Barça erstmals die Umsatz-Nummer 1 +++ Australian-Open-Quali wegen Rauchs verschoben

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Barça erstmals der Krösus

Der FC Barcelona ist gemäss einer Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte erstmals der umsatzstärkste Fussballklub der Welt. Spaniens Meister generierte in der Saison 2018/19 einen Umsatz von 840,8 Millionen Euro, was einer Steigerung von 150 Mio. im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Katalanen verdrängten Erzrivale Real Madrid (757,3 Mio.) von der Spitze des Rankings.

Manchester United (711,5) ist wie im Vorjahr Dritter, gefolgt von Bayern München (660,1) und Paris Saint-Germain (635,9). Champions-League-Sieger Liverpool (604,7) liegt gemäss der 23. Ausgabe der Studie auf dem 7. Platz. Die 20 umsatzstärksten Vereine der Welt erwirtschafteten in der Vorsaison eine Rekordsumme von 9,56 Milliarden Euro. Barças Steigerung erklärte Deloitte mit einer neuen Strategie des Klubs im Merchandising. (ram/sda)

💰 For the first time ever, Barça tops Deloitte’s Football Money League. 840.8M euros for the 2018/19 season [fcb] pic.twitter.com/WCR7oRuK63 — FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) January 14, 2020

Australian Open – Qualifikationsspiele wegen Rauchs verschoben

Die Qualifikationsspiele sowie Trainingseinheiten im Rahmen der Australian Open sind aufgrund der schlechten Luftqualität vorübergehend unterbrochen worden. Der Rauch der in Australien wütenden Buschbrände hüllte den Austragungsort Melbourne am Dienstag in dichten, grauen Dunst. Tennis Australia erklärte, dass sich die Bedingungen vor Ort verbesserten und ständig überwacht würden. «Weitere Entscheide werden anhand von Daten vor Ort und in enger Abstimmung mit unserem medizinischen Team, dem Bureau of Meteorology und Wissenschaftlern der EPA getroffen», hiess es.

Die Umweltschutzbehörde (EPA) hielt die Bewohner der Stadt dazu an, nicht ins Freie zu gehen und Fenster geschlossen zu halten. Die Turnierveranstalter gaben vergangene Woche bekannt, dass das Turnier im «unwahrscheinlichen Fall extremer Rauchbedingungen» auf die drei überdachten Stadien und acht Hallenplätze des Melbourne Parks beschränkt würde. (mim/sda/reu)

Bild: EPA

Neymar und Mbappé liebäugeln mit Olympia

An den Olympischen Spielen in Tokio könnten zwei der grössten Fussballstars mit von der Partie sein - zum Leidwesen von Paris Saint-Germain. Nach Frankreichs Stürmer Kylian Mbappé hat auch der brasilianische Offensivkünstler Neymar sein Interesse an einer Teilnahme angemeldet.

Auf die Frage, ob er an der Copa America (12. Juni bis 12. Juli) oder den Olympischen Spielen (22. Juli bis 8. August) dabei sein werde, antwortete der teuerste Fussballer der Welt nach dem 3:3 von PSG gegen die AS Monaco am Sonntag: «Ich würde gerne beides spielen. Aber das wird schwierig. Ich muss schauen und mit dem Klub sprechen, aber ich möchte der brasilianischen Mannschaft helfen.» (pre/sda)

Bild: EPA

Lausanne lässt Junland ziehen

Jonas Junland verlässt Lausanne per sofort. Wie der National-League-Klub aus der Romandie mitteilte, wurde der Vertrag mit dem in Ungnade gefallenen 32-jährigen schwedischen Verteidiger in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Er soll vor einer Rückkehr in seine Heimat stehen und sich Linköping anschliessen.

Junland war im Sommer 2016 zu den Waadtländern gestossen und gehörte bis zur letzten Saison zu den tragenden Säulen im Team. In dieser Spielzeit fand er den Tritt aber nicht mehr richtig (13 Skorerpunkte in 18 Spielen). Seit dem 17. Dezember setzte ihn Trainer Ville Peltonen nicht mehr ein, und letzte Woche verpflichtete Lausanne mit Philipp Holm einen neuen schwedischen Verteidiger. (pre/sda)

Le LHC et Jonas Junland mettent un terme à leur collaboration 👉 https://t.co/Uc14T7j4Yw pic.twitter.com/iGCUr2qOsw — Lausanne Hockey Club (@lausannehc) January 13, 2020

Italien an der EM wohl ohne Zaniolo

Italien muss die EM im Sommer ohne seinen Jungstar Nicolo Zaniolo planen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler von der AS Roma erlitt am Sonntagabend bei der Heimniederlage gegen Juventus Turin (1:2) einen Kreuzbandriss und dürfte die am 12. Juni beginnende Endrunde verpassen. Italien ist am 17. Juni in Rom der zweite Gruppengegner der Schweiz.

