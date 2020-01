Sport

Sport-News

Sport-News: Der EV Zug verpflichtet den Stürmer Andreas Martinsen



Sport-News

EVZ holt Stürmer Martinsen +++ Doper Dürr bekennt sich teilschuldig

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

EVZ holt neuen Stürmer

Der EV Zug verstärkt seine Offensive. Die Zentralschweizer haben bis Ende Saison den norwegischen Stürmer Andreas Martinsen verpflichtet. Der 29-jährige Flügel kommt von den Pittsburgh Penguins.

Martinsen wurde in dieser Saison in der AHL eingesetzt. Für die Colorado Avalanche, die Montreal Canadiens und die Chicago Blackhawks lief er 154 Mal in der NHL auf. «Wir wollten noch ein physisches Element in der Offensive. Deshalb haben wir einen grossen, physisch starken Stürmer mit Wasserverdrängung gesucht», wird Zugs Sportchef Reto Kläy in einer Mitteilung zitiert. (ram)

Bild: AP

Dürr bekennt sich teilweise schuldig

Ex-Langläufer Johannes Dürr hat sich im Prozess um seine Verwicklungen in das mutmassliche Doping-Netzwerk um den Sportmediziner Mark Schmidt teilweise schuldig bekannt. Der 32-jährige Österreicher gab zu, zunächst mit Hilfe eines ehemaligen Trainers und später mit jener des deutschen Sportarztes Blutdoping praktiziert zu haben. Dürr gestand auch, seinem damaligen Langlaufkollegen Harald Wurm Wachstumshormone von Schmidt mitgenommen zu haben.

Dass er aber die beiden bereits verurteilten Ex-Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf an den Erfurter Sportmediziner vermittelt haben soll, bestritt Dürr. Die beiden Sportler hatten zuletzt das Gegenteil behauptet. Auch sei er kein Weiterverkäufer von Wachstumshormonen an andere Sportler gewesen oder habe einem anderen Sportler Blut intravenös rückgeführt. (ram/sda)

Bild: AP

WTA erlaubt Coaching aus der Box

Die WTA hat sich entschieden, das Coaching aus der Spielerbox in diesem Jahr bei Premier- und International-Series-Turnieren zu gestatten. Dies gab die Spielerorganisation gegenüber ESPN bekannt. Bei Grand-Slam-Turnieren, die nicht von der WTA, sondern vom Internationalen Tennisverband (ITF) organisiert werden, bleiben Inputs weiterhin verboten.

Bisher hatte die WTA zugelassen, dass Trainer zu bestimmten Punkten während eines Matches auf den Platz kommen können. «Nun dürfen Trainer ihre Spielerinnen von der Box aus coachen, ohne bestraft zu werden. Sei es verbal zum Anfeuern, oder ein paar Worte, wenn die Spielerin auf der selben Seite des Platzes spielt oder auch Handsignale, all das ist erlaubt», wurde die WTA zitiert. Auf der ATP-Tour der Männer ist Derartiges derzeit nicht angedacht. (ram/sda)

Nächste Knie-Operation bei Del Potro

Juan Martin Del Potro, der US-Open-Sieger von 2009, muss weiter auf seine Rückkehr auf die ATP-Tour warten. Beim 31-jährigen Argentinier ist aufgrund anhaltender Schmerzen eine weitere Knie-Operation notwendig geworden. Es werde gehofft, dass der erneute Eingriff die endgültige Lösung sei, die Schmerzen loszuwerden, teilte die Spielerorganisation ATP unter Berufung auf das Management von Del Potro mit.

Der frühere Weltranglisten-Dritte hat seit vergangenem Juni keine Partie mehr bestritten und auch für das derzeit laufende Australian Open Forfait geben müssen. In der Vorbereitung auf Wimbledon hatte er sich im vergangenen Sommer zum zweiten Mal einen Bruch der rechten Kniescheibe zugezogen. Zuvor war Del Potro schon viermal am Handgelenk operiert worden. (ram/sda/dpa)

Bild: AP

Real Madrid an der Spitze

Einen Tag nach der Niederlage von Titelverteidiger FC Barcelona in Valencia gab sich Real Madrid keine Blösse und siegte auswärts gegen Real Valladolid 1:0. Damit ist der Rekordmeister nun alleiniger Leader der spanischen Meisterschaft. Der Vorsprung auf den Erzrivalen beträgt drei Punkte.

