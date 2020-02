Sport

Klinsmann bereits nicht mehr Hertha-Trainer +++ Abfahrtstraining in Saalbach abgesagt

Die wichtigsten Kurznews aus der weiten Welt des Sports.

Klinsmann bereits nicht mehr Hertha-Trainer

Nach nur gerade zehn Wochen im Amt tritt Jürgen Klinsmann vom Trainerposten bei Hertha BSC bereits wieder zurück. Nach dem enttäuschenden 1:3 bei Mainz 05 am Wochenende schreibt der 55-jährige heute auf Facebook, dass er als Cheftrainer für den Klassenerhalt auch das Vertrauen der handelnden Personen benötigen würde.

«Gerade im Abstiegskampf sind Einheit, Zusammenhalt und Konzentration auf das Wesentliche die wichtigsten Elemente. Sind die nicht garantiert, kann ich mein Potenzial als Trainer nicht ausschöpfen und kann meiner Verantwortung somit auch nicht gerecht werden», so Klinsmann weiter. Deshalb sei er nach langer Überlegung zum Schluss gekommen, sein Amt als Cheftrainer der Hertha zur Verfügung zu stellen.

Als Aufsichtsrat wird Klinsmann dem Klub aber erhalten bleiben. Der Bundesligist hat sich noch nicht zum überraschenden Rücktritt geäusssert. (pre)

Erstes Abfahrtstraining in Saalbach-Hinterglemm abgesagt

Das erste, für heute Dienstag vorgesehene Abfahrtstraining der Männer in Saalbach-Hinterglemm ist abgesagt worden. Aufgrund der Niederschläge muss die Strecke neu präpariert werden. Für Mittwoch ist ein weiteres Training geplant. Für Donnerstag ist die Abfahrt angesetzt, für Freitag der Super-G.

Wegen Sturmtief «Sabine» erwarteten die Organisatoren in Saalbach-Hinterglemm eine turbulente Woche, ab Mittwoch sollte es aber besser werden und auch der Niederschlag nachlassen. (abu/sda/apa)

News: Due to the weather overnight and the ongoing work on the track the jury together with the OC have decided to cancel today’s 1st DH training @saalbach @fisalpine — Ski Austria Alpin Herren (@SkiAustria_Men) February 11, 2020

Goran Djuricin neuer GC-Trainer

Zwei Tage nach der Trennung von Uli Forte haben die Grasshoppers wieder einen Trainer. Der letzte Saison in die Challenge League abgestiegene Rekordmeister hat Goran Djuricin verpflichtet. Sportchef Fredy Bickel kennt den 45-jährigen Österreicher von gemeinsamen Zeiten bei Rapid Wien.

Laut Bickel bringt Djuricin «fachliches Know-How, soziale Kompetenzen sowie positive Emotionen» mit. Vor ihm war bereits Sohn Marco (jetzt Stürmer beim Karlsruher SC) bei GC. «Die Mannschaft kenne ich aus Gesprächen mit meinem Sohn, diversen Videos und persönlichen Spielbesuchen relativ gut», so Neu-Trainer Djuricin. «Zudem verbrachte ich im vergangenen Jahr ein Stage auf dem Campus. Mein Ziel ist klar: Zusammen mit dem Staff tun wir alles für den Aufstieg.» (ram)

Bild: KEYSTONE

McIlroy wieder die Nummer 1

Nordirlands Golfstar Rory McIlroy ist nach viereinhalb Jahren an die Spitze der Weltrangliste zurückgekehrt. Er verdrängte Brooks Koepka aus den USA um wenige Prozentpunkte. Mit nunmehr 96 Wochen als Nummer 1 liegt McIlroy in der ewigen Bestenliste nur noch eine Woche hinter dem drittplatzierten Engländer Nick Faldo. Die ersten zwei liegen indessen ausser Reichweite: Tiger Woods war 683 Wochen lang (davon 281 am Stück) die Nummer 1, der «Weisse Hai» Greg Norman 331 Wochen.