Zaniolo gilt als grosse Hoffnung für die Zukunft in der Squadra Azzurra. Er debütierte im März letzten Jahres für die Nationalmannschaft und erzielte in fünf Spielen zwei Tore. (sda/dpa)

Bild: EPA

New Jersey Devils feuern GM

Nach dem Trainer wechseln die New Jersey Devils auch den General Manager. Die Zeit von Ray Shero ist abgelaufen. Interimistisch übernimmt Tom Fitzgerald die Leitung des Teams um den Schweizer Nummer-1-Draft Nico Hischier und dessen Landsmann Mirco Müller.

Die Devils liegen auf dem letzten Platz der Metropolitan Division. Allerdings feierten sie in der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit) den zweiten Überraschungssieg in Folge. Sie schlugen das zuvor zehnmal siegreiche Tampa Bay 3:1. Der Erfolg kam 24 Stunden nach dem 5:1 gegen die Washington Capitals, das bis dahin punktbeste NHL-Team. (ram/sda)

Bild: AP

Bencic feiert in Adelaide den ersten Saisonsieg

Belinda Bencic steht am WTA-Turnier in Adelaide in der 2. Runde. Die als Nummer 4 gesetzte Bencic setzte sich im Auftaktspiel an der australischen Südküste gegen die russische Qualifikantin Daria Kassatkina (WTA 70) in nicht ganz anderthalb Stunden 6:4, 6:4 durch. Nächste Gegnerin von Bencic ist die Siegerin der Partie zwischen der Deutschen Julia Görges (WTA 41) und der Australierin Priscilla Hon (WTA 122).

Chancenlos war hingegen Viktorija Golubic. Nach überstandener Qualifikation unterlag die Zürcherin am stark besetzten Turnier an der australischen Südküste der als Nummer 7 gesetzten Amerikanerin Sofia Kenin (WTA 14) in gut einer Stunde 0:6, 4:6. Für Jil Teichmann bedeutete die 1. Runde am WTA-Turnier in Hobart auf der australischen Insel Tasmanien Endstation. Die 22-jährige Weltnummer 68 unterlag der Britin Heather Watson (WTA 102) in knapp zwei Stunden 6:1, 4:6, 4:6. (pre/sda)

Saison für Suarez möglicherweise vorbei

Der FC Barcelona muss den Rest der Saison in der Meisterschaft und in der Champions League ohne Luis Suarez planen. Nach der am Sonntag vorgenommenen Knieoperation wurde klar, dass der 32-jährige Uruguayer rund vier Monate lang nicht wird spielen können. Zuerst war von einer Absenz von sechs bis acht Wochen die Rede. (zap/sda/afp)

[LATEST NEWS❗]

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020

Serbien und Djokovic erste Sieger des ATP Cup

Der Sieger des erstmals ausgetragenen, mit 15 Millionen Dollar dotierten ATP Cup in Australien heisst Serbien. Die von Novak Djokovic angeführte Equipe setzte sich am Sonntag im Final in Sydney gegen Davis-Cup-Sieger Spanien mit 2:1 durch. Novak Djokovic hatte zunächst mit einem 6:2, 7:6 (7:4)-Erfolg über Rafael Nadal auf 1:1 ausgeglichen, ehe er mit Viktor Troicki das Doppel gewann.

Djokovic war nach der 5:7, 1:6-Niederlage seines Teamkollegen Dusan Lajovic gegen Roberto Bautista Agut unter Zugzwang gestanden. Im ewigen Duell mit Rafael Nadal bewahrte die Nummer 2 der Weltrangliste auf Hartplatz wieder einmal die Oberhand über die Nummer 1. Für den von vielen Serben angefeuerten «Djoker» war es auf Hartplatz bereits der neunte Sieg en suite gegen Nadal. Insgesamt stellte Djokovic im Head-to-head auf 29:26.

