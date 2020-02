Sport

GC blamiert sich gegen Lausanne-Ouchy



GC blamiert sich gegen Lausanne-Ouchy +++ Belinda Bencic bringt Schweiz in Führung

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Klare Niederlage der Hoppers beim Aufsteiger

Die Grasshoppers sind auch nach dem dritten Spiel des Frühlingspensums in der Challenge League ohne Sieg. Die Zürcher verlieren beim erstaunlichen Neuling Stade Lausanne-Ouchy 1:4.

Die Serie siegloser Spiele der Mannschaft von Trainer Uli Forte ist auf vier angewachsen (3 Niederlagen, 1 Remis). Leader Lausanne-Sport spielt am Sonntag bei Schlusslicht Chiasso und könnte sich um zwölf Punkte von GC absetzen.

Besonders die erste Viertelstunde hätte für die Hoppers nicht unglücklicher verlaufen können. Sie gerieten beim ersten ernsthaften Angriff der Waadtländer in Rückstand und konnten ihrerseits eine Reihe guter Möglichkeiten nicht nutzen. Kurz nach dem Tor wurde der junge GC-Spieler Baba Souare wegen eines Notbremse-Fouls mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Die Intervention des von Servette ausgebildeten Verteidigers war wohl eher ungeschickt als vorsätzlich. Auch mit einem Mann weniger bestimmte GC das Spiel, bis die Gastgeber mit seinem zweiten gefährlichen Angriff nach 36 Minuten auf 2:0 erhöhten.

In der zweiten Halbzeit beherrschten die Waadtländer die Partie ohne Mühe. Nachdem Doppeltorschütze Yanis Lahiouel nach knapp einer Stunde nach einem Konterangriff das 3:0 erzielt hatte, war die Sache entschieden. (jaw/sda)

Bild: KEYSTONE

Belinda Bencic bringt Schweiz 2:0 in Führung

Das Schweizer Fed-Cup-Team nähert sich Budapest an. Die Schweizerinnen führen in Biel gegen Kanada nach dem ersten Tag mit 2:0. Belinda Bencic holte mit 6:1, 6:2 gegen Gabriela Dabrowski den zweiten Punkt.

Belinda Bencic geriet bei ihrem ersten Auftritt als Nummer 5 der Welt gegen die kanadische Doppelspezialistin Gabriela Dabrowski nie in Gefahr. Die 27-jährige Kanadierin - die Nummer 7 der Doppel-Weltrangliste, aber nur die Nummer 448 im Einzel - glich im ersten Satz zum 1:1 aus, gewann das nächste Spiel aber erst wieder beim Stand von 1:6, 0:2.

Nach 56 Minuten verwertete Belinda Bencic den vierten Matchball zum Sieg. «Mir gelang ein Super-Match», sagte Bencic den rund 1400 Zuschauern in der Halle. «Jetzt gilt es, den zweiten Tag vorzubereiten, damit wir auch den dritten Punkt einfahren können.»

Bild: KEYSTONE

Gröbli erleidet Schien- und Wadenbeinbruch

Für Nathalie Gröbli ist die Saison vorzeitig zu Ende. Die 23-jährige B-Kader-Athletin aus Nidwalden zog sich bei einem Sturz im Training zur Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch zu.

Gröbli, die an den letzten Schweizer Meisterschaften drei Medaillen gewann und vor einem Monat mit Platz 8 in der Kombination von Zauchensee ihr Bestergebnis im Weltcup realisiert hatte, wurde mit dem Helikopter ins örtliche Spital geflogen und umgehend operiert. Wie lange sie ausfällt, ist unklar.

Mit Camille Rast, Luana Flütsch, Nicole Good, Noémie Kolly sowie Gröbli fallen derzeit mehrere Athletinnen der zweiten Garde von Swiss-Ski verletzt aus. (zap/sda)

Nathalie #Gröbli ist beim Abfahrtstraining in Garmisch gestürzt. Die B-Kader-Athletin erlitt dabei einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch links. Sie wurde ins Spital in Garmisch-Partenkirchen geflogen und sofort operiert. Gute Besserung, Nathalie! #swissskiteam pic.twitter.com/4gBwFVamW7 — SwissSkiTeam (@swissskiteam) February 7, 2020

Teichmann bringt die Schweiz in Front

Das Schweizer Fed-Cup-Team geht in Biel gegen Kanada 1:0 in Führung. Jil Teichmann (WTA 68) gewinnt das erste Einzel gegen Leylah Fernandez (WTA 185) in 91 Minuten mit 7:6 (7:4), 6:4.

