestern, erreichte im Einzel in Pokljuka ihr Karriere-Bestresultat. Die 25-jährige Engadinerin liess sich über 15 km mit 20 Scheiben nur einen Fehlschuss zu Schulden kommen, der ihr eine Strafminute und den 9. Schlussrang eintrug.

Zuvor war der 18. Rang in der Verfolgung vor Weihnachten in Le Grand Bornand das beste Resultat gewesen. Aita Gasparin zeigt ihre bislang beste Saison, was sich auch in den drei Podestplätzen der Frauen-Staffel widerspiegelt. Als Siegerin liess sich die Deutsche Denise Herrmann feiern. (ram/sda)

Bild: EPA

Coronavirus bedroht Ski-Weltcup

Die Speedrennen der Männer am 16./17. Februar auf der Olympiastrecke von 2022 im chinesischen Yanqing sind wegen des Ausbruchs des Coronavirus fraglich. Man beobachte die Entwicklung aufmerksam und beachte die behördlichen Empfehlungen, teilte eine FIS-Sprecherin auf Nachfrage der österreichischen Nachrichtenagentur apa mit.

Aus Angst vor einer Verbreitung des Virus sind in China bis Freitag mehr als 43 Millionen Menschen weitgehend von der Aussenwelt abgeschottet worden. Die Zahl der bestätigten Infektionen in China soll mittlerweile bei fast 900 liegen, bisher starben 26 Menschen. In Peking wurden Grossveranstaltungen zur Feier des chinesischen Neujahrsfests abgesagt. (ram/sda)

Rallye Dakar fordert zweites Todesopfer

Das diesjährige Rallye Dakar hat eine Woche nach dem Ende ein zweites Todesopfer gefordert. Laut Medienberichten erlag der niederländische Motorradfahrer Edwin Straver seinen Verletzungen, die er sich bei einem Sturz in der 11. Etappe zugezogen hatte.

Ärzte mussten den auf einer KTM fahrenden Straver am 16. Januar wiederbeleben, nachdem er rund zehn Minuten ohne Herzschlag gewesen war. Der 48-Jährige brach sich bei seinem Unfall den Berichten zufolge einen Halswirbel und wurde im Koma liegend diese Woche in seine Heimat geflogen. (ram/sda)

Bild: AP

VAR-Kommunikation soll transparenter werden

Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) prüfen mehr Transparenz für Zuschauer bei Entscheiden durch den Videobeweis. Bei der nächsten Sitzung des Gremiums am 29. Februar in Belfast gehe es unter anderem um die Kommunikation beim Videobeweis, sagte IFAB-Geschäftsführer Lukas Brud in einem Interview des Magazins «11Freunde». «Vielleicht könnte einmal eine Option sein, dass die Entscheidungsfindung zwischen Videoschiedsrichtern und Schiris auf dem Platz öffentlich zugänglich wird», so Brud.

Weitere Themen an der nächsten Sitzung seien der Umgang mit Kopfverletzungen und das Verhalten von Spielern gegenüber den Schiedsrichtern. (zap/sda/dpa)

Bild: KEYSTONE

LeBron James vor weiteren Meilensteinen

LeBron James steht vor zwei weiteren Meilensteinen seiner Basketball-Karriere. Der Star der Los Angeles Lakers liegt in der ewigen Skorerliste der NBA mit nun 33'626 Karriere-Punkten nur noch 17 Zähler hinter dem drittplatzierten Kobe Bryant und wird am 16. Februar in Chicago zum 16. Mal als Starter in ein Allstar Game gehen.

In der Nacht auf Freitag verbuchte James beim 128:113-Erfolg der Lakers bei den Brooklyn Nets mit 27 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists sein zehntes Triple-Double der Saison. Zuvor war er zusammen mit Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks mit den meisten Stimmen zum Captain des Allstar-Teams gewählt worden. James avanciert damit zum ersten 16-maligen Allstar-Starter in der NBA. (zap/sda/dpa)

LeBron James (27 PTS, 12 REB, 10 AST) recorded his 3rd triple-double since turning 35 years old. The only player in @NBAHistory with more triple-doubles at age 35 or older is Jason Kidd (who had 8). pic.twitter.com/vYM0MNbwwa — NBA.com/Stats (@nbastats) January 24, 2020

Bronze für Jan Scherrer an den X-Games

Jan Scherrer gewinnt an den X-Games in Aspen Bronze in der Superpipe. Der 25-jährige Toggenburger wurde Dritter hinter dem Australier Scotty James und dem Japaner Yuto Totsuka.

Für Scherrer ist es die erste Medaille am prestigeträchtigen Freestyle-Event. 2016 war er Sechster geworden. (zap/sda)

Jan Scherrer 🇨🇭 ❌ #XGames Aspen 2020

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Monster Energy Men’s Snowboard SuperPipe pic.twitter.com/6lTjqAy2uF — X Games (@XGames) January 24, 2020

Liverpool setzt Siegeszug fort

Liverpool setzt seinen Siegeszug in der Premier League fort. Im 23. Meisterschaftsspiel feierte der unangefochtene Leader bei den Wolverhampton Wanderers mit 2:1 den 22. Sieg.