Djokovic ging in der Folge mit Viktor Troicki auf den Platz und holte nicht nur den Titel, sondern insgesamt 675 Zähler für die Weltrangliste. Der ATP Cup zählt als zusätzliches Event im ATP-Ranking. Es ist zusätzlicher Anreiz für all jene, die teilnehmen und punkten wollen. (zap/sda)

Bild: EPA

Fähndrich/van der Graaff im Teamsprint wieder auf Podest

Die Schweizer Langläuferinnen Laurien van der Graaff/Nadine Fähndrich verpassten beim Weltcup in Dresden den Sieg im Teamsprint um nur gerade eine Zehntelsekunde. Fähndrich musste sich im Schlussspurt der Schwedin Linn Svahn erst auf dem Zielstrich geschlagen geben.

Es ist der zweite Schweizer Podestplatz in dieser Disziplin nach dem 3. Platz kurz vor Weihnachten in Planica. (zap/sda)

Bild: EPA

Lena Häcki zurück in den Top Ten

Nach zwei schwächeren Rennen kehrte die Schweizer Biathletin Lena Häcki beim Weltcup in Oberhof in die Top Ten zurück. Die 24-jährige Engelbergerin lief im Massenstartrennen trotz acht Schiessfehlern auf den 8. Platz. Nach ihrem ersten Podestplatz vor Weihnachten war Häcki in den folgenden Wettkämpfen nur 28. und am Donnerstag im Sprint 51. geworden. Die starke Reaktion ist umso höher einzustufen, als sie über die Festtage noch krank war.

Den Sieg holte sich die routinierte Finnin Kaisa Mäkäräinen, die bei starkem Wind lediglich einen Fehler schoss und ihren 27. Erfolg im Weltcup feierte. Dahinter folgten mit Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland zwei Norwegerinnen.

Häcki hatte sich als einzige Schweizerin für das Massenstartrennen qualifiziert, bei den Männern (Start um 14.30 Uhr) steht Benjamin Weger am Start. (zap/sda)

Bild: EPA

Julien Wanders stellt in Valencia einen Europarekord auf

Julien Wanders stellt beim Strassenlauf in Valencia einen Europarekord über 10 km auf.

Der 23-jährige Genfer legte die Distanz in 27:13 zurück und verbesserte damit seine bisherige, im Dezember 2018 in der Nähe von Paris aufgestellte Bestmarke um beeindruckende zwölf Sekunden.

In Valencia waren nur die beiden Kenianer Rhonex Kipruto und Benard Kimeli schneller. Der 20-jährige Kipruto verbesserte in 26:24 den 10-km-Weltrekord von Joshua Cheptegei und knackte bei Halbzeit auch noch den Weltrekord über 5 km (13:18). Auch die Kenianerin Sheila Chepkirui stellte in 29:42 einen neue Bestmarke auf. (zap/sda)

Bild: KEYSTONE

Mölgg und Theaux mit Kreuzbandrissen

Manfred Mölgg (Bild) droht das Karriereende. Der Italiener verletzt sich beim Riesenslalom in Adelboden. Der 37 Jahre alte Südtiroler zog sich am Samstag gemäss den italienischen Teamärzten einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu und muss die Saison beenden.

Ob Mölgg weiterfährt, ist noch offen. 2021 finden die Weltmeisterschaften im italienischen Cortina d'Ampezzo statt.

Auch der französische Speed-Spezialist Adrien Théaux fällt für den Rest der Saison aus. Der 35-Jährige zog sich im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Der Sieger von bisher drei Weltcuprennen werde in Lyon operiert, gab der französische Ski-Verband bekannt. (zap/sda/dpa)

Bild: EPA

Portugiesischer Motorradfahrer bei Rallye Dakar tödlich verunglückt

Der portugiesische Motorradpilot Paulo Gonçalves verunglückt bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien tödlich. Der 40-Jährige kommt in Folge eines Sturzes ums Leben.

Wie die Veranstalter informierten, geschah das Unglück auf der siebten Etappe von Riad nach Wadi al-Dawasir nach 276 Kilometern. «Die gesamte Dakar-Karawane spricht den Freunden und Verwandten ihr aufrichtiges Beileid aus», hiess es in einem offiziellen Tweet.

Nachdem um 10.08 Uhr (Ortszeit) ein Notruf bei den Veranstaltern eingegangen war, erreichte ein Helikopter den Fahrer, der nach einem Herzstillstand bewusstlos war, nur acht Minuten später. Nach Wiederbelebungsversuchen vor Ort wurde Gonçalves in ein nahes Spital gebracht. Dort konnte er nur noch für tot erklärt werden.