Der Weg zum Sieg in ihrem Einzeldebüt im Fed Cup erwies sich für Teichmann nicht als Spaziergang, trotz markant unterschiedlicher Weltranglisten-Platzierungen. Die Lokalmatadorin gewann zwar in fünf Minuten die ersten zehn Ballwechsel, verspielte später aber eine 5:3, 30:0-Führung, lag im Tiebreak zweimal mit Mini-Break zurück (1:3 und 3:4) und musste auch im zweiten Satz zweimal Break-Rückstände aufholen (0:1 und 2:3). (pre/sda)

Jubilation for Jil 🙌



🇨🇭 Teichmann gives Switzerland the perfect start, beating Fernandez 7-6(4) 6-4#FedCup pic.twitter.com/DZPfP27zX8 — Fed Cup (@FedCup) February 7, 2020

Kranjska Gora springt für Maribor ein

Im Weltcup-Kalender der Frauen kommt es zu einer kurzfristigen Umstellung. Statt in Maribor bestreiten die Technik-Spezialistinnen in einer Woche in Kranjska Gora einen Riesenslalom und einen Slalom. Grund für die Verlegung der Rennen vom 15./16. Februar vom Nordosten in den Nordwesten Sloweniens ist der Schneemangel in Maribor.

In Kranjska Gora finden damit in dieser Saison zweimal Weltcuprennen statt. Am 14./15. März machen die Männer im Ferienort im Nationalpark Triglav halt. (pre/sda)

bild: twitter

Suter die Schnellste im einzigen Training

Corinne Suter fuhr im einzigen Training zur Abfahrt der Frauen in Garmisch-Partenkirchen die Bestzeit. Die Schwyzerin, die sich im Kampf um die kleine Kristallkugel in der Pole-Position befindet, war 19 Hundertstel schneller als Viktoria Rebensburg. Platz 3 belegte Federica Brignone.

Zweitbeste Schweizerin war Lara Gut-Behrami als Siebte. Joana Hählen, Wendy Holdener, Priska Nufer und Juliana Suter reihten sich auf den Plätzen 11, 12, 14 und 16 ein. Michelle Gisin ging es nach ihrer kurzen Auszeit und dem Verzicht auf den Abstecher nach Rosa Chutor vorsichtig an. Als 26. war sie mehr als drei Sekunden langsamer als Suter. (pre/sda)

bild: screenshot fis

Rockets gewinnen bei den Lakers

Die Houston Rockets feierten im ersten NBA-Spiel nach dem Abgang von Clint Capela einen Sieg. Die Equipe aus Texas gewann bei den Los Angeles Lakers 121:111.Nach dem in dieser Woche vollzogenen Wechsel von Capela zu den Atlanta Hawks hielt bei den Rockets Thabo Sefolosha die Schweizer Fahnen hoch. Der Waadtländer stand gut zwölf Minuten auf dem Parkett und verbuchte drei Rebounds.

Erfolgreichster Werfer Houstons gegen den Leader der Western Conference war Russell Westbrook mit 41 Punkten. James Hardens Ausbeute blieb mit 14 Zählern für einmal bescheiden. (pre/sda)

Schweiz bezwingt Deutschland

Die Schweiz hat das erste von zwei Testspielen gegen Deutschland gewonnen. Das Team von Trainer Patrick Fischer setzte sich in Herisau 4:2 durch. Die Tore für die Einheimischen erzielten Valentin Nussbaumer (23./1:1), Axel Simic (29./2:1), Yannick Zehnder (47./3:1) und Justin Sigrist mit einem Schuss ins leere Tor (59./4:2). Das zweite Duell findet am Freitag in Olten statt. (sda)

Zum Auftakt der Prospect Games gibt es einen 4:2 Sieg gegen @deb_teams. Alle vier 🇨🇭-Tore werden von Debütanten erzielt: Nussbaumer, Simic, Leuenberger und Sigrist. Congrats, Boys! 👍🏻