Ob McIlroy, vierfacher Sieger von Turnieren auf Grand-Slam-Stufe, über diese Woche hinaus an der Spitze bleiben wird, ist fraglich, denn die Differenz zwischen McIlroy und Brooks beträgt nur 0,03 Punkte. Tiger Woods ist im neuen Ranking vom 6. auf den 8. Platz zurückgefallen. Die Klassierung ist jedoch bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Woods nur etwa halb so oft spielt wie die meisten Konkurrenten und deshalb auch weniger Punkte sammeln kann. (pre/sda)

Bild: AP

Küng siegt erstmals auf WTA-Tour

Leonie Küng (WTA 283) nutzte in Thailand die Gunst der Stunde. Die 19-jährige Schaffhauserin gewann bei dem mit 275'000 Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Hua Hin das Erstrundenspiel gegen Patcharin Cheapchandej 6:0, 6:3 und feierte somit eine Premiere. Küng gewann erstmals eine Partie in einem Hauptfeld der WTA-Tour.

Ihre Gegnerin aus Thailand, die Nummer 731 der Weltrangliste, kam erst in der Schlussphase in Fahrt. Doch Küng wankte nicht und verwandelte wenig später den ersten Matchball. Küng hatte sich erstmals erfolgreich durch die Qualifikation gespielt. In der 2. Runde sie Küng als Aussenseiterin an, sofern die als Nummer 7 gesetzte Chinesin Zhu Lin (WTA 70) ihren Auftaktmatch gewinnt. Topgesetzt in Thailand ist die Weltnummer 4, Jelina Switolina aus der Ukraine. (ram/sda)

Bild: KEYSTONE

Brasiliens Fussballer schaffen Sprung nach Tokio doch noch

Das U23-Team aus Brasilien sicherte sich bei letzter Gelegenheit die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio und kann somit den Titel verteidigen. Zum Abschluss des südamerikanischen Qualifikationsturniers in Kolumbien wurde Argentinien 3:0 bezwungen.

Die U23-Seleção hatte zuvor in der Finalrunde der besten vier gegen Uruguay und Kolumbien nur unentschieden gespielt. Argentinien, der Olympiasieger von 2004 und 2008, war bereits qualifiziert gewesen. (ram/sda/dpa)

Niederlage für die Rockets

Die Houston Rockets mit Thabo Sefolosha kassierten in der Nacht auf Montag eine ärgerliche Niederlage. Mit einem Dreipunktewurf schaffte Utah Jazz mit der Sirene die Wende zum 114:113-Sieg. Der Schweizer Defensivspezialist kam zu Teileinsätzen von insgesamt rund zehn Minuten. Dabei sammelte Sefolosha 2 Punkte und 3 Rebounds.

Die Atlanta Hawks, der neue Klub von Clint Capela, gaben in der Schlussphase gegen die New York Knicks einen 16-Punkte-Vorsprung aus der Hand. Atlanta setzte sich nach der zweiten Verlängerung aber doch mit 140:135 durch. Capela kam wegen der Probleme mit der Ferse nicht zum Einsatz. (ram/sda)

Barça reagiert auf Cup-Enttäuschung

Barcelona reagiert mit einem Sieg in der Meisterschaft auf das Ausscheiden im spanischen Cup. Der spanische Spitzenklub benötigte etwas Anlaufzeit, um sich von seinem Ausscheiden im Cup-Viertelfinal zu erholen.

Es dauerte bis in die 72. Minute, ehe der Favorit gegen Betis Sevilla erstmals in Führung ging. Verteidiger Clément Lenglet, der einen kuriosen Abend erlebte, erzielte den Treffer auf Vorarbeit von Lionel Messi. Lenglet war mit einen Hands im eigenen Strafraum in der 6. Minute am Ursprung von Betis' 1:0 gestanden und nach einer zweiten gelben Karte sieben Minuten nach seinem goldenen Tor des Feldes verwiesen worden. Messi, der zuletzt mit Abwanderungsgerüchten und der Kritik an Barça-Sportchef Eric Abidal von sich Reden gemacht hatte, bereitete alle drei Tore seines Teams vor. (mim/sda)