Captain Jordan Henderson avancierte für die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp mit einem Tor und einem Assist zum Matchwinner. In der 8. Minute sorgte der 29-Jährige nach einem Corner per Kopf für den perfekten Einstand der Gäste, sechs Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit leitete er mit seinem Pass auf Roberto Firmino die Entscheidung ein. Dank dem knappen Sieg liegen die Reds bei einem Spiel weniger bereits 16 Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City.

Die Leistung der Wolves hätte gegen den noch ungeschlagenen Leader der Premier League eigentlich einen Punkt verdient gehabt. Besonders nach der Pause zeigte sich das Team des Portugiesen Nuno Espirito Santo mit dem vermeintlich übermächtigen Gegner auf Augenhöhe. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Raul Jimenez in der 51. Minute stand das Heimteam gar näher am Führungstreffer.

Während Xherdan Shaqiri, um den sich hartnäckige Wechselgerüchte ranken, bei Liverpool aufgrund einer leichten Wadenverletzung nicht im Aufgebot stand, kam mit Takumi Minamino ein weiterer potenzieller Konkurrent des Schweizer Internationalen zu seinem Debüt für die Reds. Der 25-jährige Japaner, der in der Winterpause von Red Bull Salzburg nach England wechselte, kam nach 33 Minuten für den verletzten Sadio Mané zum Einsatz. (sda/jaw)

Servette - ZSC: Lions gewinnen Spektakelspiel

Die ZSC Lions haben in der National League ein verrücktes Spiel gegen Genève-Servette auswärts 9:6 gewonnen. Der Genfer Eric Fehr und ZSC-Stürmer Denis Hollenstein erzielten je drei Treffer.

Die beiden Teams boten den 5505 Zuschauern ein offensives Spektakel, was auch vielen Fehlern geschuldet war. 15 Treffer in einem Spiel der höchsten Schweizer Liga hatte es zuletzt am 5. Dezember 2009 gegeben, als Fribourg-Gottèron die ZSC Lions 10:5 bezwang. Die Gäste schlossen dank dem Sieg punktemässig zu Leader Zug auf, haben jedoch drei Begegnungen mehr ausgetragen. Drei Zähler dahinter folgt Servette.

Zunächst lagen die Genfer viermal vorne, bis zum Ausgleich der Lions dauerte es aber nie länger als 6:54 Minuten. Drei der ersten vier Tore des Heimteams erzielte Fehr, der in den vorangegangenen 14 Partien bloss einmal getroffen hatte. Es war das erste Mal, dass der Kanadier in der National League mehr als einmal erfolgreich war.

Nach dem 3:4 (27.) gingen die Gäste mit einem Doppelschlag von Denis Hollenstein innert 93 Sekunden erstmals in Führung (34.). Zuvor hatte sich beim ZSC schon der Amerikaner Garrett Roe als Doppel-Torschütze ausgezeichnet. Im letzten Drittel glichen dann die Genfer dank Tommy Wingels (45.) und Daniel Winnik (49.) zweimal aus.

Auf das im Powerplay erzielte 7:6 von Hollenstein (56.) wussten die Genfer dann keine Antwort mehr. Stattdessen gelang Fredrik Pettersson 106 Sekunden später das 8:6. Für den Schlusspunkt zeichnete in der 59. Minute Maxim Noreau mit einem Schuss ins leere Gehäuse verantwortlich. Der kanadische Verteidiger traf ebenfalls doppelt.

Im Head-to-Head in dieser Saison steht es nun 2:2. In den ersten drei Duellen waren bloss acht Tore gefallen. Nun kehrten die Lions ausgerechnet gegen die heimstärkste Mannschaft der Liga nach zwei Niederlagen zum Siegen zurück. (jaw/sda)

Am Schluss e klari Sach für eus 😂🙈🙉🙊🤪



Ernschthaft: 9 mal topfed, aber auch 6 mal alt usgseh. Am Schluss wieder e Willensleischtig zu wichtige 3 Pünkt i däm Spitzekampf zGenf!



Hollestei Hattrick 🏒🏒🏒

Roe & Noreau Doppelpack 🏒🏒

Sigrist, Pettersson 🏒



Mir sind Züri 🦁 pic.twitter.com/Em8S13oKrk — ZSC Lions (@zsclions) January 23, 2020

Bö schlägt Fourcade

Der Einzelwettkampf über 20 km auf der Pokljuka geht an Johannes Tingnes Bö (links). Bei seiner Rückkehr in den Weltcup siegte der fehlerfreie Norweger vor seinem Dauerrivalen Martin Fourcade aus Frankreich (rechts). Die Differenz machte der Schiessstand aus: Während beide nahezu gleich schnell liefen, schoss Bö insgesamt elf Sekunden schneller. Die Schweizer verpassten die Top 20. (ram)

Bild: EPA

Eli Manning tritt zurück

Nach 16 Jahren und zwei Super Bowls beendet Eli Manning seine Karriere in der NFL. Der 39-jährige Quarterback hatte die New York Giants 2008 und 2012 zum Titel geführt. «16 Jahre lang hat Eli Manning auf und neben dem Feld bestimmt, was ein New York Giant ist», teilte Präsident John Mara mit. «Er hat uns mit Würde und Verlässlichkeit repräsentiert. Wir freuen uns, ihn in naher Zukunft in unseren Ehrenrat aufzunehmen.» (pre/sda)

Eli Manning announces retirement.#ThankYouEli — New York Giants (@Giants) January 22, 2020