***

Victoire contre l‘Allemagne au début des Prospect Games. — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) February 6, 2020

Auch Barcelona blamiert sich

Einen weiteren Rückschlag musste Barcelona und sein neuer Coach Quique Setién einstecken. Wie der grosse Rivale aus Madrid bedeuteten auch für die Katalanen die Viertelfinals im Cup Endstation. Gegen Athletic Bilbao scheiterte Barça nach einem Last-Minute-Treffer von Inaki Williams in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 0:1. In der 88. Minute hatte der argentinische Superstar Lionel Messi auf der Gegenseite die Führung für Barcelona aus günstiger Position verpasst.

Die ohnehin angespannte Situation beim FC Barcelona dürfte sich damit weiter aufheizen. In dieser Woche hatte ein öffentlich ausgetragener Disput zwischen Messi und Sportchef Eric Abidal für Schlagzeilen gesorgt und ein weiteres Mal Wechselgerüchte um den Superstar und Captain von Barcelona aufkeimen lassen. (sda)

Real Sociedad wirft Real aus dem Cup

Real Sociedad San Sebastian landete im Viertelfinal des spanischen Cup gegen Real Madrid einen Coup. Auswärts in der spanischen Hauptstadt düpierten die Basken das Weisse Ballett 4:3.

Am Ursprung von Reals Niederlage mit den meisten Gegentoren seit elf Monaten – Ajax Amsterdam siegte im Bernabeu vergangenen März im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals 4:1 – stand ausgerechnet Martin Ödegaard. Der unterdessen 21-jährige Mittelfeldspieler, der 2015 als 16-jähriges Supertalent zu den Königlichen gewechselt hatte und den Madrilenen noch immer gehört, brachte den Aussenseiter nach 22 Minuten auf die Siegesstrasse.

Der leihweise bei Real Sociedad engagierte Norweger traf unter gütiger Mithilfe von Reals französischem Goalie Alphonse Areola, der einen harmlosen Nachschuss zwischen seinen Beinen durchrutschen liess, zum 1:0. Zum Mann des Spiel für die Basken avancierte neben Ödegaard mit Alexander Isak ein weiterer Nordländer. Der 20-jährige Schwede erhöhte nach der Pause innerhalb von zwei Minuten (54./56.) zum zwischenzeitlichen 3:0 für den Aussenseiter. (jaw/sda)

SCB verstärkt sich bis Ende Saison mit Casey Wellman

Casey Wellman stürmt fortan für den SC Bern. Der 32-jährige Angreifer wechselt innerhalb der National League von den Schlusslicht Rapperswil-Jona Lakers zu den Bernern. Beim SCB erhielt Wellman, der bei Rapperswil-Jona in 73 Einsätzen 57 Skorerpunkte erreichte, einen Vertrag bis zum Ende der Saison.

Rapperswil-Jona hat umgehend auf den Abgang seines Angreifers reagiert und seinerseits Tom Pyatt in die Schweiz zurückgeholt. Der 32-jährige Center stösst vom schwedischen Klub Skelleftea zum abgeschlagenen Schlusslicht der Liga. Pyatt, der wie Wellman einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieb, spielte ab 2014 zwei Saisons in Genf, ehe er erneut dem Ruf der NHL folgte. (sda)

Bild: KEYSTONE

Van der Werff verletzt sich beim Debüt

Jasper van der Werff und der FC Basel müssen einen Rückschlag hinnehmen. Der 21-jährige Innenverteidiger zog sich vergangenen Sonntag beim Debüt gegen den FC St. Gallen eine Fraktur am Wadenbeinköpfchen zu. Die Verletzung wird in den kommenden Wochen konservativ behandelt wird.

Van der Werff ist schweizerisch-niederländischer Doppelbürger und wechselte von Salzburg nach Basel. Die Grundausbildung durchlief er beim FC St. Gallen. (abu/sda)

Bild: KEYSTONE

Jil Teichmann neben Belinda Bencic zweite Einzelspielerin

Captain Heinz Günthardt nominierte an der Auslosung Jil Teichmann als zweite Einzelspielerin neben Belinda Bencic für die Fed-Cup-Partie von Freitag und Samstag in Biel gegen Kanada.