Gonçalves absolvierte sein Dakar-Debüt bereits 2006 und war schon zum 13. Mal bei der Rallye dabei. Viermal kam er dabei unter die Top 10. Bei der diesjährigen Auflage hatte er nach sechs Etappen auf Rang 46 gelegen. (zap/sda/dpa)

Bild: AP/AP

Inter duselt sich zum Remis

Im Kampf um die Tabellenführung setzte es für Inter Mailand einen Dämpfer ab. Die Mailänder mussten sich zuhause gegen das ohne Remo Freuler angetretene Atalanta Bergamo mit einem 1:1 begnügen und verpassten es, Juventus vor dessen Gastspiel bei der AS Roma unter Druck zu setzen.

Lautaro Martinez traf bereits nach vier Minuten für Inter, am Ende konnte sich die Mannschaft von Trainer Antonio Conte aber glücklich schätzen, nicht als Verlierer vom Platz gegangen zu sein. Goalie Samir Handanovic parierte in der 88. Minute einen Foulpenalty von Luis Muriel.

Inter Mailand - Atalanta Bergamo 1:1 (1:0)

Tore: 4. Martinez 1:0. 75. Gosens 1:1. -

Bemerkungen: Atalanta ohne Freuler (Ersatz). 88. Handanovic (Inter) hält Foulpenalty von Muriel. (sda)(zap/sda)

Kloten verliert nach 12 Siegen wieder

In der Eishockey-Meisterschaft in der Swiss League verpasste der EHC Kloten die Vorentscheidung in der Qualifikation. Die Klotener verloren das Heimspiel gegen Ajoie mit 2:3 nach Verlängerung.

Für den souveränen Leader war es die erste Niederlage nach zwölf Siegen hintereinander. Vor 5160 Zuschauern brachten Thibaut Frossard und Mathias Joggi die Ajoulots in den ersten 26 Minuten 2:0 in Führung. Joel Aeby (und nicht Stammgoalie Tim Wolf) brachte die Klotener Stürmer zum Verzweifeln (22 Paraden), ehe Dominic Forget und Romano Lemm im Schlussabschnitt innerhalb von 71 Sekunden doch noch der Ausgleich gelang. Devin Muller erzielte für Ajoie in der Verlängerung das Siegtor.

Der Rückstand von Cupfinalist Ajoie (3.) auf Leader Kloten beträgt trotz des Auswärtssieges noch zehn Punkte. Der EHC Olten kann aber am Sonntag mit einem Auswärtssieg in Zug bis auf fünf Punkte an Kloten heran rücken. Der amtierende Swiss-League-Meister Langenthal qualifizierte sich mit einem 2:0 in Visp als sechstes Team sicher für die Playoffs. (zap/sda)

Barça mehrere Wochen ohne Suarez

Luis Suarez wird dem FC Barcelona mehrere Wochen fehlen. Der 32-jährige Stürmer aus Uruguay unterzieht sich am Sonntag wegen einer Verletzung am Aussenmeniskus im rechten Knie einer Operation. Nach Schätzung spanischer Medien ist mit einer Zwangspause von vier bis sechs Wochen zu rechnen.

Suarez traf in dieser Saison in 23 Pflichtspielen 14 Mal. Wegen des Eingriffs müssen die Katalanen um den Einsatz von Suarez im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Napoli am 25. Februar bangen. Wenige Tage später, am 1. März, steht in der Liga ausserdem das Gastspiel bei Real Madrid auf dem Programm. (zap/sda/dpa)

Bild: AP

Milan gewinnt, Ibrahimovic trifft

Nach drei sieg- und torlosen Spielen trifft und gewinnt die AC Milan wieder. Auswärts bei Cagliari treffen erst Rafael Leao und anschliessend Rückkehrer Zlatan Ibrahimovic zum 2:0-Sieg. Dank den drei Punkten verbessert sich Milan vorerst auf Rang 8. Der Schweizer Ricardo Rodriguez war einmal mehr nicht im Aufgebot.

Lazio Rom befindet sich weiter im Hoch. Die Römer bauten ihre Siegesserie in der Liga mit einem 1:0-Heimerfolg gegen Napoli auf zehn Spiele aus und stellten damit einen Klubrekord auf. Torschützenleader Ciro Immobile erzielte in der 82. Minute sein 20. Tor im 18. Spiel. (zap/sda)

Cagliari - AC Milan 0:2 (0:0)

Tore: 46. Leão 0:1. 64. Ibrahimovic 0:2. -

Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (nicht im Aufgebot).