Inter dank spektakulärem Derbysieg wieder Tabellenführer

Dank einer starken zweiten Halbzeit holte sich Inter mit einem 4:2-Sieg im Derby gegen Milan die Tabellenführung von Juventus zurück. Während 45 Minuten hatte wenig darauf hingedeutet, dass Inter vom samstäglichen Ausrutscher von Serienmeister Juventus Turin bei Hellas Verona (1:2) würde profitieren können. 0:2 lag das Team von Antonio Conte zur Pause zurück, ehe es durch einen Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten zurück ins Spiel fand. Marcelo Brozovic (51.) mittels strammem Weitschuss und Matias Vecino (53.) nach guter Vorarbeit von Alexis Sanchez brachten die Hoffnung auf den vierten Derbysieg in Serie in die Reihen der Interisti zurück.

Zwanzig Minuten vor Schluss vollendete der niederländische Verteidiger Stefan de Vrij nach einem Corner per Kopf die spektakuläre Wende, die Inter zurück an die Tabellenspitze führen und Milans erste Niederlage im neuen Jahrzehnt bedeuten sollte. Zlatan Ibrahimovic machte auf sich aufmerksam: Erst legte er per Kopf mustergültig für Ante Rebic (40.) zurück, ehe er nach einem Corner selber erfolgreich war. Letztlich vermochte aber auch er den ersten Derbysieg der AC Milan seit über zwei Jahren nicht zu bewerkstelligen. (mim/sda)

Real Madrid reagiert mit Sieg auf Cup-Enttäuschung

Real Madrid reagierte mit einem Sieg in der Meisterschaft auf das Ausscheiden im spanischen Cup. Drei Tage nach dem 3:4 gegen Real Sociedad bezwangen die Madrilenen Osasuna nach Rückstand 4:1.

Das Team von Zinedine Zidane benötigte in Pamplona eine halbe Stunde, um im Spiel anzukommen. Nachdem Unai Garcia das Heimteam nach einer Viertelstunde nach einem Corner per Kopf in Front gebracht hatte, drehten Isco (33.) und Sergio Ramos (38.) die Partie für den Favoriten innert fünf Minuten. Der zweiten Halbzeit drückten die von Zidane eingewechselten Spieler den Stempel auf. Joker Lucas Vazquez erhöhte in der 84. Minute auf 3:1 für Real, den Schlusspunkt setzte der vier Minuten zuvor eingewechselte Luka Jovic mit dem 4:1 in der 92. Minute.

Osasuna - Real Madrid 1:4 (1:2)

Tore: 14. Garcia 1:0. 33. Isco 1:1. 38. Ramos 1:2. 84. Lucas 1:3. 92. Jovic 1:4.

Jetzt ist Vaduz Lausannes erster «Verfolger»

Lausanne-Sport baut seine Führung in der Challenge League mit einem 2:0-Sieg bei Schlusslicht Chiasso auf elf Punkte aus. Neuer Zweiter ist der FC Vaduz.

Lausannes Führung ist angewachsen, weil die zweitplatzierten Grasshoppers am Freitag bei Stade Lausanne-Ouchy verloren hatten. Die Zürcher mussten den FC Vaduz an sich vorbeiziehen lassen, der am Sonntag in Aarau nach einem 0:1-Rückstand 2:1 gewann.

Vorzeitiges Saisonende für Rebensburg und Goggia

Der Super-G der Frauen in Garmisch-Partenkirchen forderte zwei prominente Verletzungs-Opfer. Für die Deutsche Viktoria Rebensburg und die Italienerin Sofia Goggia ist die Saison vorzeitig zu Ende.

Rebensburg, am Vortag noch Abfahrtssiegerin, erlitt bei ihrem Sturz eine kleine Fraktur im linken Knie sowie eine Innenbandüberdehnung. Abfahrts-Olympiasiegerin Goggia eine Fraktur im linken Arm. (abu/sda)

Video: SRF