Die ersten beiden Einzel werden am Freitag ab 14 Uhr gespielt. Teichmann und die 17-Jährige Leylah Annie Fernandez eröffnen die Partie. Anschliessend stehen sich Bencic und Eugenie Bouchard gegenüber. Kanadas Nummer 1, US-Open-Siegerin Bianca Andreescu, trainierte nach ihrer Knieverletzung heute erstmals wieder ernsthaft und steht zumindest vorerst nicht zur Verfügung. (abu)

20 Hockey-Fans nach Krawallen in Biel verhaftet

20 Eishockey-Fans werden sich nach Ausschreitungen in Biel vor der Justiz verantworten müssen. Einen Monat nach den Krawallen wurden sie am Mittwoch bei einer koordinierten Aktion der Kantonspolizeien Bern, Neuenburg und Waadt gefasst. Zu den Krawallen war es am Rand des Spiels zwischen dem EHC Biel und dem HC Lausanne am 3. Januar in Biel gekommen. Lausanner Fans sollen damals die Konfrontation mit Bielern gesucht haben. Zwei Personen wurden verletzt. Die Polizei setzte Gummischrot ein.

Die nun gefassten Männer werden dringend verdächtigt, in die tätlichen Auseinandersetzungen involviert gewesen zu sein. Laut Berner Polizei sind sie zwischen 19 und 47 Jahre alt. Gegen 19 Personen wurden Massnahmen im Rahmen des Hooligan-Konkordats verfügt. Weitere Ermittlungen seien im Gang, hiess es. (pre/sda)

Hawks gewinnen Kellerduell ohne Capela

Die Atlanta Hawks, die neue Equipe von Clint Capela, gewannen in der NBA das Duell zweier in den hintersten Tabellenregionen klassierten Teams bei den Minnesota Timberwolves 127:120. Capela, der tags zuvor von den Houston Rockets nach Atlanta transferiert worden war, kam noch nicht zum Einsatz. Der Genfer ist verletzt.

Die Hawks konnten mit dem 14. Sieg in der 52. Partie der Saison immerhin den letzten Platz in der Eastern Conference an die Cleveland Cavaliers abtreten. Die Mannschaft aus der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia ist zur Zeit das drittschlechteste Team der gesamten Liga. Die Timberwolves liegen nach der 13. Niederlage hintereinander in der Western Conference ebenfalls an zweitletzter Stelle. (pre/sda)

Marseille trifft und siegt wieder

Nach zwei torlosen Remis in Folge hat Olympique Marseille in der Meisterschaft den Tritt wieder gefunden. Der erste Verfolger von Serienmeister Paris Saint-Germain siegte auswärts bei St. Etienne 2:0. Der Rückstand auf PSG beträgt nach 23 Runden zwölf Punkte.



Dimitri Payet brachte die Gäste bereits in der 7. Minute sehenswert in Führung. Der 32-jährige Mittelfeldspieler überraschte Saint-Etiennes Goalie Stéphane Ruffier mit seinem Abschluss aus extrem spitzen Winkel. Bis zum nächsten Treffer im Stade Geoffroy-Guichard dauerte es dann 78 Minuten. Der serbische Internationale Nemanja Radonjic entschied mit einem unhaltbaren Flachschuss die Partie in der 85. Minute. (pre/sda)

Crans-Montana übernimmt für Rosa Chutor

Für die am letzten Samstag aufgrund des heftigen Schneefalls abgesagte Weltcup-Abfahrt der Frauen von Rosa Chutor ist ein Ersatztermin gefunden worden. Das Speedrennen wird in zwei Wochen anlässlich der Weltcup-Rennen in Crans-Montana nachgeholt. Die Skifans im Walliser Skigebiet kommen damit in den Genuss eines dritten Rennens. Nach einem Training am Donnerstag findet am Freitag, 21. Februar, die Ersatzabfahrt für Rosa Chutor statt. Am Samstag steht die ursprünglich geplante Abfahrt im Programm, bevor zum Abschluss des Weltcup-Events am Sonntag eine Kombination durchgeführt wird.