So erwartet der Sieg von Real gegen den Abstiegskandidaten war, so sehr überraschte der Name auf dem Scoreboard. Das Siegestor in der 78. Minute erzielte der Aussenverteidiger Nacho. Es war sein erster Treffer in der Meisterschaft seit dem 21. Januar 2018. In dieser Saison hat Nacho wegen diverser Verletzungen nur wenig gespielt; gegen Valladolid war es erst sein fünfter Einsatz.

Valladolid - Real Madrid 0:1 (0:0).

23'404 Zuschauer.

Tor: 78. Nacho 0:1. (rst/sda)

PSG bezwingt Lille

Das Pariser Starensemble holt sich bei Lille dank zwei Toren von Neymar drei Punkte. Der Brasilianer eröffnete das Score in der ersten Halbzeit und doppelte in Durchgang zwei per Penalty nach. Somit liegt PSG in der Tabelle wieder zehn Punkte vor dem ersten Verfolger Olympique Marseille.

Lille - Paris Saint-Germain 0:2 (0:1).

Tore: 28. Neymar 0:1. 51. Neymar (Foulpenalty) 0:2. (rst)

Düsseldorf neu Schlusslicht

Die Fortuna aus Düsseldorf hat auswärts gegen Bayer Leverkusen keine Chance und verliert die Partie mit 0:3. Für Leverkusen trifft Kai Havertz in der ersten Halbzeit, Lars Bender und Lucas Alario machen in der Schlussphase alles klar.

Das Team von Trainer Peter Bosz hat sich dank dem dritten Sieg in Folge unmittelbar hinter dem Spitzenquartett eingereiht und ist nur noch zwei Punkte hinter einem Champions-League-Platz klassiert. Ganz anders die Gemütslage bei Düsseldorf: Die Fortuna übernimmt nach diesem Spieltag die Rote Laterne.

Bayer Leverkusen - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0).

26'250 Zuschauer.

Tore: 40. Havertz 1:0. 79. Lars Bender 2:0. 89. Alario (Foulpenalty) 3:0. (rst/sda)

GC lässt bei Chiasso Punkte liegen

Im Gastspiel bei Schlusslicht Chiasso vermochten die Grasshoppers den vorangegangenen Punktverlust von Lausanne-Sport nicht zu nutzen. Auch die Hoppers erreichten nur ein Remis (1:1). Aussenverteidiger Andreas Wittwer, nicht als Torschütze vom Dienst bekannt, sorgte mit seinem Treffer rund 20 Minuten vor Schluss zum 1:1 dafür, dass die Zürcher nicht sogar ohne Punkte zurückreisen mussten. Der Abstand zwischen Lausanne-Sport und GC an der Spitze der Challenge League beträgt weiterhin sechs Punkte.

Der schwach in die Saison gestartete FC Vaduz taucht zu Beginn der Rückrunde plötzlich an 3. Stelle auf, und der Rückstand auf die zweitplatzierten Hoppers ist mit fünf Punkten nicht allzu gross. Vaduz besiegte daheim Wil nach einem frühen Rückstand dank Toren von Tunahan Cicek und Denis Simani in der zweiten Halbzeit 2:1. Die Liechtensteiner setzten sich damit in der Tabelle vor den SC Kriens, der am Samstag gegen Winterthur remisiert hatte. (pre/sda)

Spaniens Handballer verteidigen EM-Titel

Spanien hat als erstes Team seit Schweden im Jahr 2002 den EM-Titel im Handball erfolgreich verteidigt. Die Iberer setzten sich gegen Kroatien 22:20 durch. Als Matchwinner der Spanier ist der in der 19. Minute beim Stand von 7:10 (19.) eingewechselte Goalie Gonzalo Perez de Vargas zu bezeichnen, der es mit acht Paraden auf eine Abwehrquote von 42 Prozent brachte. Derweil verloren die Kroaten auch ihren dritten EM-Final. (pre/sda)

Abonniere unseren Newsletter