Während die Abfahrt am Olympia-Ort von 2014 am Samstag nicht hatte durchgeführt werden können, fand der Super-G im russischen Skigebiet am Sonntag trotz schwieriger Wetterverhältnisse statt. Joana Hählen hatte dabei als Dritte ihren ersten Super-G-Podestplatz gefeiert. (pre/sda)

Bild: EPA/KEYSTONE

Reus fällt rund einen Monat aus

Lucien Favre muss als Trainer von Borussia Dortmund mehrere Wochen ohne seinen Captain Marco Reus auskommen. Der Stürmer erlitt im Cup-Achtelfinal vom Dienstag bei Werder Bremen (2:3) eine nicht näher definierte Muskelverletzung. Bei Borussia Dortmund gehen sie davon aus, dass Reus in rund vier Wochen wieder mit dem Training einsetzen kann.

Damit fehlt Reus im Hinspiel der Champions-League-Achtelfinals gegen Paris Saint-Germain vom 18. Februar. Seine Teilnahme am Rückspiel vom 11. März ist zumindest gefährdet. (pre/sda)

#BVB-Kapitän Marco Reus hat sich im @DFB_Pokal eine Muskelverletzung zugezogen. Nach jetzigem Stand wird er in rund vier Wochen wieder ins Training einsteigen können.



Gute Besserung, @woodyinho! 🤕🤞 pic.twitter.com/bWoDEIpNlz — Borussia Dortmund (@BVB) February 5, 2020

Kopp gewinnt Europacup-Abfahrt

Die Schweizerin Rahel Kopp hat erstmals seit über vier Jahren ein Europacup-Rennen gewonnen. Die Ostschweizerin siegte in der in zwei Läufen durchgeführten Abfahrt von Pila im Aostatal mit 1,48 Sekunden Vorsprung auf die Rumänin Ania Monica Caill. Mit der siebtplatzierten Juliana Suter fuhr eine weitere Schweizerin in die Top 10.

Kopp hatte ihren bislang einzigen Sieg auf Europacup-Stufe im Januar 2016 in der Kombination von Châtel in Frankreich erreicht. Im Weltcup kam sie in diesem Winter in fünf Speed-Rennen zum Einsatz; eine Klassierung unter den besten 20 hat sie dabei stets verpasst. (pre/sda)

Bild: AP

Lasch nicht Hiller MVP der Champions Hockey League

Jonas Hiller hat die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler (MVP) der Champions-League-Saison 2019/2020 verpasst. Der Torhüter des EHC Biel war als einer von drei Spielern nominiert gewesen. Die Wahl fiel zum zweiten Mal nach 2015/2016 auf den Amerikaner Ryan Lasch von Frölunda Göteborg.

Der Stürmer mit Vergangenheit im SC Bern war mit 6 Toren und 16 Assists auch der Topskorer der Kampagne, die am Dienstag mit dem vierten Triumph von Frölunda (3:1-Finalsieg gegen Mountfield Hradec Kralove) zu Ende ging. Nebst Hiller und Lasch war noch Olle Alsing von Djurgarden Stockholm zur Wahl als MVP gestanden. (pre/sda)

2️⃣2️⃣ points in 13 games sees @frolunda_hc's Ryan Lasch finish as @LGT_Group Top Scorer for this season 👌 #CHLFinal pic.twitter.com/mese0xl3J8 — Champions Hockey League (@championshockey) February 4, 2020

Sefolosha mit sieben Punkten für die Rockets

Die Houston Rockets setzen sich in der NBA mit Thabo Sefolosha, aber ohne den verletzten Clint Capela gegen die Charlotte Hornets mit 125:110 durch.

Der Waadtländer Sefolosha realisierte sieben Punkte und holte vier Rebounds herunter. Erst dreimal in der laufenden Saison erzielte der Defensiv-Spezialist mehr Punkte (zweimal 9, einmal 8). (zap/sda)

Klopps Liverpool-Poker-Spiel ging auf

Liverpool traf am Dienstag in der vierten Runde des FA-Cup auf den Drittligisten Shrewsbury. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp pokerte und gab seiner ersten Mannschaft frei. Stattdessen setzte er auf die U23 Mannschaft – und ihr gelang der wichtige Sieg.

Das Nachwuchsteam, gespickt mit Teenagern, gewann das Spiel jedoch nur dank der Hilfe von Shrewsbury: Ein Eigentor von Ro-Shaun Williams in der 75. Minute führte zum entscheidenden 1:0 für Liverpool. Die Mannschaft von Klopp steht damit im Achtelfinale des FA-Cup, wo sie auf Chelsea trifft. (mim)

Frölunda zum vierten Mal Champions-League-Sieger

Die Eishockeyaner des Göteborger Klubs Frölunda Indians sind zum vierten Mal in fünf Jahren die Gewinner der Champions League. Die Schweden gewannen den Final bei Mountfield Hradec Kralove 3:1. Die Basis zur erfolgreichen Titelverteidigung legten die Schweden mit einem Zwischenspurt am Ende des ersten Drittels. Durch ein Powerplay-Tor der Tschechen früh in Rückstand geraten, erzielten sie innerhalb von weniger als drei Minuten drei Tore. In den weiteren Drittel fielen keine Tore mehr.

Schon 2016 hatten die Indians, noch als Frölunda HC, den Final als Auswärtsmannschaft gewonnen, damals gegen Oulun Kärpät in Finnland. Seit der Wiederaufnahme der Champions League in der Saison 2014/15 stellt Schwedens Eishockey nunmehr zum fünften Mal den Sieger. Die Finnen aus Jyväskylä durchbrachen die schwedische Serie vor zwei Jahren. Die ZSC Lions waren vor elf Jahren die ersten Gewinner der Champions League, bevor die «Königsklasse» hauptsächlich wegen wirtschaftlicher Probleme fünf Jahre lang aussetzte. (sar/sda)

Bild: AP

Barças Dembélé schwer verletzt

Kaum von einer Verletzung genesen, hat sich Barcelonas französischer Stürmer Ousmane Dembélé bereits wieder gravierend verletzt. Der 22-Jährige erlitt einen Muskelriss im rechten Oberschenkel.

Dembélé, der in der laufenden Meisterschaft erst neun Spiele bestreiten konnte, wird dem FC Barcelona für den Rest der Saison fehlen. Die Teilnahme an der EM-Endrunde ist ebenfalls stark in Frage gestellt. Er bestritt sein bislang letztes Länderspiel im November 2018. (pre/sda)

INJURY UPDATE | Tests carried out on Ousmane Dembélé today have confirmed that he has a complete proximal hamstring tear in his right thigh. In the next few hours a decision will be made on the treatment to be followed for his recovery. pic.twitter.com/fk7KgzaMC6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 4, 2020

Streit und Seger in der Hall of Fame

Mark Streit und Mathias Seger wird eine grosse Ehre zuteil. Die beiden zurückgetretenen Verteidiger wurden in die Hall of Fame des internationalen Eishockey-Verbandes IIHF aufgenommen.

Der ehemalige Spieler des HC Davos und der ZSC Lions bestritt ab 2005 insgesamt 786 Spiele in der NHL für die Montreal Canadiens, die New York Islanders, die Philadelphia Flyers und die Pittsburgh Penguins, mit denen er 2017 den Stanley Cup gewann. In der NHL brachte er es auf 449 Skorerpunkte. Die IIHF beschreibt Streit als (bis heute) besten Schweizer Spieler aller Zeiten und als «wahren Superstar».

Mathias Seger wurde nicht zuletzt dank seiner Langlebigkeit in die Ruhmeshalle aufgenommen. Segers 16 WM-Teilnahmen zwischen 1998 und 2014 sind ein IIHF-Rekord. In dieser Zeit verpasste er die WM nur 2007. Mit 106 WM-Spielen ist er die Nummer 7 in der ewigen Liste .«Segi» beendete die Karriere mit 40 Jahren – nach der Saison 2017/18 und nach seinem sechsten Meistertitel mit den ZSC Lions. (pre/sda)

» Hier gibt's alle Mitglider der IIHF Hall of Fame.

The next Player Inductee to join the IIHF Hall of Fame is a true legend that inspired many of today’s Swiss ice hockey stars. Congratulations Mark Streit on joining the Class of 2020! Stay tuned as we announce the inductees! Story: https://t.co/r7o5N8Mutg @SwissIceHockey pic.twitter.com/EMxSBOlQRz — IIHF (@IIHFHockey) February 4, 2020

Perisic fehlt den Bayern wochenlang

Bayern München muss mehrere Wochen auf Stürmer Ivan Perisic verzichten. Der 31-jährige Kroate erlitt im Training einen Bruch des Aussenknöchels und muss operiert werden. Perisic könne erst in vier Wochen wieder mit dem Aufbautraining beginnen, hiess es von Seiten des Klubs. Damit fehlt Perisic den Bayern in den Achtelfinals der Champions League gegen Chelsea mindestens im Hinspiel (25. Februar). (pre/sda)

ℹ️ Hansi #Flick: "Der Knöchel muss verschraubt werden. Es wird ungefähr vier Wochen dauern, bis die Verletzung verheilt ist. Danach wird er wieder ins Aufbautraining einsteigen."



🔗 https://t.co/RfKOZnY1Lk#ComeBackStronger — FC Bayern München (@FCBayern) February 4, 2020

Laaksonen scheitert in Montpellier in der Startrunde

Henri Laaksonen (ATP 112) ist das Comeback auf der ATP-Stufe misslungen. Bei seinem ersten Auftritt bei einem ATP-Turnier seit den Swiss Indoors in Basel vom letzten Oktober verlor der 27-jährige Schaffhauser in Montpellier gegen den in der Weltrangliste um 58 Positionen besser klassierten Kasachen Alexander Bublik 7:6, 1:6, 6:7.

Die Niederlage war durchaus ärgerlich: Laaksonen vergab im dritten Satz eine 4:2-Führung und war beim Stande von 5:4 zwei Punkte vom Sieg entfernt. (zap/sda)

Bild: AP/AP

Schwedischer Verteidiger für Kloten

Der EHC Kloten verpflichtet im Hinblick auf die in zwei Wochen beginnenden Playoffs in der Swiss League einen weiteren Ausländer. Aus der zweithöchsten schwedischen Liga stösst der grossgewachsene Verteidiger Per Svensson bis zum Saisonende zu den ambitionierten Zürchern. Der 31-jährige Schwede spielte während den letzten acht Jahren für Almtuna IS und fungierte dort zuletzt als Captain.

Mit einem Punktgewinn aus den verbleibenden zwei Spielen der Qualifikation wäre Kloten Platz 1 nicht mehr zu nehmen. In den Playoff-Viertelfinals trifft das Team von Trainer Per Hanberg entweder auf den letztjährigen Qualifikationssieger La Chaux-de-Fonds oder auf den Kantonsrivalen GCK Lions. (zap/sda)

Super Bowl zog wieder mehr TV-Zuschauer an

Erstmals seit fünf Jahren sind die TV-Zuschauerzahlen in den USA beim Super Bowl wieder gestiegen. Den Sieg der Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers sahen beim Sender Fox nach vorläufigen Angaben des Analyseunternehmens Nielsen durchschnittlich 99,9 Millionen Menschen. Im vorigen Jahr waren es rund 98 Millionen gewesen.

Seit dem Höchstwert von 2015, als 114,4 Millionen Menschen den Sieg der New England Patriots gegen die Seattle Seahawks sahen, waren die Einschaltquoten stetig gesunken. Der Super Bowl ist traditionell das Ereignis mit den meisten TV-Zuschauern in den USA. (aeg/sda)

Bild: AP

Lausanne verpflichtet Franko-Kanadier als Emmerton-Ersatz

Der Lausanne HC verpflichtet als Ersatz für den verletzten Cory Emmerton den Franko-Kanadier Alexandre Grenier. Der 28-jährige Grenier stösst vom DEL-Klub Iserlohn Roosters mit einem Vertrag bis Saisonende zum Tabellenfünften der National League. Der physisch starke Stürmer bestritt diese Saison für den Klub aus Nordrhein-Westfalen 32 Spiele und sammelte dabei 23 Skorerpunkte.

Grenier unterschrieb mit Iserlohn am Montag einen Vertrag für die nächste Saison. Der Kontrakt hat nach wie vor Gültigkeit, er enthält jedoch eine Ausstiegsklausel für die NHL und die National League. Cory Emmerton wird nach einem Bruch des linken Ellbogens in dieser Saison nicht mehr für die Lausanner auflaufen können. (sda)

